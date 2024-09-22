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Новини Війна
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Зеленський (22456) звернення (557)

Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що "саме цієї осені вирішується, що буде далі" в російсько-українській війні.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах.

Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, "сімки", Європи, із керівниками міжнародних організацій – із багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно", - сказав Зеленський

Читайте: Зеленський прибув до США для участі в заходах Генасамблеї ООН

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Топ коментарі
+42
Згадайте хоч один успішний проект Зеленського у ролі перзидента , та вгадайте шо буде цього разу.
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22.09.2024 22:21
+35
Цієї осени 🤡 їди у відставку ...ти тоді, врятуєш Україну ...і ти кончене падло, це знаєш !!!
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22.09.2024 22:23
+30
І так вжк три роки. І кожен наступний рік вирішальний.

Правда у перший рік, коли ЗСУ під командуванням Залужного по суті розгромили контингент РФ, що вторгся в Україну, ЗЄ тупо злив це в унітаз.
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22.09.2024 22:29
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Правила форума Рада форумчан
Згадайте хоч один успішний проект Зеленського у ролі перзидента , та вгадайте шо буде цього разу.
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22.09.2024 22:21 Відповісти
Істерика на тєлємарафоні? 🤔
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22.09.2024 22:35 Відповісти
У Сибіги раба Козира шпора від шефа в кишені.. Вова поки що буде срати тим що вивчив...
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22.09.2024 22:40 Відповісти
потім по шпаргалці коханця.
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22.09.2024 22:41 Відповісти
Жаба вважає себе атомним підводним човном
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23.09.2024 06:37 Відповісти
Поставте це питання політологам - назбирають з десяток.
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23.09.2024 11:46 Відповісти
😡
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22.09.2024 22:21 Відповісти
кіно: "Вова в сухогрузі"

вова, де державний президентський джет?
мнє за тєбя стидно !
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22.09.2024 22:23 Відповісти
Був амерський борт до США. З"економили. Норм.
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23.09.2024 11:20 Відповісти
Цієї осени 🤡 їди у відставку ...ти тоді, врятуєш Україну ...і ти кончене падло, це знаєш !!!
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22.09.2024 22:23 Відповісти
Тоді державу очолить Стефанчук. А він, на відміну від президента - обирається Радою.
Ви хочете, щоб д'Єрьмак тепер ставив будь-яку свою людину, яку не треба буде переконувати і маніпулювати, достатньо сказати "подпісивай, а то завтра с должності слєтішь".
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23.09.2024 08:55 Відповісти
дєрьмак і зараз ставить своїх людей куди і коли хоче
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23.09.2024 08:58 Відповісти
Право підпису - у зєлі. А воно віслюк, може і впертись.
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23.09.2024 08:59 Відповісти
"Владимир Зеленский - гордый, волевой и неуступчивый мужик"
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23.09.2024 11:24 Відповісти
Маленьке обісцяне чмо, інакше д'Єрьмак був би неможливим. Та навіть обісцяне чмо здатне стати в позу. І що йому д'Єрьмак зробить? Якщо що, зєля ж і звільнити своїм наказом може.
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23.09.2024 11:28 Відповісти
Так згодна ,якшо просто подасть до вівідставки ...але можно передати владу нац комітету захисту України ...
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23.09.2024 11:03 Відповісти
а він є у Конституції ??
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23.09.2024 11:28 Відповісти
"У мене є мрія ..." Може бути варіант, що Рада обере Головою іншу людину.
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23.09.2024 11:27 Відповісти
Взагалі-то...
Когда говорім "Рада", подразумєваєм "аппаратчікі". Когда говорім "аппаратчікі", подразумєваєм "Рада".
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23.09.2024 11:30 Відповісти
Не факт. Недавно зам"яли конфлікт з апаратом ВР відносно ЗП.
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23.09.2024 11:48 Відповісти
Зам'яли? Аппаратчікі протиснули залишення собі зарплат.

Так що можна казати, що парламенту в країні немає, всі рішення контролює купка технічних співробітників, що обслуговують систему "Рада".
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23.09.2024 11:57 Відповісти


Взагалі-то...
Когда говорім "Рада", подразумєваєм "аппаратчікі". Когда говорім "аппаратчікі", подразумєваєм "Рада".

