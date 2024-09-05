Украина не сможет поразить ракетами ATACMS большинство российских самолетов, поскольку они расположены на расстоянии более 300 километров, - Кирби
Утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, является ошибочным, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби.
Он отметил, что большинство российских самолетов уже перемещены вглубь страны, поэтому их "невозможно поразить даже с помощью дальнобойного оружия".
"Наша позиция относительно ударов по территории России остается неизменной. Отмечу, что 90% самолетов, которые Россия использует для авиаударов, размещены на расстоянии более 300 километров от границы с Украиной. Поэтому утверждение, что ATACMS позволят Украине уничтожить большинство этих самолетов, является ошибочным", - сказал Кирби.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что передал США список целей в России, которые Украина хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
Пожалуйста, подождите...
коричньовачервона лінія, що в адміністації ніхто навіть не встигне до вбиральні добігти.
Ну так то да, чухня...
"Якщо щось крякає як качка, плаває як качка і виглядає як качка - то це і є качка."
шахеди шастають в беларусь молдову румунiю хай кажуть то а де iх докази
террор на террор шоб кацапи якi мешкають поруч родинами пiлотiв ракетникiв дивились по iншому як загроза для них
Твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, УКРАIНО не привяжуйте конкретно цiлi ХАЙ ДАЮТЬ дозвiл БИТИ ATACMS по кацапах деб вони не були мочитель унитазник казав де iх треба мочити
сметть агрресору лютому ворогу Украiни хай живе НЕНЬКА
Рашистські піпєлаци вигнали на дальні летовища та змусили їх укріплювати, будувати бетонні капоніри. Додаткові 800÷1000 км нальоту на тудим-сюдим призведуть до пришвидшення зносу машин та збільшать вартість кожного вильоту.
І все це не витративши жодної ракети!
Яким і в 300км зоні цілі знайдуться
Дипломатія таки працює! Якщо нею займаються профі, а не сосни кубла кульоми.