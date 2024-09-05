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россия (92987) Кирби (447) ATACMS (135)

Украина не сможет поразить ракетами ATACMS большинство российских самолетов, поскольку они расположены на расстоянии более 300 километров, - Кирби

джон,кірбі

Утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, является ошибочным, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что большинство российских самолетов уже перемещены вглубь страны, поэтому их "невозможно поразить даже с помощью дальнобойного оружия".

"Наша позиция относительно ударов по территории России остается неизменной. Отмечу, что 90% самолетов, которые Россия использует для авиаударов, размещены на расстоянии более 300 километров от границы с Украиной. Поэтому утверждение, что ATACMS позволят Украине уничтожить большинство этих самолетов, является ошибочным", - сказал Кирби.

Также читайте: Значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости ракет Storm Shadow и ATACMS, - ISW

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что передал США список целей в России, которые Украина хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
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Топ комментарии
+32
Джон, не *****. Це ****** відмазка, Повертайся до салівана, думайте ще.
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05.09.2024 06:52
+28
чергова дуже тупа та лицемірна відмазка лицемірних лицемірів...
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05.09.2024 06:49
+22
Йди вже геть з очей разом зі своїм дідом Джо та дитячими відмазками. Нікчема.
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05.09.2024 06:55
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чергова дуже тупа та лицемірна відмазка лицемірних лицемірів...
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05.09.2024 06:49 Ответить
Джон, не *****. Це ****** відмазка, Повертайся до салівана, думайте ще.
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05.09.2024 06:52 Ответить
ідіот, ближче 300км дох.. орків
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05.09.2024 06:55 Ответить
Коли кацапи відтягнуть і ті 10% за 300 км, от тоді вже Кірбі точно передаст... (це не про ракети)
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05.09.2024 10:08 Ответить
передаст в поганому сенсі
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05.09.2024 14:28 Ответить
Йди вже геть з очей разом зі своїм дідом Джо та дитячими відмазками. Нікчема.
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05.09.2024 06:55 Ответить
Тепер звісно подалі відігнали. Ви б іще років десять дискутували... Хоча саме десять років ви вже дискутуєте, мразі. Вам на голову не капле, можна розмазувати хоч до пенсії!
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05.09.2024 07:00 Ответить
Цинічні мерзенні імпотенти, хоч би декілька Петріотів дали, які гниють у вас на складах
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05.09.2024 07:04 Ответить
Не дістають? Найлегше вирішення проблемі - TOMAHAWK!
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05.09.2024 07:06 Ответить
а ось це вже така коричньовачервона лінія, що в адміністації ніхто навіть не встигне до вбиральні добігти.
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05.09.2024 07:10 Ответить
Ага, ещё бы 2-3 АУГ дали
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05.09.2024 07:41 Ответить
не буду дівок грати бо в мене прутень закороткий, так чи що? 😁
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05.09.2024 07:07 Ответить
Для початку, шановні союзники, зніміть технологічну заборону на ракетах ATACMS залітати на тариторію з координатами міжнародно-визнаних володінь рашистської пітьми, а там побачимо: є на ворожих аеродромах літаки в зоні досяжності ракет, чи немає.
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05.09.2024 07:11 Ответить
Цікаво, вони жують соплі свої чи путіна?
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05.09.2024 07:12 Ответить
Коктейль жують.
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05.09.2024 07:22 Ответить
Закатанный зебильём в асфальт Сапсан мог бить до 500 км по паспорту и гораздо дальше- по свинособачьему е@альнику.
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05.09.2024 07:18 Ответить
Знищити 10% літаків - дуже гарний результат
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05.09.2024 07:31 Ответить
Ясно. Тоді не треба. Ми ж не знали.
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05.09.2024 07:32 Ответить
Тоді профінансуйте нашу ракетнобудівну галузь. Ми знайдемо і технології і вашу електроніку закупимо як кацапи.
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05.09.2024 07:34 Ответить
не може більшість - то хай вразить меншість (для початку)
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05.09.2024 07:42 Ответить
Хотілося б,що за всіма цими проханнями України,приховувалась українська ,балістична ракета,на яку не треба дозволу для перетину "карічнєвих" ліній(
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05.09.2024 07:42 Ответить
Той грім-2, який зесяйний закопав?
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05.09.2024 07:48 Ответить
Та най хоч "розчепірка" називається,аби лиш їб@шив москалів.
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05.09.2024 07:53 Ответить
Так найвеличнійший закопав все у асфальт
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05.09.2024 10:28 Ответить
Та якби хоч асфальт з боку союзників,від західного кордону а то ж все з боку ворога((
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05.09.2024 12:59 Ответить
Нічого, з курьска ближче!
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05.09.2024 07:47 Ответить
Це з тих розмов,що й про ядерку(Якщо нема яєць зараз,то і мавши б ядерну також дозволів просили б(
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05.09.2024 07:54 Ответить
А хай 10 % - то вже не ціли? Ідіотизм...
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05.09.2024 07:47 Ответить
Куколди блд
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05.09.2024 07:49 Ответить
На болотах дуже дякують Держдепу США за вчасне повідомлення про небезпеку для їх літаків.
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05.09.2024 07:50 Ответить
В інтереси Америки не входить активне винищення військового потенціалу рашки. У них давно є договорняк із пуйлом про те, що війна відбувається на території України, бо вона є таким собі полігоном-жертвою, на яку зі сторони рашки можна викидати будь-що, тільки ядерну зброю не бажано. Скільки при цьому загине українців - їм абсолютно байдуже, бо це концепція жертви - гинути і втрачати. Тому вже стільки років нам надають дозовано зброю і звʼязують руки. Єдиний спосіб якось серйозно зашкодити параші - робити свої ракети, але багато людей досі цього не розуміють
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05.09.2024 07:54 Ответить
мляха, это ж нужно таку чухню нести
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05.09.2024 08:51 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/25/7457655/ Зеленський: Путін або неадекват, або мав домовленості щодо нападу на Україну

