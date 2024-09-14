РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7890 посетителей онлайн
Новости Война
3 420 32
США (24834) Трамп (4001) Салливан Джейк (252)

Салливан не считает возможным достижение мира в Украине в случае воплощения "мирного плана" Трампа

Салліван про

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, недавно озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом.

Соответствующее заявление Салливан сделал на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября в Киеве, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Салливан отметил, что комментирует украинскую политику США с внепартийных принципов из-за специфики своей должности. Поэтому ограничился размытым ответом относительно позиции Трампа в отношении Украины и избежал ее критики.

И все же он прокомментировал озвученный на этой неделе кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнсом "мирный план" Трампа.

Советник Белого дома не считает возможным достижение мира в случае, если после выборов Белый дом начнет воплощать план, озвученный Вэнсом.

Читайте также: "Мирный план" Трампа по Украине может предусматривать замораживание текущей линии фронта и отказ от НАТО, - Венс

"Любой план, который имеет целью, по сути, навязать условия мира Украине, и касается ключевых принципов .... не является устойчивым", - сказал чиновник Белого дома.

Также Салливан напомнил о внешнеполитическом принципе США "ничего об Украине без Украины".

Напомним, что недавно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. В частности, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

Читайте также: Украина просила США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но затем изменила цели, - Reuters
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
А я не вважаю що заборона бити касетними ATACMS по кацапських аеродромах якось наближує мир (перемогу України)...
показать весь комментарий
14.09.2024 22:54
+4
Геніальний чувак!
показать весь комментарий
14.09.2024 22:45
+3
Слава Богу что при вас мир достижим. Пипеточные поставки вооружения и всевозможные запреты на удары до тех пор пока рашку не уведомят об этом чтобы отвела авиацию итд. пока население заканчивается так и пахнет достижениями и желаниями поскорее закончить эту войну
показать весь комментарий
15.09.2024 01:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи ниють що сьогодні кілька сот старлінків полетіли у блок,подарунок від старшого брата?
показать весь комментарий
14.09.2024 22:44 Ответить
Геніальний чувак!
показать весь комментарий
14.09.2024 22:45 Ответить
Человек, Уважающий Высокую Американскую Культуру
показать весь комментарий
15.09.2024 05:33 Ответить
Був уже один мудак який ділив Україну. Англієць. Керзон. Встановлював кордони. Закінчилось "волинською різаниною"...
показать весь комментарий
14.09.2024 22:53 Ответить
Лінія Керзона більш-менш співпадає з ********* кордонами України так у чому він мудак і до чого тут "різанина"?
показать весь комментарий
14.09.2024 23:19 Ответить
А вам напевно ''на плювати'' на депортацію лемків з рідних земель та геноцид українців Закерзоння.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:35 Ответить
Мені не наплювати але до чого тут лорд Керзон і "волинська різанина"? При тому що його рекомендації по-перше були адекватними на той час (враховуючи сили сторін) по-друге їх ніхто не збирався виконувати.ні Польща ні СРСР.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:49 Ответить
Писати про адекватність ''лінії керзона'' може лише неадекват або москальський холуй - як наслідок було депортовано сотні тисяч Українців з рідних земель (моїх родичів теж), знищено могили, церкви, цілі села, в Польщі насильно полонізували лемків, в Сибіру просто знищували - навіть невідомі місця поховань. Було вчинено геноцид найзахіднішої етнічної групи Українців - ЛЕМКІВ.
показать весь комментарий
15.09.2024 00:15 Ответить
Депортували поляки і москалі а Керзон тут нідочого.притуши пердак.
показать весь комментарий
15.09.2024 08:21 Ответить
Кордони Польщі та взаємна депортація українців та поляків була ідеєю Сталіна. Ялтинська конференція узаконила. За Черчілєм це була комбінація трьох сірників. Всього було переселено більше 400 тис поляків і більше 400 тис.українців. Польща отримала Сілезію та Померанію та частину Прусії. І як говорив Сталін, нємци убєжалі самі.
показать весь комментарий
15.09.2024 12:15 Ответить
Я історик за освітою.один олух звинуватив лорда Керзона у "Волинській різанині"я написав що це маразм.другий олух написав що через лорда Керзона депортували його предків-лемків що теж є неправдою.
показать весь комментарий
15.09.2024 21:55 Ответить
Лорд Керзон до Ялтинської конференції давно помер. За його планом Львів залишався польським, а Хелм до України. І ніяких переселень та депортацій. А в 45 вже Черчіль із Сталіним порішали. Рузвельт тримався осторонь, говорив, що в нього є мільони виборців-поляків і вони не зрозуміють. Черчіль же взяв на себе обовязок уламати уряд Миколайчика в Лондоні.
показать весь комментарий
16.09.2024 20:43 Ответить
1.Наводчики москальських ракет теж нікого не вбивають. За вашою логікою вони не винні..? Кісєльови, соловйови, скабєєви теж нікого не вбивають - по вашому вони не винні..? А згідно Кримінального права усі вони співучасники злочинів.
2. Ніхто не давав права Керзону відрізати (теоретично на мапі) українські етнічні землі - Надсяння, Лемківщини, Холмщини, Підляшшя від України і тим самим розділяти по різні боки кордонів тисячі Українських сімей.
Саме його так звана ''теорія'' стала основою сталінських кордонів на Ялтинській конфереції.
Саме згідно ''лінії Керзона'' відбувались репресії, каральні акції, депортації, винищення багатьох тисяч українців на своїх етнічних землях.
Саме тому Керзон є співучасником цих злочинів - бо він поділив на мапі українців між двома окупантами (польськими і москало-совєцькими).
Бажання українців жити у своїй самостійній державі Керзон мав глибоко в одному місці. Він щедро ''дарував'' Українські землі окупантам.
показать весь комментарий
16.09.2024 14:25 Ответить
Ви пишете маячню і самі про це знаєте.
показать весь комментарий
16.09.2024 16:51 Ответить
Мої співчуття жертві совкової політичної псевдо-історичної нібито освіти, яка не здатна осягнути елементарного історико-правового обгрунтування.
показать весь комментарий
16.09.2024 17:19 Ответить
Це теж саме що звинувачувати англійців у геноциді вірмен на основі іх демаркаційний ліній.
показать весь комментарий
16.09.2024 17:01 Ответить
Керзон взагалі не передбачав незалежної України, а тупо поділив українські землі і самих українців між москальськими та польськими окупантами.
показать весь комментарий
16.09.2024 17:28 Ответить
По-перше не Керзон а москальські та польські окупанти ділили українські землі.По друге українська влада не створила власної масової,ефективної армії,хоча така можливість була та український народ проявив негативні риси у вигляді отаманщина,нейтралітету військових частин,масової колаборації тощо.не Керзон же винен у тому що кацапи захопили широкі терени етнічних східно-українських земель влаштувавши там геноцид набагато гірший за польській.і освіта в мене не совкова а отримана вже під час незалежності.
показать весь комментарий
16.09.2024 17:44 Ответить
1.Керзон у своїх ''теоретичних напрацюваннях'' відмовив українцям в праві на свою державу.
2. Звинувачувати самих українців звичайно можна а подекуди і необхідно. Але ваші аргументи - це покладання вини на згвалтовану жінку, бо вона не таку спідничку вдягнула і верталась пізно до дому.
3. В Кримінальному праві - пособництво злочину це теж злочин (менший, карається менше, але злочин). Пропозиція Керзона розділити українців між двох окупантів - це і є пособництво злочину.
4. А освіта у вас все-таки совкова, бо викладали вам історію напевно колишні викладачі марксизму-ленінізму так як вони це розуміли.
Як би у вас була не совкова освіта, ви б не писали своє ім'я і прізвище в обмоскаленому варіанті, не послуговувались москальською термінологією (''олух'', ''притуши пердак'').
5. Сподіваюсь зрозуміли, якщо ні - то Бог вам суддя.
показать весь комментарий
16.09.2024 18:35 Ответить
1.Стосовно написання,просто я на цензорі з 2008 року,у нас русифіковане місто,українську вивчив самостійно.
2.Вважаю що нам не потрібно сперечатися з-за лорда Керзона Бог йому суддя,просто той товариш НБ написав відверту дурню і я не міг не відреагувати.
3.Українці не повинні сперечатись тим більш під час війни,всього вам найкращого,вибачте якщо десь образив.
показать весь комментарий
16.09.2024 18:51 Ответить
НБ трохи помилився щодо подій на Волині, але аргументи його правильні - тому що будь-які пропозиції ділити інші народи по-живому на власний розсуд завжди завершуються великою кров'ю.
Бажаю здоров'я.
показать весь комментарий
16.09.2024 19:07 Ответить
А я не вважаю що заборона бити касетними ATACMS по кацапських аеродромах якось наближує мир (перемогу України)...
показать весь комментарий
14.09.2024 22:54 Ответить
Такий "щедрий" Трамп. Можливо Трамп віддасть мексиканцям штати

