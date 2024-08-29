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Значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости ракет Storm Shadow и ATACMS, - ISW

shadows,storm

Несмотря на вывод Россией самолетов за пределы радиуса действия предоставленных Западом ракет Storm Shadow и ATACMS, значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики констатируют, что ограничения в отношении западного оружия позволяют российским силам использовать пространство укрытия в глубоких тылах России для поддержки военных действий против Украины.

В ISW обращают внимание на многочисленные сообщения западных СМИ, которые свидетельствуют о том, что правительство США запрещает Великобритании разрешать Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям в России.

В ISW отметили, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не уменьшает важности разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов.

Читайте также: РФ отвела 90% своих самолетов за пределы радиуса действия дальнобойных ракет ATACMS, - WSJ

Автор: 

россия (95418) ISW (493) ATACMS (138) Storm Shadow (18)


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Цапи і янки діють на договорняках проти України.
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29.08.2024 07:17 Ответить
Якщо підрахувати скільки коштує Паляниця і скільки вкрали слуги, то кацапія, як така, могла б уже не існувати з її базами,об'єктами,погрозами. Але воля уряду України на збагачення окремих і на знищення інших.
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29.08.2024 07:21 Ответить
https://x.com/i/status/1828828231367364741 Пожар на нефтебазе "Атлас" в Ростовской народной республике не утихает и перекинулся на новые резервуары
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29.08.2024 07:34 Ответить
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29.08.2024 07:40 Ответить
такі звіти - сіль на рану українцям, не дозволяти захиститися це ще той садизм
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29.08.2024 08:15 Ответить
 
 