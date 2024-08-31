Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в РФ, которые хочет атаковать ракетами ATACMS
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что передал США список целей в России, которые Украина хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров рассказал в интервью CNN.
Как рассказал глава Минобороны, он провел разговор с высокопоставленными чиновниками США о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
"Мы объяснили, какие средства нам нужны для защиты граждан от российского террора, который россияне нам оказывают, поэтому я надеюсь, что нас услышали", - отметил Умеров.
Он подтвердил, что американской стороне предоставили список целей, которые Киев хочет поражать ракетами ATACMS.
"Мы показываем, что аэродромы, которые они используют для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов", - рассказал Умеров.
Кроме того, министр заверил, что Украина продолжит настаивать на снятии ограничений, чтобы защитить украинских гражданских и инфраструктуру.
"Они убивают наших граждан. Вот почему мы хотим сдержать их, мы хотим остановить их, мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам, чтобы бомбить города", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее издание Politico сообщало, что украинские официальные лица готовятся представить администрации президента США Джо Байдена список целей на территории России, которые могут атаковать ВСУ, если Вашингтон отменит ограничения на применение американского дальнобойного оружия.
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повірте,блогерня кричить про візит Умєрова та Ермака до Вашингтону , а фото які є та новини -тільки Остін та Умеров - ШОТА ПАШЛО НЕТАК, де загубився Єрмак?
CNN-Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил CNN, что администрация Байдена все еще рассматривает его просьбу об отмене ограничений на использование Украиной оружия дальнего радиуса действия для более глубокого удара на территории России, и подтвердил, что он https://www.cnn.com/2024/08/28/politics/ukrainian-officials-biden-administration-russia-targets/index.html представил список целей на встречах с высокопоставленными должностными лицами в Вашингтоне в пятницу.
Невже за два з половиною роки, коли навіть самі упороті зрозуміли, що у нас з кацапами таки війна, не можна було налагодити масове виробництво того ж «Нептуна»?
Хіба не можна шляхом реверсного інженірингу, скопіювати і налагодити серійне виробництво ракет до комплекса «Точка-у»?
якщо єрмак-то цей список вже в смітнику
Ви вже встигли не один палац собі побудувати в різних країнах на гроші спижжені в зсу, а ракет і досі нєт...
Точніше, поїхали вони туди з геть іншими намірами.
Які, за традицією, наше суспільство дізнається як завершене (тобто постфактум).