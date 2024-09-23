Зеленский получил награду "The Golden Plate Award" от Американской академии достижений. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленсьий получил награду Американской академии достижений - The Golden Plate Award.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На протяжении 60 лет ею отмечают за вклад в развитие человечества. За изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы. Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине, - Зеленский