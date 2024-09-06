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Пентагон (1410) США (24813) Остин Ллойд (408) ATACMS (135)

Остин объяснил, почему США не дают разрешения Украине на удары вглубь РФ: Одно средство не является решающим в войне

Остін пояснив, чому США не дають дозволу Україні на удари вглиб РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что не существует одного-единственного средства, которое будет решающим в войне России против Украины.

Об этом глава Пентагона сказал на пресс-конференции по итогам "Рамштейна" в пятницу, 6 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Остина, ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны.

"Ни одно оружие само по себе не решит ход войны. Мы это говорили о танках и о другом оружии. Мы каждый раз говорим, что нельзя полагаться на одну вещь", - сказал глава оборонного ведомства США.

Он отметил, что подход США заключается в интеграции различных средств для наилучшего результата.

"Мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха и создать правильную динамику на поле боя, чтобы создать возможности, которые помогут Украине защищать свою территорию", - заявил Остин.

Относительно разрешения на использование ATACMS для глубоких ударов по территории России, то глава Пентагона считает, что Украина имеет собственное оружие для этого.

"Я думаю, что Украина имеет довольно значительный собственный потенциал для поражения целей, которые находятся далеко за пределами досягаемости ATACM или даже Storm Shadow", - заявил американский чиновник.

Читайте также: США не дают разрешение на применение оружия для ударов вглубь России по нескольким причинам, в том числе - из-за небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS, - Сингх

Кроме этого, Остин добавил, что Россия уже вывела свои самолеты за пределы действий ATACMS.

"Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы помочь им (украинцам. - Ред.) быть более эффективными в защите своей территории", - подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, что 6 сентября состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во время заседания Остин заявил, что Украина постепенно перебирает на себя инициативу на поле боя.

