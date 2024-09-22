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дезінформація (332) Зеленський (22456) марафон (110)

Українські журналісти самі об’єдналися у форматі телемарафону, щоби боротися з дезінформацією, - Зеленський

Зеленський про необхідність телемарафону

Президент Володимир Зеленський заявив, що телемарафон "Єдині новини" показує правдиву інформацію. А телеканали, які залучені до ефіру, можуть вільні транслювати те, що хочуть.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю New Yorker, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Зеленського про можливий конфлікт між демократичними цінностями й реаліями воєнного часу у зв'язку з тим, що телемарафон транслює новини "у дуже скоординований спосіб".

За словами президента, "журналісти об’єдналися, тому що в перші дні війни, коли люди боялися повної окупації країни, ніхто не знав, що робити". 

"Ходили навіть історії про те, що президент кудись втік. Це був хаос", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що журналісти в Україні вирішили об'єднати зусилля для боротьби з російською дезінформацією.

"Я хочу пояснити, що те, що новинні відділи цих телеканалів об'єдналися, не означає, що самі канали знищені. Вони існують так само, як і раніше. Вони зберегли свої місця в сітці мовлення. Вони вільні показувати те, що хочуть. Але цей телемарафон став ресурсом для людей, які, скажімо, не мають електрики або бачать безпілотники, що літають над головою. Було багато періодів, коли навколо була всіляка дезінформація, а телемарафон надавав правду. А ви кажете, що це погано. Гаразд, якщо це так, я не наполягаю", - заявив глава держави.

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Топ коментарі
+52
Ахахааа. Анегдот від нетряпки на ніч 😁
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22.09.2024 23:09
+45
єрмак з арєстовичем не могли поділити гранатомет і бронік, татаров вбивав всіх чеченців, нікіфоров заварював мівіну в холодному душі, а марафон єдиний хто каже правду.
славне правління зе!шобли під керівництвом потужного зе!гундоса.
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22.09.2024 23:11
+43
Його виступи, це суцільна клініка...
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22.09.2024 23:12
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Ну що можно взяти з цього недопреза, воно любить коли йому дупу підлизують, і на цьому марафоні продажні журналюги співають йому ," боже царя храни"!!!!
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22.09.2024 23:26 Відповісти
Та вже перепрез...
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23.09.2024 10:29 Відповісти
Ну, він сам це сказав. Йому це пригадають. Хоча, будемо чесними, Зеля помер ще 27 серпня, коли захистив Татарова
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22.09.2024 23:26 Відповісти
Тю! Та воно вже народилося мертвим, бо зовсім без мозку. Лялька з пальцями шевальє* Д'єрьмака у дупі. *(Шевалье́ (фр. chevalier «едущий на коне», то есть рыцарь, кавалер). Тільки наше швальє віслюком поганяє.
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23.09.2024 01:20 Відповісти
Це ви Єрмака лицарем назвали? Ffs 🤦🏻‍♂️
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23.09.2024 04:40 Відповісти
А що Ви знаєте про походження слова ,,шваль"?
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23.09.2024 22:15 Відповісти
Ссить в очі.
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22.09.2024 23:26 Відповісти
раніше цим були задоволені 73%, нині - 50%. І навіть тут, на форумі цензора є таких ~10%...
Такі неупереджені цифри...
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22.09.2024 23:38 Відповісти
Так пусть олигархи и 95 квартал финансируют телемарафон за свои деньги, а с бюджета эти 1,5 миллиарда или сколько там перенаправят на далеко ударные дроны, но нет кормушка распределена
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22.09.2024 23:32 Відповісти
Ага.
А узурпація всіх гілок влади - це прояв демократії. 😁
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22.09.2024 23:33 Відповісти
https://t.me/detector_media/20472 Детектор медіа Обличчя марафону «Єдині новини» в серпні 2024 року: кому давали слово найчастіше
Політична репрезентація «Слуги народу» в ефірі «Єдиних новин» дещо постраждала в серпні. Депутатів владної партії показали всього 103 рази за 31 день, порівняно зі 122 ввімкненнями в липні. Представники інших фракцій і груп у сумі відвідали національний марафон 12 разів за місяць. Це вдев'ятеро менше!
Представники Офісу президента тим часом випередили в ефірі представників цілого Кабінету міністрів.
А от «Європейську солідарність» начебто національний марафон, до якого входить п'ять телеканалів, продовжує синхронно ігнорувати. Представницю «Голосу» покликали одну за місяць.
З кожним місяцем «Єдині новини» все більше закріплюють за собою звання одного з найцензурованіших явищ в історії українського телебачення.
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22.09.2024 23:34 Відповісти
Зеленський- майбутній Ахмат. Все просто.
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22.09.2024 23:37 Відповісти
Мододець який цей ЗЄ.

