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Новости Помощь Украине
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Пентагон (1410) помощь (7420) США (24813)

США объявили о новом пакете помощи на $250 млн: Ракеты к ПВО, боеприпасы для HIMARS и Bradley. СПИСОК

США оголосили про новий пакет допомоги

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Пакет помощи по президентскому распоряжению (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет $250 миллионов, обеспечит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей", - говорится в сообщении.

В пакет вошли ракеты ПВО, боеприпасы для РСЗО и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Полное содержимое пакета помощи от США:

  • ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;
  • ракеты "Стингер";
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боевые машины пехоты Брэдли;
  • бронетранспортеры M113;
  • бронированные автомобили MRAP;
  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • патрульные катера;
  • морское учебное оборудование;
  • оборудование для подрыва и боеприпасы;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, транспорт и тому подобное.

Читайте: США, Украина и страны ЕС работают над заменой комплекса ПВО С-300 и ракет Р-27, - Остин
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Топ комментарии
+5
чергова американська "капанка" для повільної смерті України
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06.09.2024 17:40
+5
Ні, чекають на 40 річні Абрамси і Ф16, котрих в США є тисячі, і котрі вони ріжуть сотнями щороку на металолом, але Україні шкодують, мабуть не хочуть образити путіна
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06.09.2024 17:52
+5
А хіба не зрада ? Шоб ти так зарплату свою чекав , по півроку - рік , я б подивився як би ти заспівав , лапоть . .
А тут навіть не зарплата , тут на кону людські життя .
Нахея її оголошувати , цю допомогу , якщо не можеш її вчасно відправити , і доводиться ще чекати Бог зна скільки . Аби похизуватися ? **** ви тільки обнадіюєте . Оголошуйте вже перед відправкою , так буде хоч по людськи .
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06.09.2024 18:06
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Серйозно ? І коли її чекати ? В якому році ?
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06.09.2024 17:32 Ответить
Поки ти на своїй спині все не перевозиш. До речі, надувний матрац для форсування Атлантики ти вже придбав?
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06.09.2024 20:11 Ответить
Це з складів, як правило все це вже давно в Польщі і вже доставляється в Україну. Маленькі пакети від США ,це завжди зі складів...
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06.09.2024 21:43 Ответить
чергова американська "капанка" для повільної смерті України
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06.09.2024 17:40 Ответить
А ви, росіяни, бажали по скрєпному, в парадні формі, із начищеними мордами по Хрещатику?
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06.09.2024 20:13 Ответить
Первые два малароса-говномета уже отметились, у них опять зрада. Видно ждут звезду Смерти от Пентагона
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06.09.2024 17:48 Ответить
Ні, чекають на 40 річні Абрамси і Ф16, котрих в США є тисячі, і котрі вони ріжуть сотнями щороку на металолом, але Україні шкодують, мабуть не хочуть образити путіна
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06.09.2024 17:52 Ответить
Поподробнее про сотни порезанных на металлом Абрамсов и ф16 давай. А то все , что я читаю - про то, что на заводах Абрамсы снимают с хранения и отправляют на заводы на усовершенствование. Врут наверное, правда только у симанян и саловева?
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06.09.2024 19:09 Ответить
Правда в тому, що за 2,5 роки війни США передали Україні весною 23 31 Абрамс і декілька Ф16 місяць тому. За півтора роки не поставили ні одного Абрамса, а де всі їхні танки попередньої моделі М60? Чому такі могутні США за 2,5 роки такої війни, що стримує навалу диктатур на їхні демократії не спромоглися поставити кілька сотень танків і бодай сотню Ф16?
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06.09.2024 19:26 Ответить
На сотню ф16 надо сотню летчиков. Где их взять? С трудом отобрали десять человек, которые по английски хоть немного понимали, полтора года они учились и через две недели первая потеря самолета и летчика, неизвестно по какой причине.
А Абрамсы ничем не лучше т64, и что много тэшек ВСУ применяют?
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06.09.2024 20:00 Ответить
Добре що взяли мільйон танкістів, артилеристів, штурмовиків, дроноводів, морпіхів та інших, а сто пілотів з 30 млн країни неможна навчити
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06.09.2024 22:19 Ответить
Можно, конечно. только надо лет десять-пятнадцать.
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06.09.2024 23:36 Ответить
всі їхні танки попередньої моделі М60 переплавлені, а Абрамси вони НЕ виробляють, а лише модернізують

