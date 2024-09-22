Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що "саме цієї осені вирішується, що буде далі" в російсько-українській війні.
Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах.
Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, "сімки", Європи, із керівниками міжнародних організацій – із багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно", - сказав Зеленський
Будь ласка, зачекайте...
вова, де державний президентський джет?
мнє за тєбя стидно !
Ви хочете, щоб д'Єрьмак тепер ставив будь-яку свою людину, яку не треба буде переконувати і маніпулювати, достатньо сказати "подпісивай, а то завтра с должності слєтішь".
Когда говорім "Рада", подразумєваєм "аппаратчікі". Когда говорім "аппаратчікі", подразумєваєм "Рада".
Так що можна казати, що парламенту в країні немає, всі рішення контролює купка технічних співробітників, що обслуговують систему "Рада".
Взагалі-то...
Когда говорім "Рада", подразумєваєм "аппаратчікі". Когда говорім "аппаратчікі", подразумєваєм "Рада".
а зараз, цього шлепера, запхали в якийсь рейсовий транспортник впс сша.
докерувався, ****.
і воно, щось там, ще з себе надуває?
я так підозрюю, завтра зе!шмарклі видадуть чорну мітку. і йому і єрмачині, воно ж 100% поперлося.
Що таке "рейсовий транспортник впс сша" ??
Правда у перший рік, коли ЗСУ під командуванням Залужного по суті розгромили контингент РФ, що вторгся в Україну, ЗЄ тупо злив це в унітаз.
Це така справа. Після «переможного контрнаступу в лоб по кацапських мінних полях» і «мирного форуму в Швейцарії» це останній шанс Зеленського щось показати. Якщо вийде, то може сміливо себе записувати в історію, якщо знову «бла-бла-бла», то, перепрошую, «нафуй з пляжу»
І треба було відосик знімати в кабіні бомбардувальника, або хоча б льотний шолом одягти.
повернути втрачені землі, відновити границі 1991 року..
то що їм перешкоджає?
може новиє ліца, кмітливі комсомольці, ждуни чи ухилянти?
нарід - джерело влади..☝
і хто вас занурює у «безкінечну війну»?
перемагайте хла-рфϟϟ - і буде мир!
не переможете - буде безкінечна війна, поки всіх українців москва не знищить..
наміри хла вже зрозумілі для кожного..
якщо перемога не буде здобута, ця війна не скінчиться..
мало дають зброї?
а коли її було вдосталь?
війни виграє нація та її керівництво..
якщо народ «втомиться», та не буде хотіти воювати за свою свободу, керівництво здасть країну, скільки б теї зброї не було..
звичайно, те «керівництво» втече,..
а нарід - той вже буде вмирати за своє рабство в складі московської імперії..
це все вже в історії було..
і не тільки української історії.
Розвалу рф ніхто не допустить, навіть якщо ми б мали для цього ресурси...
Війна рано чи пізно скінчиться, бо українці втомились від війни. Купа дезертирств і СЗЧ, купа фейкових інвалідів, доглядачів, відкуплених і т.д.
Реально 70-80% намагається всіма силами уникнути призову. Фронт тримається лише на тих, хто реально має досвід довгої війни з 2014 року, або вмотивованих добровольцях, які пішли до війська з лютого-березня 2022 року. Таких людей все менше і менше... це вже відчутно на значній частині фронту.
повернути втрачені «ісконно» українські території - реально можна, тільки цього потрібно - хотіти!
цієї перемоги українців, імперія рф卐 не перенесе, і почне валитись з середини,.. зі своїми ресурсами та ядерною зброєю..
а знаєте, чому Україна переможе?
бо Київ - Русь, а москва -Орда!
Тут теж саме. Там зараз у штатах багато всякої херні - іммігранти, пітарасня вська зі своїми правами та інше. Але щодо грошей, то вони рахувати вміють і їх не нае*еш куди і що дівається. І вони прекрасно бачать, куди у нас діваються
Хаймарсами, 155, 105 рашистів знищують. Абрамси, 777, М109 ... Допомога з космосу. АВАКСи постійно у небі.