New Mexico, Arizona, California, Texas?
показать весь комментарий
14.09.2024 22:55 Ответить
той може - якщо там його незакриті справи в судах, то він і н етаке утнути зможе
показать весь комментарий
15.09.2024 01:13 Ответить
Гитлеру стоило бы назвать:
"Мирный Майданек", "Католический Заксенхаузен", "Нежный Дахау" и "Вежливый Освенцим" - и он был бы героем Лиги Наций! Ведь он за мир!
p.s. Один придурок из кремля назвал капитуляцию "мирным планом" и ВЕСЬ МИР (ВЕСЬ, блд!!!) - это ахинею повторяет!!! Это уже не проблема хйла, эта проблема мира. - https://www.youtube.com/watch?v=5_JG-ttjHUI 2.56.25-2.58.02
показать весь комментарий
14.09.2024 23:03 Ответить
І не лише придурок з кремля. "очільник" народу, що має 5000-річну історію, вже вкотре виставляє МЗС своєї країни імбецилами, коли ті продовжують повторювати слова "українська криза".

Правда, всім пох. На жаль.
показать весь комментарий
14.09.2024 23:14 Ответить
Слава Богу что при вас мир достижим. Пипеточные поставки вооружения и всевозможные запреты на удары до тех пор пока рашку не уведомят об этом чтобы отвела авиацию итд. пока население заканчивается так и пахнет достижениями и желаниями поскорее закончить эту войну
показать весь комментарий
15.09.2024 01:16 Ответить
Ясна річ. Мир уже досягнутий завдяки Саллівану та Байдену.
показать весь комментарий
15.09.2024 08:05 Ответить
Трамп озвучив путінські забаганки. Свого плану не має.
показать весь комментарий
15.09.2024 10:44 Ответить
Поява Саллі свідчить що Кримська платформа під п'ятою Дерьмака. Саллі застрєльщик формули - нє допустіть поразки Росії. Фіфті фіфті ніколи не буде, як не стараються путінферштейни в Україні та на Заході. Х.....саме ніколи не піде на це.
показать весь комментарий
15.09.2024 12:38 Ответить
 
 