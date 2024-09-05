Україна не зможе вразити ракетами ATACMS більшість російських літаків, оскільки вони розміщені на відстані понад 300 кілометрів, - Кірбі
Твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, оскільки РФ перемістила переважну більшість своїх літаків углиб країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі.
Він зазначив, що більшість російських літаків вже переміщені вглиб країни, тому їх "неможливо вразити навіть за допомогою далекобійної зброї".
"Наша позиція щодо ударів по території Росії залишається незмінною. Відзначу, що 90% літаків, які Росія використовує для авіаударів, розміщені на відстані понад 300 кілометрів від кордону з Україною. Тому твердження, що ATACMS дозволять Україні знищити більшість цих літаків, є помилковим", - сказав Кірбі.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що передав США список цілей у Росії, які Україна хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.
Будь ласка, зачекайте...
коричньовачервона лінія, що в адміністації ніхто навіть не встигне до вбиральні добігти.
Ну так то да, чухня...
"Якщо щось крякає як качка, плаває як качка і виглядає як качка - то це і є качка."
шахеди шастають в беларусь молдову румунiю хай кажуть то а де iх докази
террор на террор шоб кацапи якi мешкають поруч родинами пiлотiв ракетникiв дивились по iншому як загроза для них
Твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, УКРАIНО не привяжуйте конкретно цiлi ХАЙ ДАЮТЬ дозвiл БИТИ ATACMS по кацапах деб вони не були мочитель унитазник казав де iх треба мочити
сметть агрресору лютому ворогу Украiни хай живе НЕНЬКА
Рашистські піпєлаци вигнали на дальні летовища та змусили їх укріплювати, будувати бетонні капоніри. Додаткові 800÷1000 км нальоту на тудим-сюдим призведуть до пришвидшення зносу машин та збільшать вартість кожного вильоту.
І все це не витративши жодної ракети!
Яким і в 300км зоні цілі знайдуться
Дипломатія таки працює! Якщо нею займаються профі, а не сосни кубла кульоми.