Читайте также: США объявили о новом пакете помощи на $250 млн: Ракеты к ПВО, боеприпасы для HIMARS и Bradley. СПИСОК
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Топ комментарии
+36
Валентино, йдіть похмеліться. Ця війна могла б закінчитися через місяць-два ще в 2022 р., якби нам допомогли знищити осередки виробництва, але ж ні, кожного разу нові соплі. Не треба мені тут розповідати про те, що потрібно було своє мати. Так, потрібно було б. Але невже Ви настільки наївна, щоб думати, що навіть маючи своє, в нас був би паритет??
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06.09.2024 19:57
+30
Просто цинічні потвори
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06.09.2024 19:39
+19
Так дозвольте усе, якщо один засіб не дозволяє!
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06.09.2024 19:41
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Просто цинічні потвори
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06.09.2024 19:39 Ответить
Хто?ваш комент? І що невірно? Чекали на Хеймерси, потім Леопарди Патріоти, Гепарди ...Ф16 війну змінює тактика і стратегія разом з технікою і зброєю. Копійки ціна зброї без належного рівня розвитку захисту України
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06.09.2024 19:50 Ответить
Валентино, йдіть похмеліться. Ця війна могла б закінчитися через місяць-два ще в 2022 р., якби нам допомогли знищити осередки виробництва, але ж ні, кожного разу нові соплі. Не треба мені тут розповідати про те, що потрібно було своє мати. Так, потрібно було б. Але невже Ви настільки наївна, щоб думати, що навіть маючи своє, в нас був би паритет??
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06.09.2024 19:57 Ответить
Війна й не почалася б. Як би під час захоплення Криму світ відреагував. Але щоб діяли закони потрібна сила, і воля. А їх нема. В нас просто безвихідь.Світом правлять балаболи. Нажаль життя коротке, і я пізно це зрозумів, про балаболів, життя моє склалося б інакше...честь,совість, гідність...це я б залишив для вас.... Виховуйте своїх дітей відповідно до часу.... Про совість в торі взагалі нічого не сказано...🤣
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06.09.2024 20:22 Ответить
Мне кажется, если бы Украина имела ту армию что сейчас, да даже половину от этого, и вооружение что сейчас, вероятность того, что плешивая гебешная крыса решилась бы напасть была бы значительно-значительно меньше, не говоря уже про то, как бы разворачивались события с 2014г, где вместо решительного ответа, на вопрос не сдавшихся солдат находившиеся в Крыму в осаде - Что нам делать? какой то генерал в прямом эфире ответил уклончиво, дав им возможность самим решать. Спустя годы не раз слышал мнение, что тех "вежливых человечков" можно было раскидать без особого труда, как и немецких солдат во время первого аншлюса во ВМВ, ведь и то и другое было военной авантюрой с использованием небольших сил, но повторили ошибки прошлого, когда нежелание экскалировать и брать на себя ответственность, привило лишь к увеличению аппетитов агрессора и уверенности в своей безнаказанности. И еще, сколько можно было наделать вооружений за 8 лет дамбил бомбас, тех же Булатов и прочего, например Израиль в свое время, за меньший срок и имея в разы меньше ресурсов и населения, умудрился сделать гораздо больше чем Украина. Про западные сопли - не знаю дело ли в них или у них есть какой то план и они его придерживаются, ну а то что это реализуется за счет украинской крови, ну так ничего личного, только политика и западные интересы прежде всего, ну а у вас (украинцев) выбора то особо нету, так что не вякайте и терпите, да результат показывайте, а то бросим как Авганистан или Вьетнам.
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06.09.2024 20:24 Ответить
Части, дислоцированные в Крыму в 2014, почти все были сформированные из крымчан и никого они раскидывать не собирались а ждали своих. Оттуда вышла рота 25 -й бригады вдв из Днепра, которая была на учениях, несколько летчиков улетели, может еще кто-то и все.
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06.09.2024 20:39 Ответить
Отсутствие в 14 году, активных действий ВС Украины, я так считаю! Вера в братский народ.... . Но народ оказался не братским, более того, народ оказался ..... (цензурных слов нет). Плюс - купленные россеей основные руководители, плюс - предатели. И это все привело к тому, что есть. Но! (мое мнение). Сейчас оркам - все. Жить осталось не очень много. И развал "империи" очень,очень скоро. И с развалом, весь мир вздохнет. (А "прищь ботоксный" уже не интересен, он ищет способы свою жизнь сохранить. А не получится).
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06.09.2024 21:09 Ответить
А яка повинна бути допомога в 2022 щоб знищити осередки виробництва, наприклад, в Омскє який в совку був закритим містом з великим військовим виробництвом і яке нікуди не поділося. Чи війна США і рф через Україну? А це край треба амерам?
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06.09.2024 20:26 Ответить
Що ти мелеш, дурбецало? Яка війна між США та кацапією? США ще досі від тургеньева відійти не може.
Через Україну.... Яка цікава думка. Руками українців, чи за право власності?
Ти вчора перестав з моєю дівчиною, піду її відмонтулю,,,,,покажу її, наскільки вона тобі потрібна🤣
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06.09.2024 20:55 Ответить
Я не тобі писав а тій Marie яка війну закінчувала в 22 і осередки розбивала з допомогою чиєюсь. Прочитай, і своє теж, люди таке всуху пишуть чи щось вживають.
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06.09.2024 21:07 Ответить
Майже в суху.😎
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06.09.2024 21:44 Ответить
Співчуваю.
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06.09.2024 22:20 Ответить
У Вас відсутнє критичне мислення і здатність логічно думати
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06.09.2024 22:50 Ответить
А Ви читали вище свій системний брєд? Про осередки і кінець війни в 22-у.
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06.09.2024 23:00 Ответить
Я Вам пояснювати не буду, бо більшість зрозуміла, а виходячи з мого допису щодо Вас вище, - Вам воно й не допоможе
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06.09.2024 23:09 Ответить
Так виборці зеболото знищило усе з вашої згоди. Ви вибрали асфальт, коміка,95 і шашлики. Ну як,відпочили добре 1 травня?@ як похмілля? Розстріляні хлопці! Що заважало вам своє мати, а не знищувати. Я дивуюсь виборцям зе, а потім вину перекладати на нас. Убога ваша душа
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06.09.2024 20:56 Ответить
Ви знаєте, Ви постійно серете в чатах. Ваші коментарі недолугі, як папуга повторювати, хто кого вибрав, наче свічку тримали. Ви в себе там потурбуйтеся, головне, щоб правильних вибрали, а то у Вас кандидати на Нивах приїздять. Скоро сруській мир і до Вас дійде
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06.09.2024 22:48 Ответить
Дивно,що результати виборів і результати вашого вибору вам очі не коле. Ви звинувачуйте себе,орків, але не Європу. Самі програли майбутнє хлопці гинуть за таких гнид як ти, а у мене висери,бо я за ЗСУ і проти зеболота.
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06.09.2024 23:17 Ответить
Які саме осередки виробництва нам би помогли знищити? Про що ти тут вигадуєш?)
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06.09.2024 21:21 Ответить
А ракети де роблять, тупеньке??
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06.09.2024 22:51 Ответить
Абсолютно точно. Наші щоденні жертви для них просто статистика
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06.09.2024 20:07 Ответить
Дочекалися фарисеї поки кацапня літаки не відвела!
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06.09.2024 20:10 Ответить
Так дозвольте усе, якщо один засіб не дозволяє!
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06.09.2024 19:41 Ответить
тоді це буде не прсто ескалація, а ескалація-ескалація-ескалація.... У салівана серце може не витримати.
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06.09.2024 21:12 Ответить
Спосіб не вирішальнии - але для рашки дуже дохідливии
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06.09.2024 19:42 Ответить
Вирішальним є все що робить для расіі "кірдик".
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06.09.2024 19:43 Ответить
Украіна буде встановлювати ********** "Дракон" на далекобійні дрони!
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06.09.2024 19:44 Ответить
Для нас і один засіб і зброя багато значить. В умілих руках наших хлопців із ЗСУ і один тип ракет стане ''булавою'' для *уйла.Пригадайте як палили ''джавелінами'' кацапську техніку, даже американці були в ''прострації''. Так що досить комизитися з далекобійним озброєнням.
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06.09.2024 19:44 Ответить
Тому ми не дамо цей засіб.Нехай краще стираються люди.Каби для москалів,ой як допомагають.І ракети авіація пускає.

