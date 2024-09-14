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Салліван не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі втілення "мирного плану" Трампа

Салліван про

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, нещодавно озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом.

Відповідну заяву Салліван зробив на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) 14 вересня у Києві, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Салліван наголосив, що коментує українську політику США з позапартійних засад через специфіку своєї посади. Тому обмежився розмитою відповіддю щодо позиції Трампа стосовно України і уникнув її критики.

Та все ж він прокоментував озвучений цього тижня кандидатом у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венсом "мирний план" Трампа.

Радник Білого дому не вважає можливим  досягнення миру у разі, якщо після виборів Білий дім почне втілювати план, озвучений Венсом.

Читайте також: "Мирний план" Трампа щодо України може передбачати заморожування поточної лінії фронту та відмову від НАТО, - Венс

"Будь-який план, який має на меті, по суті, нав’язати умови миру Україні, і стосується ключових принципів …. не є сталим", - сказав посадовець Білого дому.

Також Салліван нагадав про зовнішньополітичний принцип США "нічого про Україну без України".

Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Читайте також: США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні, - Салліван
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Топ коментарі
+6
А я не вважаю що заборона бити касетними ATACMS по кацапських аеродромах якось наближує мир (перемогу України)...
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14.09.2024 22:54
+4
Геніальний чувак!
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14.09.2024 22:45
+3
Слава Богу что при вас мир достижим. Пипеточные поставки вооружения и всевозможные запреты на удары до тех пор пока рашку не уведомят об этом чтобы отвела авиацию итд. пока население заканчивается так и пахнет достижениями и желаниями поскорее закончить эту войну
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15.09.2024 01:16
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Кацапи ниють що сьогодні кілька сот старлінків полетіли у блок,подарунок від старшого брата?
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14.09.2024 22:44 Відповісти
Геніальний чувак!
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14.09.2024 22:45 Відповісти
Человек, Уважающий Высокую Американскую Культуру
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15.09.2024 05:33 Відповісти
Був уже один мудак який ділив Україну. Англієць. Керзон. Встановлював кордони. Закінчилось "волинською різаниною"...
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14.09.2024 22:53 Відповісти
Лінія Керзона більш-менш співпадає з ********* кордонами України так у чому він мудак і до чого тут "різанина"?
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14.09.2024 23:19 Відповісти
А вам напевно ''на плювати'' на депортацію лемків з рідних земель та геноцид українців Закерзоння.
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14.09.2024 23:35 Відповісти
Мені не наплювати але до чого тут лорд Керзон і "волинська різанина"? При тому що його рекомендації по-перше були адекватними на той час (враховуючи сили сторін) по-друге їх ніхто не збирався виконувати.ні Польща ні СРСР.
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14.09.2024 23:49 Відповісти
Писати про адекватність ''лінії керзона'' може лише неадекват або москальський холуй - як наслідок було депортовано сотні тисяч Українців з рідних земель (моїх родичів теж), знищено могили, церкви, цілі села, в Польщі насильно полонізували лемків, в Сибіру просто знищували - навіть невідомі місця поховань. Було вчинено геноцид найзахіднішої етнічної групи Українців - ЛЕМКІВ.
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15.09.2024 00:15 Відповісти
Депортували поляки і москалі а Керзон тут нідочого.притуши пердак.
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15.09.2024 08:21 Відповісти
Кордони Польщі та взаємна депортація українців та поляків була ідеєю Сталіна. Ялтинська конференція узаконила. За Черчілєм це була комбінація трьох сірників. Всього було переселено більше 400 тис поляків і більше 400 тис.українців. Польща отримала Сілезію та Померанію та частину Прусії. І як говорив Сталін, нємци убєжалі самі.
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15.09.2024 12:15 Відповісти
Я історик за освітою.один олух звинуватив лорда Керзона у "Волинській різанині"я написав що це маразм.другий олух написав що через лорда Керзона депортували його предків-лемків що теж є неправдою.
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15.09.2024 21:55 Відповісти
Лорд Керзон до Ялтинської конференції давно помер. За його планом Львів залишався польським, а Хелм до України. І ніяких переселень та депортацій. А в 45 вже Черчіль із Сталіним порішали. Рузвельт тримався осторонь, говорив, що в нього є мільони виборців-поляків і вони не зрозуміють. Черчіль же взяв на себе обовязок уламати уряд Миколайчика в Лондоні.
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16.09.2024 20:43 Відповісти
1.Наводчики москальських ракет теж нікого не вбивають. За вашою логікою вони не винні..? Кісєльови, соловйови, скабєєви теж нікого не вбивають - по вашому вони не винні..? А згідно Кримінального права усі вони співучасники злочинів.
2. Ніхто не давав права Керзону відрізати (теоретично на мапі) українські етнічні землі - Надсяння, Лемківщини, Холмщини, Підляшшя від України і тим самим розділяти по різні боки кордонів тисячі Українських сімей.
Саме його так звана ''теорія'' стала основою сталінських кордонів на Ялтинській конфереції.
Саме згідно ''лінії Керзона'' відбувались репресії, каральні акції, депортації, винищення багатьох тисяч українців на своїх етнічних землях.
Саме тому Керзон є співучасником цих злочинів - бо він поділив на мапі українців між двома окупантами (польськими і москало-совєцькими).
Бажання українців жити у своїй самостійній державі Керзон мав глибоко в одному місці. Він щедро ''дарував'' Українські землі окупантам.
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16.09.2024 14:25 Відповісти
Ви пишете маячню і самі про це знаєте.
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16.09.2024 16:51 Відповісти
Мої співчуття жертві совкової політичної псевдо-історичної нібито освіти, яка не здатна осягнути елементарного історико-правового обгрунтування.
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16.09.2024 17:19 Відповісти
Це теж саме що звинувачувати англійців у геноциді вірмен на основі іх демаркаційний ліній.
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16.09.2024 17:01 Відповісти
Керзон взагалі не передбачав незалежної України, а тупо поділив українські землі і самих українців між москальськими та польськими окупантами.
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16.09.2024 17:28 Відповісти
По-перше не Керзон а москальські та польські окупанти ділили українські землі.По друге українська влада не створила власної масової,ефективної армії,хоча така можливість була та український народ проявив негативні риси у вигляді отаманщина,нейтралітету військових частин,масової колаборації тощо.не Керзон же винен у тому що кацапи захопили широкі терени етнічних східно-українських земель влаштувавши там геноцид набагато гірший за польській.і освіта в мене не совкова а отримана вже під час незалежності.
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16.09.2024 17:44 Відповісти
1.Керзон у своїх ''теоретичних напрацюваннях'' відмовив українцям в праві на свою державу.
2. Звинувачувати самих українців звичайно можна а подекуди і необхідно. Але ваші аргументи - це покладання вини на згвалтовану жінку, бо вона не таку спідничку вдягнула і верталась пізно до дому.
3. В Кримінальному праві - пособництво злочину це теж злочин (менший, карається менше, але злочин). Пропозиція Керзона розділити українців між двох окупантів - це і є пособництво злочину.
4. А освіта у вас все-таки совкова, бо викладали вам історію напевно колишні викладачі марксизму-ленінізму так як вони це розуміли.
Як би у вас була не совкова освіта, ви б не писали своє ім'я і прізвище в обмоскаленому варіанті, не послуговувались москальською термінологією (''олух'', ''притуши пердак'').
5. Сподіваюсь зрозуміли, якщо ні - то Бог вам суддя.
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16.09.2024 18:35 Відповісти
1.Стосовно написання,просто я на цензорі з 2008 року,у нас русифіковане місто,українську вивчив самостійно.
2.Вважаю що нам не потрібно сперечатися з-за лорда Керзона Бог йому суддя,просто той товариш НБ написав відверту дурню і я не міг не відреагувати.
3.Українці не повинні сперечатись тим більш під час війни,всього вам найкращого,вибачте якщо десь образив.
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16.09.2024 18:51 Відповісти
НБ трохи помилився щодо подій на Волині, але аргументи його правильні - тому що будь-які пропозиції ділити інші народи по-живому на власний розсуд завжди завершуються великою кров'ю.
Бажаю здоров'я.
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16.09.2024 19:07 Відповісти
А я не вважаю що заборона бити касетними ATACMS по кацапських аеродромах якось наближує мир (перемогу України)...
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14.09.2024 22:54 Відповісти
Такий "щедрий" Трамп. Можливо Трамп віддасть мексиканцям штати