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23.09.2024 19:31 Відповісти
Своєцкоє довємисліє.
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24.09.2024 08:50 Відповісти
Воно вже п'ятий місяць просроченє! Зрадник , але
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23.09.2024 11:09 Відповісти
навіть з літака воно записує свої гусняві видосики ..... Хто тебе дивиться ??????
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22.09.2024 22:24 Відповісти
Ти ж подивився, якщо відреагував.
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22.09.2024 22:26 Відповісти
Шо там гадати - потрібно більше зброі - бо рашка не зупиниться
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22.09.2024 22:25 Відповісти
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22.09.2024 22:25 Відповісти
раніше зе!поца возили на дипломатичних літаках.
а зараз, цього шлепера, запхали в якийсь рейсовий транспортник впс сша.
докерувався, ****.
і воно, щось там, ще з себе надуває?
я так підозрюю, завтра зе!шмарклі видадуть чорну мітку. і йому і єрмачині, воно ж 100% поперлося.
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22.09.2024 22:25 Відповісти
Та тому курятнику нехай які завгодно мітки видають, біда у тому, що через ту падлюку хрипату мітки одержує Україна.
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23.09.2024 07:58 Відповісти
Був амерський борт до США. З"економили. Норм.

Що таке "рейсовий транспортник впс сша" ??
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23.09.2024 11:30 Відповісти
військова транспортна авіація, здійснює регулярні рейси, вилітають згідно заздалегідь встановленим розкладом.
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23.09.2024 12:20 Відповісти
угу .. і квитки для бійців ВДВ у касі продаються ?
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23.09.2024 19:30 Відповісти
І так вжк три роки. І кожен наступний рік вирішальний.

Правда у перший рік, коли ЗСУ під командуванням Залужного по суті розгромили контингент РФ, що вторгся в Україну, ЗЄ тупо злив це в унітаз.
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22.09.2024 22:29 Відповісти
За ними другие приходят, они будут тоже трудньі
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23.09.2024 11:21 Відповісти
А де Єрмак? Зазвичай Вова на колінах у нього сидить. Видно в туалет відійшов

Це така справа. Після «переможного контрнаступу в лоб по кацапських мінних полях» і «мирного форуму в Швейцарії» це останній шанс Зеленського щось показати. Якщо вийде, то може сміливо себе записувати в історію, якщо знову «бла-бла-бла», то, перепрошую, «нафуй з пляжу»
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22.09.2024 22:32 Відповісти
Это тупая ********,как и нарид,который эту ******** привел к власти
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22.09.2024 22:44 Відповісти
Побільше драматизму.
І треба було відосик знімати в кабіні бомбардувальника, або хоча б льотний шолом одягти.
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22.09.2024 22:32 Відповісти
Чогось здається що американці як завжди пробубонять загальними фразами "Ми будемо з Україною до кінця, головне не дати путіну прогр... тьфу, виграти" - а як передавали мізер для такої війни, так і будуть передавати.
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22.09.2024 22:35 Відповісти
Так усіх же влаштовує довга, в'язка війна на території України. Усіх, окрім рядових українців.
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22.09.2024 23:01 Відповісти
«рядові українці» хочуть перемогти ворога?
повернути втрачені землі, відновити границі 1991 року..
то що їм перешкоджає?
може новиє ліца, кмітливі комсомольці, ждуни чи ухилянти?

нарід - джерело влади..☝
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23.09.2024 09:26 Відповісти
Ви трохи "застрягли" у 2022 році. Більшість рядових українців вже хочуть просто миру і зберегти життя собі і своїм близьким. А нас спеціально та свідомо занурюють у "безкінечну війну"...
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23.09.2024 11:28 Відповісти
Чимало рядових громадян України чоловічої статі, з окупованих територій, мобілізовані рашистами і вже у сирій землі.
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23.09.2024 11:32 Відповісти
І з неокупованих територій також. Скажете: "ну вони ж загинули чи постраждали за свою Батьківщину"? Але вони все одно вже мертві або каліки... і їх з кожним днем все більше. А зе-верхівка продовжує нас кормити "лапшею" про неминучу перемогу.
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23.09.2024 11:34 Відповісти
Скільки офіцерів у роті, полку, баті ? Який їх процент до загальної чисельності ?
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23.09.2024 11:38 Відповісти
так всі хочуть жити..

