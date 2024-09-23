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Зеленський отримав нагороду "The Golden Plate Award" від Американської академії досягнень. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленсьий отримав нагороду Американської академії досягнень - The Golden Plate Award.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства. За винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", - зазначив президент.

Читайте: Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) нагорода (1263)


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Топ коментарі
+27
А що це за премія? Нагороджуються виключно ДЛБЙБи? Яких випадково винесло нагору - як гімно - в ополонці?
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23.09.2024 12:33
+26
Зовсім у Амеріці люди ********* як шо нагороджують брехливого крадія всі досягнання якого це імітування гри піпіськоюна роялі, ліцемірство, брехня, посібничество каломойше у грабунку країн, знищення обороноздатністі ЗСУ та фсбшно-грушні кроти в оточенні.
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23.09.2024 12:33
+17
Як же все фальшиво це насправді є: нагороджують того, хто зробив вклад у деградацію людства.
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23.09.2024 12:37
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23.09.2024 12:31 Відповісти
найпотужніший потуж
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23.09.2024 12:31 Відповісти
Дурня грамотами відволікають щоб задовольнився і заспокоїв свої НАТОвські амбіції.
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23.09.2024 12:32 Відповісти
Немає в нього ніяких НАТОвських амбіцій.
А от без аплодисментів, овацій і лестощів він, мабуть, помер би.
Відзнака "Академії досягнень" це таке собі... От якби від "Академії потужних досягнень"...
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23.09.2024 12:37 Відповісти
Хай його обвішають медальками з маківки до п'ят, щоб вони його, хрипату волохату мерзоту, завалили і погрібли, курво!
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23.09.2024 13:01 Відповісти
План перемоги Зеленського передбачає запрошення України в НАТО та гарантії поставок зброї, - Bloomberg Джерело:
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23.09.2024 13:22 Відповісти
Найпотужний винахідник!
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23.09.2024 12:33 Відповісти
А що це за премія? Нагороджуються виключно ДЛБЙБи? Яких випадково винесло нагору - як гімно - в ополонці?
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23.09.2024 12:33 Відповісти
нажаль, не випадково, а цілком продумано і цілеспрямовано.
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23.09.2024 12:36 Відповісти
💯!
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23.09.2024 13:03 Відповісти
Насправді Мінські домовленості дали можливість створити майже мільйонну армію, у якій близько 260 тисяч військових пройшли серйозну підготовку у щоні боцових дій. Нагадаю, відбивати кацапську агресію у 2014 році ьули готові Зєлєнскій, Квартал і 5 тисяч більш-менш боєздатних бійців. Хоча ні, Зєлєнскій і Квартал були таки ухилянтами.
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23.09.2024 13:13 Відповісти
А рашисти я так розумію не готовились. І те що в них ВПК і бюджет більше чим в 10 раз більше нашого вас взагалі не турбує. Люба перерва вигідна в першу чергу їм, ми їх не переплюнемо без західної допомоги ніяк, навіть якби 30 років не просирали країну.
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23.09.2024 13:51 Відповісти
Зовсім у Амеріці люди ********* як шо нагороджують брехливого крадія всі досягнання якого це імітування гри піпіськоюна роялі, ліцемірство, брехня, посібничество каломойше у грабунку країн, знищення обороноздатністі ЗСУ та фсбшно-грушні кроти в оточенні.
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23.09.2024 12:33 Відповісти
Це не в Америці. Це зібралася якамь мешпуха, що за гроші нагороджує кого хочеш і видає коралові буси.
В Україні є наприклад " Академія оригінальних ідей" і є навіть акадємики...
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23.09.2024 12:50 Відповісти
Схоже на обмін бус на золото. Мабуть, накрилася військова допомога медалькою((
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23.09.2024 13:05 Відповісти
я і не подумав, спочатку.
то, єрмачина, прикупив мєдальку зе!дегенерату, на радість.
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23.09.2024 13:27 Відповісти
Да ти дійсно ********, касаб.
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23.09.2024 14:01 Відповісти
це, плювок в лице, всім притомним українцям!
що, ****, саме, досяг зе!мудак, винайшов та реалізував в умовах свободи? яку битву, на стороні свободи, виграв зе!шмаркля?
оці рожеві єдинороги, остаточно *********!
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23.09.2024 12:34 Відповісти
Вперше в історії України мпємо такі найвеличнівшиві потужні потуги
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23.09.2024 12:34 Відповісти
Опечатка, сорі: маємо…
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23.09.2024 12:36 Відповісти
Як же все фальшиво це насправді є: нагороджують того, хто зробив вклад у деградацію людства.
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23.09.2024 12:37 Відповісти
Ллєш народу у вуха золотий дощ, а тобі дають за це золоту миску. Гидота, блд!
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23.09.2024 12:38 Відповісти
Поганий сигнал - на тобі медальку і 3,14здуй заідси. І не плач, дурнику, це ж медалька...
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23.09.2024 12:40 Відповісти
Це йому медальку дали за шашлики якими він пригостив усіх Українців.
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23.09.2024 12:45 Відповісти
Таких організацій, що продають вигадані нагороди, там повно!
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23.09.2024 12:46 Відповісти
