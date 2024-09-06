США не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї для ударів вглиб Росії з кількох причин, в тому числі через невелику кількість далекобійних ракет ATACMS, - Сінгх
Невелика кількість далекобійних ракет ATACMS та побоювання щодо ескалації конфлікту. Це є причинами, чому США не дозволяють Україні бити вглиб Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявила заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх.
"Існує обмежена кількість ATACMS. Немає надлишку і цих засобів великого радіуса дії. І, звісно, одна річ, яку ми завжди оцінюємо, - це ескалація, і це те, про що ми дуже чітко говорили з самого початку", - заявила Сінгх.
Водночас представниця Пентагону додала, що Україна успішно використовує ATACMS для бойових дій на сході та півдні України. І саме туди Штати допомагають їм спрямувати бойову потужність.
Нагадаємо, напередодні Кірбі заявив, що твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, оскільки РФ перемістила переважну більшість своїх літаків углиб країни.
Будь ласка, зачекайте...
ЄС - недобудований прообраз СРСР - та ж бюрократія і влада одного народу під різними прізвищами.
Але думаю причина в іншому штати познімали санкції з платежів за енергоресурси... з титану, урану, ще деякі обмеження.... їм просто потрібні поставки дешевих орківських ресурсів на світові ринки що зменшує інфляцію від надмірного друку валют після ковіду та і весь бізнес
Про це він https://www.youtube.com/watch?v=pYdn2O127us сказав під час виступу на зустрічі Нью-Йоркського економічного клубу.
Республіканець зазначив, що під час свого першого президентства він був змушений запроваджувати санкції, але намагався скасовувати їх, як тільки з'являлася така можливість. На думку Трампа, зловживання санкціями "руйнує долар" і шкодить його статусу світової валюти.
"Втратити долар як світову валюту - це як програти війну. Це зробило б нас країною третього світу", - наголосив Трамп.
За словами Трампа, Росія, Китай та Іран зараз докладають великих зусиль, щоб зміцнити свої валюти. Тому економічна конкуренція з цими країнами становить загрозу домінуванню долара. У такій ситуації Трамп вважає найкращою стратегією значне обмеження санкцій проти цих держав.
"Ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту панівною. Є так багато конфліктів із усіма цими країнами, що ви втратите панування долара", - заявив Трамп.
Він додав, що санкції потрібно застосовувати лише до тих країн, які "цього заслужили", і саме такої політики він дотримуватиметься в разі перемоги на виборах.
2. Закон надати далекобійні ракети для перемоги України - не виконується
3. В кінці місяця згорає залишок PDA 6.1млрд, з виділених 7.8млрд
Хоча можна повідомити Конгрес, на цю суму - що буде надана допомога
Не комфортно залишати, якщо виграє Трамп - то зможе за раз надати зброї на цю суму, не чекаючи рішення Конгресу
Комфортно, якщо виграє Камала, знову почати казати, "хочу допомогти", тільки Конгрес не дає грошей в пакеті з іншими грошима.
мабуть причина в цьому, там гроші від росії та китаю
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
Ага, США найбідніша країна