Сказали би чесно,в нас з москалями договори і ми не може по них стріляти.Бо ми всі хто є постійним членом Радбезу,маємо термоядерну зброю і домовилися вже давно за це.
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06.09.2024 19:46 Ответить
Вони просто "одного ягоди поля", для них тактика випаленої землі абсолютно прийнятна, просто в багатьох дуже короткочасна пам'ять і вони забули як штати воюють
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06.09.2024 20:16 Ответить
3,14дологія одним словом.
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06.09.2024 19:51 Ответить
Що він несе...Немає у нас власної швидкісної зброї, щоб бити кацапські літаки на аеродромах і знищувати кацапські пускові. Доки аші дрони долітають - кацапи встигають піднняти літаки у повітря!
Ми ж не для ударів по НПЗ просимо надати дозвіл!
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06.09.2024 19:52 Ответить
Тобто цей баклажан хоче сказати що США не били б по ворожій території у випадку війни? Це збочення!
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06.09.2024 19:52 Ответить
Воно, з комплексом 12-ти років рабства, забуло як велася війна в Іраці.
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06.09.2024 20:02 Ответить
Не надо путать псевдо-войну в Ираке с настоящей войной.
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06.09.2024 20:20 Ответить
Схоже що "партнери" вирішили зменшити населення паРаші ціною зменшення населення України
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06.09.2024 19:53 Ответить
Вони не дають засоби щоб виграти та відвоювати свої території, вони ставлять крапельниці щоб не померли. Слів, окрім **********, не0 має.
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06.09.2024 19:59 Ответить
Помилка у вас
Не остіна
А Синдром демократів
В них ціла партія таких людей
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06.09.2024 20:44 Ответить
Ну, що ж США в своєму стилі.
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06.09.2024 20:04 Ответить
скільки ще ганебних висновків видумає ця адміністрація
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06.09.2024 20:05 Ответить
Как будто кто-то сомневался что мы должны воевать своим мясом.
Там вон на подходе снижение возраста мобилизации до 21 года. И это не просто так.
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06.09.2024 20:08 Ответить
А чого пустопорожня "молодьожж" має барижити та обдовблюватися у найт-клубах???? Хай звиздує Майбутнє добувати !! Бо дядьки за 40 довго фронт не зможуть тримати на плечах...
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06.09.2024 20:41 Ответить
Значит на переговоры, а если нужно - на почетную капитуляцию !