Тільки приїхав і одразу збрехав.
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22.09.2024 23:36 Відповісти
Сейчас телемарафон смотрят только русо-туристо в украинском плену. И то, только потому, что их заставляют это делать. А вы думали, что они несмотря на халявные харчи, крышу над головой и безопасность, всё равно соглашаются идти на обмен.
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22.09.2024 23:38 Відповісти
Є брехня, яку виникає бажання спростувати.
Є брехня, на яку виникає бажання розсміятися.
А є брехня, на яку є тільки одне бажання - зі всієї сили просто ВДАРИТИ У ПИКУ!!!
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22.09.2024 23:39 Відповісти
це штибу - нижче , в пику?
Але тут на форумі ми можемо хіба що ***** послати.
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23.09.2024 00:55 Відповісти
1984
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22.09.2024 23:43 Відповісти
Хелп..у всіх так непрацює цензор..і хрипить зеля???
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22.09.2024 23:44 Відповісти
У всіх на сайті проводяться технічні роботи, але щось дуже довго
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22.09.2024 23:50 Відповісти
А як же телеграм? 73% черпають правдиву інформацію саме з нього - бл@дь, знову ці 73%, як пороблено
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22.09.2024 23:44 Відповісти
Ех як вам подоляківсям насрав у штанці Чекалкін...
Хрипавий через ручну СБУ йому навіть мордокнигу зніс, не допомогло. Феєричні довбойоби.
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22.09.2024 23:53 Відповісти
бачу падляботу Порох насрав не тільки у штанці
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23.09.2024 00:16 Відповісти
та то сам подляк
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23.09.2024 00:53 Відповісти
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23.09.2024 04:41 Відповісти
Та який тобі Порох винуватий, коли ти від народження обісране
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23.09.2024 06:07 Відповісти
Мені теж Чекалкін подобається. Нє, серйозно - так висміювати ідіотів при владі треба вміти. І так - агент, якщо не сказати, агентище
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22.09.2024 23:58 Відповісти
Не пам'ятаю для якого президента спеціяльно випускали газетку в одному екземплярі, в якій всі тіпа восхваляли владу цього президента. Пам'ятаю тільки, шо його толі застрелили, толі повісили. В случаї ЗЕпрезіденте те ж саме. Мильна бульбашка спеціально для зєлєнского. Цікаво, який буде кінець
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22.09.2024 23:52 Відповісти
Так то б і нічого, що для одного пріпіздєнта, але за які гроші від нас усіх?
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23.09.2024 00:01 Відповісти
Салазар у Португалії. І він був диктатором.
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23.09.2024 00:06 Відповісти
Ну - щодо "президента" - "ХЗ" ... А от для царя таку газету друкували... Для Олексія Михайловича (батька ПетраІ) Називалася "Куранти" Враховуючи, що більшість бояр та дворян у Кремлі були неписьменними - її мало хто читав... Це було щось ближче до "прес-релізу" для обмеженого кола - бо більшість новин там була з іноземних джерел...
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23.09.2024 07:14 Відповісти
Брехло зєбільне!!!!!!
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22.09.2024 23:57 Відповісти
Остапа несло....
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22.09.2024 23:57 Відповісти
Такое ощущение...
По щучьему велению...
Я стал поэтом-
Позапрошлым летом...

