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Новости
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Встреча Остина и Умерова: Пентагон умолчал о разрешении Украине бить по территории РФ

остін,умєров

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул неизменную поддержку Соединенных Штатов для Украины во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Минобороны США.

Остин осудил нападение России на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, произошедшее в начале этой недели, и отметил, что США "будут продолжать вести союзников и партнеров в обеспечении ключевых возможностей для помощи Украине в защите".

"Позвольте мне подчеркнуть, что никогда не следует нацеливаться на гражданских лиц, и устойчивость Украины позволит ей победить агрессию и зверства Путина", - заявил Остин.

Он также добавил, что украинские военные остаются непоколебимыми.

"Они продолжают отражать атаки [Кремля] и наносят существенные потери российским оккупантам. Поэтому не сомневайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от поддержки свободной и суверенной Украины", - сказал он.

В Пентагоне напомнили, что на следующей неделе в Германии состоится очередное заседание в формате "Раммштайн".

Также читайте: Умеров встретился с Остином: обсудили поставки вооружения и ПВО и развитие оборонной промышленности Украины

Автор: 

США (26528) Остин Ллойд (420) Умеров Рустем (515)


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Топ комментарии
+17
Чогось і сумнівів не було. Всьому світу вже давно відомо - що собою являють бубочкіни кадри. І лише вони самі "здивовано" кліпають очима: "пачіму ми нє в НАТО?" ПЗЗЗЗЗЗЗЗДЦЬ. СТИД!
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31.08.2024 08:32
+15
Хай подякують що цих пі. дрів взагалі хтось кудись пустив
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31.08.2024 08:28
+13
Ну не можуть ні дипломати,ні змі написати що зє&к° свої ракети закатали в асфвльт "великого крадівництва"!
Уявляєте скільки різних ракет ( розроблених і випробуваних ще при Порошенко!)можна було наробити на 14 мільярдів$ тільки у 2021 закатаних в асфальт і виведених зє в офшори,замість будівництва доріг для окупантів?!
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31.08.2024 08:41
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лицеміри навіть мовчки продовжують лицемірно лицемірити-бо мовчання це теж відповідь...
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31.08.2024 08:27 Ответить
А "лицеміри" - це у тебе ХТО? Невже д"Єрмак з Умеровим? Бо вони просто "промовчали"! А Остіну навіщо "проявлять ініціативу"?
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31.08.2024 09:42 Ответить
Хай подякують що цих пі. дрів взагалі хтось кудись пустив
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31.08.2024 08:28 Ответить
Це ви про дєрьмака і умер-ова?
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31.08.2024 08:40 Ответить
Пентагон сором"язливо втупив очі в землю - піздєц
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31.08.2024 08:29 Ответить
Що ти мелеш боте?
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31.08.2024 08:44 Ответить
А як було?
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31.08.2024 08:56 Ответить
Уявляю,як це було.У них напряму запитали,а вони такі,хто куди,той сидить нігті роздивляється,той туфлею килим закотує,ще один сидить,дивіться як стеля пофарбована і насвистує "янки дудл".Зустріч була конструктивною.
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31.08.2024 08:31 Ответить
Ну не можуть ні дипломати,ні змі написати що зє&к° свої ракети закатали в асфвльт "великого крадівництва"!
Уявляєте скільки різних ракет ( розроблених і випробуваних ще при Порошенко!)можна було наробити на 14 мільярдів$ тільки у 2021 закатаних в асфальт і виведених зє в офшори,замість будівництва доріг для окупантів?!
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31.08.2024 08:41 Ответить
Уявляю - ні одної. "розроблених і випробуваних ще при Порошенко!" - при Порошенко ні одна ракета випробувана не була, якщо ви про Грім-2 звичайно, а другі нам ничим не допоможуть по кацапії бити.
