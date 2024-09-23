Зеленський у США відвідав завод, де виробляють 155-мм снаряди для України: Підприємство співпрацюватиме із Запоріжжям. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту до Сполучених Штатів відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у Пенсильванії. Там вироблять артилерійські боєприпаси калібру 155-мм для Сил оборони.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський під час свого візиту подякував працівникам цього підприємства.

"Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз - для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво", - зазначив глава держави.

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Також Зеленський заявив, що Україна та США домовилися про розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям.

За словами президента, саме на таких підприємствах "відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти".

Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене", - наголосив він.

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Візит Володимира Зеленського до США

Нагадаємо, 22 вересня президент України розпочав свій візит до США де він представить план перемоги. За його словами, саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні.

Після відвідин заводу глава держави вирушить до Нью-Йорка, а потім - до Вашингтону.