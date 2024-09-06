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Пентагон (1410) Сингх (43) ATACMS (135)

США не дают разрешение на применение оружия для ударов вглубь России по нескольким причинам, в том числе - из-за небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS, - Сингх

ATACMS

Небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS и опасения относительно эскалации конфликта. Это является причинами, почему США не позволяют Украине бить вглубь России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявила заместитель спикера оборонного ведомства США Сабрина Сингх.

"Существует ограниченное количество ATACMS. Нет избытка и этих средств большого радиуса действия. И, конечно, одна вещь, которую мы всегда оцениваем, - это эскалация, и это то, о чем мы очень четко говорили с самого начала", - заявила Сингх.

В то же время представитель Пентагона добавила, что Украина успешно использует ATACMS для боевых действий на востоке и юге Украины. И именно туда Штаты помогают им направить боевую мощь.

Напомним, накануне Кирби заявил, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, является ошибочным, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.

Читайте также: Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в РФ, которые хочет атаковать ракетами ATACMS
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Топ комментарии
+24
При дегенератской власти не то, что Сапсан- рояль до ума довести невозможно, так как на нём продолжают играть куем...
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06.09.2024 07:26
+23
Напоминаю, что Украинские ракеты Сапсан, дальность которых превышает эти американские, закатаны в асфальт по приказу Ху#ла, но для дегенератов виноваты в этом Штаты.
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06.09.2024 07:16
+21
А чого Сінгх не пояснить - чому вони забороняють Великобританії погодиться з використанням ЗСУ "Шторм Шедоу" по російській території? Аже це не їх ракети - а британські!
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06.09.2024 07:18
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З 19 року можна було робити? Чи асфальт? Зараз теж можна робити , але не треба волати на весь світ, як про паляницю. Зебіле, чого тебе плющить так? Шашлика об'ївся на травневі?
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06.09.2024 09:47 Ответить
Ти пороходебілоїд, хоч трішки розумієш, що необхідно для того, щоб почати щось випускати?
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11.09.2024 13:09 Ответить
Усе було, зебіле. Чи ти вважаєш нептуни в гаражі збирали? Але лідор вирішив, шо асфальт потрібніше за ракети, та скасував всі домовленності з укроборонпромом. Де вас таких беруть? Ви отупіли ще на серіалі слуг наріду, чи вже в часи земарафону?
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11.09.2024 15:23 Ответить
Ідіоте, де грім 2 ? В асфальті....зебіле, як там шашлик на травневі? Проковтнув вже разом з резнікова яйцями? Зебілоіди невиліковні, то як рак. Пиши ще, хоч посміємось, чи як ви казали?
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13.09.2024 08:15 Ответить
Сподіваюсь наступного разу, коли єрмак приїде в США рішать питання, його не просто пошлють нахер,а ще і заарештують.
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06.09.2024 08:25 Ответить
Ок, тоді давайте томагавки, іх багато
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06.09.2024 08:31 Ответить
Байден по старій памяті плутає рашку з СССР періоду перебудови а його радники йому підтакують.
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06.09.2024 08:35 Ответить
Неможливо читати цю брехливу маячню.
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06.09.2024 08:37 Ответить
Лицемірні брехливі американські негідники і покидьки .Знищення України і геноцид українського народу,та рашистська щоденна вакханалія еКскалація смерті в Україні, відбувається саме через те, що США САМІ НЕДАЮТЬ ДАЛЕКОБІЙНУ ЗБРОЮ УКРАЇНІ ДЛЯ ВІДПОВІДІ РАШИСТУ, АЛЕ Й НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЦЮ ЗБРОЮ ДАВАТИ ТИМ КРАЇНАМ, ЯКІ ЇЇ МАЮТЬ.Американські негідники є співучасниками рашистської майже трьохрічної екскалації (війни)в Україні, геноциду українців і руйнації України .Якби в часи другої світової війни в США ПРИ ВЛАДІ БУЛИ Б ТАКІ Ж НЕГІДНИКИ ПОЛІТИКИ.ЯК СЬОГОДНІШНІ.ТО ГІТЛЕР БИ СТЕР СОВОК З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ ВЖЕ В 44 РОЦІ.
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06.09.2024 08:37 Ответить
Хабад був при владі тоді і тепер - Східна Європа опинилась під Сталіним - ті ж яйця, тільки збоку.
ЄС - недобудований прообраз СРСР - та ж бюрократія і влада одного народу під різними прізвищами.
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06.09.2024 09:39 Ответить
"Вам нізя трахатись, у вас член замалий". Ракет мало, тому треба їх берегти до капітуляції.
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06.09.2024 08:41 Ответить
А що останній абзац,де вона говорить про зміцнення ППО України це не важливо? Не важливо 100% захист Неба України, а тільки удари далеко? Дивні коменти і дивні укорочені анонси
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06.09.2024 08:46 Ответить
Бо ніяке ППО не захистить.А те що збивається летить на землю і також руйнує.Потрібні ракетні удари.ППО просто сповільнить руйнацію,а не зупинить.
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06.09.2024 11:24 Ответить
І ракет мало? Так на Цензорі всі запевняли, що в НАТО мало арти, снарядів і броні, бо вони воюють не піхотою а ракетами. А тут і ракет виявляється теж мало. Зате США за рік списує майже ТРИЛЬЙОН доларів, майже 3 млрд вдень! Оце відмивають гроші хлопці
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06.09.2024 08:55 Ответить
Повна пізд...ш заплановано багато чого в утиль списати то можуть їх дати нам після деякої ревізії... ну не долетить частина впаде десь у орків по дорозі та х... з ним... Не думаю що то буде великий відсоток при зберіганні в пустелі

