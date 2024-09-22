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Новости Война
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Зеленский (19056) обращение (701)

Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что "именно этой осенью решается, что будет дальше" в российско-украинской войне.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, - для действительно справедливого мира. Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров - тех, кто в самых высоких кабинетах.

В ближайшие дни будут встречи с лидерами стран Глобального Юга, "семерки", Европы, с руководителями международных организаций - со многими, кто помогает консолидировать мир. Очень весомые встречи с представителями Соединенных Штатов. Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права - вот что нам нужно", - сказал Зеленский

Читайте: Зеленский прибыл в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН
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Топ комментарии
+42
Згадайте хоч один успішний проект Зеленського у ролі перзидента , та вгадайте шо буде цього разу.
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22.09.2024 22:21
+35
Цієї осени 🤡 їди у відставку ...ти тоді, врятуєш Україну ...і ти кончене падло, це знаєш !!!
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22.09.2024 22:23
+30
І так вжк три роки. І кожен наступний рік вирішальний.

Правда у перший рік, коли ЗСУ під командуванням Залужного по суті розгромили контингент РФ, що вторгся в Україну, ЗЄ тупо злив це в унітаз.
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22.09.2024 22:29
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Правила форума Совет форумчан
Згадайте хоч один успішний проект Зеленського у ролі перзидента , та вгадайте шо буде цього разу.
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22.09.2024 22:21 Ответить
Істерика на тєлємарафоні? 🤔
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22.09.2024 22:35 Ответить
У Сибіги раба Козира шпора від шефа в кишені.. Вова поки що буде срати тим що вивчив...
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22.09.2024 22:40 Ответить
потім по шпаргалці коханця.
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22.09.2024 22:41 Ответить
Жаба вважає себе атомним підводним човном
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23.09.2024 06:37 Ответить
Поставте це питання політологам - назбирають з десяток.
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23.09.2024 11:46 Ответить
😡
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22.09.2024 22:21 Ответить
кіно: "Вова в сухогрузі"

вова, де державний президентський джет?
мнє за тєбя стидно !
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22.09.2024 22:23 Ответить
Був амерський борт до США. З"економили. Норм.
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23.09.2024 11:20 Ответить
Цієї осени 🤡 їди у відставку ...ти тоді, врятуєш Україну ...і ти кончене падло, це знаєш !!!
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22.09.2024 22:23 Ответить
Тоді державу очолить Стефанчук. А він, на відміну від президента - обирається Радою.
Ви хочете, щоб д'Єрьмак тепер ставив будь-яку свою людину, яку не треба буде переконувати і маніпулювати, достатньо сказати "подпісивай, а то завтра с должності слєтішь".
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23.09.2024 08:55 Ответить
дєрьмак і зараз ставить своїх людей куди і коли хоче
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23.09.2024 08:58 Ответить
Право підпису - у зєлі. А воно віслюк, може і впертись.
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23.09.2024 08:59 Ответить
"Владимир Зеленский - гордый, волевой и неуступчивый мужик"
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23.09.2024 11:24 Ответить
Маленьке обісцяне чмо, інакше д'Єрьмак був би неможливим. Та навіть обісцяне чмо здатне стати в позу. І що йому д'Єрьмак зробить? Якщо що, зєля ж і звільнити своїм наказом може.
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23.09.2024 11:28 Ответить
Так згодна ,якшо просто подасть до вівідставки ...але можно передати владу нац комітету захисту України ...
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23.09.2024 11:03 Ответить
а він є у Конституції ??
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23.09.2024 11:28 Ответить
"У мене є мрія ..." Може бути варіант, що Рада обере Головою іншу людину.
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23.09.2024 11:27 Ответить
Взагалі-то...
Когда говорім "Рада", подразумєваєм "аппаратчікі". Когда говорім "аппаратчікі", подразумєваєм "Рада".
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23.09.2024 11:30 Ответить
Не факт. Недавно зам"яли конфлікт з апаратом ВР відносно ЗП.
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23.09.2024 11:48 Ответить
Зам'яли? Аппаратчікі протиснули залишення собі зарплат.

