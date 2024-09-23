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Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, - Зеленський

Зеленський вважає, що Трамп насправді знає, як зупинити війну

Президент Володимир Зеленський вважає, що кандидат у лідери США від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити російсько-українську війну.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю виданню The New Yorker, передає Цензор.НЕТ.

"Трамп робить політичні заяви у своїй передвиборчій кампанії. Він каже, що хоче, щоб війна припинилася. Що ж, ми теж цього хочемо. Ця фраза і бажання, вони об'єднують світ, всі їх поділяють. Але ось страшне питання: "Хто візьме на себе відповідальність за припинення війни?" Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський.

За його словами, Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити".

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"З цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше розумієш", - зауважив президент.

"Я бачив багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто", - додав Зеленський.

Заяви Трампа про завершення війни в Україні 

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

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Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.

На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

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Топ коментарі
+23
" Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський. Джерело:
Чому росіяни озброювались, а ми будували дороги, відводили війська і розміновували Чонгар?
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23.09.2024 12:24
+21
" Мінські домовленості дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив зеленський.
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23.09.2024 12:21
+14
"Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський.

А розуму ,як не було , так і вже не буде .

А те ,що Мінські дали змогу підсилити ЗСУ і наростити бойовий потенціал після прокацапського підара януковоща - хлопець не знав, -мається на увазі період до шаурми і шашликів .
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23.09.2024 12:43
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oi blāāā...počalosja....a pomovčati ? ņi ? zrja vin tudi pojehav , oi zrja.
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23.09.2024 12:18 Відповісти
Заріс переможе,так для чого мовчати?
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23.09.2024 13:06 Відповісти
" Мінські домовленості дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив зеленський.
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23.09.2024 12:21 Відповісти
"Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський.

А розуму ,як не було , так і вже не буде .

А те ,що Мінські дали змогу підсилити ЗСУ і наростити бойовий потенціал після прокацапського підара януковоща - хлопець не знав, -мається на увазі період до шаурми і шашликів .
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23.09.2024 12:43 Відповісти
Ну звичайно рашисти же не готувалися також, і в них ВПК з воєнним бюджетом в 10 раз не більші за наші.. Так що хто тут про розум...
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23.09.2024 15:11 Відповісти
Не потрібно перекручувати , чи телепкам з 73% важко визнати , що привели у владу те лайно ,яке завели ?
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23.09.2024 15:43 Відповісти
Яку нах , капітуляцію ? Ти роззуй очі й порівняй Україну при Пороршенку і Україну Зеленопиких .

Чи повилазило ?
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24.09.2024 12:39 Відповісти
Прочитати спробуй що вони підписали і херню нести не будеш. А твоя логіка на рівні дитсадка. Ну так порвняй при Порошенку і Януковичу (Крим був, війни не було) - і що, це значить что яник краще президент?
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24.09.2024 15:06 Відповісти
Пожалійся виховательці.
Вона маму Трампа викличе в садочок і буде йому.
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23.09.2024 12:22 Відповісти
"Я бачив багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто", - додав Зеленський

Дежавю накрило ? Чи це саме про того "лідера "?

https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-moemu-mozku-ya-zakinchiv-vijnu-splivlo-video-z-divnoyu-zayavoyu-zelenskogo.htm

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23.09.2024 13:00 Відповісти
Трампу можна "мирний план" не надавати...
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23.09.2024 12:22 Відповісти
Знлв на тіж самі граблі. Що воно буде казати якщо Трамп переможе? Трамбон звісно презерватив, але без підтримки штатів буде складно
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23.09.2024 12:24 Відповісти
Трамп підтримувати Україну не буде. Від слова "зовсім". Підтримувати Україну зможе лише Конгрес США - і те, при умові, якщо там збережеться якщо не двопартійна підтримка нас, то хоча би підтримка позапартійна з боку більшості в обох палатах. Але така підтримка буде ще більш недостатньою, на порядки меншою, ніж нинішня.
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23.09.2024 12:59 Відповісти
" Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський. Джерело:
Чому росіяни озброювались, а ми будували дороги, відводили війська і розміновували Чонгар?
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23.09.2024 12:24 Відповісти
плешивий крємлєбздун два роки накопичував свою армію, біля наших кордонів, поки зе!гандон жер шашлики.
і, зе!поц про це знав.
дії зе!шобли були, згідно оманських домовленостей.
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23.09.2024 12:30 Відповісти
Але винні мінські угоди.
... не переплутайте
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23.09.2024 12:34 Відповісти
Можно текст Оманских домовленностей в студию? А то не могу найти на просторах интернета. Все вот говорят про них
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23.09.2024 14:07 Відповісти
на руском язИкє, запитай у патрушєва. зе!гундос, як раз на добу, десь в його літаку загубився.
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23.09.2024 14:16 Відповісти
Ви ж вже відповіли на своє питання цитатою. Це були дії для зміцнення претензій росіян на наші території.

