США объявили о новом пакете помощи на $250 млн: Ракеты к ПВО, боеприпасы для HIMARS и Bradley. СПИСОК

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $250 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Пакет помощи по президентскому распоряжению (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет $250 миллионов, обеспечит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей", - говорится в сообщении.

В пакет вошли ракеты ПВО, боеприпасы для РСЗО и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Полное содержимое пакета помощи от США:

ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;

ракеты "Стингер";

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боевые машины пехоты Брэдли;

бронетранспортеры M113;

бронированные автомобили MRAP;

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

патрульные катера;

морское учебное оборудование;

оборудование для подрыва и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, транспорт и тому подобное.

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