Ну так то да, чухня...
"Якщо щось крякає як качка, плаває як качка і виглядає як качка - то це і є качка."
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05.09.2024 08:59 Ответить
Ну нащо руйнувати міфи глядачів Єдиного мароафону? Вони ж так вірять у всі ці казки про АТACAMS, F-16 і т.д..
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05.09.2024 07:59 Ответить
Цікаво, якщо захопити кацапські ракети, чи буде заборона від сша стріляти ними по кацапії, адже в кацапських ракетах повно американських деталей.
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05.09.2024 08:02 Ответить
пiлоти ракетники террористи рф десь мешкають родини батьки десь живуть хай туди прелетить невiдомий дрон(крапка пуску ракет город живуть там рiднi террористiв чи похер головне будинок
шахеди шастають в беларусь молдову румунiю хай кажуть то а де iх докази
террор на террор шоб кацапи якi мешкають поруч родинами пiлотiв ракетникiв дивились по iншому як загроза для них
Твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, УКРАIНО не привяжуйте конкретно цiлi ХАЙ ДАЮТЬ дозвiл БИТИ ATACMS по кацапах деб вони не були мочитель унитазник казав де iх треба мочити
сметть агрресору лютому ворогу Украiни хай живе НЕНЬКА
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05.09.2024 08:13 Ответить
Загалом у цьому є сенс.
Рашистські піпєлаци вигнали на дальні летовища та змусили їх укріплювати, будувати бетонні капоніри. Додаткові 800÷1000 км нальоту на тудим-сюдим призведуть до пришвидшення зносу машин та збільшать вартість кожного вильоту.
І все це не витративши жодної ракети!
Яким і в 300км зоні цілі знайдуться
Дипломатія таки працює! Якщо нею займаються профі, а не сосни кубла кульоми.
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05.09.2024 08:25 Ответить
Це він натякає щоб ми у нього Томагавки попросили.
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05.09.2024 08:46 Ответить
Дайте дозвіл , а там побачимо.. І не треба розповідати, що це нам не допоможе.
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05.09.2024 08:47 Ответить
Як це не треба розповідати? А як ще пояснити жертві згвалтування, що їй треба розслабитись і отримувати задоволення?
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05.09.2024 08:57 Ответить
Амереканцям не потрібна наша перемога тому вони відмазки ліплять, їм потрібно просто ослаби Рашку і потрібно щоб Рашка побільше вбила Українців для зачистки тереторії від населення !!!
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05.09.2024 10:14 Ответить
Так могли б надати ракети HrSM до HIMARS дальністю 500 км, було б бажання, а на разі з військовоі допомоги на цей рік адміністрацією Байден використано тільки 1,8 мільярдів, а 6 мільярдів згорають якщо не будуть використані до кінця вересня, так як у США закінчується фінансовий рік.
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05.09.2024 10:33 Ответить
американці бояться червоних ліній лаврова, імпотенти
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05.09.2024 10:34 Ответить
Краще зробити і пожаліти, ніж не зробити і пожаліти.
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05.09.2024 11:29 Ответить
 
 