New Mexico, Arizona, California, Texas?
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14.09.2024 22:55 Відповісти
той може - якщо там його незакриті справи в судах, то він і н етаке утнути зможе
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15.09.2024 01:13 Відповісти
Гитлеру стоило бы назвать:
"Мирный Майданек", "Католический Заксенхаузен", "Нежный Дахау" и "Вежливый Освенцим" - и он был бы героем Лиги Наций! Ведь он за мир!
p.s. Один придурок из кремля назвал капитуляцию "мирным планом" и ВЕСЬ МИР (ВЕСЬ, блд!!!) - это ахинею повторяет!!! Это уже не проблема хйла, эта проблема мира. - https://www.youtube.com/watch?v=5_JG-ttjHUI 2.56.25-2.58.02
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14.09.2024 23:03 Відповісти
І не лише придурок з кремля. "очільник" народу, що має 5000-річну історію, вже вкотре виставляє МЗС своєї країни імбецилами, коли ті продовжують повторювати слова "українська криза".

Правда, всім пох. На жаль.
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14.09.2024 23:14 Відповісти
Слава Богу что при вас мир достижим. Пипеточные поставки вооружения и всевозможные запреты на удары до тех пор пока рашку не уведомят об этом чтобы отвела авиацию итд. пока население заканчивается так и пахнет достижениями и желаниями поскорее закончить эту войну
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15.09.2024 01:16 Відповісти
Ясна річ. Мир уже досягнутий завдяки Саллівану та Байдену.
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15.09.2024 08:05 Відповісти
Трамп озвучив путінські забаганки. Свого плану не має.
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15.09.2024 10:44 Відповісти
Поява Саллі свідчить що Кримська платформа під п'ятою Дерьмака. Саллі застрєльщик формули - нє допустіть поразки Росії. Фіфті фіфті ніколи не буде, як не стараються путінферштейни в Україні та на Заході. Х.....саме ніколи не піде на це.
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15.09.2024 12:38 Відповісти
 
 