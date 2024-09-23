Зеленский в США посетил завод, где производят 155-мм снаряды для Украины: Предприятие будет сотрудничать с Запорожьем. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Соединенные Штаты посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильвании. Там будут производить артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм для Сил обороны.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский во время своего визита поблагодарил работников этого предприятия.
"Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас - для наших воинов, которые защищают не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство", - отметил глава государства.
Также Зеленский заявил, что Украина и США договорились о расширении сотрудничества между Пенсильванией и Запорожьем.
По словам президента, именно на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир действительно может победить".
Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена", - подчеркнул он.
Визит Владимира Зеленского в США
Напомним, 22 сентября президент Украины начал свой визит в США где он представит план победы. По его словам, именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне.
После посещения завода глава государства отправится в Нью-Йорк, а затем - в Вашингтон.
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Лариса Салак, 60 лет, чьи родители также иммигрировали из Украины, также сказала, что ей приятно, что Зеленский пришел поблагодарить рабочих. Она сказала, что ее расстраивает то, что финансирование обороны Украины разделило американцев, и что даже некоторые из ее друзей выступают против поддержки, говоря, что вместо этого деньги должны идти на помощь американцам.
"Но они не понимают, что эти деньги не идут напрямую в Украину", - сказал Салак. «Он идет на американские заводы, которые производят, как здесь, такие как боеприпасы. Так что эти деньги также идут американским рабочим. И многие люди этого не понимают».
155-мм снаряды, изготовленные на заводе в Скрэнтоне, используются в гаубичных системах, которые представляют собой буксируемые большие орудия с длинными стволами, которые могут стрелять под разными углами. Гаубицы могут поражать цели на расстоянии от 15 до 20 миль (от 24 до 32 километров) и высоко ценятся сухопутными войсками для поражения вражеских целей с защищенного расстояния.
Ось ***** воно ******* про локації,ну *****сука!??
Тепер хоч побачить як деформується метал, як станки з ЧПУ обробляють заготовку, як збирать снаряд ....
Хоча, думаю воно не вкурило процес! Смальцу хватило тільки на те, щоб поставити закарлюку на снаряді...
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Але воно кончене, тож дякуй американцям брехливий полудурок.
то ж, готуємо нервову систему для потужних переможних фоторепортажів, з небритою пикою, на передньому плані, цього всратого зе!гундоса.
а, що означає: Підприємство співпрацюватиме із Запоріжжям.?
все, що випустить завод в пенсільванії вивантажать в запоріжжі?