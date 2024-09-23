Следующие несколько месяцев станут решающими в войне, - Зеленский
Ближайшие несколько месяцев будут решающими в войне России против Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в выступлении по случаю получения The Golden Plate Award, которую ему вручила Американская академия достижений, информирует Цензор.НЕТ.
У нас нет много времени. Следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне, войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы. У нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат", - отметил глава государства.
Зеленский призвал к быстрым действиям и подчеркнул необходимость не терять время в конфликте, чтобы не рисковать будущими десятилетиями.
"Мы должны его определить. Ни Россия, ни их кровавые союзники. Мы должны быть быстрыми. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия", - подчеркнул президент.
Выступая перед участниками церемонии, он также заявил, что "сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям".
"Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", - резюмировал президент Украины.
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Цілком можливо. Але, тут за кожну хвилину цього «шуму» розплачуємося кров'ю - це без жодного пафосу я кажу, це реальність
Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку...
Зе було завербоване знищити Україну зсередини. І для цього було складене купа грошей. Куплені були всі, навіть ті які опозіцінували себе патріотами.
Ну от досі не можу зрозуміти як, ну от як народ повівся на голобородька? І чому досі править єрмак, пропутінський холуй і фсбшная консерва і холуй єрмаківский Зе, які знищують український народ?
То де поділися " Патріоти", які життя президенту Порошенко не давали?
То де всі ті, які п'ять років бігали і встраювали хз що?
Проплачене бидло.
Тільки не пишіть, що всі вони воюють.
І коли це Чернівці ви Румунії передали, я щось пропустив у цьому житті?
Чесно кажучи, я взагалі ту Гросу тільки одну пісню знаю, коли вона з Білик про бджілку співала. Дуже позитивна пісня і вона така собі позитивна дитина там була.
Виступ другорядного клована на другорядному заході.
Не звертайте уваги.
Є інші речі.
Браття-Українці, нами керує психічно неадекватна істота!
на дурку не треба косити.
від тюряги не відмажеться.
- Не знаю
-А скільки тобі рочків?
-Не знаю
- А який зараз рік?
- Вирішальний!
Только на выездных спектаклях
Дома только ленивый его не матюкает...