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Зеленский в США посетил завод, где производят 155-мм снаряды для Украины: Предприятие будет сотрудничать с Запорожьем. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Соединенные Штаты посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильвании. Там будут производить артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм для Сил обороны.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский во время своего визита поблагодарил работников этого предприятия.

"Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас - для наших воинов, которые защищают не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство", - отметил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина бьет по складам боеприпасов в России своим оружием, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленський у США відвідав завод Скрентон, на якому виробляють для України артилерійські снаряди
Зеленський у США відвідав завод Скрентон, на якому виробляють для України артилерійські снаряди

Также Зеленский заявил, что Украина и США договорились о расширении сотрудничества между Пенсильванией и Запорожьем.

По словам президента, именно на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир действительно может победить".

Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена", - подчеркнул он.

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Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України
Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України
Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України
Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України
Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України

Визит Владимира Зеленского в США

Напомним, 22 сентября президент Украины начал свой визит в США где он представит план победы. По его словам, именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне.

После посещения завода глава государства отправится в Нью-Йорк, а затем - в Вашингтон.

Автор: 

боеприпасы (2345) Зеленский Владимир (20500) США (26853)


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Топ комментарии
+15
..ясно,дякуємо-Запоріжжю ******************!
Ось ***** воно ******* про локації,ну *****сука!??
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23.09.2024 08:23
+13
У нас заводи, де могли вироблятися танки, ракети, снаряди, птрк...., воно не відвідувало, бо в цей час рекламував пляжні плавки, шаурму, теслу, шашлик!
Тепер хоч побачить як деформується метал, як станки з ЧПУ обробляють заготовку, як збирать снаряд ....
Хоча, думаю воно не вкурило процес! Смальцу хватило тільки на те, щоб поставити закарлюку на снаряді...
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23.09.2024 08:43
+10
Єрмака залишив робітником?
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23.09.2024 08:22
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Правила форума Совет форумчан
Єрмака залишив робітником?
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23.09.2024 08:22 Ответить
він наразі лише тінь єрмака-але нажаль цього не розуміє...
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23.09.2024 08:24 Ответить
ni , na #3 kartinki - s zadi pristroilsa
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23.09.2024 08:25 Ответить
видання WHYY цитата зі статті та фото
Лариса Салак, 60 лет, чьи родители также иммигрировали из Украины, также сказала, что ей приятно, что Зеленский пришел поблагодарить рабочих. Она сказала, что ее расстраивает то, что финансирование обороны Украины разделило американцев, и что даже некоторые из ее друзей выступают против поддержки, говоря, что вместо этого деньги должны идти на помощь американцам.

"Но они не понимают, что эти деньги не идут напрямую в Украину", - сказал Салак. «Он идет на американские заводы, которые производят, как здесь, такие как боеприпасы. Так что эти деньги также идут американским рабочим. И многие люди этого не понимают».

155-мм снаряды, изготовленные на заводе в Скрэнтоне, используются в гаубичных системах, которые представляют собой буксируемые большие орудия с длинными стволами, которые могут стрелять под разными углами. Гаубицы могут поражать цели на расстоянии от 15 до 20 миль (от 24 до 32 километров) и высоко ценятся сухопутными войсками для поражения вражеских целей с защищенного расстояния.

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23.09.2024 08:37 Ответить
дерьмо важко не помітити на фото.
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23.09.2024 08:46 Ответить
..ясно,дякуємо-Запоріжжю ******************!
Ось ***** воно ******* про локації,ну *****сука!??
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23.09.2024 08:23 Ответить
на X нетряпка написала ?- значить ІПСО ...Точно в не Запоріжжі буде , ну якщо Єрмаку не скажуть ...
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23.09.2024 08:32 Ответить
Як це накуя!? Бо воно кацапський працівник як і все те служзьке кодло.
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23.09.2024 15:06 Ответить
včora podivilsa interviju s Yuri Rashkin ...vin skazav šo poezdka zeļebobikov očeņ ņe k mestu na danny moment....podivimos jak ce zakinčitsa...
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23.09.2024 08:30 Ответить
Не забудь ще арестовича послухати і ще якихось надцять олігофреновічів...
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23.09.2024 08:45 Ответить
Yuri Rashkin ... ce ņijakim bokom ņe abdristovič vi hotj zagugļite hto vin po načalu.
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23.09.2024 08:48 Ответить
Дурна прикмета - построчений бедосін на підприємстві.
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23.09.2024 08:38 Ответить
У нас заводи, де могли вироблятися танки, ракети, снаряди, птрк...., воно не відвідувало, бо в цей час рекламував пляжні плавки, шаурму, теслу, шашлик!
Тепер хоч побачить як деформується метал, як станки з ЧПУ обробляють заготовку, як збирать снаряд ....
Хоча, думаю воно не вкурило процес! Смальцу хватило тільки на те, щоб поставити закарлюку на снаряді...
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23.09.2024 08:43 Ответить
Ну побачив і шо? Воно, прострочене, шось зрозуміло? Цю мразоту турбує тільки власний імідж
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23.09.2024 08:55 Ответить
что мешает делать это тут?
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23.09.2024 08:49 Ответить
війна, касапські обстріли та відсутність ППО
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23.09.2024 11:52 Ответить


Видання getti.images - зі 123 фото з убл... Козирем знайшла лиш оце
Browse 123 authentic photos, pictures and images, or start a new search to explore additional photo galleries to find the right picture.
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23.09.2024 08:50 Ответить
Ексккрсії..
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23.09.2024 08:54 Ответить
Контррозвідка, хлопці: коли вже прийдете за кнуром із ОПи з наручниками? Вже із кожного чайника кричать що пора.
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23.09.2024 08:59 Ответить
Курдуплю достатньо було подивитися назад, що побачити синій банер "Перемога на полі битви починається на заводі".
Але воно кончене, тож дякуй американцям брехливий полудурок.
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23.09.2024 09:23 Ответить
Нарколизі показали завод з виробництва зброї,а не бітумний...падло..
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23.09.2024 09:40 Ответить
скільки воно там буде? тиждень?
то ж, готуємо нервову систему для потужних переможних фоторепортажів, з небритою пикою, на передньому плані, цього всратого зе!гундоса.

а, що означає: Підприємство співпрацюватиме із Запоріжжям.?
все, що випустить завод в пенсільванії вивантажать в запоріжжі?
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23.09.2024 09:54 Ответить
 
 