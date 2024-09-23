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Зеленський у США відвідав завод, де виробляють 155-мм снаряди для України: Підприємство співпрацюватиме із Запоріжжям. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту до Сполучених Штатів відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у Пенсильванії. Там вироблять артилерійські боєприпаси калібру 155-мм для Сил оборони. 

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський під час свого візиту подякував працівникам цього підприємства.

"Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз - для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво", - зазначив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна представить у Сполучених Штатах План перемоги всім лідерам країн-партнерів, - Зеленський

Зеленський у США відвідав завод Скрентон, на якому виробляють для України артилерійські снаряди
Зеленський у США відвідав завод Скрентон, на якому виробляють для України артилерійські снаряди

Також Зеленський заявив, що Україна та США домовилися про розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям.

За словами президента, саме на таких підприємствах "відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти".

Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене", - наголосив він.

Читайте також: Зеленський прибув до США для участі в заходах Генасамблеї ООН. ФОТО

Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України
Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України
Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України
Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України
Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України

Візит Володимира Зеленського до США

Нагадаємо, 22 вересня президент України розпочав свій візит до США де він представить план перемоги. За його словами, саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні.

Після відвідин заводу глава держави вирушить до Нью-Йорка, а потім - до Вашингтону.

Автор: 

боєприпаси (2280) Зеленський Володимир (23973) США (23054)


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Топ коментарі
+15
..ясно,дякуємо-Запоріжжю ******************!
Ось ***** воно ******* про локації,ну *****сука!??
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23.09.2024 08:23
+13
У нас заводи, де могли вироблятися танки, ракети, снаряди, птрк...., воно не відвідувало, бо в цей час рекламував пляжні плавки, шаурму, теслу, шашлик!
Тепер хоч побачить як деформується метал, як станки з ЧПУ обробляють заготовку, як збирать снаряд ....
Хоча, думаю воно не вкурило процес! Смальцу хватило тільки на те, щоб поставити закарлюку на снаряді...
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23.09.2024 08:43
+10
Єрмака залишив робітником?
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23.09.2024 08:22
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Єрмака залишив робітником?
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23.09.2024 08:22 Відповісти
він наразі лише тінь єрмака-але нажаль цього не розуміє...
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23.09.2024 08:24 Відповісти
ni , na #3 kartinki - s zadi pristroilsa
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23.09.2024 08:25 Відповісти
видання WHYY цитата зі статті та фото
Лариса Салак, 60 лет, чьи родители также иммигрировали из Украины, также сказала, что ей приятно, что Зеленский пришел поблагодарить рабочих. Она сказала, что ее расстраивает то, что финансирование обороны Украины разделило американцев, и что даже некоторые из ее друзей выступают против поддержки, говоря, что вместо этого деньги должны идти на помощь американцам.

"Но они не понимают, что эти деньги не идут напрямую в Украину", - сказал Салак. «Он идет на американские заводы, которые производят, как здесь, такие как боеприпасы. Так что эти деньги также идут американским рабочим. И многие люди этого не понимают».

155-мм снаряды, изготовленные на заводе в Скрэнтоне, используются в гаубичных системах, которые представляют собой буксируемые большие орудия с длинными стволами, которые могут стрелять под разными углами. Гаубицы могут поражать цели на расстоянии от 15 до 20 миль (от 24 до 32 километров) и высоко ценятся сухопутными войсками для поражения вражеских целей с защищенного расстояния.

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23.09.2024 08:37 Відповісти
дерьмо важко не помітити на фото.
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23.09.2024 08:46 Відповісти
..ясно,дякуємо-Запоріжжю ******************!
Ось ***** воно ******* про локації,ну *****сука!??
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23.09.2024 08:23 Відповісти
на X нетряпка написала ?- значить ІПСО ...Точно в не Запоріжжі буде , ну якщо Єрмаку не скажуть ...
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23.09.2024 08:32 Відповісти
Як це накуя!? Бо воно кацапський працівник як і все те служзьке кодло.
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23.09.2024 15:06 Відповісти
včora podivilsa interviju s Yuri Rashkin ...vin skazav šo poezdka zeļebobikov očeņ ņe k mestu na danny moment....podivimos jak ce zakinčitsa...
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23.09.2024 08:30 Відповісти
Не забудь ще арестовича послухати і ще якихось надцять олігофреновічів...
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23.09.2024 08:45 Відповісти
Yuri Rashkin ... ce ņijakim bokom ņe abdristovič vi hotj zagugļite hto vin po načalu.
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23.09.2024 08:48 Відповісти
Дурна прикмета - построчений бедосін на підприємстві.
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23.09.2024 08:38 Відповісти
У нас заводи, де могли вироблятися танки, ракети, снаряди, птрк...., воно не відвідувало, бо в цей час рекламував пляжні плавки, шаурму, теслу, шашлик!
Тепер хоч побачить як деформується метал, як станки з ЧПУ обробляють заготовку, як збирать снаряд ....
Хоча, думаю воно не вкурило процес! Смальцу хватило тільки на те, щоб поставити закарлюку на снаряді...
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23.09.2024 08:43 Відповісти
Ну побачив і шо? Воно, прострочене, шось зрозуміло? Цю мразоту турбує тільки власний імідж
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23.09.2024 08:55 Відповісти
что мешает делать это тут?
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23.09.2024 08:49 Відповісти
війна, касапські обстріли та відсутність ППО
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23.09.2024 11:52 Відповісти


Видання getti.images - зі 123 фото з убл... Козирем знайшла лиш оце
Browse 123 authentic photos, pictures and images, or start a new search to explore additional photo galleries to find the right picture.
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23.09.2024 08:50 Відповісти
Ексккрсії..
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23.09.2024 08:54 Відповісти
Контррозвідка, хлопці: коли вже прийдете за кнуром із ОПи з наручниками? Вже із кожного чайника кричать що пора.
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23.09.2024 08:59 Відповісти
Курдуплю достатньо було подивитися назад, що побачити синій банер "Перемога на полі битви починається на заводі".
Але воно кончене, тож дякуй американцям брехливий полудурок.
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23.09.2024 09:23 Відповісти
Нарколизі показали завод з виробництва зброї,а не бітумний...падло..
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23.09.2024 09:40 Відповісти
скільки воно там буде? тиждень?
то ж, готуємо нервову систему для потужних переможних фоторепортажів, з небритою пикою, на передньому плані, цього всратого зе!гундоса.

а, що означає: Підприємство співпрацюватиме із Запоріжжям.?
все, що випустить завод в пенсільванії вивантажать в запоріжжі?
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23.09.2024 09:54 Відповісти
 
 