питань багато, звісно, заліза в Америки багато
але !!!! чайна піджимає Третьою світовою.....
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07.09.2024 02:46 Ответить
А хіба не зрада ? Шоб ти так зарплату свою чекав , по півроку - рік , я б подивився як би ти заспівав , лапоть . .
А тут навіть не зарплата , тут на кону людські життя .
Нахея її оголошувати , цю допомогу , якщо не можеш її вчасно відправити , і доводиться ще чекати Бог зна скільки . Аби похизуватися ? **** ви тільки обнадіюєте . Оголошуйте вже перед відправкою , так буде хоч по людськи .
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06.09.2024 18:06 Ответить
Лапоть на тебя сцикуна-ухилянта смотрит из зеркала, то во первых, во вторых, говномет, пакет помощи объявляется всегда, когда он уже доставлен
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06.09.2024 19:02 Ответить
Ухилянти це ті, хто сидить за кордоном і дає поради тим хто залишився в Україні як їм тут поводитись. Ти часом не офігів зраднику України? Покинув її, порахував що не достойна тебе, не накормить твою ненажерливу пику
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06.09.2024 19:30 Ответить
Я поехал из Украины через неделю после того как ты чи твои мамка с батькой выбрали себе в *********** сцыкретаря КПУ
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06.09.2024 20:03 Ответить
Значить терпів владу СССР, потім замість того, щоб боротися за майбутнє новонародженої України вирішив звалити в тепленькі штати, а тепер хочеш, щоб українці боролись насмерть у війні, а ти в кінці 80 на початку 90 навіть не хотів вийти на протест якийсь терпіло
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06.09.2024 22:12 Ответить
Бороться за будущее? С кем, с твоими савковыми родителями и ихними *************- красными директорами? Украинцам надо бороться за свое будущее, ухилянт, а не потому, что я чего-то хочу или не хочу. .
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06.09.2024 23:44 Ответить
ну так чего ты ср*ш тут?
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07.09.2024 01:31 Ответить
И порад я здесь никому не даю, просто нехер пасть раскрывать с дивана, если ты сам ничего для страны не сделал, ухилянт. Ждешь пока Кошовой воевать пойдет?
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06.09.2024 20:05 Ответить
Вони звичайні російські тролі. Їм по барабану.
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06.09.2024 20:18 Ответить
Троль, ти що тут розкудахтався?
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06.09.2024 20:16 Ответить
При тому що є на поверхності справжні Факти:
- Бідон, Конгрес, цру, ФРС та взагалі Суспільство Гамерики ( Асашай) нам нічим не забов'язані !!!

- Дурімар Нюхач та вся його шобла та "уряд ліц напів-нових" забов'язані дбати, вирішувати, працювати не покладаючи рук !!!
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06.09.2024 18:08 Ответить
30млрд в рік, витрачали США в 1996 році коли Україна мала ЯЗ
Тепер економлять 30млрд - кожного року