Так що можна казати, що парламенту в країні немає, всі рішення контролює купка технічних співробітників, що обслуговують систему "Рада".
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23.09.2024 11:57 Ответить


Взагалі-то...
Когда говорім "Рада", подразумєваєм "аппаратчікі". Когда говорім "аппаратчікі", подразумєваєм "Рада".

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23.09.2024 19:31 Ответить
Своєцкоє довємисліє.
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24.09.2024 08:50 Ответить
Воно вже п'ятий місяць просроченє! Зрадник , але
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23.09.2024 11:09 Ответить
навіть з літака воно записує свої гусняві видосики ..... Хто тебе дивиться ??????
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22.09.2024 22:24 Ответить
Ти ж подивився, якщо відреагував.
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22.09.2024 22:26 Ответить
Шо там гадати - потрібно більше зброі - бо рашка не зупиниться
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22.09.2024 22:25 Ответить
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22.09.2024 22:25 Ответить
раніше зе!поца возили на дипломатичних літаках.
а зараз, цього шлепера, запхали в якийсь рейсовий транспортник впс сша.
докерувався, ****.
і воно, щось там, ще з себе надуває?
я так підозрюю, завтра зе!шмарклі видадуть чорну мітку. і йому і єрмачині, воно ж 100% поперлося.
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22.09.2024 22:25 Ответить
Та тому курятнику нехай які завгодно мітки видають, біда у тому, що через ту падлюку хрипату мітки одержує Україна.
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23.09.2024 07:58 Ответить
Був амерський борт до США. З"економили. Норм.

Що таке "рейсовий транспортник впс сша" ??
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23.09.2024 11:30 Ответить
військова транспортна авіація, здійснює регулярні рейси, вилітають згідно заздалегідь встановленим розкладом.
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23.09.2024 12:20 Ответить
угу .. і квитки для бійців ВДВ у касі продаються ?
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23.09.2024 19:30 Ответить
І так вжк три роки. І кожен наступний рік вирішальний.

Правда у перший рік, коли ЗСУ під командуванням Залужного по суті розгромили контингент РФ, що вторгся в Україну, ЗЄ тупо злив це в унітаз.
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22.09.2024 22:29 Ответить
За ними другие приходят, они будут тоже трудньі
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23.09.2024 11:21 Ответить
А де Єрмак? Зазвичай Вова на колінах у нього сидить. Видно в туалет відійшов

Це така справа. Після «переможного контрнаступу в лоб по кацапських мінних полях» і «мирного форуму в Швейцарії» це останній шанс Зеленського щось показати. Якщо вийде, то може сміливо себе записувати в історію, якщо знову «бла-бла-бла», то, перепрошую, «нафуй з пляжу»
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22.09.2024 22:32 Ответить
Это тупая ********,как и нарид,который эту ******** привел к власти
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22.09.2024 22:44 Ответить
Побільше драматизму.
І треба було відосик знімати в кабіні бомбардувальника, або хоча б льотний шолом одягти.
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22.09.2024 22:32 Ответить
Чогось здається що американці як завжди пробубонять загальними фразами "Ми будемо з Україною до кінця, головне не дати путіну прогр... тьфу, виграти" - а як передавали мізер для такої війни, так і будуть передавати.
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22.09.2024 22:35 Ответить
Так усіх же влаштовує довга, в'язка війна на території України. Усіх, окрім рядових українців.
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22.09.2024 23:01 Ответить
«рядові українці» хочуть перемогти ворога?
повернути втрачені землі, відновити границі 1991 року..
то що їм перешкоджає?
може новиє ліца, кмітливі комсомольці, ждуни чи ухилянти?

