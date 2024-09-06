США оголосили про новий пакет допомоги на $250 млн: Ракети до ППО, боєприпаси для HIMARS та Bradley. ПЕРЕЛІК

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на $250 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA), орієнтовна вартість якого становить $250 мільйонів, забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб", - йдеться в повідомленні.

До пакета увійшли ракети ППО, боєприпаси для РСЗВ і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Повний вміст пакета допомоги від США:

ракети RIM-7 і забезпечення ППО;

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

броньовані автомобілі MRAP;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

патрульні катери;

морське навчальне обладнання;

обладнання для підриву та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, транспорт тощо.

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