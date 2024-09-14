Украина просила США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но затем изменила цели, - Reuters
Сперва Украина просила США об ударах ATACMS по авиабазам РФ. Однако теперь потенциальные цели украинских дальнобойных ударов включают российские военные командные центры, склады горючего и вооружения, а также места сосредоточения вражеских войск.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
По словам двух европейских дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, Киев передал США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены западным дальнобойным оружием, если на это будет разрешение.
Отмечается, что изначально Украина хотела использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз. Поскольку на этих аэродромах расположены российские самолеты, которые запускают планерные бомбы, что является одной из главных угроз для Украины.
Однако в Пентагоне заявили, что 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы, Кремль переместил за пределы радиуса действия американских ракет ATACMS.
Reuters пишет, что после этого потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов изменились.
Издание со ссылкой на официальных лиц пишет, что теперь Украина хочет использовать ракеты для нанесения ударов по российским военным командным центрам, складам горючего и вооружения, а также по местам сосредоточения вражеских войск.
Пожалуйста, подождите...
Їрмак невпинно контролює процес знищення України(
Як би не союзники то хто зна чим би та ситуація закінчилася у 22 році
По прикордонних авіабазах бити вже запізно. Літаків там нема. Будуть не удари а профанація.
Це аху.єнно аху.єнна допомога....
Але кацапи за цей час все перемістили.
Які цілі в Україні можуть бути спідставними з цими? Тим більше цих ракет не так багато щоб витрачати на все, що рухається.
І яким чином "втягнути в конфлікт"?За кацапською конституцією нема різниці між Мелітополем та Тулою. Тому не потрібно прикривати свій страх, вигаданими нісенітницями.
дЄрмак і його ставленик?
Для західних стратєгів треба заснувати нову нагороду - медаль салівана.
"Що ви думаєте про погрози путіна щодо початку війни", - запитали Байдена.
«Я не думаю багато про путіна» - відповів той. .
На зустрічі Байдена та Стармера було остаточне затверджений дозвіл бити ракетами ATACMS, JASSM, Storm Shadow/Scalp по території рф. Затверджений список цілей по яких дозволено бити, це 724 об'єкти, без подробиць, але є обмеження. Не дозволено бити по:
1. Військових об'єктах які знаходяться посеред щільної міської забудови.
2. Об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури, включаючи об'єкти нафто-газового комплексу рф.
3. Об'єктах стаціонарної та військово-польової медицини.
4. Ядерних об'єктах військового та цивільного призначення.
Дозвіл бити ракетами SCALP по території рф отриманий також від Президента Франції.
Дозвіл не буде офіційно підтверджено, буде та ж заява, яку отримали журналісти після першого застосування переданих Україні ракет ATACMS -"Ми дали Україні можливості про які вона просила".
Вночі відбулися термінові переговори між директором ЦРУ Бернсом та головою СВР Наришкіним ініційованим російською стороною. Наришкін передав послання від путіна. Ключове.
1. росія виходить з "джентльменського" договору про заборону передачі ракетних та ядерних технологій і залишає за собою право передавати їх "Дружнім державам".
2. росія виходить з переговорів про мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі рф та України. (Тобто можливий вірогідний черговий масований удар по об'єктах нашої енергетики).
3. росія "візьме на приціл" об'єкти пов'язані з виробництвом вищезгаданих ракет на території США, Великобританії та Франції. (Якась химерна, як на мене, погроза - а до цього не брали?)
Наришкін висловив своє різке незадоволення "інформаційною провокацією США та їх європейських сателітів" з розповсюдженням інформації про передачу Іраном рф балістичних ракет малої дальності і наголосив, що Іран не передавав та не збирається передавати подібні ракети, а США використовують цю уявну погрозу як "привід для підвищення градусу ескалації до небачених масштабів".
У відповідь Бернс заявив, що США та Європейські союзники мають докази передачі Іраном ракет рф. (Тут цікаво що у дискусіях на цю тему між рф та США досі не використовують слово "балістичні" що дає привід для роздумів) і тому союзники дали узгоджену відповідь на російську ескалацію.
Наришкін передав Бернсу список об'єктів на території рф які повинні бути виключені як цілі для ударів американською зброєю. Це ядерні об'єкти, певні об'єкти ОПК, та об'єкти раннього попередження про ядерну загрозу. Бернс пообіцяв передати російські прохання Президенту США.
Новина трохи дивна, як на мене. Прем'єр-міністр Канади Трюдо повідомив уряд США що планує надати дозвіл льотчикам у відставці Канадських Королівських ВПС працювати на українських літаках F-16. Відповіді Байдена ще не було, але у Пентагоні вважають що уряд США не буде заперечувати проти надання подібного дозволу. Тут не треба мати завищені очікування - у Канаді менше двох десятків бажаючих, але цікаво те, що, як нам довели, серед них двоє етнічних українців.
Нагадую - Канада нещодавно започаткувала навчальну місію для українських пілотів. І ще по темі - Румунія знову прийняла на навчання чотирьох (офіційно) льотчиків України. А у грудні на її території почне працювати новий навчальний центр який будують США який "розширить навчальну базу майже втричі" - той теж прийме на навчання румунських та українських курсантів.
Ну і невелика замальовка на тему - "Як працює "дипломатія нахаб" від нашого Президента. Досі американською стороною не був остаточно затверджений план зустрічі Байдена та Зеленського на полях Генасамблеї ООН у цьому місяці. І тим не менш наш Президент вже публічно її анонсував знаючи, що США навряд чи вчинять демарш і відмовляться від неї - зараз підтримка України на всіх рівнях дуже важлива для американської адміністрації. Дуже боюся що нам все це згодом може вилізти боком...
Більше новин немає.
АТАСМS - це ракета малої дальності.
За 2,5 роки можна було б вивчити...
Коваленко тут з цифрами розписав:
https://site.ua/alexander.kovalenko/udary-po-aerodromam-vglub-rossii-na-300-kilometrov-utratili-smysl-loz-pentagona-i-zapadnyx-smi-i0m5nqv
От бачите як чудово проблема вирішилась. Зараз туди ж перемістять командні центри і потреба в атакамсах взагалі відпаде. Слава вєлікой америці! Шах і мат!