нарід - джерело влади..☝
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23.09.2024 09:26 Ответить
Ви трохи "застрягли" у 2022 році. Більшість рядових українців вже хочуть просто миру і зберегти життя собі і своїм близьким. А нас спеціально та свідомо занурюють у "безкінечну війну"...
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23.09.2024 11:28 Ответить
Чимало рядових громадян України чоловічої статі, з окупованих територій, мобілізовані рашистами і вже у сирій землі.
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23.09.2024 11:32 Ответить
І з неокупованих територій також. Скажете: "ну вони ж загинули чи постраждали за свою Батьківщину"? Але вони все одно вже мертві або каліки... і їх з кожним днем все більше. А зе-верхівка продовжує нас кормити "лапшею" про неминучу перемогу.
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23.09.2024 11:34 Ответить
Скільки офіцерів у роті, полку, баті ? Який їх процент до загальної чисельності ?
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23.09.2024 11:38 Ответить
так всі хочуть жити..

і хто вас занурює у «безкінечну війну»?

перемагайте хла-рфϟϟ - і буде мир!
не переможете - буде безкінечна війна, поки всіх українців москва не знищить..

наміри хла вже зрозумілі для кожного..
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23.09.2024 16:28 Ответить
"Перемагайте"... Україна самотужки цього не може зробити. І ніяк не могла. Тому і пішла на Стамбульський мир у квітні 2022 року. Але Британія і США переконали воювати до кінця, "до перемоги". І запевнили тоді у повній підтримці й допомозі. А зараз дають каплю в морі, що виснажує Україну значно сильніше, аніж кацапстан. Ось це і є - "занурення у безкінечну війну".
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23.09.2024 18:07 Ответить
ця «безкінечна» війна може закінчитись тільки перемогою України..

якщо перемога не буде здобута, ця війна не скінчиться..

мало дають зброї?
а коли її було вдосталь?

війни виграє нація та її керівництво..
якщо народ «втомиться», та не буде хотіти воювати за свою свободу, керівництво здасть країну, скільки б теї зброї не було..

звичайно, те «керівництво» втече,..
а нарід - той вже буде вмирати за своє рабство в складі московської імперії..

це все вже в історії було..
і не тільки української історії.
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28.09.2024 19:59 Ответить
Як ви собі уявляєте перемогу України над ядерною росією? Якщо ми не отримали кількасот Хаймарсів, сотню ф-16, 50 Петріотів... не отримали обіцяного ленд-лізу.
Розвалу рф ніхто не допустить, навіть якщо ми б мали для цього ресурси...
Війна рано чи пізно скінчиться, бо українці втомились від війни. Купа дезертирств і СЗЧ, купа фейкових інвалідів, доглядачів, відкуплених і т.д.
Реально 70-80% намагається всіма силами уникнути призову. Фронт тримається лише на тих, хто реально має досвід довгої війни з 2014 року, або вмотивованих добровольцях, які пішли до війська з лютого-березня 2022 року. Таких людей все менше і менше... це вже відчутно на значній частині фронту.
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28.09.2024 21:12 Ответить
перемоги потрібно хоча б хотіти..

повернути втрачені «ісконно» українські території - реально можна, тільки цього потрібно - хотіти!

цієї перемоги українців, імперія рф卐 не перенесе, і почне валитись з середини,.. зі своїми ресурсами та ядерною зброєю..

а знаєте, чому Україна переможе?
бо Київ - Русь, а москва -Орда!
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06.10.2024 13:33 Ответить
Старий бородатий анекдот, коли бідний звертається до Бога "Господи, ну мені ж так погано, чому ти мені не допоможеш?!". Бог йому у відповідь - «*******, ну ти хоча б лотерейний квиток купи»
Тут теж саме. Там зараз у штатах багато всякої херні - іммігранти, пітарасня вська зі своїми правами та інше. Але щодо грошей, то вони рахувати вміють і їх не нае*еш куди і що дівається. І вони прекрасно бачать, куди у нас діваються
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22.09.2024 23:02 Ответить
Куди дівається ?

