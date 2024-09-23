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Новости Война
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Следующие несколько месяцев станут решающими в войне, - Зеленский

Зеленський заявив, що найближчі місяці будуть вирішальними у війні

Ближайшие несколько месяцев будут решающими в войне России против Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в выступлении по случаю получения The Golden Plate Award, которую ему вручила Американская академия достижений, информирует Цензор.НЕТ.

У нас нет много времени. Следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне, войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы. У нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат", - отметил глава государства.

Зеленский призвал к быстрым действиям и подчеркнул необходимость не терять время в конфликте, чтобы не рисковать будущими десятилетиями.

Также смотрите: Зеленский получил награду "The Golden Plate Award" от Американской академии достижений. ВИДЕО

"Мы должны его определить. Ни Россия, ни их кровавые союзники. Мы должны быть быстрыми. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия", - подчеркнул президент.

Выступая перед участниками церемонии, он также заявил, что "сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям".

"Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", - резюмировал президент Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20434)


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Топ комментарии
+15
В тебе, *******, кожен місяць вирішальний. Тільки люди гинуть, країна руйнується, а фронти просідають все більше. Ти - нездара, імпотент і брехло, вали на хрін з влади зі своєю клікою зелених дебілів!
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23.09.2024 13:31
+14
"У нас мало часу, щоб визначити яким буде її (війни) результат..." ???? А як сказано у твоєму "плані перемоги", аморале обдолбаний? Не знаючи результату, не маючи сил і засобів до т.з. "перемоги", ти трубиш на весь світ про "п е р е м о г у"?
Браття-Українці, нами керує психічно неадекватна істота!
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23.09.2024 13:29
+13
як завжди пафосна і запутана промова
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23.09.2024 13:22
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як завжди пафосна і запутана промова
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23.09.2024 13:22 Ответить
Це, щоб не нести відповідальність за конкретні рішення
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23.09.2024 13:33 Ответить
"Путає" сліди! Щоб не знайшли....
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23.09.2024 15:09 Ответить
Тут або Зеленський знає те, чого ми не знаємо, або фуй його знає
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23.09.2024 17:31 Ответить
проаналізувавши його заяви-прогнози пафосні за крайні 5р напрошується висновок що він просто створює шум.
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23.09.2024 17:34 Ответить
На кшталт попереднього «контрнаступу в лоб кацапам по мінних полях» і «мирної конференції у Швейцарії», про яку говорили більше, ніж вона тривала?

Цілком можливо. Але, тут за кожну хвилину цього «шуму» розплачуємося кров'ю - це без жодного пафосу я кажу, це реальність
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23.09.2024 17:46 Ответить
о так!За все платиться кровю!Сухі звіти про бої на сході не передають ціну "шуму" і пустої трати часу.Але нарід хаває,і це для мене саме страшне.
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23.09.2024 17:56 Ответить
Шапіто вибралося в світ. Зараз піде потужня дипломатія ******** та його план перемоги.
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23.09.2024 13:23 Ответить
Щодо дипломатії:
Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку...

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23.09.2024 13:54 Ответить
Дипломатка - професіаналка...
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23.09.2024 14:27 Ответить
Жах. Країна -наша страдала, прямує в прірву.
Зе було завербоване знищити Україну зсередини. І для цього було складене купа грошей. Куплені були всі, навіть ті які опозіцінували себе патріотами.
Ну от досі не можу зрозуміти як, ну от як народ повівся на голобородька? І чому досі править єрмак, пропутінський холуй і фсбшная консерва і холуй єрмаківский Зе, які знищують український народ?
То де поділися " Патріоти", які життя президенту Порошенко не давали?
То де всі ті, які п'ять років бігали і встраювали хз що?
Проплачене бидло.
Тільки не пишіть, що всі вони воюють.
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23.09.2024 15:58 Ответить
норм.Прикинь,я такий бовдур що не повірив тобі і поліз в нет перевіряти.І окуїв.Зупиніть планету,я зійду.
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23.09.2024 17:36 Ответить
То таке, там і посада така формальна «офіційний представник української культури в Нью-Йорку» і плюс вона там уже живе кілька років
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23.09.2024 17:43 Ответить
Що симпатична румунка знає про Українську Культуру, її тяглість, її окремішність?? Як можна представляти те, чого ти не знаєш взагалі?
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23.09.2024 17:57 Ответить
Від неї це й не вимагається, там чисто, щоб у вишиванці на кілька зустрічей на місяць сходила.
І коли це Чернівці ви Румунії передали, я щось пропустив у цьому житті?
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23.09.2024 18:02 Ответить
https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83_%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0.html Гросу Аліна Михайлівна.
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23.09.2024 18:13 Ответить
Ого, чесно кажу, що не знав)