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31.08.2024 13:06 Ответить
мовчання - знак згоди
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31.08.2024 08:31 Ответить
Чогось і сумнівів не було. Всьому світу вже давно відомо - що собою являють бубочкіни кадри. І лише вони самі "здивовано" кліпають очима: "пачіму ми нє в НАТО?" ПЗЗЗЗЗЗЗЗДЦЬ. СТИД!
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31.08.2024 08:32 Ответить
Присем здесь Бубочка? Американские избиратели боятся прямого конфликта с Парашей а политики следуют пожеланиям избирателей. США НИКОГДА не имела военного боестолкновения с войсками параши и обычный избиратель США этого панически боится. Тем более что Голливуд их давно переугал ядерной войной выпустив десятки фильмов. Среднеамериканский избиратель-он не намного умнее среднеукраинского. И в США политики напрямую зависят от избирателей-это большой недостаток демократии особенно в условиях войны. Напомнить КТО выбрал Зеленского который пообещал сдать Украину Путину прямо в предвыборной речи("Стану на колени перед Путиным") А вот почему за 2,5 лет мы не возобновили производство своих крылатызх ракет и не нуждно спашивать разрешение США-это вопрос к Бубочке.
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31.08.2024 11:31 Ответить
тупий коммент
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01.09.2024 02:46 Ответить
Пентагон дипломатично порадив пошукати під асфальтом та у офшорах зє.
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31.08.2024 08:32 Ответить
Пентагон хай пошукає стратегічні бомбардувальники і ракети які знищили в 90-х!
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31.08.2024 08:44 Ответить
І? Нагадаю! Війна йде з 2014 року коли Янукович,тоді ще не усунутий за держзраду, запросив ЗС РФ в Україну.
То вині в Пентагоні що зє за три роки скоротив ЗСУ на 40%,не виробив жодної ракети (тільки макети),не купував спорядженя і БК,а тільки боровся не з уйлом і рашею,а з Порошенко - тим хто все це робив!
То в тебе як в будь-якого расєяніна вині американці?
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31.08.2024 09:01 Ответить
якщо б американці виконали свої зобов'язання в 2014 війни взагалі б не було ! може в 2008 треба було надати ПДЧ ? нагадати хто був проти ? так саме імпотентна позиція американців призвела до війни ! може нагадаєш скільки разів американські президенти знайшли час зустрітись з Порошенком ? зате ***** американський президент називав хорошим парнем !
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31.08.2024 09:43 Ответить
Які зобов'язаня? Такі як зє понапідписував? ЗОБОВ'ЯАНЯ і МЕОРАНДУМ про наміри це дві великі різниці,хоч як зє нави "безпековими угодами" вони не надають жодної безпеки!
Нагадати тобі за кульки у ВРУ "НАТО НЕТ", жулькіни "жоден танк" і інше? Нагадати у 2020 відмову мононабріду голосувати за статус України як союзника поза НАТО?
З Порошенком Трамп зустрівся раз,і після цього зламали ембарго на летальну зброю для України(ЗСУ отримали джави + ще дещо).
А хіба не Янукович запросив ВС РФ на територію України,до того,як його побавили повноважень?!
Хіба не зє запросив уйла в 2022 нападати,щоб вятувати зє від повтореня долі Янека?
Хіба американці/НАТО за три роки скоротили ЗСУ на ~40%? Закуіпівлі для ЗСУ скоротили,а держрезерв,накопичений Порошенко розікрали "великі зелені миші"?
Факти свідчать що зє,запрошучи на шашлики,готувався воювати з НАТО під керівництвом кремля.
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31.08.2024 11:32 Ответить
не треба плутати дурочка з кварталу з брехливо-стікливою владою США ! так повністю згоден статус союзника з американцями поза НАТО зараз би нам допоміг . про джавеліни нагадаю їх було 37 штук із забороною використовувати на Донбасі . якщо меморандум не про що тоді що можно підписувати з американцями ? про яке міжнародне право можно розмовляти коли в радбезі досі сидить агресор ?
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31.08.2024 12:13 Ответить
То навіщо обирали "дурочка з квартау"? Аби не Порошенко,атопутіннападет! Доспівались?
