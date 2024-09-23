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Зеленский получил награду "The Golden Plate Award" от Американской академии достижений. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленсьий получил награду Американской академии достижений - The Golden Plate Award.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На протяжении 60 лет ею отмечают за вклад в развитие человечества. За изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы. Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) награда (1798)


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Топ комментарии
+27
А що це за премія? Нагороджуються виключно ДЛБЙБи? Яких випадково винесло нагору - як гімно - в ополонці?
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23.09.2024 12:33
+26
Зовсім у Амеріці люди ********* як шо нагороджують брехливого крадія всі досягнання якого це імітування гри піпіськоюна роялі, ліцемірство, брехня, посібничество каломойше у грабунку країн, знищення обороноздатністі ЗСУ та фсбшно-грушні кроти в оточенні.
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23.09.2024 12:33
+17
Як же все фальшиво це насправді є: нагороджують того, хто зробив вклад у деградацію людства.
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23.09.2024 12:37
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Потужно!
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23.09.2024 12:31 Ответить
найпотужніший потуж
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23.09.2024 12:31 Ответить
Дурня грамотами відволікають щоб задовольнився і заспокоїв свої НАТОвські амбіції.
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23.09.2024 12:32 Ответить
Немає в нього ніяких НАТОвських амбіцій.
А от без аплодисментів, овацій і лестощів він, мабуть, помер би.
Відзнака "Академії досягнень" це таке собі... От якби від "Академії потужних досягнень"...
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23.09.2024 12:37 Ответить
Хай його обвішають медальками з маківки до п'ят, щоб вони його, хрипату волохату мерзоту, завалили і погрібли, курво!
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23.09.2024 13:01 Ответить
План перемоги Зеленського передбачає запрошення України в НАТО та гарантії поставок зброї, - Bloomberg Джерело:
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23.09.2024 13:22 Ответить
Найпотужний винахідник!
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23.09.2024 12:33 Ответить
А що це за премія? Нагороджуються виключно ДЛБЙБи? Яких випадково винесло нагору - як гімно - в ополонці?
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23.09.2024 12:33 Ответить
нажаль, не випадково, а цілком продумано і цілеспрямовано.
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23.09.2024 12:36 Ответить
💯!
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23.09.2024 13:03 Ответить
Насправді Мінські домовленості дали можливість створити майже мільйонну армію, у якій близько 260 тисяч військових пройшли серйозну підготовку у щоні боцових дій. Нагадаю, відбивати кацапську агресію у 2014 році ьули готові Зєлєнскій, Квартал і 5 тисяч більш-менш боєздатних бійців. Хоча ні, Зєлєнскій і Квартал були таки ухилянтами.
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23.09.2024 13:13 Ответить
А рашисти я так розумію не готовились. І те що в них ВПК і бюджет більше чим в 10 раз більше нашого вас взагалі не турбує. Люба перерва вигідна в першу чергу їм, ми їх не переплюнемо без західної допомоги ніяк, навіть якби 30 років не просирали країну.
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23.09.2024 13:51 Ответить
Зовсім у Амеріці люди ********* як шо нагороджують брехливого крадія всі досягнання якого це імітування гри піпіськоюна роялі, ліцемірство, брехня, посібничество каломойше у грабунку країн, знищення обороноздатністі ЗСУ та фсбшно-грушні кроти в оточенні.
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23.09.2024 12:33 Ответить
Це не в Америці. Це зібралася якамь мешпуха, що за гроші нагороджує кого хочеш і видає коралові буси.
В Україні є наприклад " Академія оригінальних ідей" і є навіть акадємики...
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23.09.2024 12:50 Ответить
Схоже на обмін бус на золото. Мабуть, накрилася військова допомога медалькою((
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23.09.2024 13:05 Ответить
я і не подумав, спочатку.
то, єрмачина, прикупив мєдальку зе!дегенерату, на радість.
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23.09.2024 13:27 Ответить
Да ти дійсно ********, касаб.
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23.09.2024 14:01 Ответить
це, плювок в лице, всім притомним українцям!
що, ****, саме, досяг зе!мудак, винайшов та реалізував в умовах свободи? яку битву, на стороні свободи, виграв зе!шмаркля?
оці рожеві єдинороги, остаточно *********!
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23.09.2024 12:34 Ответить
Вперше в історії України мпємо такі найвеличнівшиві потужні потуги
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23.09.2024 12:34 Ответить
Опечатка, сорі: маємо…
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23.09.2024 12:36 Ответить
Як же все фальшиво це насправді є: нагороджують того, хто зробив вклад у деградацію людства.
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23.09.2024 12:37 Ответить
Ллєш народу у вуха золотий дощ, а тобі дають за це золоту миску. Гидота, блд!
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23.09.2024 12:38 Ответить
Поганий сигнал - на тобі медальку і 3,14здуй заідси. І не плач, дурнику, це ж медалька...
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23.09.2024 12:40 Ответить
Це йому медальку дали за шашлики якими він пригостив усіх Українців.
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23.09.2024 12:45 Ответить
Таких організацій, що продають вигадані нагороди, там повно!
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23.09.2024 12:46 Ответить
точно! я і не подумав.
то, єрмачина, прикупив мєдальку зе!дегенерату, на радість.