Чесно кажучи, я взагалі ту Гросу тільки одну пісню знаю, коли вона з Білик про бджілку співала. Дуже позитивна пісня і вона така собі позитивна дитина там була.
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23.09.2024 18:43 Ответить
заявив у https://youtu.be/***********?si=02kXPVMD9DtiLC3t виступі з нагоди отримання The Golden Plate Award, яку йому вручила Американська академія досягнень
Виступ другорядного клована на другорядному заході.
Не звертайте уваги.
Є інші речі.
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23.09.2024 13:24 Ответить
Інші речі ще гірші
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23.09.2024 13:44 Ответить
"У нас мало часу, щоб визначити яким буде її (війни) результат..." ???? А як сказано у твоєму "плані перемоги", аморале обдолбаний? Не знаючи результату, не маючи сил і засобів до т.з. "перемоги", ти трубиш на весь світ про "п е р е м о г у"?
Браття-Українці, нами керує психічно неадекватна істота!
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23.09.2024 13:29 Ответить
Та ні, ворог він адекватний, дурнів з українців робить професійно
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23.09.2024 13:35 Ответить
Та це вже видно по його "плану перемоги", де основний рефрен - "візьміть нас в НАТО негайно!" Таке придумати міг тільки повний ідіот, або зрадник., для того щоб в усьому звинуватити партнерів.
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23.09.2024 13:36 Ответить
ніфіга!
на дурку не треба косити.
від тюряги не відмажеться.
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23.09.2024 13:38 Ответить
відмажиться - в дурку діагноз 100 відсотковий...
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23.09.2024 15:11 Ответить
Вирішальним був перший тиждень після 24.02.2022р, гадьониш ти цапський
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23.09.2024 13:31 Ответить
В тебе, *******, кожен місяць вирішальний. Тільки люди гинуть, країна руйнується, а фронти просідають все більше. Ти - нездара, імпотент і брехло, вали на хрін з влади зі своєю клікою зелених дебілів!
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23.09.2024 13:31 Ответить
Чому імпотент?..можливо ти його не збуджуеш?
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23.09.2024 16:55 Ответить
Все вирішить зброя і іі кількість
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23.09.2024 13:32 Ответить
-Хлопчик, як тебе звати?
- Не знаю
-А скільки тобі рочків?
-Не знаю
- А який зараз рік?
- Вирішальний!
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23.09.2024 13:32 Ответить
+ +
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23.09.2024 15:12 Ответить
Зеля, як запіляна платівка. З початку війни постійно це зачитує.
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23.09.2024 13:33 Ответить
А потім кілька наступних, а потім ще кілька наступних, а потім кілька в томаті і тд
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23.09.2024 13:33 Ответить
Йому треба дати нагороду Shitty Dick Urort...
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23.09.2024 13:39 Ответить
Панове, а где ему еще повыделываться?
Только на выездных спектаклях
Дома только ленивый его не матюкает...
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23.09.2024 13:40 Ответить
Його уже ніхто навіть на виїздних гастролях не чекає: ні оплесків, ні публіки. Так - просто прогулятися зі своєю першою (б)леді. З такими ніхто не хоче і не буде мати справи.
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23.09.2024 13:59 Ответить
Прессекретарь при Ермаке
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23.09.2024 13:40 Ответить
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23.09.2024 15:13 Ответить
такое впечатление, что мы протестировали ядерный запас, или Сатану про крайней мере)))
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23.09.2024 13:43 Ответить
Десь я це вже чув, і в 2022, і в 2023 =(
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23.09.2024 13:46 Ответить
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23.09.2024 13:48 Ответить
"У нас немає часу на війну, бо нам потрібно будувати дороги і красти" - саме так потрібно розуміти слова Зеленського. Що за міфічні 2-3 місяці. Москалі нікуди не дінуться, війна з ними перейде у спадок ф нашим дітям і внукам. Що стане за ці 2-3 місяці? Ми розіб'ємо основні сили підарів?
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23.09.2024 13:58 Ответить
Володя, досить тягнути котів за яйця.
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23.09.2024 14:39 Ответить
Кац прєлагаєт сдаться?
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23.09.2024 14:43 Ответить
скільки вже тих вирішальних днів, тижнів, місяців було, не надоїло їм ото триндіти, замість потрібними речами займатись.
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23.09.2024 14:53 Ответить
А що каже шеф козирь,"говори.що хочеш,а рішення приймаю я"?
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23.09.2024 15:15 Ответить
Ці тези Зеленсього нагадують мені анекдот про бар, хитрожопого клієнта і його фразу "наливай поки не почалось". І заодно чомусь Арестович згадався - ця війна на два-три тижні
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23.09.2024 15:27 Ответить
Ці слова Народ України вже чує мабуть в 34 раз, а ніяких вирішальних рішень і їх результатів досі не видко!!! Балаболка квартальна! Повірти тобі, себе обманути!
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23.09.2024 15:37 Ответить
Не тянет на вождя.
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23.09.2024 16:10 Ответить
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23.09.2024 17:51 Ответить
Тупий віслюк!
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23.09.2024 18:02 Ответить
Вирішальними буде той день, коли це чмо накиває копитами з Банкової.
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23.09.2024 20:40 Ответить
Третий год одна итаже фраза каждый сезон.
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24.09.2024 02:20 Ответить
 
 