і хто вас занурює у «безкінечну війну»?

перемагайте хла-рфϟϟ - і буде мир!
не переможете - буде безкінечна війна, поки всіх українців москва не знищить..

наміри хла вже зрозумілі для кожного..
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23.09.2024 16:28 Відповісти
"Перемагайте"... Україна самотужки цього не може зробити. І ніяк не могла. Тому і пішла на Стамбульський мир у квітні 2022 року. Але Британія і США переконали воювати до кінця, "до перемоги". І запевнили тоді у повній підтримці й допомозі. А зараз дають каплю в морі, що виснажує Україну значно сильніше, аніж кацапстан. Ось це і є - "занурення у безкінечну війну".
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23.09.2024 18:07 Відповісти
ця «безкінечна» війна може закінчитись тільки перемогою України..

якщо перемога не буде здобута, ця війна не скінчиться..

мало дають зброї?
а коли її було вдосталь?

війни виграє нація та її керівництво..
якщо народ «втомиться», та не буде хотіти воювати за свою свободу, керівництво здасть країну, скільки б теї зброї не було..

звичайно, те «керівництво» втече,..
а нарід - той вже буде вмирати за своє рабство в складі московської імперії..

це все вже в історії було..
і не тільки української історії.
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28.09.2024 19:59 Відповісти
Як ви собі уявляєте перемогу України над ядерною росією? Якщо ми не отримали кількасот Хаймарсів, сотню ф-16, 50 Петріотів... не отримали обіцяного ленд-лізу.
Розвалу рф ніхто не допустить, навіть якщо ми б мали для цього ресурси...
Війна рано чи пізно скінчиться, бо українці втомились від війни. Купа дезертирств і СЗЧ, купа фейкових інвалідів, доглядачів, відкуплених і т.д.
Реально 70-80% намагається всіма силами уникнути призову. Фронт тримається лише на тих, хто реально має досвід довгої війни з 2014 року, або вмотивованих добровольцях, які пішли до війська з лютого-березня 2022 року. Таких людей все менше і менше... це вже відчутно на значній частині фронту.
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28.09.2024 21:12 Відповісти
перемоги потрібно хоча б хотіти..

повернути втрачені «ісконно» українські території - реально можна, тільки цього потрібно - хотіти!

цієї перемоги українців, імперія рф卐 не перенесе, і почне валитись з середини,.. зі своїми ресурсами та ядерною зброєю..

а знаєте, чому Україна переможе?
бо Київ - Русь, а москва -Орда!
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06.10.2024 13:33 Відповісти
Старий бородатий анекдот, коли бідний звертається до Бога "Господи, ну мені ж так погано, чому ти мені не допоможеш?!". Бог йому у відповідь - «*******, ну ти хоча б лотерейний квиток купи»
Тут теж саме. Там зараз у штатах багато всякої херні - іммігранти, пітарасня вська зі своїми правами та інше. Але щодо грошей, то вони рахувати вміють і їх не нае*еш куди і що дівається. І вони прекрасно бачать, куди у нас діваються
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22.09.2024 23:02 Відповісти
Куди дівається ?

