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США оголосили про новий пакет допомоги на $250 млн: Ракети до ППО, боєприпаси для HIMARS та Bradley. ПЕРЕЛІК
Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на $250 млн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA), орієнтовна вартість якого становить $250 мільйонів, забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб", - йдеться в повідомленні.
До пакета увійшли ракети ППО, боєприпаси для РСЗВ і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.
Повний вміст пакета допомоги від США:
- ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
- ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- броньовані автомобілі MRAP;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- патрульні катери;
- морське навчальне обладнання;
- обладнання для підриву та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, транспорт тощо.
Топ коментарі
+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар06.09.2024 17:40
+5 Yurii Overko
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+5 Maksim Perepelitca
показати весь коментар06.09.2024 18:06
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Будь ласка, зачекайте...
А Абрамсы ничем не лучше т64, и что много тэшек ВСУ применяют?
питань багато, звісно, заліза в Америки багато
але !!!! чайна піджимає Третьою світовою.....
А тут навіть не зарплата , тут на кону людські життя .
Нахея її оголошувати , цю допомогу , якщо не можеш її вчасно відправити , і доводиться ще чекати Бог зна скільки . Аби похизуватися ? **** ви тільки обнадіюєте . Оголошуйте вже перед відправкою , так буде хоч по людськи .
- Бідон, Конгрес, цру, ФРС та взагалі Суспільство Гамерики ( Асашай) нам нічим не забов'язані !!!
- Дурімар Нюхач та вся його шобла та "уряд ліц напів-нових" забов'язані дбати, вирішувати, працювати не покладаючи рук !!!
Тепер економлять 30млрд - кожного року
Суспільство США, Конгрес все так надав допомогу - прийняв закони, та виділив кошти
Виконувати повинна адміністрація
І в цьому проблема
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл,,,дь, не любиш Україну?
SEC. 505.
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
Правда там ще є примітка, що за бажанням президента
Без неї закон скоріш за все заблокували би демократи, коли голосували 61млрд
правда знову все впирається в адміністрацію...
скільки давати з виділеного, які закон можна не виконувати і т.п.
Але Греція чомусь відмовилась. Бо стан майже металолому.
В 2023 році проскочила інфа що деяке озброєння вже в Україні було не придатне і вимагало ще ремонту, або навіть поверненню . Бо в Україні його не змогли відремонтувати.
Тож навіть якщо ти Олег це не означає що ти не ванька, який не може думати.
Фактично, найбільша кількість бойової роботи техніки - це Бредлі.