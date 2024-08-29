Значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости ракет Storm Shadow и ATACMS, - ISW
Несмотря на вывод Россией самолетов за пределы радиуса действия предоставленных Западом ракет Storm Shadow и ATACMS, значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западного оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики констатируют, что ограничения в отношении западного оружия позволяют российским силам использовать пространство укрытия в глубоких тылах России для поддержки военных действий против Украины.
В ISW обращают внимание на многочисленные сообщения западных СМИ, которые свидетельствуют о том, что правительство США запрещает Великобритании разрешать Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям в России.
В ISW отметили, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не уменьшает важности разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов.
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