Суспільство США, Конгрес все так надав допомогу - прийняв закони, та виділив кошти
Виконувати повинна адміністрація
І в цьому проблема
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06.09.2024 18:20 Ответить
https://youtu.be/Qfo4LsgBdyQ?t=1256
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06.09.2024 18:23 Ответить
Це вам зранку на фермі ведмедчук наплів ?
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06.09.2024 20:19 Ответить
кацапа "язична", а де ж американська "зведа возмездия" на голову рашистського вбивці українського народу ,куйла всія 3,14дерації ,котрого "байда" назвав вбивцею і злочинцем???Кацапа,а чого ж США проти вступу в НАТО .проти надання Україні далекобійної зброї для захисту життя українського народу...?Плять із совкодрочерами, які будуть що небудь "бздіти,"лиш би лправдувати небажання брехливих американців допомагати Україні знищити рашиста...
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06.09.2024 21:39 Ответить
Козломордый, гугель-транслейт не делает тебя из кацапа украинцем, даже не пытайся.
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06.09.2024 23:46 Ответить
"ка і цап" мені і даром не потрібно в українській мові якісь гугель-транслейт.без яких "ка і цап" подібний Тобі не обійдетьсяся ніяк. Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл,,,дь, не любиш Україну?
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07.09.2024 09:28 Ответить
Украину я люблю. Я не люблю ****** маларосов и хахлов.
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07.09.2024 16:09 Ответить
я теж не люблю ."А матершина ,лучше кгб, Вам выдаст малоросов и хохлов" ,плюс люителів і ідолопоклооників прорашистських ворогів України і її народу...
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07.09.2024 17:05 Ответить
Якщо ці пакети були б по 2 млрд, а не по 200 млн, то можливо ЗСУ й витіснили б ворога за кордони 91, а так - це швидше на повільну смерть, чим на якісь успіхи на фронті
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06.09.2024 17:55 Ответить
Далекобійних ракет не буде.
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06.09.2024 17:59 Ответить
а ***** еще кацапы обидяться
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06.09.2024 18:11 Ответить
А що закон теж, заважає хтось виконати?

SEC. 505.
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.

Правда там ще є примітка, що за бажанням президента
Без неї закон скоріш за все заблокували би демократи, коли голосували 61млрд

правда знову все впирається в адміністрацію...
скільки давати з виділеного, які закон можна не виконувати і т.п.
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06.09.2024 18:18 Ответить
Ти пиши Ан Муру,він там Пономаря-Голобородька опублікував.Де той каже,що Байден вирішує,як до січня цю допомогу надати.
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06.09.2024 19:17 Ответить
Далекобійні ракети будуть. Коли? Коли ворог сам розповість про свої гарячі враження за результатами їх застосування.
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06.09.2024 18:32 Ответить
Бредлі 2000 шт. На зберіганні.
Але Греція чомусь відмовилась. Бо стан майже металолому.
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06.09.2024 19:01 Ответить
Грэция видмовылась? И шо? А вот ВСУ говорят, что на сегодня Американские Брэдли - самое лучшее, что есть из бронетехники. Так что , Ваня, попробуй еще раз, а то старший смены звездюлей тебе выпишет..
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06.09.2024 19:05 Ответить
Я написав про ТЕХНІЧНий СТАН тих Бредлі які пропонували ГРЕЦІЇ.
В 2023 році проскочила інфа що деяке озброєння вже в Україні було не придатне і вимагало ще ремонту, або навіть поверненню . Бо в Україні його не змогли відремонтувати.
Тож навіть якщо ти Олег це не означає що ти не ванька, який не може думати.
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06.09.2024 19:27 Ответить
И какого биса ты написал тогда про Грецию, Ваня? Повторюсь , на сегодня Брэдли - самая лучшая бронетехника ВСУ. Их раньше передали около 400 штук и теперь еще больше будет. И никто из солдат на эту машину не жалуется, только диванным ваевакам все кисло.
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06.09.2024 20:09 Ответить
Так це правда. Найкращою бойовою машиною у нинішній війні є Бредлі.
Фактично, найбільша кількість бойової роботи техніки - це Бредлі.
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06.09.2024 20:22 Ответить
зброя перемоги
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06.09.2024 20:34 Ответить
Во как засыпают и бабло и оружием и снарядами. Взвейтесь соколы орлами--- полно горе горевать! Заскрипели гнилыми зубами и пуздро северное кореянское, и персы древние на колесах деревянных! То то.
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07.09.2024 00:02 Ответить
 
 