"...Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території"
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23.09.2024 12:33 Відповісти
на скільки я пам'ятаю в твоїй голові війна вже давно закінчилась . чи таргани розпочали нову ?
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23.09.2024 12:24 Відповісти
ви впізнаєте, цю потужну велич зе!поца?
скільки разів, воно заглядало в очко трампу, що б нарешті зрозуміти, що той такий же блазень, як і зе!гундос.
бо, поки плєшивий крємлєбздун не напав, зе!шмаркля, все розводив та домовлявся десь посередині.
зе!стратеготактик, ***....
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23.09.2024 12:26 Відповісти
Трамп і не повинен знати як закінчити війну в Україні, яку допустив ватний клоун. Це повинен знати верховний головнокомандувач, але замість нього в нас пародія на верховного головнокомандувача.
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23.09.2024 12:26 Відповісти
Мінські домовленості - куйло скигле, що його апманулі.
Стамбульські домовленості - куйло чіпляється за них обома руками.
Думай-теее!!
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23.09.2024 12:29 Відповісти
Трамп знає, але це нам не сподобається.
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23.09.2024 12:29 Відповісти
вам ,а не нам
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23.09.2024 12:43 Відповісти
А хто знає?
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23.09.2024 12:29 Відповісти
Що воно меле?
Декілька разів перечитав і не знайшов жодного сенсу. Вже й спічрайтери Боневтіка перетворились на генераторів випадкових слів.
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23.09.2024 12:32 Відповісти
👏Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень - The Golden Plate Award.
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23.09.2024 12:33 Відповісти
до звизделся
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23.09.2024 12:35 Відповісти
Зеленський і його слуги якісь планозалежні. Минулого року Безугла кричала Залужному:
- Дайте план наступу!!!
Найпотужніший весь час , як мантру повторює: "План миру!" Хоча в Америку повіз План Перемоги - таке собі домашнє завдання для союзників.
Шановні треба перш за все сумлінно виконувати свої обов'язки на які вас обрали ваші виборці і меньше перекладати свої помилки і недопрацювання на інших.
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23.09.2024 12:36 Відповісти
"Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні". А, Трамп, що діючий Президент США чи можливо Президент України? Я не фанат Трампа, але це що лише один він має думати про те, як зупинити війну в Україну? Що робить Зеля, для того, щоб закінчити війну в Украхні?
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23.09.2024 12:37 Відповісти
Що робить зєля? Краде, зраджує, бреше, гадить... Україна програє і війна закінчиться
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23.09.2024 13:41 Відповісти
Їде в гості до мілага друга і вже шадить наперед.
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23.09.2024 12:38 Відповісти
В підгузки зе тепер сере не тільки дід Джозеф, а і дід Дональд
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23.09.2024 12:39 Відповісти
как это не знает? Там все просто - " "Нужно смотреть друг другу в глаза, понять, кто и что хочет, и обсудить реальные шаги к прекращению войны" Зеленский
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23.09.2024 12:39 Відповісти
І як він після цього буде розмовляти з Трампом? Сказавши що той нічого не розуміє. "Дипломат".
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23.09.2024 12:42 Відповісти
Яке же воно брехло... "Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території"© Та мінські протокли і заморозка війни в 2015-19роках дали можливість перш за все Україні озброїтись - збудувати ЗСУ майже з нуля, до такої міри збудувати, що навіть їх розвал наполовину на протязі 2020-21років все-одно дало можливість вчинити добрячий спротив касапам в лютому-березні 2022року!

