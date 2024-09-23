Зеленский в США посетил завод, где производят 155-мм снаряды для Украины: Предприятие будет сотрудничать с Запорожьем. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Соединенные Штаты посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильвании. Там будут производить артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм для Сил обороны.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский во время своего визита поблагодарил работников этого предприятия.

"Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас - для наших воинов, которые защищают не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство", - отметил глава государства.

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Также Зеленский заявил, что Украина и США договорились о расширении сотрудничества между Пенсильванией и Запорожьем.

По словам президента, именно на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир действительно может победить".

Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена", - подчеркнул он.

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Визит Владимира Зеленского в США

Напомним, 22 сентября президент Украины начал свой визит в США где он представит план победы. По его словам, именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне.

После посещения завода глава государства отправится в Нью-Йорк, а затем - в Вашингтон.