Хаймарсами, 155, 105 рашистів знищують. Абрамси, 777, М109 ... Допомога з космосу. АВАКСи постійно у небі.
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23.09.2024 11:35 Ответить
Саша Крещатик! Талановитий ПР-івський провокатор повернувся! Ти ж навіть мене тоді розвів. Плюс нинішній російський поліцій з Нової Каховки, Джамал. Як там твій пляжик, все прибираєш?
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22.09.2024 23:09 Ответить
Ти ,чмо ,спочатку тут, в Україні свій план представ.
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22.09.2024 22:37 Ответить
Мы, Властитель Вселенной, перед чернью не отчитываемся.
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23.09.2024 08:01 Ответить
Тих планів у Зєлєнского - ціла плантація. Тільки жоден чомусб американців не чіпляє. Мабудь то якісь не такі плани.
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22.09.2024 22:39 Ответить
Так, насправді планів повинно бути декілька. Це норма.
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23.09.2024 11:37 Ответить
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Повертаюся вкотре з Донеччини. За Часовим Яром фортифікацій немає, Костянтинівка не підготовлена до оборони. Курахове також. Селидове всередині міста було абсолютно не готове до оборони, зараз гарячково намагаються щось зробити. За Вугледаром рубежів немає, а створений Сирським хаос у 72-й бригаді через зняття комбрига на піку наступу росіян і непріоритетне поповнення пріоритетного підрозділу робить тепер втрату Вугледара питанням часу.

Третю штурмову бригаду Сирський навмисне розірвав на шматки, коли вони почали піднімати питання, що мають діяти як єдиний злагоджений штурмовий підрозділ.

Командира 110-ї окремої механізованої бригади, який керував підрозділом з самого початку в Авдіївці і фактично сформував одну з найкращих сухопутних бригад, зняли!

І це далеко не всі свіжі приклади…

Єдине підсилення, яке відправляють на Донецьку і Харківську області, - це новостворені бригади «зомбі» з мобілізованих людей, які не брали участі в боях і тікають через страх та ненавченість. Переважно мобілізований офіцерський склад цих бригад («піджаки») не проходив злагодження та не знає елементарних речей. Це продовжують робити замість того, щоб пріоритетно поповнювати бойові бригади.

Еліту українських військ звідси забрали! При цьому тисячі військовослужбовців залишаються в тилу, в численних нагромаджених штабах та роздутих підрозділах.

Навколо Покровсько-Мирноградської агломерації зараз споруджують фортифікації, і це - ************ з того, що було зроблено за часи повномасштабного вторгнення. Однак такі фортифікації в абсолютній більшості вже не мають жодного зв'язку з Генштабом ЗСУ. Це продукт горизонтальної координації військових адміністрацій, місцевих підрозділів, інженерів різного «походження», командування східним фронтом «Хортиця» та благодійників, які свідомо обходять застарілі й відірвані від реальності інструкції, спущені з вищих військових штабів. Раніше боялися, зараз все одно. Самі роблять, як треба.

Розрив між київськими військовими штабами та полем стався. Тут не готові здавати росіянам Донеччину, там - не знають, що таке реальність.

Сирський може далі гратися у своїй «курській пісочниці» (беручи до уваги невраховані ним ризики та постійну брехню, буду тепер називати її так, на жаль), але скільки ще життів і територій він разом з Умєровим готові обміняти?

Пане Президенте, Вас вводять в оману, заберіть їх, вирвіть ЗСУ з їхніх кривавих «лапок»! Якщо Сирський так Вам бреше, це показує, наскільки він не поважає Вас як свого керівника і наскільки йому байдуже життя українського громадянина. Пане Президенте, вони насміхаються з Вас і з кожного з нас. Врятуйте Збройні Сили України, врятуйте нас і дайте надію.

