Салливан не считает возможным достижение мира в Украине в случае воплощения "мирного плана" Трампа
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, недавно озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом.
Соответствующее заявление Салливан сделал на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября в Киеве, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.
Салливан отметил, что комментирует украинскую политику США с внепартийных принципов из-за специфики своей должности. Поэтому ограничился размытым ответом относительно позиции Трампа в отношении Украины и избежал ее критики.
И все же он прокомментировал озвученный на этой неделе кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнсом "мирный план" Трампа.
Советник Белого дома не считает возможным достижение мира в случае, если после выборов Белый дом начнет воплощать план, озвученный Вэнсом.
"Любой план, который имеет целью, по сути, навязать условия мира Украине, и касается ключевых принципов .... не является устойчивым", - сказал чиновник Белого дома.
Также Салливан напомнил о внешнеполитическом принципе США "ничего об Украине без Украины".
Напомним, что недавно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. В частности, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
2. Ніхто не давав права Керзону відрізати (теоретично на мапі) українські етнічні землі - Надсяння, Лемківщини, Холмщини, Підляшшя від України і тим самим розділяти по різні боки кордонів тисячі Українських сімей.
Саме його так звана ''теорія'' стала основою сталінських кордонів на Ялтинській конфереції.
Саме згідно ''лінії Керзона'' відбувались репресії, каральні акції, депортації, винищення багатьох тисяч українців на своїх етнічних землях.
Саме тому Керзон є співучасником цих злочинів - бо він поділив на мапі українців між двома окупантами (польськими і москало-совєцькими).
Бажання українців жити у своїй самостійній державі Керзон мав глибоко в одному місці. Він щедро ''дарував'' Українські землі окупантам.
2. Звинувачувати самих українців звичайно можна а подекуди і необхідно. Але ваші аргументи - це покладання вини на згвалтовану жінку, бо вона не таку спідничку вдягнула і верталась пізно до дому.
3. В Кримінальному праві - пособництво злочину це теж злочин (менший, карається менше, але злочин). Пропозиція Керзона розділити українців між двох окупантів - це і є пособництво злочину.
4. А освіта у вас все-таки совкова, бо викладали вам історію напевно колишні викладачі марксизму-ленінізму так як вони це розуміли.
Як би у вас була не совкова освіта, ви б не писали своє ім'я і прізвище в обмоскаленому варіанті, не послуговувались москальською термінологією (''олух'', ''притуши пердак'').
5. Сподіваюсь зрозуміли, якщо ні - то Бог вам суддя.
2.Вважаю що нам не потрібно сперечатися з-за лорда Керзона Бог йому суддя,просто той товариш НБ написав відверту дурню і я не міг не відреагувати.
3.Українці не повинні сперечатись тим більш під час війни,всього вам найкращого,вибачте якщо десь образив.
Бажаю здоров'я.
New Mexico, Arizona, California, Texas?
"Мирный Майданек", "Католический Заксенхаузен", "Нежный Дахау" и "Вежливый Освенцим" - и он был бы героем Лиги Наций! Ведь он за мир!
p.s. Один придурок из кремля назвал капитуляцию "мирным планом" и ВЕСЬ МИР (ВЕСЬ, блд!!!) - это ахинею повторяет!!! Это уже не проблема хйла, эта проблема мира. - https://www.youtube.com/watch?v=5_JG-ttjHUI 2.56.25-2.58.02
Правда, всім пох. На жаль.