Наслідки ударів по складах боєприпасів у російському Торопці: нові супутникові знімки. ФОТО

На нових знімках з супутника Planet Labs видні наслідки пожежі на склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у місті Торопець Тверської області.

Пожежа здійнялася внаслідок атаки українських безпілотників у ніч проти 18 вересня та ще тривала 19 вересня станом на 15:30 за київським часом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.











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Нагадуємо, у ніч проти 18 вересня російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті Торопець Тверської області Росії – місцева влада навіть вирішила евакуювати населення з території, де працювала ППО і спалахнула пожежа. Пізніше в мережі з'явилися відео сильних вибухів та масштабних пожеж від місцевих жителів, які повідомили, що був атакований склад із боєприпасами. Місцева влада повідомила, що пожежа виникла "внаслідок падіння уламків БПЛА".

Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів збудували у 2018 році. За тодішньою заявою Міноборони РФ, арсенал відповідав найвищим світовим стандартам – а кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.