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США объявили о новом пакете помощи на $250 млн: Ракеты к ПВО, боеприпасы для HIMARS и Bradley. СПИСОК
Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Пакет помощи по президентскому распоряжению (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет $250 миллионов, обеспечит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей", - говорится в сообщении.
В пакет вошли ракеты ПВО, боеприпасы для РСЗО и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.
Полное содержимое пакета помощи от США:
- ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;
- ракеты "Стингер";
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боевые машины пехоты Брэдли;
- бронетранспортеры M113;
- бронированные автомобили MRAP;
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- патрульные катера;
- морское учебное оборудование;
- оборудование для подрыва и боеприпасы;
- запчасти, вспомогательное оборудование, транспорт и тому подобное.
Топ комментарии
+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+5 Yurii Overko
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+5 Maksim Perepelitca
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Пожалуйста, подождите...
А Абрамсы ничем не лучше т64, и что много тэшек ВСУ применяют?
питань багато, звісно, заліза в Америки багато
але !!!! чайна піджимає Третьою світовою.....
А тут навіть не зарплата , тут на кону людські життя .
Нахея її оголошувати , цю допомогу , якщо не можеш її вчасно відправити , і доводиться ще чекати Бог зна скільки . Аби похизуватися ? **** ви тільки обнадіюєте . Оголошуйте вже перед відправкою , так буде хоч по людськи .
- Бідон, Конгрес, цру, ФРС та взагалі Суспільство Гамерики ( Асашай) нам нічим не забов'язані !!!
- Дурімар Нюхач та вся його шобла та "уряд ліц напів-нових" забов'язані дбати, вирішувати, працювати не покладаючи рук !!!
Тепер економлять 30млрд - кожного року
Суспільство США, Конгрес все так надав допомогу - прийняв закони, та виділив кошти
Виконувати повинна адміністрація
І в цьому проблема
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл,,,дь, не любиш Україну?
SEC. 505.
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
Правда там ще є примітка, що за бажанням президента
Без неї закон скоріш за все заблокували би демократи, коли голосували 61млрд
правда знову все впирається в адміністрацію...
скільки давати з виділеного, які закон можна не виконувати і т.п.
Але Греція чомусь відмовилась. Бо стан майже металолому.
В 2023 році проскочила інфа що деяке озброєння вже в Україні було не придатне і вимагало ще ремонту, або навіть поверненню . Бо в Україні його не змогли відремонтувати.
Тож навіть якщо ти Олег це не означає що ти не ванька, який не може думати.
Фактично, найбільша кількість бойової роботи техніки - це Бредлі.