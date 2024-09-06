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Пентагон (1376) Сінгх (47) ATACMS (136)

США не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї для ударів вглиб Росії з кількох причин, в тому числі через невелику кількість далекобійних ракет ATACMS, - Сінгх

ATACMS

Невелика кількість далекобійних ракет ATACMS та побоювання щодо ескалації конфлікту. Це є причинами, чому США не дозволяють Україні бити вглиб Росії.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявила заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх.

"Існує обмежена кількість ATACMS. Немає надлишку і цих засобів великого радіуса дії. І, звісно, одна річ, яку ми завжди оцінюємо, - це ескалація, і це те, про що ми дуже чітко говорили з самого початку", - заявила Сінгх.

Водночас представниця Пентагону додала, що Україна успішно використовує ATACMS для бойових дій на сході та півдні України. І саме туди Штати допомагають їм спрямувати бойову потужність.

Нагадаємо, напередодні Кірбі заявив, що твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, оскільки РФ перемістила переважну більшість своїх літаків углиб країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров підтвердив, що Україна передала США список цілей в РФ, які хоче атакувати ракетами ATACMS

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Топ коментарі
+24
При дегенератской власти не то, что Сапсан- рояль до ума довести невозможно, так как на нём продолжают играть куем...
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06.09.2024 07:26
+23
Напоминаю, что Украинские ракеты Сапсан, дальность которых превышает эти американские, закатаны в асфальт по приказу Ху#ла, но для дегенератов виноваты в этом Штаты.
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06.09.2024 07:16
+21
А чого Сінгх не пояснить - чому вони забороняють Великобританії погодиться з використанням ЗСУ "Шторм Шедоу" по російській території? Аже це не їх ракети - а британські!
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06.09.2024 07:18
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З 19 року можна було робити? Чи асфальт? Зараз теж можна робити , але не треба волати на весь світ, як про паляницю. Зебіле, чого тебе плющить так? Шашлика об'ївся на травневі?
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06.09.2024 09:47 Відповісти
Ти пороходебілоїд, хоч трішки розумієш, що необхідно для того, щоб почати щось випускати?
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11.09.2024 13:09 Відповісти
Усе було, зебіле. Чи ти вважаєш нептуни в гаражі збирали? Але лідор вирішив, шо асфальт потрібніше за ракети, та скасував всі домовленності з укроборонпромом. Де вас таких беруть? Ви отупіли ще на серіалі слуг наріду, чи вже в часи земарафону?
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11.09.2024 15:23 Відповісти
Ідіоте, де грім 2 ? В асфальті....зебіле, як там шашлик на травневі? Проковтнув вже разом з резнікова яйцями? Зебілоіди невиліковні, то як рак. Пиши ще, хоч посміємось, чи як ви казали?
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13.09.2024 08:15 Відповісти
Сподіваюсь наступного разу, коли єрмак приїде в США рішать питання, його не просто пошлють нахер,а ще і заарештують.
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06.09.2024 08:25 Відповісти
Ок, тоді давайте томагавки, іх багато
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06.09.2024 08:31 Відповісти
Байден по старій памяті плутає рашку з СССР періоду перебудови а його радники йому підтакують.
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06.09.2024 08:35 Відповісти
Неможливо читати цю брехливу маячню.
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06.09.2024 08:37 Відповісти
Лицемірні брехливі американські негідники і покидьки .Знищення України і геноцид українського народу,та рашистська щоденна вакханалія еКскалація смерті в Україні, відбувається саме через те, що США САМІ НЕДАЮТЬ ДАЛЕКОБІЙНУ ЗБРОЮ УКРАЇНІ ДЛЯ ВІДПОВІДІ РАШИСТУ, АЛЕ Й НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЦЮ ЗБРОЮ ДАВАТИ ТИМ КРАЇНАМ, ЯКІ ЇЇ МАЮТЬ.Американські негідники є співучасниками рашистської майже трьохрічної екскалації (війни)в Україні, геноциду українців і руйнації України .Якби в часи другої світової війни в США ПРИ ВЛАДІ БУЛИ Б ТАКІ Ж НЕГІДНИКИ ПОЛІТИКИ.ЯК СЬОГОДНІШНІ.ТО ГІТЛЕР БИ СТЕР СОВОК З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ ВЖЕ В 44 РОЦІ.
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06.09.2024 08:37 Відповісти
Хабад був при владі тоді і тепер - Східна Європа опинилась під Сталіним - ті ж яйця, тільки збоку.
ЄС - недобудований прообраз СРСР - та ж бюрократія і влада одного народу під різними прізвищами.
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06.09.2024 09:39 Відповісти
"Вам нізя трахатись, у вас член замалий". Ракет мало, тому треба їх берегти до капітуляції.
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06.09.2024 08:41 Відповісти
А що останній абзац,де вона говорить про зміцнення ППО України це не важливо? Не важливо 100% захист Неба України, а тільки удари далеко? Дивні коменти і дивні укорочені анонси
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06.09.2024 08:46 Відповісти
Бо ніяке ППО не захистить.А те що збивається летить на землю і також руйнує.Потрібні ракетні удари.ППО просто сповільнить руйнацію,а не зупинить.
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06.09.2024 11:24 Відповісти
І ракет мало? Так на Цензорі всі запевняли, що в НАТО мало арти, снарядів і броні, бо вони воюють не піхотою а ракетами. А тут і ракет виявляється теж мало. Зате США за рік списує майже ТРИЛЬЙОН доларів, майже 3 млрд вдень! Оце відмивають гроші хлопці
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06.09.2024 08:55 Відповісти
Повна пізд...ш заплановано багато чого в утиль списати то можуть їх дати нам після деякої ревізії... ну не долетить частина впаде десь у орків по дорозі та х... з ним... Не думаю що то буде великий відсоток при зберіганні в пустелі