.Джави не забороняли,а вони були призначені для навчаня і тренуваня,і в разі загрози ЗСУ змогли їх застосувати! Що і було зроблено у 2022.
Нагадати скільки посадовців USA + UK сидли в Києві і з скандалом передавали ці подарунки ЗСУ?
Як зє зі штанів вистрибував,аби ця зброя пішла на склади митниці,де його дружбан Вова ху мав їх розбомбити у перші години?
Можна підписувати домовленості як Ізраель,які працюють,а не меморандуми про наміри розпочати консультаціі як зє! А назвати іх для зєлохторату він може як завгодно - хоч міжгалактичним великим безпековим договорм! Назвав жеж " безпекові угоди" - зєбидло схавало!
Сидить. Але допомагають всупереч бажаню і діям зє і його посіпак!
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31.08.2024 12:51 Ответить
о да))) пишите исчо! якщо б не яник, чи зе, ми б як ух! своїми ракетами як дали б! і вся росія була б знищена! 😂35 країн блок нато проти 1 росії створили, а Україна тупа не може відбитися. Де ви такі ідіоти беретеся....
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01.09.2024 02:49 Ответить
Дурненьке Gen! В світі є 80% людей з IQ(ящо знаєш що це таке) нижче середнього. Україна не виключеня!
От вони і обирають то янека,то зє та пушуть дурню як ти.
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01.09.2024 10:05 Ответить
а де єрмак??
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31.08.2024 08:33 Ответить
Чеченців знищує. Не все ж татарову.
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31.08.2024 08:36 Ответить
Хтілося би помріяти ...Пентагон: 🤡 Геть разом з ОПою ...тоді буде дозвіл та зброя ...
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31.08.2024 08:37 Ответить
Умеров хоч раз на фронті побував ? поїхав би разом з "найвеличнішим" в Покровськ ,а то таке враження що міністр оборони жодного відношення до оборони не має .
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31.08.2024 08:39 Ответить
Якщо разом із зє - хлопці відпочинуть!
Бо рашисти оберігають свою бубочку!
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31.08.2024 08:43 Ответить
А що будет когда зешелупонь свалит , засветив позиции... Даже представить не хочу. Кроме всего, бедосик - и в Африке бедосик.
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31.08.2024 08:56 Ответить
Нічого, вода камінь точить, знов же на атакамсі можна написати паляниця,тта хїбашити по курьску чи бялгороду
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31.08.2024 08:44 Ответить
Чим ***** зміг їх так налякати? Чи може панда сі?
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31.08.2024 08:46 Ответить
Не налякати! Вони не хочуть поразки раші! Бо де тоді бусикі і дзекальця(смартфони, біжутерію) зможуть обмінювати на сировину?!
Ну як і 200 років тому.
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31.08.2024 09:06 Ответить
Покаталися за океан, відпочили - пора назад.
ККД - нуль цілих х.й десятих.
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31.08.2024 08:47 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/47867 Борислав Береза :
:
Сторінка ОП повідомила, що розпочався візит до Вашингтона української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою - міністеркою економіки України Юлією Свириденко. Перша зустріч відбулася з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ллойда впізнав. А от віцепремʼєр-міністерку...
Дивлячись на це фото лише у мене з'явилася думка, що Свириденко якось погано виглядає? А це ж її презентують, як наступного Прем'єр-міністра. Чи презентація це одне, а прислуга ОПи відпрацьовує перед Господарем і показує, хто насправді головний? Навіть, якщо це завгосп.
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31.08.2024 09:01 Ответить
Операція у Свириденко по зміні статі увінчалась успіхом?
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31.08.2024 11:12 Ответить
Після того як Умєров промовчав про мародерство і кремлівську агентуру, то Остін промовчав і про дозвіл бити по рф.
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31.08.2024 09:03 Ответить
У присутності "Козиря" був не багатослівним.
