Українські журналісти самі об’єдналися у форматі телемарафону, щоби боротися з дезінформацією, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що телемарафон "Єдині новини" показує правдиву інформацію. А телеканали, які залучені до ефіру, можуть вільні транслювати те, що хочуть.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю New Yorker, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав Зеленського про можливий конфлікт між демократичними цінностями й реаліями воєнного часу у зв'язку з тим, що телемарафон транслює новини "у дуже скоординований спосіб".
За словами президента, "журналісти об’єдналися, тому що в перші дні війни, коли люди боялися повної окупації країни, ніхто не знав, що робити".
"Ходили навіть історії про те, що президент кудись втік. Це був хаос", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що журналісти в Україні вирішили об'єднати зусилля для боротьби з російською дезінформацією.
"Я хочу пояснити, що те, що новинні відділи цих телеканалів об'єдналися, не означає, що самі канали знищені. Вони існують так само, як і раніше. Вони зберегли свої місця в сітці мовлення. Вони вільні показувати те, що хочуть. Але цей телемарафон став ресурсом для людей, які, скажімо, не мають електрики або бачать безпілотники, що літають над головою. Було багато періодів, коли навколо була всіляка дезінформація, а телемарафон надавав правду. А ви кажете, що це погано. Гаразд, якщо це так, я не наполягаю", - заявив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Такі неупереджені цифри...
А узурпація всіх гілок влади - це прояв демократії. 😁
Політична репрезентація «Слуги народу» в ефірі «Єдиних новин» дещо постраждала в серпні. Депутатів владної партії показали всього 103 рази за 31 день, порівняно зі 122 ввімкненнями в липні. Представники інших фракцій і груп у сумі відвідали національний марафон 12 разів за місяць. Це вдев'ятеро менше!
Представники Офісу президента тим часом випередили в ефірі представників цілого Кабінету міністрів.
А от «Європейську солідарність» начебто національний марафон, до якого входить п'ять телеканалів, продовжує синхронно ігнорувати. Представницю «Голосу» покликали одну за місяць.
З кожним місяцем «Єдині новини» все більше закріплюють за собою звання одного з найцензурованіших явищ в історії українського телебачення.
Тільки приїхав і одразу збрехав.
Є брехня, на яку виникає бажання розсміятися.
А є брехня, на яку є тільки одне бажання - зі всієї сили просто ВДАРИТИ У ПИКУ!!!
Але тут на форумі ми можемо хіба що ***** послати.
Хрипавий через ручну СБУ йому навіть мордокнигу зніс, не допомогло. Феєричні довбойоби.
По щучьему велению...
Я стал поэтом-
Позапрошлым летом...
Теперь пишу куплеты...
Печатают в газетах...
И ставлю на колени-
Я поколения...
Звістно, пропаганда має бути правдивою.Але чи можна вважати вибрані теми важливими для трансляції.
Можна показати як поливають дерева, а можна показати що річки забруднені.
Чи показати як ліси підпалюють і як забруднюється повітря, або показати людину яка рекомендує не гуляти чи носити маски.
Мільон дронів - ніііі.
Мільон марафонів - таааак!
Десь так, хто не погоджується, той ворог народу.
https://www.youtube.com/watch?v=Cxm5kSt0oUA
-продовження "відгуків" на цю маячню на цій гілці на чотири-п'ять сторінок, а, може, і всі десять... і таке бувало в практиці цензорівського форуму;
-купу нових глузливих (якщо не матюкливих) мемів, особливо як в селах дивляться марафет з-за відсутності електроенергії.
Модерація в ефірі, під час війни, потрібна. Якщо хтось каже що ні то він, або ще тупіший бубосі, або вепеенний кацап...
"Правда" - орган Єрмака і керуючої партії бойових буратін "Слуга Народу"! А Зеленський - засіб контрацепції Єрмака от нападок опозиції і можливого протоколювання його дій за межами Конситуції і Кримінального.
По-простому: Телемарафон - це рекламні матеріали на упаковці презерватива Єрмака!
Начинается мега-важный визит Зеленского в США. Так как начинается время, которое может и должно переломить ход войны. И от главного союзника зависит критически много.
Вначале визита Зеленский дал большое програмное интервью The New Yorker
Я просмотрел украинские СМИ - каждое дает какой-то небольшой, разный кусок интервью. Но я хочу, для вашего удобства, чтобы вы прочитали его в одном месте и целиком.
Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех.
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Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
Я ежедневно смотрю the-марафон!
У меня на кухне старый телевизор, на нём стоят вазончики и заменить его нельзя. Каждый ужин я его включаю, там одна программа. Очень помогает снижению веса, особенно Мосейчучка!