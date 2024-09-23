Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що кандидат у лідери США від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити російсько-українську війну.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю виданню The New Yorker, передає Цензор.НЕТ.
"Трамп робить політичні заяви у своїй передвиборчій кампанії. Він каже, що хоче, щоб війна припинилася. Що ж, ми теж цього хочемо. Ця фраза і бажання, вони об'єднують світ, всі їх поділяють. Але ось страшне питання: "Хто візьме на себе відповідальність за припинення війни?" Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський.
За його словами, Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити".
"З цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше розумієш", - зауважив президент.
"Я бачив багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто", - додав Зеленський.
Заяви Трампа про завершення війни в Україні
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.
На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.
Будь ласка, зачекайте...
А розуму ,як не було , так і вже не буде .
А те ,що Мінські дали змогу підсилити ЗСУ і наростити бойовий потенціал після прокацапського підара януковоща - хлопець не знав, -мається на увазі період до шаурми і шашликів .
Чи повилазило ?
Вона маму Трампа викличе в садочок і буде йому.
Дежавю накрило ? Чи це саме про того "лідера "?
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-moemu-mozku-ya-zakinchiv-vijnu-splivlo-video-z-divnoyu-zayavoyu-zelenskogo.htm
Чому росіяни озброювались, а ми будували дороги, відводили війська і розміновували Чонгар?
і, зе!поц про це знав.
дії зе!шобли були, згідно оманських домовленостей.
... не переплутайте
"...Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території"
скільки разів, воно заглядало в очко трампу, що б нарешті зрозуміти, що той такий же блазень, як і зе!гундос.
бо, поки плєшивий крємлєбздун не напав, зе!шмаркля, все розводив та домовлявся десь посередині.
зе!стратеготактик, ***....
Стамбульські домовленості - куйло чіпляється за них обома руками.
Думай-теее!!
Декілька разів перечитав і не знайшов жодного сенсу. Вже й спічрайтери Боневтіка перетворились на генераторів випадкових слів.
- Дайте план наступу!!!
Найпотужніший весь час , як мантру повторює: "План миру!" Хоча в Америку повіз План Перемоги - таке собі домашнє завдання для союзників.
Шановні треба перш за все сумлінно виконувати свої обов'язки на які вас обрали ваші виборці і меньше перекладати свої помилки і недопрацювання на інших.
https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
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Але ж наскільки воно брехливе, те в'ю...
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
Дайте йому дзеркало, хай подивиться на найпотужнішого лідера, який для перемоги на виборах робив популістські заяви що швидко закінчить війну. Які можуть бути претензії до Трампа, якщо сам спекулював на тему швидкого закінчення війни?
якщо всі, хто цього не знає, не годяться в світові лідери, то й ти теж не годишся, ступай собі геть