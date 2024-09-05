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росія (63552) Кірбі (521) ATACMS (136)

Україна не зможе вразити ракетами ATACMS більшість російських літаків, оскільки вони розміщені на відстані понад 300 кілометрів, - Кірбі

джон,кірбі

Твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, оскільки РФ перемістила переважну більшість своїх літаків углиб країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі.

Він зазначив, що більшість російських літаків вже переміщені вглиб країни, тому їх "неможливо вразити навіть за допомогою далекобійної зброї".

"Наша позиція щодо ударів по території Росії залишається незмінною. Відзначу, що 90% літаків, які Росія використовує для авіаударів, розміщені на відстані понад 300 кілометрів від кордону з Україною. Тому твердження, що ATACMS дозволять Україні знищити більшість цих літаків, є помилковим", - сказав Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Значна кількість російських військових об’єктів залишається в межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS, - ISW

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що передав США список цілей у Росії, які Україна хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Автор: 
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Топ коментарі
+32
Джон, не *****. Це ****** відмазка, Повертайся до салівана, думайте ще.
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05.09.2024 06:52
+28
чергова дуже тупа та лицемірна відмазка лицемірних лицемірів...
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05.09.2024 06:49
+22
Йди вже геть з очей разом зі своїм дідом Джо та дитячими відмазками. Нікчема.
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05.09.2024 06:55
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чергова дуже тупа та лицемірна відмазка лицемірних лицемірів...
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05.09.2024 06:49 Відповісти
Джон, не *****. Це ****** відмазка, Повертайся до салівана, думайте ще.
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05.09.2024 06:52 Відповісти
ідіот, ближче 300км дох.. орків
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05.09.2024 06:55 Відповісти
Коли кацапи відтягнуть і ті 10% за 300 км, от тоді вже Кірбі точно передаст... (це не про ракети)
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05.09.2024 10:08 Відповісти
передаст в поганому сенсі
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05.09.2024 14:28 Відповісти
Йди вже геть з очей разом зі своїм дідом Джо та дитячими відмазками. Нікчема.
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05.09.2024 06:55 Відповісти
Тепер звісно подалі відігнали. Ви б іще років десять дискутували... Хоча саме десять років ви вже дискутуєте, мразі. Вам на голову не капле, можна розмазувати хоч до пенсії!
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05.09.2024 07:00 Відповісти
Цинічні мерзенні імпотенти, хоч би декілька Петріотів дали, які гниють у вас на складах
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05.09.2024 07:04 Відповісти
Не дістають? Найлегше вирішення проблемі - TOMAHAWK!
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05.09.2024 07:06 Відповісти
а ось це вже така коричньовачервона лінія, що в адміністації ніхто навіть не встигне до вбиральні добігти.
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05.09.2024 07:10 Відповісти
Ага, ещё бы 2-3 АУГ дали
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05.09.2024 07:41 Відповісти
не буду дівок грати бо в мене прутень закороткий, так чи що? 😁
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05.09.2024 07:07 Відповісти
Для початку, шановні союзники, зніміть технологічну заборону на ракетах ATACMS залітати на тариторію з координатами міжнародно-визнаних володінь рашистської пітьми, а там побачимо: є на ворожих аеродромах літаки в зоні досяжності ракет, чи немає.
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05.09.2024 07:11 Відповісти
Цікаво, вони жують соплі свої чи путіна?
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05.09.2024 07:12 Відповісти
Коктейль жують.
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05.09.2024 07:22 Відповісти
Закатанный зебильём в асфальт Сапсан мог бить до 500 км по паспорту и гораздо дальше- по свинособачьему е@альнику.
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05.09.2024 07:18 Відповісти
Знищити 10% літаків - дуже гарний результат
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05.09.2024 07:31 Відповісти
Ясно. Тоді не треба. Ми ж не знали.
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05.09.2024 07:32 Відповісти
Тоді профінансуйте нашу ракетнобудівну галузь. Ми знайдемо і технології і вашу електроніку закупимо як кацапи.
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05.09.2024 07:34 Відповісти
не може більшість - то хай вразить меншість (для початку)
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05.09.2024 07:42 Відповісти
Хотілося б,що за всіма цими проханнями України,приховувалась українська ,балістична ракета,на яку не треба дозволу для перетину "карічнєвих" ліній(
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05.09.2024 07:42 Відповісти
Той грім-2, який зесяйний закопав?
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05.09.2024 07:48 Відповісти
Та най хоч "розчепірка" називається,аби лиш їб@шив москалів.
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05.09.2024 07:53 Відповісти
Так найвеличнійший закопав все у асфальт
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05.09.2024 10:28 Відповісти
Та якби хоч асфальт з боку союзників,від західного кордону а то ж все з боку ворога((
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05.09.2024 12:59 Відповісти
Нічого, з курьска ближче!
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05.09.2024 07:47 Відповісти
Це з тих розмов,що й про ядерку(Якщо нема яєць зараз,то і мавши б ядерну також дозволів просили б(
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05.09.2024 07:54 Відповісти
А хай 10 % - то вже не ціли? Ідіотизм...
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05.09.2024 07:47 Відповісти
Куколди блд
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05.09.2024 07:49 Відповісти
На болотах дуже дякують Держдепу США за вчасне повідомлення про небезпеку для їх літаків.
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05.09.2024 07:50 Відповісти
В інтереси Америки не входить активне винищення військового потенціалу рашки. У них давно є договорняк із пуйлом про те, що війна відбувається на території України, бо вона є таким собі полігоном-жертвою, на яку зі сторони рашки можна викидати будь-що, тільки ядерну зброю не бажано. Скільки при цьому загине українців - їм абсолютно байдуже, бо це концепція жертви - гинути і втрачати. Тому вже стільки років нам надають дозовано зброю і звʼязують руки. Єдиний спосіб якось серйозно зашкодити параші - робити свої ракети, але багато людей досі цього не розуміють
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05.09.2024 07:54 Відповісти
мляха, это ж нужно таку чухню нести
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05.09.2024 08:51 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/25/7457655/ Зеленський: Путін або неадекват, або мав домовленості щодо нападу на Україну

