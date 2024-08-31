Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в РФ, которые хочет атаковать ракетами ATACMS

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что передал США список целей в России, которые Украина хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров рассказал в интервью CNN.

Как рассказал глава Минобороны, он провел разговор с высокопоставленными чиновниками США о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

"Мы объяснили, какие средства нам нужны для защиты граждан от российского террора, который россияне нам оказывают, поэтому я надеюсь, что нас услышали", - отметил Умеров.

Он подтвердил, что американской стороне предоставили список целей, которые Киев хочет поражать ракетами ATACMS.

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"Мы показываем, что аэродромы, которые они используют для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов", - рассказал Умеров.

Кроме того, министр заверил, что Украина продолжит настаивать на снятии ограничений, чтобы защитить украинских гражданских и инфраструктуру.

"Они убивают наших граждан. Вот почему мы хотим сдержать их, мы хотим остановить их, мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам, чтобы бомбить города", - подчеркнул министр.

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Напомним, ранее издание Politico сообщало, что украинские официальные лица готовятся представить администрации президента США Джо Байдена список целей на территории России, которые могут атаковать ВСУ, если Вашингтон отменит ограничения на применение американского дальнобойного оружия.