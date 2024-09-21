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Удар ЗСУ по ворожому складу боєприпасів у Краснодарському краї: з’явився супутниковий знімок наслідків атаки. ФОТО

У мережі з'явився супутниковий знімок наслідків удару в ніч на 21 вересня по російських складах з боєприпасами у Краснодарському краї. Напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Силами оборони України двох військових арсеналів збройних сил РФ.

Супутникові знімки наслідків нічного удару опублікували журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімку з супутника Sentinel-2 за 21 вересня видно наслідки нічної атаки ЗСУ на арсенал боєприпасів – там досі триває пожежа.

з’явився супутниковий знімок наслідків атаки по ворожому складі

"Цей військовий обʼєкт розташований на північ від селища Кам’яний Тихорецького району, що у Краснодарському краї Росії", - зазначають журналісти.

Також на супутниковому знімку видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорецьк, який знаходиться неподалік від складу боєприпасів.

"На мапі OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина №57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Генштаб підтверджує ураження двох військових арсеналів ворога: на склад у Краснодарському краї якраз привезли 2 тис. тонн боєприпасів

Згідно з дослідженням вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. У лютому 2024 року, в CSIS повідомили, що за останній рік на цій базі спостерігається підвищена активність й помітне її збільшення. Згідно з доповіддю аналітиків CSIS, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця російська база - основна у РФ для зберігання північнокорейських боєприпасів.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Силами оборони України двох військових арсеналів збройних сил РФ. У ніч на 21 вересня було завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк", що в Краснодарському краї РФ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР.

Окрім цього, як зазначається, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

Читайте також: РФ зазнала величезних втрат боєприпасів у Торопці, це позначиться на операціях російської армії, - британська розвідка

Автор: 

боєприпаси (2279) пожежа (4340) росія (65360)


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Топ коментарі
+50
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21.09.2024 17:51
+27
краса до неба
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21.09.2024 17:43
+23
Обойдутся без боеприпасов,как деды воевали с развернутым знаменем и в штыковую.
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21.09.2024 17:44
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краса до неба
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21.09.2024 17:43 Відповісти
Обойдутся без боеприпасов,как деды воевали с развернутым знаменем и в штыковую.
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21.09.2024 17:44 Відповісти
Якщо зброю з Ірану везуть по Каспію , то може знищить порти раши на Каспії? І мости жд коло Каспію
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21.09.2024 17:44 Відповісти
Там треба знищити все і всіх.
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21.09.2024 17:50 Відповісти
Коли вже ця імперія зла зникне назавжди і військові злочинці терористи путін і його злочина кліка постануть перед суддом ,а нацииський "русский мир" буде на звалищі історії ? можливо треба і діяти Заходу ,що б 21 столітті не появлялись такі путіни і дибільні росіяни.
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21.09.2024 17:46 Відповісти
Гадала звідкіля знайоме слово тихорецьк

На Тихорецкую состав отправится (из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!")
https://youtu.be/5VfKTZ-W83U?si=U4R6JVvDJPOx6dgp

українці, пишить свій текст
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21.09.2024 17:48 Відповісти
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21.09.2024 17:51 Відповісти
Красиве, кацапи естети.
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21.09.2024 17:56 Відповісти
На 10-му році війни сяйнула думка, чи не чпокнути арсенали. Бо козаків вже перечпокали.
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21.09.2024 18:06 Відповісти
, але не розгледів кацапню летючу назузтріч супутнику
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21.09.2024 18:09 Відповісти
Логістика поставок *********** з КНДР на пітьму на 719-й арсенал рашистів "Тихорецк", що безупинно розширявся починаючи з серпня 2023 року (згідно даних CSIS):







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21.09.2024 18:16 Відповісти
В Криму військових складів вже немає?
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21.09.2024 18:22 Відповісти
Негайно припинити удари по РФ, і зосередитись над Кримом ?
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21.09.2024 18:59 Відповісти
Хтось у Кацапстані почав ставити правильні питання.
"Почему «обломки» так эффективны, словно, наши боеприпасы хранятся под открытым небом, да еще - максимально скученно друг к другу?"

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21.09.2024 19:13 Відповісти
На Тихорецкую наш дрон отправится.
Вагончик ******, hеr что останется.
Стена кремлёвская, часы московские,
Пакеты чёрные, пакеты чёрные
Пакеты чёрные, пуйло печальное...(с)
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21.09.2024 19:41 Відповісти
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21.09.2024 21:55 Відповісти
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21.09.2024 19:58 Відповісти
Тобто, Україні вже 65 млн років? На мою думку десь трохи менше, на пару років. Але з Вами я цілком згоден.
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21.09.2024 21:59 Відповісти
 
 