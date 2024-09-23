Зеленський отримав нагороду "The Golden Plate Award" від Американської академії досягнень. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленсьий отримав нагороду Американської академії досягнень - The Golden Plate Award.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства. За винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", - зазначив президент.

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