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02bJ34j8oSJesnGktSaVZNTVepJeAjZ2TWToyMeqKufG9ugbgbcYCTvuTRXW9EDbtpl?__cft__[0]=AZWhrcnXcspBXE2m3NtTVOpXgFz0fYwBeuQWEc8a5coSSiS9aWY3X2u57WpzMtWv-sh6gvGMBENNQVD0HoD4X3M2dSOQofXC4B-qJJ3SK0oZE4dmFenlSf-6GyNXT7F8uuodCUurQ7HE1jIwGxFCwLnGZ0RC0Jk65GYlbJwbc7-_i3YIARh6dkJh_d7f4LmZsqY&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Повертаюся вкотре з Донеччини. За Часовим Яром фортифікацій немає, Костянтинівка не підготовлена до оборони. Курахове також. Селидове всередині міста було абсолютно не готове до оборони, зараз гарячково намагаються щось зробити. За Вугледаром рубежів немає, а створений Сирським хаос у 72-й бригаді через зняття комбрига на піку наступу росіян і непріоритетне поповнення пріоритетного підрозділу робить тепер втрату Вугледара питанням часу.
Третю штурмову бригаду Сирський навмисне розірвав на шматки, коли вони почали піднімати питання, що мають діяти як єдиний злагоджений штурмовий підрозділ.
Командира 110-ї окремої механізованої бригади, який керував підрозділом з самого початку в Авдіївці і фактично сформував одну з найкращих сухопутних бригад, зняли!
І це далеко не всі свіжі приклади…
Єдине підсилення, яке відправляють на Донецьку і Харківську області, - це новостворені бригади «зомбі» з мобілізованих людей, які не брали участі в боях і тікають через страх та ненавченість. Переважно мобілізований офіцерський склад цих бригад («піджаки») не проходив злагодження та не знає елементарних речей. Це продовжують робити замість того, щоб пріоритетно поповнювати бойові бригади.
Еліту українських військ звідси забрали! При цьому тисячі військовослужбовців залишаються в тилу, в численних нагромаджених штабах та роздутих підрозділах.
Навколо Покровсько-Мирноградської агломерації зараз споруджують фортифікації, і це - ************ з того, що було зроблено за часи повномасштабного вторгнення. Однак такі фортифікації в абсолютній більшості вже не мають жодного зв'язку з Генштабом ЗСУ. Це продукт горизонтальної координації військових адміністрацій, місцевих підрозділів, інженерів різного «походження», командування східним фронтом «Хортиця» та благодійників, які свідомо обходять застарілі й відірвані від реальності інструкції, спущені з вищих військових штабів. Раніше боялися, зараз все одно. Самі роблять, як треба.
Розрив між київськими військовими штабами та полем стався. Тут не готові здавати росіянам Донеччину, там - не знають, що таке реальність.
Сирський може далі гратися у своїй «курській пісочниці» (беручи до уваги невраховані ним ризики та постійну брехню, буду тепер називати її так, на жаль), але скільки ще життів і територій він разом з Умєровим готові обміняти?
Пане Президенте, Вас вводять в оману, заберіть їх, вирвіть ЗСУ з їхніх кривавих «лапок»! Якщо Сирський так Вам бреше, це показує, наскільки він не поважає Вас як свого керівника і наскільки йому байдуже життя українського громадянина. Пане Президенте, вони насміхаються з Вас і з кожного з нас. Врятуйте Збройні Сили України, врятуйте нас і дайте надію.
Умєров - спільник!
чому ти скотина безпородна йшов на вибори у такий складний для країни час, щоби що ???
ти знав що дуриш довбаків, ти знав що будуть з них шашлики
і все одно ти йшов на вибори заради слави, заради себе
урод
Зелю -геть!