https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
***************
Але ж наскільки воно брехливе, те в'ю...
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
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23.09.2024 12:54 Відповісти
"Я бачив багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто" Джерело:

Дайте йому дзеркало, хай подивиться на найпотужнішого лідера, який для перемоги на виборах робив популістські заяви що швидко закінчить війну. Які можуть бути претензії до Трампа, якщо сам спекулював на тему швидкого закінчення війни?
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23.09.2024 13:03 Відповісти
Чого це Трамп не знає? Припинить будь яку допомогу і Україна піде на вимоги пуйла. От і весь рецепт
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23.09.2024 13:39 Відповісти
Почалась операція агентів з ОПи по прибиттю рейтингу Байдена, а заодно і Гарріс. "Трамп наша надія! Він знає, як закінчити війну за день!"
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23.09.2024 13:42 Відповісти
ну тоді почни з себе, зєлєнскій : ти теж не знаєш як її припинити

якщо всі, хто цього не знає, не годяться в світові лідери, то й ти теж не годишся, ступай собі геть
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23.09.2024 14:17 Відповісти
Зеленський знае, бо він розуміе що перемогти може тільки сила...варварів
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23.09.2024 16:05 Відповісти
В Україні знають такого лідера,у якого в голові війна закінчилася.Все це трапилося, як подивився в очі путлера і побачив там світ.Він впевнений що він краще трампа і будь кого.У нього є потужний і незламний план до миру.Здійснення цього плану потрібно чекати у найближчі вирішальні місяці.
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23.09.2024 15:18 Відповісти
Згідний з Зеленським, Трамп незнае як закінчити війну і це найбільша небезпека для Украіни, бо найскоріше це тиск щоб Украіна здалася.
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23.09.2024 16:04 Відповісти
Що воно верзе! Ну й ідіота ви собі понавибирали. Тільки минулого тижня Трамп казав про можливу зустріч із Зе, а це дебільне говорить про нього, як про невігласа та облизує сідниці Байдена "Ви мали рацію, цей план розроблений, перш за все, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче це підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми повинні продовжувати жити за планом Б. І це прикро. Як би це виглядало? Я маю на увазі, якщо Байден скаже «ні»? Це жахлива думка. Це означало б, що Байден не хоче закінчувати війну будь-яким способом, який заперечує перемогу Росії. І ми б завершилися дуже довгою війною - неможливою, виснажливою ситуацією, яка вбила б величезну кількість людей. Сказавши це, я не можу ні в чому звинувачувати Байдена. Зрештою, він зробив потужний історичний крок, коли вирішив підтримати нас на початку війни, і ця дія підштовхнула інших наших партнерів зробити те саме. Ми визнаємо велике досягнення Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою."
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23.09.2024 16:14 Відповісти
Так, що ? Він сказав правду для трампістів які знаходяться в секті трампа...Трамп вже все давно рішив...
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23.09.2024 19:31 Відповісти
А те, що Байден вирішив іще в 2022 вас не турбує? Щоби хутіна не нервувати, та Україні не дозволити перемогти. Не розумію цієї упоротості, особливо серед жителів України-факти нікого не турбують, всі слідують лініі партіі демократів, бо у тих солодкі обіцянки про As long as it takes. Разом із ОП про*рали лендліз, підспівували колективному арестовичу "на халяву дають, на халяву беремо. нашим дітям не треба буди виплачувати за лендліз" Де ті діти? Частина на фронті, частина в зкемлі, частина за кордоном. Тут на цензорі всі біснувались як хтось на Байдена "наїзжав" або про ленд ліз згадував. Чи ця сторінка-філія рашаботоферм? Ніхто ніколи не навів прямої мови Трампа "Україна від мене зброї не одержить" Це називається "синдром ненавісті Трампа", ви схоже теж страждаєте
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23.09.2024 22:47 Відповісти
А ішак так сподівася та вірив. Аяяй, яке несподіване горе спіткало безтолкового ішака.
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23.09.2024 20:50 Відповісти
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23.09.2024 23:44 Відповісти
"Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя"
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24.09.2024 01:20 Відповісти
якось дивно. тобто в очах х...йла ми мир бачимо, а уплані трампа ні, хоче це одне й теж. ти вова або хрестик зними, або штани вдягни
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24.09.2024 08:36 Відповісти
 
 