Теперь пишу куплеты...
Печатают в газетах...
И ставлю на колени-
Я поколения...
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23.09.2024 01:48 Відповісти
І всьо ето о ньом- Бубоне Бонапартиче....
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23.09.2024 12:42 Відповісти
Зранку знову відкриємо новини і знову глибоко о**ї**ємо від трешу, який ще намеле цей потужний генератор прутні. І геть не смішно щось. Господи, помилуй нас..
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23.09.2024 00:03 Відповісти
А в нього я бачу багато вільного часу, щоб стверджувати о перевірці інформації на предмет правда/чи неправда.
Звістно, пропаганда має бути правдивою.Але чи можна вважати вибрані теми важливими для трансляції.
Можна показати як поливають дерева, а можна показати що річки забруднені.
Чи показати як ліси підпалюють і як забруднюється повітря, або показати людину яка рекомендує не гуляти чи носити маски.
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23.09.2024 00:05 Відповісти
Єдина правда, яку цей дебіломарафон плказує - це кількість бабла, яку на ньому освоїли. Бо воно в бюджеті видно.
Мільон дронів - ніііі.
Мільон марафонів - таааак!
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23.09.2024 00:05 Відповісти
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23.09.2024 00:09 Відповісти
Напівпоц нарещі зізнався, що "воно" четветьпоц...
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23.09.2024 09:22 Відповісти
бубочка, це ти тут зобіжене шифруєшся?
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23.09.2024 06:10 Відповісти
Скоро буде, що "Телемарафон це єдина правда"

