Значна кількість російських військових об’єктів залишається в межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS, - ISW

Попри виведення Росією літаків за межі радіуса дії наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, значна кількість російських військових об’єктів залишається в межах досяжності західної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики констатують, що обмеження щодо західної зброї дозволяють російським силам використовувати простір укриття у глибоких тилах Росії для підтримки військових дій проти України.

У ISW звертають увагу на численні повідомлення західних ЗМІ, які свідчать про те, що уряд США забороняє Великобританії дозволяти Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.

У ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об’єктів.

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