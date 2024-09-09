УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5687 відвідувачів онлайн
Новини
11 366 124
опитування (1853) телебачення (1161) марафон (110)

51% українців виступили проти телемарафону, всього 8% - підтримують

опитування щодо ставлення до телемарафону

Більше половини українців вважає, що єдиний телемарафон наразі є неактуальним. Водночас лише 7,7% вважають, що телемарафон не втратив актуальності.

Такими є результати соціологічного опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЧЕСНО.

опитування щодо ставлення до телемарафону

Результати дослідження демонструють, що глядачів телемарафону стає все менше, а отже і доцільність його існування під питанням. Абсолютно погоджуються з тезою про втрату актуальності формату телемарафону 35% українців. Ще близько 16% громадян скоріше підтримують таку позицію. 

У регіональному розрізі опитування зафіксувало певні відмінності. Південні регіони України мають менш негативне ставлення до телемарафону, тоді як показники інших регіонів майже не відрізняються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телемарафон не виправдовує виділені на нього кошти, - "слуга народу" Потураєв

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+57
показати весь коментар
09.09.2024 19:32
+50
Приберіть вже те лайно!! Я хз, що то за упороті 8%, чи то примусово голосували..

Всі кошти перерозподілити на ЗСУ!!
показати весь коментар
09.09.2024 19:37
+42
ви забули ще одну категорію, і вона не пов'язана з віком. Це - довбойоби.
показати весь коментар
09.09.2024 19:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мій голос також врахуйте, проти марафону.
показати весь коментар
09.09.2024 22:02 Відповісти
В чергу... !!!!! 😂👍
показати весь коментар
09.09.2024 23:30 Відповісти
!!
показати весь коментар
10.09.2024 05:35 Відповісти
Міністр культури, новопризначений, вже встиг вляпатись у марафон його зеленєйшества з заявою, що він існував, і буде існувати
показати весь коментар
09.09.2024 22:14 Відповісти
Тоді прильніше казати «новопризначений міністр культури встиг влизатися..».
показати весь коментар
09.09.2024 22:37 Відповісти
Язиком у гузно. ЗЕлене.
показати весь коментар
10.09.2024 12:03 Відповісти
це той тупий із пикою інструктора райкома партії ?

я такий старий, що навіть пам'ятаю як виглядає інструктор райкома КПСС
😂👍
показати весь коментар
09.09.2024 23:33 Відповісти
Результати опитування щодо підтримки найгундоснішого
показати весь коментар
09.09.2024 22:41 Відповісти
казніть нєльзя поміловать 😂👍
показати весь коментар
09.09.2024 23:34 Відповісти
Кому після казніть!!!
показати весь коментар
10.09.2024 04:25 Відповісти
пажалейте масейчук-каломойскую . мазур-каломойскую . плинского -каломойского . островскую-каломойскую . ***** сидит и если зел***** марахвон закрыть то де будуть харчуватися вищепереліковані істоти а зараз вони всі харчуються з державного бюджету --- для початку потрібно вигнати всраною ганчіркою герасим.юк яка заявила в зел*****марахвоні що ПРЯМИЙ 5Й ЕСПРЕССО ..не захотіли.. туди приєднатися . мабуть герасимючка так запрошувала з подачі опи
показати весь коментар
10.09.2024 07:39 Відповісти
Ти сматрі марфа чево захатєлі раби еті, забрати у нас кармушку на мільярди.

Да каливан , проста нєблагаларниє тварі. А давай я как дєпутана внєсу законапраект чтоби штрафавать і кілаит в тюрму тєх кто нєдаволєн тем что ми дєлаєм, а ти как спікєр паставіш ета на галасаваніє.

Давай, толька в ета раз піши на украІнскам, ілі наймі пєрєводчіка єслі сложна.
показати весь коментар
10.09.2024 08:41 Відповісти
Что, устали от войны? Хотите фильмы и сериалы по телевизору как раньше? А вот фиг вам - будете смотреть телемарафет и страдать
показати весь коментар
10.09.2024 08:44 Відповісти
Вава, брось(те) кривляться - не смешно.
показати весь коментар
10.09.2024 08:54 Відповісти
"Я тєбє папєрєключяю!"
показати весь коментар
10.09.2024 09:44 Відповісти
Кто бы чьо ни впарывал здесь, но главная причина появления на всех каналах одной программы - це с.ыкливость клоуна. Тока с.ыкун может попытаться так щепетильно себя обезопасить в эфире. Но тем не менее, спасибо ему, паатаму чта благодаря ему, всплыли протухшие консервы... ЗЫ... стесняюсь спросить, мол, то не доця дурепы мосейчучки, иногда появляется в эфире под такой же фамилией. И истчьо меня интересует, типо, почему тока мосейчучка сидит, когда ведет программу, а все остальные ведут новости по стойке смирно... Менi по-людськи шкода ведучу, не пам`ятаю прiзвища, котра мае хворi ноги i переминаеться бiдолаха з ноги на ногу , коли навстоячки веде програму новин, на марафонi клоуна... Я так вважаю, що начальство единих новин - форменные садюги, но тока не в отношении, извиняюсь за выражение... даже запамятовал это тошнотворное имя, где моя записная книжка? -йцукен-м, ога на М, мосейчучка.
показати весь коментар
10.09.2024 08:46 Відповісти
Одно шо успокаивает, шо после клоуна, на ТV, у а-ля мосейчучек не будет будущего... Там и иудушка-мазурша подтянется, тихоня, приходила в зал суда поддержать жида КоломойскАГА.
показати весь коментар
10.09.2024 08:58 Відповісти
https://youtu.be/N6faxWVn_Eo Ну и харя...
показати весь коментар
10.09.2024 09:02 Відповісти
Це найбільша проблема в Україні.те що крадуть безбожно не цікавить 😏
показати весь коментар
10.09.2024 09:13 Відповісти
Наоборот, единi новини, в этом плане и врут, мол, у нас все чики-пуки и танки наши быстры.
показати весь коментар
10.09.2024 09:15 Відповісти
Телемарафон - це іржа, яка з'їдає гроші платників податків. Україні, яка бореться за свою свободу, потрібні вільні медіа, а не зомбоящик, керований Єрмаком, якому так довіряє головний керманич, не довіряючи суспільству і прагнучи перетворити його у послушне стадо.
показати весь коментар
10.09.2024 09:26 Відповісти
Для мене особисто є користь від цьго дристалово з назвою марафон. Я всі новини отримую від свого друга, цого зовуть Гугл. А коли йду їсти, то включаю ТВ, шоб не було скучно. Але всі ТВанали домовились, що о 10 і 50 хвилині кожного часу йде реклама. По майже всім каналам. І щоб не дивитись цю муйню, на 5 хвилин перемикаю на марафвон. Ось і вся для мене користь від цього рупору, який хвалить блазня і його ж.ОПу.
показати весь коментар
10.09.2024 12:11 Відповісти
Як взагалі можна було допустити щоб нашому народу впарювала - як жити, за кого голосувати і т.п. через власний телеканал людина, яка має декілька громадянств крім українського. Це демократія?
Таким має бути недопустимим мати телеканали.
показати весь коментар
10.09.2024 13:41 Відповісти
І ще. Люди, які мають декілька громадянств, повинні мати обмежені в чомусь права. Люди, які скривають ще якісь громадянства, повинні нести кримінальну відповідальність.
показати весь коментар
10.09.2024 14:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 