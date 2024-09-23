Зеленский получил награду "The Golden Plate Award" от Американской академии достижений. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленсьий получил награду Американской академии достижений - The Golden Plate Award.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"На протяжении 60 лет ею отмечают за вклад в развитие человечества. За изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы. Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", - отметил президент.
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А от без аплодисментів, овацій і лестощів він, мабуть, помер би.
Відзнака "Академії досягнень" це таке собі... От якби від "Академії потужних досягнень"...
В Україні є наприклад " Академія оригінальних ідей" і є навіть акадємики...
то, єрмачина, прикупив мєдальку зе!дегенерату, на радість.
що, ****, саме, досяг зе!мудак, винайшов та реалізував в умовах свободи? яку битву, на стороні свободи, виграв зе!шмаркля?
оці рожеві єдинороги, остаточно *********!
то, єрмачина, прикупив мєдальку зе!дегенерату, на радість.
Колись навіть сектанти оцінять Ваші звитяги...
Тобто,замість перемоги,привезе золоту тарілку,щоб мав чим потішитися.
А що,амери також розуміються на приколах.
від Американської академії досягнень.
Не розумію , чого досяг Зе за ці страшні роки війни ,
що його нагородили 🤨
*********
https://t.me/dragonspech/7966 Дмитро Каленчук-Вовнянко, блогер і письменник, сержант ЗСУ, інструктор курсантів-пілотів БПЛА , з сарказмом:
Зеленський у США отримав премію "The Golden Plate Award" (дослівно - "Премія Золота тарілка") від Американської академії досягнень. Фокус у тому, що на момент коли я пишу ці рядки українська Вікіпедія не містить статей ані про Американську академію досягнень (одну з багатьох американських некомерційних організацій), ані про премію "Золота тарілка".
Але переконаний, підлеглі Подоляка і Зарівної прямо зараз це терміново виправляють. Бо серед нагороджених "Золотою тарілкою" - Клінт Іствуд, Мартін Скорсезе, Рональд Рейган. Безсумнівно нагоді потрапити до компанії до таких людей Зеленський радітиме як дитинча. Іншої нагоди, певно не буде...
Коротше, прогнози мої щодо візиту Зеленського до США - кислі. Я надто знаю цю манеру - коли до тебе приїздить чувак канючити грошей, а ти замість грошей даєш йому символічну медальку - хай потішиться. Ну або тарілку...
Я, знаєте, маю грамоту від заповідника Києво-Печерська лавра. Про нього знає весь світ - я перевіряв.