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Удар ВСУ по вражескому складу боеприпасов в Краснодарском крае: появился спутниковый снимок последствий атаки. ФОТО

В сети появился спутниковый снимок последствий удара в ночь на 21 сентября по российским складам с боеприпасами в Краснодарском крае. Накануне Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Силами обороны Украины двух военных арсеналов вооруженных сил РФ.

Спутниковые снимки последствий ночного удара опубликовали журналисты проекта Радио Свобода "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

На снимке со спутника Sentinel-2 за 21 сентября видны последствия ночной атаки ВСУ на арсенал боеприпасов - там до сих пор продолжается пожар.

з’явився супутниковий знімок наслідків атаки по ворожому складі

"Этот военный объект расположен к северу от поселка Каменный Тихорецкого района, что в Краснодарском крае России", - отмечают журналисты.

Также на спутниковом снимке видно, что пожар продолжается и возле военного аэродрома города Тихорецк, который находится неподалеку от склада боеприпасов.

"На карте OpenStreetMap эти склады обозначены, как воинская часть №57229-41. В российских открытых источниках есть упоминания о принадлежности этого подразделения к центру материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ", - говорится в сообщении.

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Согласно исследованию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), этот склад также называют 719-й базой артиллерийских боеприпасов. В феврале 2024 года, в CSIS сообщили, что за последний год на этой базе наблюдается повышенная активность и заметное ее увеличение. Согласно докладу аналитиков CSIS, в октябре 2023 года Белый дом подтвердил, что именно эта российская база - основная в РФ для хранения северокорейских боеприпасов.

Напомним, что Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Силами обороны Украины двух военных арсеналов вооруженных сил РФ. В ночь на 21 сентября было нанесено огневое поражение по арсеналу "Тихорецк", что в Краснодарском крае РФ. По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР.

Кроме этого, как отмечается, Служба безопасности Украины нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления Министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области.

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Автор: 

боеприпасы (2344) пожар (5959) россия (95660)


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Топ комментарии
+50
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21.09.2024 17:51
+27
краса до неба
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21.09.2024 17:43
+23
Обойдутся без боеприпасов,как деды воевали с развернутым знаменем и в штыковую.
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21.09.2024 17:44
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краса до неба
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21.09.2024 17:43 Ответить
Обойдутся без боеприпасов,как деды воевали с развернутым знаменем и в штыковую.
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21.09.2024 17:44 Ответить
Якщо зброю з Ірану везуть по Каспію , то може знищить порти раши на Каспії? І мости жд коло Каспію
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21.09.2024 17:44 Ответить
Там треба знищити все і всіх.
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21.09.2024 17:50 Ответить
Коли вже ця імперія зла зникне назавжди і військові злочинці терористи путін і його злочина кліка постануть перед суддом ,а нацииський "русский мир" буде на звалищі історії ? можливо треба і діяти Заходу ,що б 21 столітті не появлялись такі путіни і дибільні росіяни.
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21.09.2024 17:46 Ответить
Гадала звідкіля знайоме слово тихорецьк

На Тихорецкую состав отправится (из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!")
https://youtu.be/5VfKTZ-W83U?si=U4R6JVvDJPOx6dgp

українці, пишить свій текст
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21.09.2024 17:48 Ответить
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21.09.2024 17:51 Ответить
Красиве, кацапи естети.
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21.09.2024 17:56 Ответить
На 10-му році війни сяйнула думка, чи не чпокнути арсенали. Бо козаків вже перечпокали.
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21.09.2024 18:06 Ответить
, але не розгледів кацапню летючу назузтріч супутнику
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21.09.2024 18:09 Ответить
Логістика поставок *********** з КНДР на пітьму на 719-й арсенал рашистів "Тихорецк", що безупинно розширявся починаючи з серпня 2023 року (згідно даних CSIS):







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21.09.2024 18:16 Ответить
В Криму військових складів вже немає?
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21.09.2024 18:22 Ответить
Негайно припинити удари по РФ, і зосередитись над Кримом ?
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21.09.2024 18:59 Ответить
Хтось у Кацапстані почав ставити правильні питання.
"Почему «обломки» так эффективны, словно, наши боеприпасы хранятся под открытым небом, да еще - максимально скученно друг к другу?"

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21.09.2024 19:13 Ответить
На Тихорецкую наш дрон отправится.
Вагончик ******, hеr что останется.
Стена кремлёвская, часы московские,
Пакеты чёрные, пакеты чёрные
Пакеты чёрные, пуйло печальное...(с)
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21.09.2024 19:41 Ответить
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21.09.2024 21:55 Ответить
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21.09.2024 19:58 Ответить
Тобто, Україні вже 65 млн років? На мою думку десь трохи менше, на пару років. Але з Вами я цілком згоден.
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21.09.2024 21:59 Ответить
 
 