Или у вас с причинно-следственной связью не ок?

Хорошо, объясняю:

Было много добровольцев, и была мобилизация ну просто ухх, в процессе которой понабирали дедов 2725-60 - хорошо.

Но по какой причине может понадобиться снижать мобилизационный возраст до 21, кроме той, что добровольцы и деды 27-60 уже мертвы или инвалиды?!

Вы хотите умертвить и 21 летних - чтобы что? С 18 призывать, потом с 16?

Ладно вы жить не хотите, это ваше личное мнение, но за что вы хотите уничтожить украинцев?
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07.09.2024 12:27 Ответить
Лойд остін- сцикливий американський дєрьмократ
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06.09.2024 20:08 Ответить
довбограй
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06.09.2024 20:11 Ответить
Вибачте мені, але дуже дивно чути такі дивні речі від такоі високоповажноі і шановноі людини!
Перемога якраз і досягається складовим застовунням усіх видів зброі! Війна - це не футбол, Тут граємо, а тут не граємо, тут б"ємо , а тут не б"ємо..... Не можна воювати та перемогти зі зв"язаними руками! Чому Іран та Північна Корея, які поставляють на болота свою зброю не встонавлюють ніяких обмежень на застовуння цієі зброі? Чому американцям під час Другоі світовоі війни і в голову не прийшло встанавлювати якісь обмеження на застовуння своєі зброі яку поставляли Радянському союзу по Ленд-Лізу? Ніколи нічого не можна роботи тільки на половину- ні в житті, ні в сексі , ні на війні!
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06.09.2024 20:17 Ответить
якась потужна логіка)

сьогодні: "не існує одного-єдиного засобу, який буде вирішальним у війні"

на днях: "ми не дозволяємо бити atacms, бо за нашими даними, 90% літаків росіян знаходяться за межами радіусу дії атакамсів"

ще раніше: "Ми не передаємо f-16, бо Нідерланди та Данія вже пообіцяли їх передати, тому не вважаємо за потрібне постачати додаткові літаки".

а нам ще один висновок: якого х-у сталось у 2019? Як ми так докотились, що тепер наше існування залежить від Заходу, бо свого нічого нема й не буде, а Захід дає рівно стільки, щоб помирали не дуже швидко (бо не дай боже лишній бредлі спровокує ядерку і знищення планети).
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06.09.2024 20:17 Ответить
Любі друзі! Все просто - Захід не хоче, щоб Україна швидко виграла цю війну.
Українці, що все своє ******** життя голосували за комуняк, ригів, Шапіто95 повинні пройти усі іспити - стражданням, кроввю, смертями тощо ... как було б класно, якщо б у лютому 2014 року США дали люлей путлеру за окупацію Криму ... щоб тоді поняли укрАїнці ?? та нічого ... і далі би голосували за ОПЗЖ, Мертветчука з СДПУ-нуль, петуШарія, Гепу, Допу, Труханова, Вілкула, Гобліна, Богуслаєва, зелену шмарклю тощо ...
Чи вата побігла би проводити реПерендум щодо вступу до НАТО ??? хєр там ... вони би нили, что їх НАТА окупувала... %уйло, ввєді ваіска ...

тому лікування через час (не годину), поки не порозумнішають... як Моїсей водив 40 років єврейську вату по пустелі .. так і тут...

