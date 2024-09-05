Украина не сможет поразить ракетами ATACMS большинство российских самолетов, поскольку они расположены на расстоянии более 300 километров, - Кирби

Утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, является ошибочным, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что большинство российских самолетов уже перемещены вглубь страны, поэтому их "невозможно поразить даже с помощью дальнобойного оружия".

"Наша позиция относительно ударов по территории России остается неизменной. Отмечу, что 90% самолетов, которые Россия использует для авиаударов, размещены на расстоянии более 300 километров от границы с Украиной. Поэтому утверждение, что ATACMS позволят Украине уничтожить большинство этих самолетов, является ошибочным", - сказал Кирби.

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Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что передал США список целей в России, которые Украина хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.