США не дают разрешение на применение оружия для ударов вглубь России по нескольким причинам, в том числе - из-за небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS, - Сингх
Небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS и опасения относительно эскалации конфликта. Это является причинами, почему США не позволяют Украине бить вглубь России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявила заместитель спикера оборонного ведомства США Сабрина Сингх.
"Существует ограниченное количество ATACMS. Нет избытка и этих средств большого радиуса действия. И, конечно, одна вещь, которую мы всегда оцениваем, - это эскалация, и это то, о чем мы очень четко говорили с самого начала", - заявила Сингх.
В то же время представитель Пентагона добавила, что Украина успешно использует ATACMS для боевых действий на востоке и юге Украины. И именно туда Штаты помогают им направить боевую мощь.
Напомним, накануне Кирби заявил, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, является ошибочным, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.
Пожалуйста, подождите...
ЄС - недобудований прообраз СРСР - та ж бюрократія і влада одного народу під різними прізвищами.
Але думаю причина в іншому штати познімали санкції з платежів за енергоресурси... з титану, урану, ще деякі обмеження.... їм просто потрібні поставки дешевих орківських ресурсів на світові ринки що зменшує інфляцію від надмірного друку валют після ковіду та і весь бізнес
Про це він https://www.youtube.com/watch?v=pYdn2O127us сказав під час виступу на зустрічі Нью-Йоркського економічного клубу.
Республіканець зазначив, що під час свого першого президентства він був змушений запроваджувати санкції, але намагався скасовувати їх, як тільки з'являлася така можливість. На думку Трампа, зловживання санкціями "руйнує долар" і шкодить його статусу світової валюти.
"Втратити долар як світову валюту - це як програти війну. Це зробило б нас країною третього світу", - наголосив Трамп.
За словами Трампа, Росія, Китай та Іран зараз докладають великих зусиль, щоб зміцнити свої валюти. Тому економічна конкуренція з цими країнами становить загрозу домінуванню долара. У такій ситуації Трамп вважає найкращою стратегією значне обмеження санкцій проти цих держав.
"Ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту панівною. Є так багато конфліктів із усіма цими країнами, що ви втратите панування долара", - заявив Трамп.
Він додав, що санкції потрібно застосовувати лише до тих країн, які "цього заслужили", і саме такої політики він дотримуватиметься в разі перемоги на виборах.
2. Закон надати далекобійні ракети для перемоги України - не виконується
3. В кінці місяця згорає залишок PDA 6.1млрд, з виділених 7.8млрд
Хоча можна повідомити Конгрес, на цю суму - що буде надана допомога
Не комфортно залишати, якщо виграє Трамп - то зможе за раз надати зброї на цю суму, не чекаючи рішення Конгресу
Комфортно, якщо виграє Камала, знову почати казати, "хочу допомогти", тільки Конгрес не дає грошей в пакеті з іншими грошима.
мабуть причина в цьому, там гроші від росії та китаю
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
Ага, США найбідніша країна