Зеленський у США відвідав завод, де виробляють 155-мм снаряди для України: Підприємство співпрацюватиме із Запоріжжям. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту до Сполучених Штатів відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у Пенсильванії. Там вироблять артилерійські боєприпаси калібру 155-мм для Сил оборони.
Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський під час свого візиту подякував працівникам цього підприємства.
"Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз - для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво", - зазначив глава держави.
Також Зеленський заявив, що Україна та США домовилися про розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям.
За словами президента, саме на таких підприємствах "відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти".
Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене", - наголосив він.
Візит Володимира Зеленського до США
Нагадаємо, 22 вересня президент України розпочав свій візит до США де він представить план перемоги. За його словами, саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні.
Після відвідин заводу глава держави вирушить до Нью-Йорка, а потім - до Вашингтону.
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Лариса Салак, 60 лет, чьи родители также иммигрировали из Украины, также сказала, что ей приятно, что Зеленский пришел поблагодарить рабочих. Она сказала, что ее расстраивает то, что финансирование обороны Украины разделило американцев, и что даже некоторые из ее друзей выступают против поддержки, говоря, что вместо этого деньги должны идти на помощь американцам.
"Но они не понимают, что эти деньги не идут напрямую в Украину", - сказал Салак. «Он идет на американские заводы, которые производят, как здесь, такие как боеприпасы. Так что эти деньги также идут американским рабочим. И многие люди этого не понимают».
155-мм снаряды, изготовленные на заводе в Скрэнтоне, используются в гаубичных системах, которые представляют собой буксируемые большие орудия с длинными стволами, которые могут стрелять под разными углами. Гаубицы могут поражать цели на расстоянии от 15 до 20 миль (от 24 до 32 километров) и высоко ценятся сухопутными войсками для поражения вражеских целей с защищенного расстояния.
Ось ***** воно ******* про локації,ну *****сука!??
Тепер хоч побачить як деформується метал, як станки з ЧПУ обробляють заготовку, як збирать снаряд ....
Хоча, думаю воно не вкурило процес! Смальцу хватило тільки на те, щоб поставити закарлюку на снаряді...
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Але воно кончене, тож дякуй американцям брехливий полудурок.
то ж, готуємо нервову систему для потужних переможних фоторепортажів, з небритою пикою, на передньому плані, цього всратого зе!гундоса.
а, що означає: Підприємство співпрацюватиме із Запоріжжям.?
все, що випустить завод в пенсільванії вивантажать в запоріжжі?