дають зброї, щоб не програти ...
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06.09.2024 20:27 Ответить
Потужно виzрав! Най простить пісєграй за таке раптове порівняння,)))
Нормальне Суспільство має метою війни збереження людей, збереження економіки - а не змагання за клаптики територій
А ваша всратість та червоні/коричневі лінії не дають зменьшити втрати України від атак мордору!!!!!!
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06.09.2024 20:38 Ответить
Чи не натякає пан міністр на один єдиний вирішальний засіб, що був відібраний у України на при кінці 90х, за допомогою США
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06.09.2024 20:44 Ответить
Є ода відповіть. Бо вони підараси.
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06.09.2024 20:46 Ответить
Иран отправил баллистические ракеты в Россию. Об этом США сообщили союзникам, - https://www.wsj.com/world/u-s-tells-allies-iran-has-sent-ballistic-missiles-to-russia-9558f4c4?mod=hp_lead_pos2 WSJ
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06.09.2024 20:59 Ответить
Гнилі відмазки. Хто сказав що цей засіб вирішальний... Це один з...
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06.09.2024 21:01 Ответить
Один засіб не є вирішальним, два - не є, і три - не є, а десять, а двадцять, а п'ятьдесят?

Генерали і IQ - це прямі, що не перехрещуються...
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06.09.2024 21:10 Ответить
IQ у москлів не перехрещується зі свідомістью. Їх IQ рівень каналізації. Нам з сябрами свідомими, потрібно багато працюват, щоб побороти цих московітів. Сябри та Україна, вот це брати.
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06.09.2024 21:55 Ответить
Америка и Европа не первый год дают деньги, оружие, на войну и жизнь, а вы все ищете совковых "братьев"?
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06.09.2024 22:42 Ответить
Якщо це не вирішальний засіб, то в чому проблема!? Дозвольте стріляти це ж ні на що не впливає, чи таки впливає? Боїмося кацапів образити, бо бить будуть, ми лише в кіно невїбенні герої рятівника світу, а в житті ганебні обдрищенки.
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06.09.2024 21:27 Ответить
Потому , что обоссанные штаты америки . Все остальные аргументы несерьёзны .
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06.09.2024 21:30 Ответить
Ого скільки нікнеймів, які виступають тут в ролі м'яко кажучи "негативістів"

(допускаю і великий процент
(серед цих "негативістів")
найманих робітників звичайно)

, по відношенню до США країни союзника України

(країни союзник України, яка
змогла створити коаліцію країн союзників України, в військовій підтримці України, також в фінансовій підтримці України, а також політичній
(24 лютого 2023 року, "за" резолюцію на підтримку України, в ООН, наприклад проголосувала 141 країна.)
підтримці України. )

, які ("негативісти") замість того щоб бути вдячними країнам союзникам України, які (країни союзники України ) попереджали про підготовку широкомасштабної агресії окупанта-вбивці московії, проти України

(в пресі є про це, там і карта тоді демонструвались, з напрямками наступу московитів, і 24.02.2022 року, ті напрямки співпали. Ось наприклад інтерв'ю Буданова, який про таку інформацію, говорив десь не українському виданню, а "Military Times", та деякі українські видання, помітивши дану інформацію, оприлюднили її і в Україні :
"росія готується атакувати Україну взимку, - керівник ГУР Міноборони Буданов"

карта:

" ...
"Атака, яку готує росія, сказав Буданов, буде набагато більш руйнівною, ніж що-небудь раніше в конфлікті, який почався в 2014 році, внаслідок якого загинуло 14 000 українців", - додали в ЗМІ з посиланням на інформацію від Буданова.
..."

"...
Нагадаємо, останнім часом росія знову почала концентрувати свої війська неподалік кордонів України.

Українська влада протягом двох тижнів заперечувала нове скупчення російських сил поблизу кордонів, про яке повідомляли західні медіа. Першими про це написали https://lb.ua/world/2021/10/31/497474_rosiya_znovu_naroshchuie_viyska_bilya.html у газеті Washington Post , потім https://lb.ua/world/2021/11/02/497588_politico_oprilyudnilo_suputnikovi.html Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом https://lb.ua/world/2021/11/12/498449_ssha_poperedili_ies_pro_mozhlive.html Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення росії.

В Офісі президента тим часом говорили, що https://lb.ua/world/2021/11/07/498048_ofis_prezidenta_nemaie.html інформація про нарощування російських військ не має підтвердження , а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України.

Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових.
..."