Десь так, хто не погоджується, той ворог народу.
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23.09.2024 00:17 Відповісти
Жабы.
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23.09.2024 00:18 Відповісти
В Донецке и Луганске с 14-го года марафон
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23.09.2024 00:38 Відповісти
Яка ж вона бридка і брехлива, ця зелена жаба!
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23.09.2024 00:42 Відповісти
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23.09.2024 00:47 Відповісти
Думка військових
https://www.youtube.com/watch?v=Cxm5kSt0oUA
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23.09.2024 00:50 Відповісти
на всі сто вангую на завтра:
-продовження "відгуків" на цю маячню на цій гілці на чотири-п'ять сторінок, а, може, і всі десять... і таке бувало в практиці цензорівського форуму;
-купу нових глузливих (якщо не матюкливих) мемів, особливо як в селах дивляться марафет з-за відсутності електроенергії.
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23.09.2024 01:05 Відповісти
На кожен товар свій покупець. Хтось дивиться марафон, продвинуті юзери які тут зібралися, - знають всю правду з телеграма. А по факту, як казав один відомий персонаж - шо то х.ня шо то х.ня.
Модерація в ефірі, під час війни, потрібна. Якщо хтось каже що ні то він, або ще тупіший бубосі, або вепеенний кацап...
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23.09.2024 01:28 Відповісти
Телемарафон тупо бреше і створює ілюзію безпеки та відсутності війни
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23.09.2024 07:48 Відповісти
Ця брехлива ПАСКУДА обіцяла зниження тарифів і цін вдвічі,віддати резиденцію дітям,врятувати сержанта Журавля,ЗП лікарям і вчителям до 4000 $,не здавати оркам Бахмут,Маріупіль і Авдієвку,закінчити війну за рік,один термін президентства,побороти корупцію і олігархат,посадити Порошенка і Свинарчука, а тепер ПЗДИТЬ про правдивість !!!!
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23.09.2024 01:54 Відповісти
От жеж гундосий ******...тьфу...лядь...
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23.09.2024 05:08 Відповісти
Майже з цього і починалося правління х...ла на рашці.Взяття під контроль телебачення,після попали інтернетвидання,преса.Новий х...ло народився(вибачте довбні обрали презідентом).
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23.09.2024 05:55 Відповісти
не смішний клоун.
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23.09.2024 06:12 Відповісти
Це вже діагноз! no comments.....
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23.09.2024 06:28 Відповісти
Це нам діагноз
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23.09.2024 07:46 Відповісти
це діагноз 73% зедебілів.
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23.09.2024 09:36 Відповісти
І чого в всі так нетямитеся? "Блазень" сказав усе вірно! Просто він не уточняв - що "ПРАВДА" буває різна! У нього - своя власна... Так звана "ПРАВДА Зеленського".............
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23.09.2024 07:07 Відповісти
Дозволь уточнення:
"Правда" - орган Єрмака і керуючої партії бойових буратін "Слуга Народу"! А Зеленський - засіб контрацепції Єрмака от нападок опозиції і можливого протоколювання його дій за межами Конситуції і Кримінального.
По-простому: Телемарафон - це рекламні матеріали на упаковці презерватива Єрмака!
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23.09.2024 09:15 Відповісти
Ішак відірваний від реальності. У вік інтернету бути таким тупаком, щоб не промоніторити особисто, хоча б раз на тиждень. Чого можна чекати позитивного від такого дегенерата?
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23.09.2024 07:27 Відповісти
Невиліковний дебіл
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23.09.2024 07:29 Відповісти
На телемарафоне не показують договорняк зеленського з орками і угорцями про транзит нафти та газу.
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23.09.2024 07:30 Відповісти
Знову зганьбився
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23.09.2024 07:45 Відповісти
Скоріше- в черговий раз обісрався.
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23.09.2024 09:30 Відповісти
"телемарафон надавав правді" - сказав президент Хаос, подивився на побиту правду і кожен пішов своєю дорогою..
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23.09.2024 07:59 Відповісти
Бреше ..лядь така і не червоніє.
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23.09.2024 08:00 Відповісти
Зеля і зелямарахвет самі брехливі і ганебні проекти в історії України
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23.09.2024 08:18 Відповісти
І саме тому до нього низький рівень довіри
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23.09.2024 08:25 Відповісти
є така істота герасим.юк називається так ця зелена жаба сказала що ПРЯМИЙ ЕСПРЕССО 5Й не захотіли в марахвон --- мабуть так запрошували або сказали що читати будуть тільки новини від подляка-дєрьмака . все дуже просто як ті двері в студіі масєйчук-каломойской-зеленськой
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23.09.2024 08:26 Відповісти
Яка може бути обʼєктивність, якщо марафон фінансується владою
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23.09.2024 08:39 Відповісти
Самозакохане брехливе кончене зейло.
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23.09.2024 09:14 Відповісти
Я думаю що вже назрів час видати двухтомник "Енциклопедичнічний словник епітетів слова Зеленский в українській мові". І виключно у версії +18, бо як кажуть, якщо ви не матюкаєтесь, значить ви не слідкуєте за новинами від Зеленського.
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23.09.2024 09:20 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь :
Начинается мега-важный визит Зеленского в США. Так как начинается время, которое может и должно переломить ход войны. И от главного союзника зависит критически много.

Вначале визита Зеленский дал большое програмное интервью The New Yorker
Я просмотрел украинские СМИ - каждое дает какой-то небольшой, разный кусок интервью. Но я хочу, для вашего удобства, чтобы вы прочитали его в одном месте и целиком.
Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех.
***************
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
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23.09.2024 11:22 Відповісти
Це ж відверта брехня. В такому простому і дуже публічному питанні так відверто брехати. Ну і яка може бути довіра до інститутів влади і президента зокрема?
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23.09.2024 15:39 Відповісти
Я!
Я ежедневно смотрю the-марафон!
У меня на кухне старый телевизор, на нём стоят вазончики и заменить его нельзя. Каждый ужин я его включаю, там одна программа. Очень помогает снижению веса, особенно Мосейчучка!
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25.09.2024 17:26 Відповісти
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