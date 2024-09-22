Українські журналісти самі об’єдналися у форматі телемарафону, щоби боротися з дезінформацією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що телемарафон "Єдині новини" показує правдиву інформацію. А телеканали, які залучені до ефіру, можуть вільні транслювати те, що хочуть.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю New Yorker, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Зеленського про можливий конфлікт між демократичними цінностями й реаліями воєнного часу у зв'язку з тим, що телемарафон транслює новини "у дуже скоординований спосіб".

За словами президента, "журналісти об’єдналися, тому що в перші дні війни, коли люди боялися повної окупації країни, ніхто не знав, що робити".

"Ходили навіть історії про те, що президент кудись втік. Це був хаос", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що журналісти в Україні вирішили об'єднати зусилля для боротьби з російською дезінформацією.

"Я хочу пояснити, що те, що новинні відділи цих телеканалів об'єдналися, не означає, що самі канали знищені. Вони існують так само, як і раніше. Вони зберегли свої місця в сітці мовлення. Вони вільні показувати те, що хочуть. Але цей телемарафон став ресурсом для людей, які, скажімо, не мають електрики або бачать безпілотники, що літають над головою. Було багато періодів, коли навколо була всіляка дезінформація, а телемарафон надавав правду. А ви кажете, що це погано. Гаразд, якщо це так, я не наполягаю", - заявив глава держави.

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