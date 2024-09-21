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Украина бьет по складам боеприпасов в России своим оружием, - Зеленский. ВИДЕО

Ситуация в войне была бы значительно лучше, если бы Украина имела дальнобойное оружие и все разрешения для его применения.

Об этом в своем традиционном вечернем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вновь стоит отметить наших воинов за меткость - меткость именно на территории врага. Это то, что меняет ситуацию принципиально, - наша способность возвращать войну домой, в Россию.

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Есть очередное поражение арсенала в России, и это был значительный арсенал для оккупанта. Все наши воины Сил обороны и безопасности Украины, которые были задействованы, спасибо вам! Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины и все, кто привлекался, - молодцы!

Также есть хорошая работа СБУ по еще одному арсеналу российских войск. Это были хранилища российских тактических ракет и управляемых авиабомб - все то, что Россия использует для террора против наших городов, наших позиций. Я хочу подчеркнуть: мы это делаем благодаря нашим возможностям, нашему оружию - без тех средств, которые могут предоставить партнеры и которые могут значительно ускорить завершение этой войны благодаря уничтожению российского наступательного потенциала.

Если бы мы могли всю нашу меткость направить для защиты нашего государства, если бы для этого было достаточно ракет и разрешений, которые могут предоставить партнеры, ситуация в целом в войне была бы значительно лучше для нашей безопасности - для безопасности Украины и всех в мире, кто не хочет существовать в условиях таких агрессий, как эта российская.

Мы убеждаем партнеров - и продолжим говорить об этом на следующей неделе, - что Украине нужна полноценная дальнобойность. И не только наши собственные дроны, не только наши собственные ракеты, которые пока не имеют достаточной дальности, но и все то, чем мир может быть защищен от террора, от России.

Сегодня отдельно отмечу наш Центр спецопераций "А" Службы безопасности Украины. Молодцы, воины! Также я благодарю каждое подразделение, каждого солдата, сержанта, офицера, которые воюют на территории врага в Курской области России. Наши активные действия там именно так влияют на фронтовую ситуацию, как мы сейчас в Украине в этом нуждаемся.

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И конечно, фронт, наши боевые бригады. Покровское направление, Кураховское и все направления в Донецкой области. Наша Харьковщина, наше Запорожье, весь юг. Я хочу поблагодарить каждого за стойкость!

Особенно за эту неделю стоит отметить 46-ю отдельную аэромобильную бригаду, 68-ю егерскую имени Довбуша и 425-й отдельный штурмовой батальон. Спасибо вам за храбрость именно на Покровском направлении. Ореховское направление - 65-я отдельная механизированная бригада, Приднепровское - 35-я отдельная бригада морской пехоты. Я благодарю вас! Спасибо всем, кто сражается ради Украины, и всем, кто помогает нам защищать жизнь!

Следующая неделя может стать во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор, эту агрессию и чтобы вернуть нормальную безопасность. Чтобы это произошло, решимость наших партнеров должна соответствовать смелости украинцев. Ответ на вопрос: "Когда завершится эта война?" - на самом деле в том, когда решимость партнеров не будет отставать от того, что мы можем делать для нашей защиты, для нашей независимости, для нашей победы. Украина должна победить в этой войне! Может победить. Но вместе со всем миром.

Наша четкая стратегия будет на столе у партнеров. У Президента Соединенных Штатов", - рассказал Зеленский.

Автор: 

боеприпасы (2345) Зеленский Владимир (20493) крылатые ракеты (881) склад (156)


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Топ комментарии
+11
А чого ж ви зволота у 19році зупинили виробництво українських далекобійних ракет ?
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21.09.2024 21:14
+7
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21.09.2024 20:56
+6
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21.09.2024 21:31
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Коли черга доде до кримского моста?
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21.09.2024 20:56 Ответить
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21.09.2024 20:56 Ответить
Це ж завдяки тому, що вова сирка надихає
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21.09.2024 21:00 Ответить
Що, ненависть до піаніста переростає у зневагу до України?
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21.09.2024 21:10 Ответить
розсуньтеся - патріарх хрипить!
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21.09.2024 21:01 Ответить
А чого ж ви зволота у 19році зупинили виробництво українських далекобійних ракет ?
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21.09.2024 21:14 Ответить
бо дехто в очко пуйла заглядав, і на ракетах не вкрадеш стільки як на асфальті
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22.09.2024 11:09 Ответить
Да кстати. Бьет туда где американское оружие не достанет. Зачем эти тупые спектакли с истерикой на полу - разрешите пострелять!
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21.09.2024 21:21 Ответить
Затем, что украинскими беспилотниками можо попадать по стационарным складам, но уничтожать самолеты на аэродромах - нельзя - тк беспилотники слишком медленно летят - самолеты успевают взлететь.
Точно также беспилотниками не накрыть штаб, тк люди успеют выбежать и тд.
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21.09.2024 21:32 Ответить
Напевне 'паляницями'' ім. ваЗЄліна. Але ж ні. Якби ними то розповідали б про це з 'усіх прасок'.
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21.09.2024 21:22 Ответить
створювати умови треба на інвестування на виробництво своєї зброї,
а не на вироблену в інших країнах, а потім щє просити їхньoго дозвілу тими ракетами пуляти в кацапню.
ну це якщо не красти і не буди махровим довбодятлом - двічі не наш кейс!
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21.09.2024 21:29 Ответить
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21.09.2024 21:31 Ответить
Бійте по портам на Каспії , щоб зброю з Ірану не везли
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21.09.2024 21:50 Ответить
асфальтом?
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21.09.2024 21:55 Ответить
Батоном...
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21.09.2024 21:59 Ответить
Правильно! Тільки на свою зброю і надія! Бо на цих західних уйо...ків годі й сподіватись!!
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21.09.2024 22:03 Ответить
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21.09.2024 22:10 Ответить
Нам би ще верховного головнокомандувача..
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21.09.2024 22:48 Ответить
В зоне досягаемости украинских дронов - 42 российских склада с боеприпасами.
Среди них пять крупных. Вот и их надо в самое ближайшее время расхерачить..
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21.09.2024 22:55 Ответить
навіщо було у 2019 заморажувати ракетну програму??
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21.09.2024 23:20 Ответить
Кидався б ти асфальтом, мурло зелене, якби не Порох з Пастором свого часу.
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22.09.2024 00:07 Ответить
Це Гетьман б'є, підпільно продовжуючи ракетну програму, до чого тут ЗЄ))
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22.09.2024 00:56 Ответить
 
 