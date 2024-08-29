Значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости ракет Storm Shadow и ATACMS, - ISW

Несмотря на вывод Россией самолетов за пределы радиуса действия предоставленных Западом ракет Storm Shadow и ATACMS, значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики констатируют, что ограничения в отношении западного оружия позволяют российским силам использовать пространство укрытия в глубоких тылах России для поддержки военных действий против Украины.

В ISW обращают внимание на многочисленные сообщения западных СМИ, которые свидетельствуют о том, что правительство США запрещает Великобритании разрешать Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям в России.

В ISW отметили, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не уменьшает важности разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов.

Читайте также: РФ отвела 90% своих самолетов за пределы радиуса действия дальнобойных ракет ATACMS, - WSJ