РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3931 посетитель онлайн
Новости
2 691 32

Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в РФ, которые хочет атаковать ракетами ATACMS

Міністр оборони України Рустем Умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что передал США список целей в России, которые Украина хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров рассказал в интервью CNN.

Как рассказал глава Минобороны, он провел разговор с высокопоставленными чиновниками США о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

"Мы объяснили, какие средства нам нужны для защиты граждан от российского террора, который россияне нам оказывают, поэтому я надеюсь, что нас услышали", - отметил Умеров.

Он подтвердил, что американской стороне предоставили список целей, которые Киев хочет поражать ракетами ATACMS.

Читайте также: Значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости ракет Storm Shadow и ATACMS, - ISW

"Мы показываем, что аэродромы, которые они используют для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов", - рассказал Умеров.

Кроме того, министр заверил, что Украина продолжит настаивать на снятии ограничений, чтобы защитить украинских гражданских и инфраструктуру.

"Они убивают наших граждан. Вот почему мы хотим сдержать их, мы хотим остановить их, мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам, чтобы бомбить города", - подчеркнул министр.

Читайте также: Встреча Остина и Умерова: Пентагон умолчал о разрешении Украине бить по территории РФ

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что украинские официальные лица готовятся представить администрации президента США Джо Байдена список целей на территории России, которые могут атаковать ВСУ, если Вашингтон отменит ограничения на применение американского дальнобойного оружия.

Автор: 

США (26542) ATACMS (138) Умеров Рустем (515)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Раз этот список есть у Умерова, то есть как минимум 2 его копии: у Дерьмака и у Ху#ла.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:27
+6
Це у дєрьмака і умєрова копії, а у ***** оригінал
показать весь комментарий
31.08.2024 17:34
+4
А копію дерьмак передав кацапам.
Невже за два з половиною роки, коли навіть самі упороті зрозуміли, що у нас з кацапами таки війна, не можна було налагодити масове виробництво того ж «Нептуна»?
Хіба не можна шляхом реверсного інженірингу, скопіювати і налагодити серійне виробництво ракет до комплекса «Точка-у»?
показать весь комментарий
31.08.2024 17:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понад 300 голосів ВР за призначення. А там списочок....)
показать весь комментарий
31.08.2024 17:31 Ответить
Раз этот список есть у Умерова, то есть как минимум 2 его копии: у Дерьмака и у Ху#ла.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:27 Ответить
У Умєрова неивключена подвійна гра - Єрмак вважає його своїм. (вважав) а уся сімейка Умерова під захистом у США - мають бізнеси від мама-тата до свата та брата , податки сплачують , діточки в шикарні школи ходять, нерухомість в улюблених місця проживання Трампа ...
показать весь комментарий
31.08.2024 17:31 Ответить
CNN-
повірте,блогерня кричить про візит Умєрова та Ермака до Вашингтону , а фото які є та новини -тільки Остін та Умеров - ШОТА ПАШЛО НЕТАК, де загубився Єрмак?
CNN-Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил CNN, что администрация Байдена все еще рассматривает его просьбу об отмене ограничений на использование Украиной оружия дальнего радиуса действия для более глубокого удара на территории России, и подтвердил, что он https://www.cnn.com/2024/08/28/politics/ukrainian-officials-biden-administration-russia-targets/index.html представил список целей на встречах с высокопоставленными должностными лицами в Вашингтоне в пятницу.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:38 Ответить
Вибачаюсь - стіл перемовин на відео у США , Козир сидить по праву руку біля Умерова , але офіційне фото зустрічі ось таке у більшості видань
показать весь комментарий
31.08.2024 17:42 Ответить
Я мріяла що Умєров поїхав здавати Козира , а тепер мрію, що його будуть перевербовувати з даними про нього від Дурова з ключиками для ФБР
показать весь комментарий
31.08.2024 17:44 Ответить
Потенциал возмездия Москве есть в Украине / Передача ракет JASSM Украине началась - ШВЕЦЬ
показать весь комментарий
31.08.2024 17:57 Ответить
Де Єрмак?; з россійским послом шифрують сповіщеня (алекс- юстасу).
показать весь комментарий
31.08.2024 17:50 Ответить
Це у дєрьмака і умєрова копії, а у ***** оригінал
показать весь комментарий
31.08.2024 17:34 Ответить
показать весь комментарий
31.08.2024 21:34 Ответить
Логічно . Партнери чекали , що планує Україна окрім психологічної та територіальнообмінної теми з заходження у області Рашки? Й дєдушка президент вже заявив про готовність надати дозвіл на далекобійку ...Й Європейські партнери на США тиснуть - тооооо...
показать весь комментарий
31.08.2024 17:28 Ответить
А копію дерьмак передав кацапам.
Невже за два з половиною роки, коли навіть самі упороті зрозуміли, що у нас з кацапами таки війна, не можна було налагодити масове виробництво того ж «Нептуна»?
Хіба не можна шляхом реверсного інженірингу, скопіювати і налагодити серійне виробництво ракет до комплекса «Точка-у»?
показать весь комментарий
31.08.2024 17:29 Ответить
До виборів не буде нічого. Не розгойдуйте човна бо Камала випаде за борт.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:33 Ответить
Після цього не варто й намагатись.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:36 Ответить
Так званий міністр оборонии який нічого не зробив для обороздаптності Україну і робить вигляд ніби він ні при чому ,єдине що його попередники корумпований Резніков і зовсім тупий Таран були ще гірше нього ,але "найвеличніший" під час війни має зрозуміти ,що мають бути кваліфіковані професіонали в міністерстві оборони ,а не віддані ОП.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:42 Ответить
Типо чтобы рашисты подготовились?
показать весь комментарий
31.08.2024 17:43 Ответить
Ну и фейс у этого Умерова ... вылитый руководитель Хамаса.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:45 Ответить
Саливанчик ,давай до праці ,треба ескалацію деескаліровати ,ато догану отримаєш в особісту справу.Може ще й з комсомола виженуть.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:56 Ответить
Невідомо, чи в США передавали, але в Кремль точно.
показать весь комментарий
31.08.2024 17:56 Ответить
Уралвагонзавод в первую очередь надо херачить .А уж опосля......
показать весь комментарий
31.08.2024 18:07 Ответить
конкретно-хто передав??
якщо єрмак-то цей список вже в смітнику
показать весь комментарий
31.08.2024 18:17 Ответить
А чого свої ракети досі не готові?
Ви вже встигли не один палац собі побудувати в різних країнах на гроші спижжені в зсу, а ракет і досі нєт...
показать весь комментарий
31.08.2024 18:51 Ответить
Єрмак передав список ГРУ/ФСБ.
показать весь комментарий
31.08.2024 19:02 Ответить
Прямо з кремля? Тобто через кабінет Ермака передала?
показать весь комментарий
31.08.2024 22:17 Ответить
Країна що має супутники не потребує списків на папері. Це імітація дії.
Точніше, поїхали вони туди з геть іншими намірами.
Які, за традицією, наше суспільство дізнається як завершене (тобто постфактум).
показать весь комментарий
01.09.2024 02:19 Ответить
 
 