Хаймарсами, 155, 105 рашистів знищують. Абрамси, 777, М109 ... Допомога з космосу. АВАКСи постійно у небі.
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23.09.2024 11:35 Відповісти
Саша Крещатик! Талановитий ПР-івський провокатор повернувся! Ти ж навіть мене тоді розвів. Плюс нинішній російський поліцій з Нової Каховки, Джамал. Як там твій пляжик, все прибираєш?
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22.09.2024 23:09 Відповісти
Ти ,чмо ,спочатку тут, в Україні свій план представ.
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22.09.2024 22:37 Відповісти
Мы, Властитель Вселенной, перед чернью не отчитываемся.
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23.09.2024 08:01 Відповісти
Тих планів у Зєлєнского - ціла плантація. Тільки жоден чомусб американців не чіпляє. Мабудь то якісь не такі плани.
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22.09.2024 22:39 Відповісти
Так, насправді планів повинно бути декілька. Це норма.
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23.09.2024 11:37 Відповісти
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=AZWhrcnXcspBXE2m3NtTVOpXgFz0fYwBeuQWEc8a5coSSiS9aWY3X2u57WpzMtWv-sh6gvGMBENNQVD0HoD4X3M2dSOQofXC4B-qJJ3SK0oZE4dmFenlSf-6GyNXT7F8uuodCUurQ7HE1jIwGxFCwLnGZ0RC0Jk65GYlbJwbc7-_i3YIARh6dkJh_d7f4LmZsqY&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02bJ34j8oSJesnGktSaVZNTVepJeAjZ2TWToyMeqKufG9ugbgbcYCTvuTRXW9EDbtpl?__cft__[0]=AZWhrcnXcspBXE2m3NtTVOpXgFz0fYwBeuQWEc8a5coSSiS9aWY3X2u57WpzMtWv-sh6gvGMBENNQVD0HoD4X3M2dSOQofXC4B-qJJ3SK0oZE4dmFenlSf-6GyNXT7F8uuodCUurQ7HE1jIwGxFCwLnGZ0RC0Jk65GYlbJwbc7-_i3YIARh6dkJh_d7f4LmZsqY&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Повертаюся вкотре з Донеччини. За Часовим Яром фортифікацій немає, Костянтинівка не підготовлена до оборони. Курахове також. Селидове всередині міста було абсолютно не готове до оборони, зараз гарячково намагаються щось зробити. За Вугледаром рубежів немає, а створений Сирським хаос у 72-й бригаді через зняття комбрига на піку наступу росіян і непріоритетне поповнення пріоритетного підрозділу робить тепер втрату Вугледара питанням часу.

Третю штурмову бригаду Сирський навмисне розірвав на шматки, коли вони почали піднімати питання, що мають діяти як єдиний злагоджений штурмовий підрозділ.

Командира 110-ї окремої механізованої бригади, який керував підрозділом з самого початку в Авдіївці і фактично сформував одну з найкращих сухопутних бригад, зняли!

І це далеко не всі свіжі приклади…

Єдине підсилення, яке відправляють на Донецьку і Харківську області, - це новостворені бригади «зомбі» з мобілізованих людей, які не брали участі в боях і тікають через страх та ненавченість. Переважно мобілізований офіцерський склад цих бригад («піджаки») не проходив злагодження та не знає елементарних речей. Це продовжують робити замість того, щоб пріоритетно поповнювати бойові бригади.

Еліту українських військ звідси забрали! При цьому тисячі військовослужбовців залишаються в тилу, в численних нагромаджених штабах та роздутих підрозділах.

Навколо Покровсько-Мирноградської агломерації зараз споруджують фортифікації, і це - ************ з того, що було зроблено за часи повномасштабного вторгнення. Однак такі фортифікації в абсолютній більшості вже не мають жодного зв'язку з Генштабом ЗСУ. Це продукт горизонтальної координації військових адміністрацій, місцевих підрозділів, інженерів різного «походження», командування східним фронтом «Хортиця» та благодійників, які свідомо обходять застарілі й відірвані від реальності інструкції, спущені з вищих військових штабів. Раніше боялися, зараз все одно. Самі роблять, як треба.

Розрив між київськими військовими штабами та полем стався. Тут не готові здавати росіянам Донеччину, там - не знають, що таке реальність.

Сирський може далі гратися у своїй «курській пісочниці» (беручи до уваги невраховані ним ризики та постійну брехню, буду тепер називати її так, на жаль), але скільки ще життів і територій він разом з Умєровим готові обміняти?

Пане Президенте, Вас вводять в оману, заберіть їх, вирвіть ЗСУ з їхніх кривавих «лапок»! Якщо Сирський так Вам бреше, це показує, наскільки він не поважає Вас як свого керівника і наскільки йому байдуже життя українського громадянина. Пане Президенте, вони насміхаються з Вас і з кожного з нас. Врятуйте Збройні Сили України, врятуйте нас і дайте надію.

