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боєприпаси (2212) пожежа (4243) росія (63589)

РФ зазнала величезних втрат боєприпасів у Торопці, це позначиться на операціях російської армії, - британська розвідка

пожежа на складі БК у Торопці

Удар по російському складу боєприпасів у Торопці Тверської області РФ з великою ймовірністю позначиться на операціях російських сил, зокрема у Курській області.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, аналітики зазначають, що знищений в ніч на 18 вересня арсенал "був одним із найбільших стратегічних складів Росії, на якому зберігалося понад 30 тисяч тонн боєприпасів".

На думку британської розвідки, причиною ураження складу стало неналежне зберігання боєприпасів, які залишились вразливими до ударів дронів, попри модернізацію у 2018 році після інцидентів з детонацією.

У розвідці додають, що удар в ніч проти 18 вересня спричинив  спричинив "ланцюгову реакцію каскадних детонацій у системі бункерів", що призвело до "великої втрати боєприпасів Росією".

Окрім цього, британські військові зауважують, що "російська протиповітряна оборона зазнає труднощів у протидії українським операціям з ударами вглиб території РФ, попри заяви про перехоплення понад 50 БпЛА під час атаки у Тверській області".

На думку аналітиків, удар по арсеналу в Торопці з великою ймовірністю "призведе до порушення російських наземних операцій, особливо у Курській області".

Читайте також: Удар по Торопцю вплине на хід війни вже найближчими тижнями, - розвідка Естонії

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті Торопець Тверської області Росії – місцева влада навіть вирішила евакуювати населення з території, де працювала ППО і спалахнула пожежа. Пізніше в мережі з'явилися відео сильних вибухів та масштабних пожеж від місцевих жителів, які повідомили, що був атакований склад із боєприпасами. Місцева влада повідомила, що пожежа виникла "внаслідок падіння уламків БПЛА".

Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів збудували у 2018 році. За тодішньою заявою Міноборони РФ, арсенал відповідав найвищим світовим стандартам – а кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

Раніше у мережі опублікували супутникові знімки наслідків ударів по складах боєприпасів у російському Торопці.

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Топ коментарі
+8
уламки ураїнських дронів вони такі - нема куди сховатися!
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21.09.2024 17:19
+5
Гарно іх присадили - але в них ше заліза як в дурного пукалок
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21.09.2024 17:33
+4
Якщо продовжити, то обов'язково позначиться.
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21.09.2024 17:20
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Ефект Лінзи або недопалок, інших причин, не буває на московії
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21.09.2024 17:17 Відповісти
Гризуни
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21.09.2024 17:18 Відповісти
які ще й палять
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21.09.2024 17:35 Відповісти
Раніше в нас вчили курити котів, тепер мишей
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21.09.2024 18:46 Відповісти
А бобры из биолабораторий?
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21.09.2024 18:17 Відповісти
Може позначиться а може не позначиться - тут фіфті фіфті...
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21.09.2024 17:18 Відповісти
Якщо продовжити, то обов'язково позначиться.
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21.09.2024 17:20 Відповісти
Залежить від того що там всандалили. Ікси та іскандери пі-дори запускають практично з коліс - вряд чи там їх було багато...
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21.09.2024 17:28 Відповісти
уламки ураїнських дронів вони такі - нема куди сховатися!
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21.09.2024 17:19 Відповісти
Такі висновки роблять. Це три арсенали обстріляли а їх у них скільки, вони ж виробники цього всього.
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21.09.2024 17:24 Відповісти
Такого рівня арсеналів у них три в європейській частині. Один з них під Воронежом з ЯЗ - х/з чи будуть туди стріляти...
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21.09.2024 17:30 Відповісти
да і пох. некуй на ядерному сховищі ховати звичайну зброю.
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21.09.2024 17:40 Відповісти
В європейській частині 6 складів тільки ГРАУ не говорячи про інші склади інших ***********.
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21.09.2024 18:23 Відповісти
у європейській частині рф більш-менш значущих\діючих\обладнаних - близько двадцяти. Наповненість і задіяність у них різна.
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21.09.2024 19:43 Відповісти
у них балалайок ще багато
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21.09.2024 17:27 Відповісти
КНДР та Iран напряглiсь...
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21.09.2024 17:28 Відповісти
Гарно іх присадили - але в них ше заліза як в дурного пукалок
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21.09.2024 17:33 Відповісти
Ну так, з совєцьких часів ше лишилося. Але це дуже позначиться на їхніх можливостях в наступні 2-3 місяці. Треба ще
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21.09.2024 18:45 Відповісти
цього недостатньо. Потрібно ще поставити ультіматум про дзеркальні дії по енергооб'єктам. Виключити спочатку одну область, висновки не зроблять - москву і пітер.
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21.09.2024 17:38 Відповісти
До Питера наши дроны никак не достанут к сожалению ( слишком далеко), но вот Москвабад и какой-нибудь Ростов обязаны вырубить!
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21.09.2024 19:07 Відповісти
Головна "операція" для "російської армії" щоб усіх кацапів окупантів без наркозу з "аганьком" до Кабзона.
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21.09.2024 17:46 Відповісти
Нема чого зупинятися)все треба там нищити,бо інакше вони нас,а там зима.
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21.09.2024 17:59 Відповісти
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21.09.2024 18:00 Відповісти
Британская разведка похлеще британских учёных
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21.09.2024 18:04 Відповісти
Вам в голову не приходило що вчені і розвідники це одні і ті ж люди?
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21.09.2024 18:26 Відповісти
Може, й приходило, але нікого не заставши, пішло геть.
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21.09.2024 18:46 Відповісти
Это к чему вообще? Или вы с сережкой хотите занять должность в украинском филиале британской разведки и ученых совместительству?🧐
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21.09.2024 20:03 Відповісти
На стратегічних складах зберігається стратегічний запас, тобто на випадок військових дій з НАТО.
На війну в Україні ********** доставляють із заводів і з армійських складів. Доставляються вони на оперативно-тактичні склади. Таким складом може бути будь-який цех/ангар у промзоні із залізничною гілкою. Виявляти їх дуже складно.
Знищення стратегічних складів відіб'ється на війні в Україні тільки в одному випадку - якщо Путлер реально вірить у війну з НАТО (у чому я дуже сильно сумніваюся). У цьому випадку, він буде поповнювати запаси. Відповідно війська в Україні отримуватимуть трохи менше ***********. Але з огляду на сьогоднішню багаторазову перевагу армії РФ у кількості ***********, їх невелике зменшення практично ніяк не позначиться на інтенсивності обстрілів.
А ось застосування КАБів може зменшиться помітно, оскільки саме на стратегічних складах зберігається більша частина авіабомб.
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21.09.2024 18:07 Відповісти
Де відео вибуху великого складу ***********?
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21.09.2024 18:21 Відповісти
Це 18 вересня
https://videos.cnscdn.com/7/8/1/4/78144b85a9b6226e9c46c9981a3a6de0/original.mp4

а сьогоднішні два, в новинах нижче.
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21.09.2024 18:49 Відповісти
 
 