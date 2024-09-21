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Новости Война
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РФ понесла огромные потери боеприпасов в Торопце, это скажется на операциях российской армии, - британская разведка

пожежа на складі БК у Торопці

Удар по российскому складу боеприпасов в Торопце Тверской области РФ с большой вероятностью скажется на операциях российских сил, в частности в Курской области.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, аналитики отмечают, что уничтоженный в ночь на 18 сентября арсенал "был одним из крупнейших стратегических складов России, на котором хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов".

По мнению британской разведки, причиной поражения склада стало ненадлежащее хранение боеприпасов, которые остались уязвимыми к ударам дронов, несмотря на модернизацию в 2018 году после инцидентов с детонацией.

В разведке добавляют, что удар в ночь на 18 сентября вызвал  "цепную реакцию каскадных детонаций в системе бункеров", что привело к "большой потере боеприпасов Россией".

Кроме этого, британские военные отмечают, что "российская противовоздушная оборона испытывает трудности в противодействии украинским операциям с ударами вглубь территории РФ, несмотря на заявления о перехвате более 50 БПЛА во время атаки в Тверской области".

По мнению аналитиков, удар по арсеналу в Торопце с большой вероятностью "приведет к нарушению российских наземных операций, особенно в Курской области".

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Напомним, в ночь на 18 сентября российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников в городе Торопец Тверской области России - местные власти даже решили эвакуировать население с территории, где работала ПВО и вспыхнул пожар. Позже в сети появились видео сильных взрывов и масштабных пожаров от местных жителей, которые сообщили, что был атакован склад с боеприпасами. Местные власти сообщили, что пожар возник "в результате падения обломков БПЛА".

Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов построили в 2018 году. По тогдашнему заявлению Минобороны РФ, арсенал отвечал самым высоким мировым стандартам - а каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

Ранее в сети опубликовали спутниковые снимки последствий ударов по складам боеприпасов в российском Торопце.

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Топ комментарии
+8
уламки ураїнських дронів вони такі - нема куди сховатися!
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21.09.2024 17:19
+5
Гарно іх присадили - але в них ше заліза як в дурного пукалок
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21.09.2024 17:33
+4
Якщо продовжити, то обов'язково позначиться.
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21.09.2024 17:20
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Ефект Лінзи або недопалок, інших причин, не буває на московії
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21.09.2024 17:17 Ответить
Гризуни
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21.09.2024 17:18 Ответить
які ще й палять
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21.09.2024 17:35 Ответить
Раніше в нас вчили курити котів, тепер мишей
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21.09.2024 18:46 Ответить
А бобры из биолабораторий?
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21.09.2024 18:17 Ответить
Може позначиться а може не позначиться - тут фіфті фіфті...
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21.09.2024 17:18 Ответить
Якщо продовжити, то обов'язково позначиться.
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21.09.2024 17:20 Ответить
Залежить від того що там всандалили. Ікси та іскандери пі-дори запускають практично з коліс - вряд чи там їх було багато...
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21.09.2024 17:28 Ответить
уламки ураїнських дронів вони такі - нема куди сховатися!
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21.09.2024 17:19 Ответить
Такі висновки роблять. Це три арсенали обстріляли а їх у них скільки, вони ж виробники цього всього.
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21.09.2024 17:24 Ответить
Такого рівня арсеналів у них три в європейській частині. Один з них під Воронежом з ЯЗ - х/з чи будуть туди стріляти...
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21.09.2024 17:30 Ответить
да і пох. некуй на ядерному сховищі ховати звичайну зброю.
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21.09.2024 17:40 Ответить
В європейській частині 6 складів тільки ГРАУ не говорячи про інші склади інших ***********.
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21.09.2024 18:23 Ответить
у європейській частині рф більш-менш значущих\діючих\обладнаних - близько двадцяти. Наповненість і задіяність у них різна.
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21.09.2024 19:43 Ответить
у них балалайок ще багато
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21.09.2024 17:27 Ответить
КНДР та Iран напряглiсь...
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21.09.2024 17:28 Ответить
Гарно іх присадили - але в них ше заліза як в дурного пукалок
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21.09.2024 17:33 Ответить
Ну так, з совєцьких часів ше лишилося. Але це дуже позначиться на їхніх можливостях в наступні 2-3 місяці. Треба ще
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21.09.2024 18:45 Ответить
цього недостатньо. Потрібно ще поставити ультіматум про дзеркальні дії по енергооб'єктам. Виключити спочатку одну область, висновки не зроблять - москву і пітер.
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21.09.2024 17:38 Ответить
До Питера наши дроны никак не достанут к сожалению ( слишком далеко), но вот Москвабад и какой-нибудь Ростов обязаны вырубить!
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21.09.2024 19:07 Ответить
Головна "операція" для "російської армії" щоб усіх кацапів окупантів без наркозу з "аганьком" до Кабзона.
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21.09.2024 17:46 Ответить
Нема чого зупинятися)все треба там нищити,бо інакше вони нас,а там зима.
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21.09.2024 17:59 Ответить
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21.09.2024 18:00 Ответить
Британская разведка похлеще британских учёных
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21.09.2024 18:04 Ответить
Вам в голову не приходило що вчені і розвідники це одні і ті ж люди?
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21.09.2024 18:26 Ответить
Може, й приходило, але нікого не заставши, пішло геть.
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21.09.2024 18:46 Ответить
Это к чему вообще? Или вы с сережкой хотите занять должность в украинском филиале британской разведки и ученых совместительству?🧐
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21.09.2024 20:03 Ответить
На стратегічних складах зберігається стратегічний запас, тобто на випадок військових дій з НАТО.
На війну в Україні ********** доставляють із заводів і з армійських складів. Доставляються вони на оперативно-тактичні склади. Таким складом може бути будь-який цех/ангар у промзоні із залізничною гілкою. Виявляти їх дуже складно.
Знищення стратегічних складів відіб'ється на війні в Україні тільки в одному випадку - якщо Путлер реально вірить у війну з НАТО (у чому я дуже сильно сумніваюся). У цьому випадку, він буде поповнювати запаси. Відповідно війська в Україні отримуватимуть трохи менше ***********. Але з огляду на сьогоднішню багаторазову перевагу армії РФ у кількості ***********, їх невелике зменшення практично ніяк не позначиться на інтенсивності обстрілів.
А ось застосування КАБів може зменшиться помітно, оскільки саме на стратегічних складах зберігається більша частина авіабомб.
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21.09.2024 18:07 Ответить
Де відео вибуху великого складу ***********?
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21.09.2024 18:21 Ответить
Це 18 вересня
https://videos.cnscdn.com/7/8/1/4/78144b85a9b6226e9c46c9981a3a6de0/original.mp4

а сьогоднішні два, в новинах нижче.
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21.09.2024 18:49 Ответить
 
 