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23.09.2024 12:51 Ответить
Дякуємо пане Президент!💙💛
Колись навіть сектанти оцінять Ваші звитяги...
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23.09.2024 12:48 Ответить
Зачьотний стьоб .
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23.09.2024 12:51 Ответить
🤣🤣🤣
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23.09.2024 13:07 Ответить
Майже диктат, а вони цяцьки дарують.
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23.09.2024 12:50 Ответить
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23.09.2024 12:50 Ответить
Безперечно, це досягнення для коміка - потрапити у крісло президента сорокамільйонної країни. От лише у країни при президентстві коміка досягнень нема. І це ще м'яко кажучи.
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23.09.2024 12:51 Ответить
Ну, от і питання, і нафіга? Щоб його власне "его", "егоїзм", "самовпевненість" "бундючність" виросли до розміру Евереста?
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23.09.2024 12:52 Ответить
а хто такой Еверест?
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23.09.2024 13:00 Ответить
Гора Джомолунгма
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23.09.2024 13:02 Ответить
Тю, краще б нову піанінку подарували. Красіву таку ...
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23.09.2024 12:54 Ответить
З гільотиною замість кришки
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23.09.2024 13:08 Ответить
Краще б його гонореєю нагородили. І про свободу говорить оте ''тєло'' яке замкнуло кордони, і окупувало своїм телелайном половину каналів Т2, яке узурпувало і передало владу невідомо кому(а в реалі агенту фсб) .
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23.09.2024 13:00 Ответить
То золота тарілочка для майбутнього золотого батону
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23.09.2024 13:06 Ответить
Ну поки цьому персонажу будуть всі рукоплескати та видавати нагороди,особливо запад,він буде почуватися владикою всесвіту та розпорядником чужих життів. Хоча він гідний нагороди лише від КНДР та ірану.
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23.09.2024 13:12 Ответить
Це його ляльковод забашляв.
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23.09.2024 13:14 Ответить
Нагадує пательню,в якій в пеклі смажать зрадників! Нагорода знайщла хероя! Воно навіть не здогадується ,на що натякає захід! Довбойоб кацапський!!!
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23.09.2024 13:21 Ответить
йому повністю дах знесе
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23.09.2024 13:24 Ответить
З цією премією і приїде,щоб переключитись на ню з того,з чим їхав: "планом перемоги",далеким від реальності.
Тобто,замість перемоги,привезе золоту тарілку,щоб мав чим потішитися.
А що,амери також розуміються на приколах.
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23.09.2024 13:25 Ответить
це його нарешті нагородили за гру на піаніні членом.
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23.09.2024 13:26 Ответить
Щось в цьому світі не те коїться, нагадує дурдом
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23.09.2024 13:31 Ответить
От і стала відома реальна ціль приїзду актора в ту Омерику.
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23.09.2024 13:39 Ответить
Дайте хлопцю льодяник.
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23.09.2024 13:45 Ответить
та перестаньте, воно на смоктунець дЄрьмака присіло...
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23.09.2024 14:46 Ответить
Це власне і все, для чого воно їхало за океана за державний кошт: чергова прогулянка, "переможні" гастролі (без оплесків і глядачів) і вручені побрякушки щоб вдмахнутись як від навозної мухи. З ним у світі уже ніхто не хоче мати справи.
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23.09.2024 13:47 Ответить
Вперше бачу цю нагороду ,,The Golden Plate Award"
від Американської академії досягнень.
Не розумію , чого досяг Зе за ці страшні роки війни ,
що його нагородили 🤨
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23.09.2024 13:53 Ответить
Зеля вороватый просёрыш, но американцы об этом просто не знают.💯
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23.09.2024 15:16 Ответить
Залишилося отримати шнобілієвську премію, те чого він дійсно заслуговує.
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23.09.2024 15:39 Ответить
про свободу в Україні, він, канєш, це потужно...
*********
https://t.me/dragonspech/7966 Дмитро Каленчук-Вовнянко, блогер і письменник, сержант ЗСУ, інструктор курсантів-пілотів БПЛА , з сарказмом:
Зеленський у США отримав премію "The Golden Plate Award" (дослівно - "Премія Золота тарілка") від Американської академії досягнень. Фокус у тому, що на момент коли я пишу ці рядки українська Вікіпедія не містить статей ані про Американську академію досягнень (одну з багатьох американських некомерційних організацій), ані про премію "Золота тарілка".
Але переконаний, підлеглі Подоляка і Зарівної прямо зараз це терміново виправляють. Бо серед нагороджених "Золотою тарілкою" - Клінт Іствуд, Мартін Скорсезе, Рональд Рейган. Безсумнівно нагоді потрапити до компанії до таких людей Зеленський радітиме як дитинча. Іншої нагоди, певно не буде...
Коротше, прогнози мої щодо візиту Зеленського до США - кислі. Я надто знаю цю манеру - коли до тебе приїздить чувак канючити грошей, а ти замість грошей даєш йому символічну медальку - хай потішиться. Ну або тарілку...
Я, знаєте, маю грамоту від заповідника Києво-Печерська лавра. Про нього знає весь світ - я перевіряв.
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23.09.2024 17:41 Ответить
Будь ласка, ну хоч хто небудь, розкажіть про які досягнення йде річ!!!!
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23.09.2024 20:19 Ответить
 
 