Зеленський отримав нагороду "The Golden Plate Award" від Американської академії досягнень. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленсьий отримав нагороду Американської академії досягнень - The Golden Plate Award.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства. За винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", - зазначив президент.
Топ коментарі
+27 Яр Холодний
показати весь коментар23.09.2024 12:33
+26 Старый зольдат
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+17 Tema9
показати весь коментар23.09.2024 12:37
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А от без аплодисментів, овацій і лестощів він, мабуть, помер би.
Відзнака "Академії досягнень" це таке собі... От якби від "Академії потужних досягнень"...
В Україні є наприклад " Академія оригінальних ідей" і є навіть акадємики...
то, єрмачина, прикупив мєдальку зе!дегенерату, на радість.
що, ****, саме, досяг зе!мудак, винайшов та реалізував в умовах свободи? яку битву, на стороні свободи, виграв зе!шмаркля?
оці рожеві єдинороги, остаточно *********!
то, єрмачина, прикупив мєдальку зе!дегенерату, на радість.
Колись навіть сектанти оцінять Ваші звитяги...
Тобто,замість перемоги,привезе золоту тарілку,щоб мав чим потішитися.
А що,амери також розуміються на приколах.
від Американської академії досягнень.
Не розумію , чого досяг Зе за ці страшні роки війни ,
що його нагородили 🤨
*********
https://t.me/dragonspech/7966 Дмитро Каленчук-Вовнянко, блогер і письменник, сержант ЗСУ, інструктор курсантів-пілотів БПЛА , з сарказмом:
Зеленський у США отримав премію "The Golden Plate Award" (дослівно - "Премія Золота тарілка") від Американської академії досягнень. Фокус у тому, що на момент коли я пишу ці рядки українська Вікіпедія не містить статей ані про Американську академію досягнень (одну з багатьох американських некомерційних організацій), ані про премію "Золота тарілка".
Але переконаний, підлеглі Подоляка і Зарівної прямо зараз це терміново виправляють. Бо серед нагороджених "Золотою тарілкою" - Клінт Іствуд, Мартін Скорсезе, Рональд Рейган. Безсумнівно нагоді потрапити до компанії до таких людей Зеленський радітиме як дитинча. Іншої нагоди, певно не буде...
Коротше, прогнози мої щодо візиту Зеленського до США - кислі. Я надто знаю цю манеру - коли до тебе приїздить чувак канючити грошей, а ти замість грошей даєш йому символічну медальку - хай потішиться. Ну або тарілку...
Я, знаєте, маю грамоту від заповідника Києво-Печерська лавра. Про нього знає весь світ - я перевіряв.