Але думаю причина в іншому штати познімали санкції з платежів за енергоресурси... з титану, урану, ще деякі обмеження.... їм просто потрібні поставки дешевих орківських ресурсів на світові ринки що зменшує інфляцію від надмірного друку валют після ковіду та і весь бізнес
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06.09.2024 09:10 Відповісти
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах у листопаді він обмежить санкції проти інших країн, зокрема й Росії.

Про це він https://www.youtube.com/watch?v=pYdn2O127us сказав під час виступу на зустрічі Нью-Йоркського економічного клубу.

Республіканець зазначив, що під час свого першого президентства він був змушений запроваджувати санкції, але намагався скасовувати їх, як тільки з'являлася така можливість. На думку Трампа, зловживання санкціями "руйнує долар" і шкодить його статусу світової валюти.

"Втратити долар як світову валюту - це як програти війну. Це зробило б нас країною третього світу", - наголосив Трамп.

За словами Трампа, Росія, Китай та Іран зараз докладають великих зусиль, щоб зміцнити свої валюти. Тому економічна конкуренція з цими країнами становить загрозу домінуванню долара. У такій ситуації Трамп вважає найкращою стратегією значне обмеження санкцій проти цих держав.

"Ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту панівною. Є так багато конфліктів із усіма цими країнами, що ви втратите панування долара", - заявив Трамп.

Він додав, що санкції потрібно застосовувати лише до тих країн, які "цього заслужили", і саме такої політики він дотримуватиметься в разі перемоги на виборах.
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07.09.2024 01:43 Відповісти
1. Закон розробити план перемоги України - не виконано
2. Закон надати далекобійні ракети для перемоги України - не виконується
3. В кінці місяця згорає залишок PDA 6.1млрд, з виділених 7.8млрд
Хоча можна повідомити Конгрес, на цю суму - що буде надана допомога

Не комфортно залишати, якщо виграє Трамп - то зможе за раз надати зброї на цю суму, не чекаючи рішення Конгресу

Комфортно, якщо виграє Камала, знову почати казати, "хочу допомогти", тільки Конгрес не дає грошей в пакеті з іншими грошима.

мабуть причина в цьому, там гроші від росії та китаю
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
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06.09.2024 09:31 Відповісти
І це не дивлячись на те, що усі прохання США Зеленський виконав.
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06.09.2024 09:42 Відповісти
По Україні можна бити всім, чим завгодно по дитячих лікарнях, вокзалах, навчальних закладах, перетворювати міста у пил, а Расєюшку кохану чипати не можна. Може Штати вже міркують надати руцьким якусь зброю, яка в них закінчується? Бо вона ж кохана в них
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06.09.2024 09:32 Відповісти
Надо чаще выслушивать США по военным вопросам.
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06.09.2024 09:36 Відповісти
Добре, що хоч у Франції президент француз.
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06.09.2024 10:03 Відповісти
Ці ракети США списує.Бо вони застарілі для них.Там нові для систем HIMARS i M-270 виготовляються.
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06.09.2024 10:18 Відповісти
То дайте Томагавків, прИдурки. Багато. І кацапам скоро нічим буде "ескалірувать".
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06.09.2024 10:33 Відповісти
Штати потрохи зливають воду. Типова політика, як у В єтнамі, Афганістані.
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06.09.2024 10:35 Відповісти
США не дают разрешение на применение дальнобойного оружия - потому что там у власти МАРАЗМАТИК Байден и левацкая СВОЛОЧЬ Камалка.
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06.09.2024 10:46 Відповісти
Месяц орут что ракет мало. А в украинских СМИ читаю об этом впервые.
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06.09.2024 11:04 Відповісти
Иными словами, России бояться нечего.
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06.09.2024 11:27 Відповісти
"в тому числі через невелику кількість далекобійних ракет ATACMS"

Ага, США найбідніша країна
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06.09.2024 11:27 Відповісти
Все було, зебіле. Чи ти вважаєш нептуни в гаражі збирали? Але лідор вирішив, шо асфальт потрібніше за ракети, та скасував всі домовленності з укроборонпромом. Де вас таких беруть? Ви отупіли ще на серіалі слуг наріду, чи вже в часи земарафону?
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11.09.2024 15:22 Відповісти
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