Але думаю причина в іншому штати познімали санкції з платежів за енергоресурси... з титану, урану, ще деякі обмеження.... їм просто потрібні поставки дешевих орківських ресурсів на світові ринки що зменшує інфляцію від надмірного друку валют після ковіду та і весь бізнес
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06.09.2024 09:10 Ответить
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах у листопаді він обмежить санкції проти інших країн, зокрема й Росії.

Про це він https://www.youtube.com/watch?v=pYdn2O127us сказав під час виступу на зустрічі Нью-Йоркського економічного клубу.

Республіканець зазначив, що під час свого першого президентства він був змушений запроваджувати санкції, але намагався скасовувати їх, як тільки з'являлася така можливість. На думку Трампа, зловживання санкціями "руйнує долар" і шкодить його статусу світової валюти.

"Втратити долар як світову валюту - це як програти війну. Це зробило б нас країною третього світу", - наголосив Трамп.

За словами Трампа, Росія, Китай та Іран зараз докладають великих зусиль, щоб зміцнити свої валюти. Тому економічна конкуренція з цими країнами становить загрозу домінуванню долара. У такій ситуації Трамп вважає найкращою стратегією значне обмеження санкцій проти цих держав.

"Ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту панівною. Є так багато конфліктів із усіма цими країнами, що ви втратите панування долара", - заявив Трамп.

Він додав, що санкції потрібно застосовувати лише до тих країн, які "цього заслужили", і саме такої політики він дотримуватиметься в разі перемоги на виборах.
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07.09.2024 01:43 Ответить
1. Закон розробити план перемоги України - не виконано
2. Закон надати далекобійні ракети для перемоги України - не виконується
3. В кінці місяця згорає залишок PDA 6.1млрд, з виділених 7.8млрд
Хоча можна повідомити Конгрес, на цю суму - що буде надана допомога

Не комфортно залишати, якщо виграє Трамп - то зможе за раз надати зброї на цю суму, не чекаючи рішення Конгресу

Комфортно, якщо виграє Камала, знову почати казати, "хочу допомогти", тільки Конгрес не дає грошей в пакеті з іншими грошима.

мабуть причина в цьому, там гроші від росії та китаю
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
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06.09.2024 09:31 Ответить
І це не дивлячись на те, що усі прохання США Зеленський виконав.
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06.09.2024 09:42 Ответить
По Україні можна бити всім, чим завгодно по дитячих лікарнях, вокзалах, навчальних закладах, перетворювати міста у пил, а Расєюшку кохану чипати не можна. Може Штати вже міркують надати руцьким якусь зброю, яка в них закінчується? Бо вона ж кохана в них
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06.09.2024 09:32 Ответить
Надо чаще выслушивать США по военным вопросам.
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06.09.2024 09:36 Ответить
Добре, що хоч у Франції президент француз.
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06.09.2024 10:03 Ответить
Ці ракети США списує.Бо вони застарілі для них.Там нові для систем HIMARS i M-270 виготовляються.
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06.09.2024 10:18 Ответить
То дайте Томагавків, прИдурки. Багато. І кацапам скоро нічим буде "ескалірувать".
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06.09.2024 10:33 Ответить
Штати потрохи зливають воду. Типова політика, як у В єтнамі, Афганістані.
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06.09.2024 10:35 Ответить
США не дают разрешение на применение дальнобойного оружия - потому что там у власти МАРАЗМАТИК Байден и левацкая СВОЛОЧЬ Камалка.
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06.09.2024 10:46 Ответить
Месяц орут что ракет мало. А в украинских СМИ читаю об этом впервые.
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06.09.2024 11:04 Ответить
Иными словами, России бояться нечего.
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06.09.2024 11:27 Ответить
"в тому числі через невелику кількість далекобійних ракет ATACMS"

Ага, США найбідніша країна
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06.09.2024 11:27 Ответить
Все було, зебіле. Чи ти вважаєш нептуни в гаражі збирали? Але лідор вирішив, шо асфальт потрібніше за ракети, та скасував всі домовленності з укроборонпромом. Де вас таких беруть? Ви отупіли ще на серіалі слуг наріду, чи вже в часи земарафону?
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11.09.2024 15:22 Ответить
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