21 листопада 2021
https://lb.ua/society/2021/11/21/499141_rosiya_gotuietsya_atakuvati_ukrainu.html )

ще як мінімум з листопаду 2021 року

(а опозиція в Верхній Раді України, також з листопаду 2021 року, зверталась з закликом виділити додаткові 50 млрд. доларів для війська, щоб хоч якось підготуватись до широкомасштабного вторгнення (яке і відбулось 24.02.2022 )
а у відповідь ,18 лютого 2022 року ( !!! ), було сказано :
" "Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський."

18.02.22



, а після того як побачили

(країни союзники України, які і зараз допомагають, безкоштовно для України, але не безкоштовно для платників податків в тих країнах союзниках України.)

, що на відміну від в'ялої поведінки, теперішніх очільників держави Україна

( щодо дій спрямованих на підготовку до захисту України, від дуже ймовірного нападу окупанта-вбивці московії проти України, який (широкомасштаьний напад) таки відбувся 24 лютого 2022 року)

, громадяни України, після початку широкомасштабної агресії окупанта-вбивці московії, масово стали

(хто зі зброєю в руках, хто волонтерством, хто чим міг на той момент.)

на захист України, від окупанта-вбивці московії

(яка 24.02.2022 року, вчинила напад вже широкомасштабно
(бо з 20.02.2014 (дата на медалі московії за окупацію українського Криму) до 24.02.2022 , була підступна гібридна війна московії проти України, коли окупант-вбивця московія і її армія ( знявши розпізнавальні знаки з себе), заявляла "нас там нєт".)
.)

, то країни союзники України, різко збільшили

( бо наприклад, від союзників України в 2021 році була допомога в розмірі 450 млн. $ :
"Міжнародна військова допомога Україні у 2021 році"
"...
Зокрема, протягом 2021 року Україна отримала безпекової допомоги на суму близько $450 млн, а саме: зброю, бронеавтомобілі, техніку забезпечення, медичне обладнання та багато іншого.
..."



https://**********.com.ua/2022/01/11/mizhnarodna-vijskova-dopomoga-********-u-2021-roczi/
, не дивлячись на те, що після неодноразових попереджень, теперішні очільники держави Україна, ще починаючи з осені 2021 року, по 24.02.2022 року, не проявляли активної підготовки для захисту України, а навпаки, наприклад дії верещук, "23 листопада 2021 року https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообіцяла , що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна."

14 лютого 2022
https://unn.ua/news/vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

(нагадаю попередження Буданова було 21 листопада 2021 року, тобто через два дні після попередження
"...
Атака, яку готує росія, сказав Буданов, буде набагато більш руйнівною, ніж що-небудь раніше в конфлікті, який почався в 2014 році, внаслідок якого загинуло 14 000 українців", - додали в ЗМІ з посиланням на інформацію від Буданова
...'
, з вуст очільника Головного Управління Розвідки Буданова, верещук 23 листопада 2021 року, зайнялась закупкою електричних "шатлів" на "Чонгар" і "Каланчак", замість того, щоб наприклад, витратити гроші на укріплення оборони на тих учасниках.)

допомогу Україні в 2022 році

(З 16 березні по 30 грудня 2022 року, загалом 28 млрд. долларів, пакет допомоги 16 березня на 1 млрд доларів.
"Скільки грошей Україна отримала в 2022 році від США та міжнародних союзників
, і допомагають по цей час, за власний рахунок"
30 грудня 2022
https://suspilne.media/280175-skilki-grosej-ukraina-otrimala-vid-ssa-ta-miznarodnih-souznikiv/
(безкоштовно для України, але не для платників податків союзників України.).)

, то проявляють ("негативісти") свої "фе" (замість навпаки подяки США країні союзнику України.) масово під новиною цею.

Тобто, багато, замість подяки, дивного
(для мене особисто, як громадянина України)
тексту "фе".
Та знову таки, нікуди не дітись від того, що значна частина цих дописувачів "негативістів", може бути просто на роботі, тобто така робота у них бути під подібними новинами "негативістами".
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06.09.2024 22:56 Ответить
Ого!
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06.09.2024 23:48 Ответить
 
 