Умєров - спільник!
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22.09.2024 22:39 Відповісти
Інопланетяни призначили Сирського на цю посаду, ніхто більше не міг цього зробити, правда Мар'яна?
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22.09.2024 22:48 Відповісти
Ну еще как вариант - Байден... По этому и не поддерживает "план"
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22.09.2024 22:54 Відповісти
Єдина надія на спасителя нашого ваву
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22.09.2024 23:04 Відповісти
Якщо потрібно сховати якусь річ, її кладуть на самому видному місці. Якщо потрібно передати ворогові інформацію про становище у ЗСУ і не спалитися при цьому, доручіть Безмозглій опублікувати гнівну статтю.
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23.09.2024 01:45 Відповісти
Вони і так це все знають. Але треба, щоб знали і ми.
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23.09.2024 08:56 Відповісти
у тебе що кукуха поіхала -- у нього рейтинг 20 відсотків
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23.09.2024 08:15 Відповісти
не факт, був 60 %
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23.09.2024 11:40 Відповісти
шо, опять самая важная осень?
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22.09.2024 22:48 Відповісти
Лайна гундосий кусок! Ти видвинув партнерам свідомо нездійсненні ультиматуми "плану перемоги", щоб ніколи перемогу не здобути і навішати на партнерів цсі свої пройоби у цій війні. Будь ти проклятий, гнида, і твої виплодик, і весь твій рід на десять поколінь!
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22.09.2024 22:58 Відповісти
вивід рос військ, вихід на кордони 1991 р., покарання рос. військ. злочинців, репарації ???
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23.09.2024 11:41 Відповісти
їх та що 300 рил летить до США раз цілий грузовий літак на відео.
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22.09.2024 23:00 Відповісти
Юзіка везуть з собою
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22.09.2024 23:06 Відповісти
У військових транспортних літаках різна кількість пасажирських місць. Хіба що це борт призначено для перевезення ОС піхотного підрозділу.
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23.09.2024 11:42 Відповісти
Подпишет какой-нибудь договорняк и обвинит в этом Запад. Потом объявит досрочные выборы, а сам свалит на Запад, прятаться от недовольных результатом украинцев.
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22.09.2024 23:12 Відповісти
Ми можемо самостійно перемогти РаССєю ??
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23.09.2024 11:43 Відповісти
Цей бомжара хоч побрився, в костюмі чи знову як бомжі у футболці розтягнутій?
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22.09.2024 23:17 Відповісти
Зеленський правий, осінь ця важлива для України..
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22.09.2024 23:34 Відповісти
а також зима, весна та літо.....
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22.09.2024 23:52 Відповісти
В цій країні -прямо за текстом.
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23.09.2024 09:08 Відповісти
Будь ти проклят,тварь!!!!!
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23.09.2024 00:17 Відповісти
Черговий "рубіж" від популістів після якого чергове ні..уя або ще гірше. Влаштовує емоційні качєлі як та любовниця-істеричка.
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23.09.2024 01:18 Відповісти
в тому році все вирішувалось навесні в Ялті .. - піздабол.
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23.09.2024 06:00 Відповісти
війну обрав мутрийнаріт в 2019
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23.09.2024 06:13 Відповісти
Знову якісь віхи розставляє.Знову х ось йому винен буде. А сам лідор тільки за хорошіновини відповідає
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23.09.2024 08:00 Відповісти
все вирішувалось в 2019
чому ти скотина безпородна йшов на вибори у такий складний для країни час, щоби що ???
ти знав що дуриш довбаків, ти знав що будуть з них шашлики
і все одно ти йшов на вибори заради слави, заради себе
урод
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23.09.2024 08:39 Відповісти
ані рєшілі паучаствавать в етам праектє
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23.09.2024 08:59 Відповісти
Війна була десь там. А Зе* - син свого народу.
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23.09.2024 11:45 Відповісти
наполеон **********, гітляр сьогодення - упорота какаїнова зегевара
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23.09.2024 08:56 Відповісти
А і Б сідєлі на трубе. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе ? Только я і Барісич.
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23.09.2024 09:11 Відповісти
Зроби щось добре для України, піди геть
Зелю -геть!
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23.09.2024 09:57 Відповісти
Ржунтмагу потужно
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23.09.2024 10:26 Відповісти
Лицо сделай проще, а то денег никто не даст
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23.09.2024 10:27 Відповісти
Долю України вирішили так неслабо в квітні 2019.
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23.09.2024 11:23 Відповісти
Значить осінню кінець війні, зиму гріємось на печі, навесні шашлички, а літом всією країною переїжджаємо в Євросоюз на ПМЖ.
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23.09.2024 22:18 Відповісти
 
 