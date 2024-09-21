Удар ВСУ по вражескому складу боеприпасов в Краснодарском крае: появился спутниковый снимок последствий атаки. ФОТО

В сети появился спутниковый снимок последствий удара в ночь на 21 сентября по российским складам с боеприпасами в Краснодарском крае. Накануне Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Силами обороны Украины двух военных арсеналов вооруженных сил РФ.

Спутниковые снимки последствий ночного удара опубликовали журналисты проекта Радио Свобода "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

На снимке со спутника Sentinel-2 за 21 сентября видны последствия ночной атаки ВСУ на арсенал боеприпасов - там до сих пор продолжается пожар.

"Этот военный объект расположен к северу от поселка Каменный Тихорецкого района, что в Краснодарском крае России", - отмечают журналисты.

Также на спутниковом снимке видно, что пожар продолжается и возле военного аэродрома города Тихорецк, который находится неподалеку от склада боеприпасов.

"На карте OpenStreetMap эти склады обозначены, как воинская часть №57229-41. В российских открытых источниках есть упоминания о принадлежности этого подразделения к центру материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ", - говорится в сообщении.

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Согласно исследованию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), этот склад также называют 719-й базой артиллерийских боеприпасов. В феврале 2024 года, в CSIS сообщили, что за последний год на этой базе наблюдается повышенная активность и заметное ее увеличение. Согласно докладу аналитиков CSIS, в октябре 2023 года Белый дом подтвердил, что именно эта российская база - основная в РФ для хранения северокорейских боеприпасов.

Напомним, что Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Силами обороны Украины двух военных арсеналов вооруженных сил РФ. В ночь на 21 сентября было нанесено огневое поражение по арсеналу "Тихорецк", что в Краснодарском крае РФ. По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР.

Кроме этого, как отмечается, Служба безопасности Украины нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления Министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области.

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