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Значна кількість російських військових об’єктів залишається в межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS, - ISW

shadows,storm

Попри виведення Росією літаків за межі радіуса дії наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, значна кількість російських військових об’єктів залишається в межах досяжності західної зброї.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики констатують, що обмеження щодо західної зброї дозволяють російським силам використовувати простір укриття у глибоких тилах Росії для підтримки військових дій проти України.

У ISW звертають увагу на численні повідомлення західних ЗМІ, які свідчать про те, що уряд США забороняє Великобританії дозволяти Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.

У ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об’єктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ відвела 90% своїх літаків за межі радіуса дії далекобійних ракет ATACMS, - WSJ

Автор: 

росія (65007) ISW (653) ATACMS (139)


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Цапи і янки діють на договорняках проти України.
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29.08.2024 07:17 Відповісти
Якщо підрахувати скільки коштує Паляниця і скільки вкрали слуги, то кацапія, як така, могла б уже не існувати з її базами,об'єктами,погрозами. Але воля уряду України на збагачення окремих і на знищення інших.
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29.08.2024 07:21 Відповісти
https://x.com/i/status/1828828231367364741 Пожар на нефтебазе "Атлас" в Ростовской народной республике не утихает и перекинулся на новые резервуары
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29.08.2024 07:34 Відповісти
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29.08.2024 07:40 Відповісти
такі звіти - сіль на рану українцям, не дозволяти захиститися це ще той садизм
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29.08.2024 08:15 Відповісти
 
 