Умєров - спільник!
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22.09.2024 22:39 Ответить
Інопланетяни призначили Сирського на цю посаду, ніхто більше не міг цього зробити, правда Мар'яна?
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22.09.2024 22:48 Ответить
Ну еще как вариант - Байден... По этому и не поддерживает "план"
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22.09.2024 22:54 Ответить
Єдина надія на спасителя нашого ваву
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22.09.2024 23:04 Ответить
Якщо потрібно сховати якусь річ, її кладуть на самому видному місці. Якщо потрібно передати ворогові інформацію про становище у ЗСУ і не спалитися при цьому, доручіть Безмозглій опублікувати гнівну статтю.
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23.09.2024 01:45 Ответить
Вони і так це все знають. Але треба, щоб знали і ми.
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23.09.2024 08:56 Ответить
у тебе що кукуха поіхала -- у нього рейтинг 20 відсотків
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23.09.2024 08:15 Ответить
не факт, був 60 %
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23.09.2024 11:40 Ответить
шо, опять самая важная осень?
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22.09.2024 22:48 Ответить
Лайна гундосий кусок! Ти видвинув партнерам свідомо нездійсненні ультиматуми "плану перемоги", щоб ніколи перемогу не здобути і навішати на партнерів цсі свої пройоби у цій війні. Будь ти проклятий, гнида, і твої виплодик, і весь твій рід на десять поколінь!
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22.09.2024 22:58 Ответить
вивід рос військ, вихід на кордони 1991 р., покарання рос. військ. злочинців, репарації ???
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23.09.2024 11:41 Ответить
їх та що 300 рил летить до США раз цілий грузовий літак на відео.
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22.09.2024 23:00 Ответить
Юзіка везуть з собою
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22.09.2024 23:06 Ответить
У військових транспортних літаках різна кількість пасажирських місць. Хіба що це борт призначено для перевезення ОС піхотного підрозділу.
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23.09.2024 11:42 Ответить
Подпишет какой-нибудь договорняк и обвинит в этом Запад. Потом объявит досрочные выборы, а сам свалит на Запад, прятаться от недовольных результатом украинцев.
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22.09.2024 23:12 Ответить
Ми можемо самостійно перемогти РаССєю ??
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23.09.2024 11:43 Ответить
Цей бомжара хоч побрився, в костюмі чи знову як бомжі у футболці розтягнутій?
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22.09.2024 23:17 Ответить
Зеленський правий, осінь ця важлива для України..
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22.09.2024 23:34 Ответить
а також зима, весна та літо.....
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22.09.2024 23:52 Ответить
В цій країні -прямо за текстом.
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23.09.2024 09:08 Ответить
Будь ти проклят,тварь!!!!!
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23.09.2024 00:17 Ответить
Черговий "рубіж" від популістів після якого чергове ні..уя або ще гірше. Влаштовує емоційні качєлі як та любовниця-істеричка.
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23.09.2024 01:18 Ответить
в тому році все вирішувалось навесні в Ялті .. - піздабол.
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23.09.2024 06:00 Ответить
війну обрав мутрийнаріт в 2019
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23.09.2024 06:13 Ответить
Знову якісь віхи розставляє.Знову х ось йому винен буде. А сам лідор тільки за хорошіновини відповідає
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23.09.2024 08:00 Ответить
все вирішувалось в 2019
чому ти скотина безпородна йшов на вибори у такий складний для країни час, щоби що ???
ти знав що дуриш довбаків, ти знав що будуть з них шашлики
і все одно ти йшов на вибори заради слави, заради себе
урод
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23.09.2024 08:39 Ответить
ані рєшілі паучаствавать в етам праектє
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23.09.2024 08:59 Ответить
Війна була десь там. А Зе* - син свого народу.
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23.09.2024 11:45 Ответить
наполеон **********, гітляр сьогодення - упорота какаїнова зегевара
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23.09.2024 08:56 Ответить
А і Б сідєлі на трубе. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе ? Только я і Барісич.
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23.09.2024 09:11 Ответить
Зроби щось добре для України, піди геть
Зелю -геть!
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23.09.2024 09:57 Ответить
Ржунтмагу потужно
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23.09.2024 10:26 Ответить
Лицо сделай проще, а то денег никто не даст
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23.09.2024 10:27 Ответить
Долю України вирішили так неслабо в квітні 2019.
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23.09.2024 11:23 Ответить
Значить осінню кінець війні, зиму гріємось на печі, навесні шашлички, а літом всією країною переїжджаємо в Євросоюз на ПМЖ.
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23.09.2024 22:18 Ответить
 
 