Удар ЗСУ по ворожому складу боєприпасів у Краснодарському краї: з’явився супутниковий знімок наслідків атаки. ФОТО
У мережі з'явився супутниковий знімок наслідків удару в ніч на 21 вересня по російських складах з боєприпасами у Краснодарському краї. Напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Силами оборони України двох військових арсеналів збройних сил РФ.
Супутникові знімки наслідків нічного удару опублікували журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.
На знімку з супутника Sentinel-2 за 21 вересня видно наслідки нічної атаки ЗСУ на арсенал боєприпасів – там досі триває пожежа.
"Цей військовий обʼєкт розташований на північ від селища Кам’яний Тихорецького району, що у Краснодарському краї Росії", - зазначають журналісти.
Також на супутниковому знімку видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорецьк, який знаходиться неподалік від складу боєприпасів.
"На мапі OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина №57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ", - йдеться у повідомленні.
Згідно з дослідженням вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. У лютому 2024 року, в CSIS повідомили, що за останній рік на цій базі спостерігається підвищена активність й помітне її збільшення. Згідно з доповіддю аналітиків CSIS, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця російська база - основна у РФ для зберігання північнокорейських боєприпасів.
Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Силами оборони України двох військових арсеналів збройних сил РФ. У ніч на 21 вересня було завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк", що в Краснодарському краї РФ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР.
Окрім цього, як зазначається, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.
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https://youtu.be/5VfKTZ-W83U?si=U4R6JVvDJPOx6dgp
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