51% українців виступили проти телемарафону, всього 8% - підтримують

Більше половини українців вважає, що єдиний телемарафон наразі є неактуальним. Водночас лише 7,7% вважають, що телемарафон не втратив актуальності.

Такими є результати соціологічного опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЧЕСНО.

Результати дослідження демонструють, що глядачів телемарафону стає все менше, а отже і доцільність його існування під питанням. Абсолютно погоджуються з тезою про втрату актуальності формату телемарафону 35% українців. Ще близько 16% громадян скоріше підтримують таку позицію.

У регіональному розрізі опитування зафіксувало певні відмінності. Південні регіони України мають менш негативне ставлення до телемарафону, тоді як показники інших регіонів майже не відрізняються.

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