Ну так то да, чухня...
"Якщо щось крякає як качка, плаває як качка і виглядає як качка - то це і є качка."
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05.09.2024 08:59 Відповісти
Ну нащо руйнувати міфи глядачів Єдиного мароафону? Вони ж так вірять у всі ці казки про АТACAMS, F-16 і т.д..
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05.09.2024 07:59 Відповісти
Цікаво, якщо захопити кацапські ракети, чи буде заборона від сша стріляти ними по кацапії, адже в кацапських ракетах повно американських деталей.
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05.09.2024 08:02 Відповісти
пiлоти ракетники террористи рф десь мешкають родини батьки десь живуть хай туди прелетить невiдомий дрон(крапка пуску ракет город живуть там рiднi террористiв чи похер головне будинок
шахеди шастають в беларусь молдову румунiю хай кажуть то а де iх докази
террор на террор шоб кацапи якi мешкають поруч родинами пiлотiв ракетникiв дивились по iншому як загроза для них
Твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, УКРАIНО не привяжуйте конкретно цiлi ХАЙ ДАЮТЬ дозвiл БИТИ ATACMS по кацапах деб вони не були мочитель унитазник казав де iх треба мочити
сметть агрресору лютому ворогу Украiни хай живе НЕНЬКА
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05.09.2024 08:13 Відповісти
Загалом у цьому є сенс.
Рашистські піпєлаци вигнали на дальні летовища та змусили їх укріплювати, будувати бетонні капоніри. Додаткові 800÷1000 км нальоту на тудим-сюдим призведуть до пришвидшення зносу машин та збільшать вартість кожного вильоту.
І все це не витративши жодної ракети!
Яким і в 300км зоні цілі знайдуться
Дипломатія таки працює! Якщо нею займаються профі, а не сосни кубла кульоми.
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05.09.2024 08:25 Відповісти
Це він натякає щоб ми у нього Томагавки попросили.
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05.09.2024 08:46 Відповісти
Дайте дозвіл , а там побачимо.. І не треба розповідати, що це нам не допоможе.
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05.09.2024 08:47 Відповісти
Як це не треба розповідати? А як ще пояснити жертві згвалтування, що їй треба розслабитись і отримувати задоволення?
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05.09.2024 08:57 Відповісти
Амереканцям не потрібна наша перемога тому вони відмазки ліплять, їм потрібно просто ослаби Рашку і потрібно щоб Рашка побільше вбила Українців для зачистки тереторії від населення !!!
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05.09.2024 10:14 Відповісти
Так могли б надати ракети HrSM до HIMARS дальністю 500 км, було б бажання, а на разі з військовоі допомоги на цей рік адміністрацією Байден використано тільки 1,8 мільярдів, а 6 мільярдів згорають якщо не будуть використані до кінця вересня, так як у США закінчується фінансовий рік.
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05.09.2024 10:33 Відповісти
американці бояться червоних ліній лаврова, імпотенти
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05.09.2024 10:34 Відповісти
Краще зробити і пожаліти, ніж не зробити і пожаліти.
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05.09.2024 11:29 Відповісти
 
 