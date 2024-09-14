Салліван не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі втілення "мирного плану" Трампа
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, нещодавно озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом.
Відповідну заяву Салліван зробив на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) 14 вересня у Києві, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.
Салліван наголосив, що коментує українську політику США з позапартійних засад через специфіку своєї посади. Тому обмежився розмитою відповіддю щодо позиції Трампа стосовно України і уникнув її критики.
Та все ж він прокоментував озвучений цього тижня кандидатом у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венсом "мирний план" Трампа.
Радник Білого дому не вважає можливим досягнення миру у разі, якщо після виборів Білий дім почне втілювати план, озвучений Венсом.
"Будь-який план, який має на меті, по суті, нав’язати умови миру Україні, і стосується ключових принципів …. не є сталим", - сказав посадовець Білого дому.
Також Салліван нагадав про зовнішньополітичний принцип США "нічого про Україну без України".
Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
2. Ніхто не давав права Керзону відрізати (теоретично на мапі) українські етнічні землі - Надсяння, Лемківщини, Холмщини, Підляшшя від України і тим самим розділяти по різні боки кордонів тисячі Українських сімей.
Саме його так звана ''теорія'' стала основою сталінських кордонів на Ялтинській конфереції.
Саме згідно ''лінії Керзона'' відбувались репресії, каральні акції, депортації, винищення багатьох тисяч українців на своїх етнічних землях.
Саме тому Керзон є співучасником цих злочинів - бо він поділив на мапі українців між двома окупантами (польськими і москало-совєцькими).
Бажання українців жити у своїй самостійній державі Керзон мав глибоко в одному місці. Він щедро ''дарував'' Українські землі окупантам.
2. Звинувачувати самих українців звичайно можна а подекуди і необхідно. Але ваші аргументи - це покладання вини на згвалтовану жінку, бо вона не таку спідничку вдягнула і верталась пізно до дому.
3. В Кримінальному праві - пособництво злочину це теж злочин (менший, карається менше, але злочин). Пропозиція Керзона розділити українців між двох окупантів - це і є пособництво злочину.
4. А освіта у вас все-таки совкова, бо викладали вам історію напевно колишні викладачі марксизму-ленінізму так як вони це розуміли.
Як би у вас була не совкова освіта, ви б не писали своє ім'я і прізвище в обмоскаленому варіанті, не послуговувались москальською термінологією (''олух'', ''притуши пердак'').
5. Сподіваюсь зрозуміли, якщо ні - то Бог вам суддя.
2.Вважаю що нам не потрібно сперечатися з-за лорда Керзона Бог йому суддя,просто той товариш НБ написав відверту дурню і я не міг не відреагувати.
3.Українці не повинні сперечатись тим більш під час війни,всього вам найкращого,вибачте якщо десь образив.
Бажаю здоров'я.
New Mexico, Arizona, California, Texas?
"Мирный Майданек", "Католический Заксенхаузен", "Нежный Дахау" и "Вежливый Освенцим" - и он был бы героем Лиги Наций! Ведь он за мир!
p.s. Один придурок из кремля назвал капитуляцию "мирным планом" и ВЕСЬ МИР (ВЕСЬ, блд!!!) - это ахинею повторяет!!! Это уже не проблема хйла, эта проблема мира. - https://www.youtube.com/watch?v=5_JG-ttjHUI 2.56.25-2.58.02
Правда, всім пох. На жаль.