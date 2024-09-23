Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що кандидат у лідери США від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити російсько-українську війну.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю виданню The New Yorker, передає Цензор.НЕТ.

"Трамп робить політичні заяви у своїй передвиборчій кампанії. Він каже, що хоче, щоб війна припинилася. Що ж, ми теж цього хочемо. Ця фраза і бажання, вони об'єднують світ, всі їх поділяють. Але ось страшне питання: "Хто візьме на себе відповідальність за припинення війни?" Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", - зазначив Зеленський.

За його словами, Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити".

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"З цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше розумієш", - зауважив президент.

"Я бачив багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто", - додав Зеленський.

Заяви Трампа про завершення війни в Україні

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

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Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.

На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.