точно! я і не подумав.
то, єрмачина, прикупив мєдальку зе!дегенерату, на радість.
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23.09.2024 12:51 Відповісти
Дякуємо пане Президент!💙💛
Колись навіть сектанти оцінять Ваші звитяги...
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23.09.2024 12:48 Відповісти
Зачьотний стьоб .
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23.09.2024 12:51 Відповісти
🤣🤣🤣
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23.09.2024 13:07 Відповісти
Майже диктат, а вони цяцьки дарують.
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23.09.2024 12:50 Відповісти
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23.09.2024 12:50 Відповісти
Безперечно, це досягнення для коміка - потрапити у крісло президента сорокамільйонної країни. От лише у країни при президентстві коміка досягнень нема. І це ще м'яко кажучи.
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23.09.2024 12:51 Відповісти
Ну, от і питання, і нафіга? Щоб його власне "его", "егоїзм", "самовпевненість" "бундючність" виросли до розміру Евереста?
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23.09.2024 12:52 Відповісти
а хто такой Еверест?
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23.09.2024 13:00 Відповісти
Гора Джомолунгма
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23.09.2024 13:02 Відповісти
Тю, краще б нову піанінку подарували. Красіву таку ...
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23.09.2024 12:54 Відповісти
З гільотиною замість кришки
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23.09.2024 13:08 Відповісти
Краще б його гонореєю нагородили. І про свободу говорить оте ''тєло'' яке замкнуло кордони, і окупувало своїм телелайном половину каналів Т2, яке узурпувало і передало владу невідомо кому(а в реалі агенту фсб) .
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23.09.2024 13:00 Відповісти
То золота тарілочка для майбутнього золотого батону
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23.09.2024 13:06 Відповісти
Ну поки цьому персонажу будуть всі рукоплескати та видавати нагороди,особливо запад,він буде почуватися владикою всесвіту та розпорядником чужих життів. Хоча він гідний нагороди лише від КНДР та ірану.
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23.09.2024 13:12 Відповісти
Це його ляльковод забашляв.
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23.09.2024 13:14 Відповісти
Нагадує пательню,в якій в пеклі смажать зрадників! Нагорода знайщла хероя! Воно навіть не здогадується ,на що натякає захід! Довбойоб кацапський!!!
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23.09.2024 13:21 Відповісти
йому повністю дах знесе
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23.09.2024 13:24 Відповісти
З цією премією і приїде,щоб переключитись на ню з того,з чим їхав: "планом перемоги",далеким від реальності.
Тобто,замість перемоги,привезе золоту тарілку,щоб мав чим потішитися.
А що,амери також розуміються на приколах.
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23.09.2024 13:25 Відповісти
це його нарешті нагородили за гру на піаніні членом.
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23.09.2024 13:26 Відповісти
Щось в цьому світі не те коїться, нагадує дурдом
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23.09.2024 13:31 Відповісти
От і стала відома реальна ціль приїзду актора в ту Омерику.
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23.09.2024 13:39 Відповісти
Дайте хлопцю льодяник.
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23.09.2024 13:45 Відповісти
та перестаньте, воно на смоктунець дЄрьмака присіло...
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23.09.2024 14:46 Відповісти
Це власне і все, для чого воно їхало за океана за державний кошт: чергова прогулянка, "переможні" гастролі (без оплесків і глядачів) і вручені побрякушки щоб вдмахнутись як від навозної мухи. З ним у світі уже ніхто не хоче мати справи.
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23.09.2024 13:47 Відповісти
Вперше бачу цю нагороду ,,The Golden Plate Award"
від Американської академії досягнень.
Не розумію , чого досяг Зе за ці страшні роки війни ,
що його нагородили 🤨
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23.09.2024 13:53 Відповісти
Зеля вороватый просёрыш, но американцы об этом просто не знают.💯
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23.09.2024 15:16 Відповісти
Залишилося отримати шнобілієвську премію, те чого він дійсно заслуговує.
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23.09.2024 15:39 Відповісти
про свободу в Україні, він, канєш, це потужно...
*********
https://t.me/dragonspech/7966 Дмитро Каленчук-Вовнянко, блогер і письменник, сержант ЗСУ, інструктор курсантів-пілотів БПЛА , з сарказмом:
Зеленський у США отримав премію "The Golden Plate Award" (дослівно - "Премія Золота тарілка") від Американської академії досягнень. Фокус у тому, що на момент коли я пишу ці рядки українська Вікіпедія не містить статей ані про Американську академію досягнень (одну з багатьох американських некомерційних організацій), ані про премію "Золота тарілка".
Але переконаний, підлеглі Подоляка і Зарівної прямо зараз це терміново виправляють. Бо серед нагороджених "Золотою тарілкою" - Клінт Іствуд, Мартін Скорсезе, Рональд Рейган. Безсумнівно нагоді потрапити до компанії до таких людей Зеленський радітиме як дитинча. Іншої нагоди, певно не буде...
Коротше, прогнози мої щодо візиту Зеленського до США - кислі. Я надто знаю цю манеру - коли до тебе приїздить чувак канючити грошей, а ти замість грошей даєш йому символічну медальку - хай потішиться. Ну або тарілку...
Я, знаєте, маю грамоту від заповідника Києво-Печерська лавра. Про нього знає весь світ - я перевіряв.
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23.09.2024 17:41 Відповісти
Будь ласка, ну хоч хто небудь, розкажіть про які досягнення йде річ!!!!
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23.09.2024 20:19 Відповісти
 
 