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31.08.2024 09:05 Ответить
То хоч д'єрмака заарештуйте! Він немає дипломатичної недоторканності! А у вас купа компромату на нього! Хоч якась користь буде з цієї поїздки.
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31.08.2024 09:11 Ответить
А шо ви хотіли від зеБілів - вони вирядилися в уніформу кубинських барбудас і поїхали просити подачки у принципових ворогів комуністичного режиму Фіделя у Західній півкулі.
Уявляєте, американці знищили Че Гевару 57 років тому в Болівії, полегшено зітхнули і тут на вам здрасьте - друге пришестя Єрмака народу США в лахміттях Команданта Че з супроводжуючою неголено-зеленою шоблою.
Унюхані буратіни взяли в оренду Україну! А кріпаки чекають Юрієва дня, який пересли на після війни, яка невідомо коли скінчиться...
Може вже краще варіант: перемога Путіна - всеукраїнський партизанський рух - всеукраїнське повстання і знову будемо шукати когось, схожого на Кравчука?
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31.08.2024 09:30 Ответить
Не в аренду вони Україну взяли, а в заручники. Якщо вже перемога *****, то краще вже тоді своєю агентурою наповнити
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31.08.2024 09:45 Ответить
А то буцім-то хтось очікував, що побачивши Єрмака США відразу дозволило використовувати свою зброю по Московії.
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31.08.2024 09:44 Ответить
Дивлячись на Ермака та Умерова, я би теж промовчав !!
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31.08.2024 09:47 Ответить
з цим дозволом як з писаною торбою. На фронті критична ситуація, про який дозвіл може бути мова і для чого про це весь час гундосити. Це що виправдовує власні пройоби? Навпаки, це підкреслює бездарність нашої дипломатії а можливо й саботаж
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31.08.2024 09:47 Ответить
Бо треба було Януковича посилати на перемовини. От тоді точно все було б.
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31.08.2024 10:01 Ответить
Мовчання --- це не заборона. Хіба нє?? Життя показує ,що якщо Галя мовчить ,а не верещить --- то буде.
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31.08.2024 10:01 Ответить
С заданием не справились,пусть пишут заявления и "давай досвиданья".
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31.08.2024 10:14 Ответить
Тож не сумнівайтеся, Сполучені Штати не відмовляться від підтримки вільної та суверенної України", на словах, лицемірною американською брехнею і обіцянками,котрі США, ПОЧИНАЮЧИ З ПІДПИСАННЯ БУДАПЕШТСЬКОГО ПАПІРЦЯ НЕ ВИКОНУВАЛИ І НІКОЛИ НЕ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИ.
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31.08.2024 10:17 Ответить
Коли в тому році, в грудні дермак поїхав в штати, то після того нам пів року не давали ні гроші ні зброю, нічого. Думаю що зараз теж саме буде.
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31.08.2024 10:38 Ответить
Так їздили чого? Прокататись?
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31.08.2024 10:50 Ответить
Їздили, хочь америку подивились, тепер на банковій їм всі будуть заздрити, а вони розповідатимуть на каві, яка вона є та Америка.....
Колгосп.
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31.08.2024 11:02 Ответить
В перервах зустрічей з оточенням Рижого Донні зустрілись з Остіном та деякими неназваними особами від Байдена.
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31.08.2024 11:14 Ответить
так, зауваження не по темі, бо вже задовбало: от остін справжній бойовий генерал,а цей умєров - просто безіменний ***, який до свого призначення дєрьмаком на посаду не знав,що таке військо!! от якого *** остін вбраний, як пристойний дядько, а умєров - у спецовку сантехніка, як їбучий мудак???!!!!
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31.08.2024 14:12 Ответить
умерова в США привіз єрмак
А з єрмаком справ не бажають мати..
хто він такий????
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31.08.2024 14:41 Ответить
Мавпа! Якщо цього не зробити, то русня до зими в труху перетворить всю енергосистему України!
Чи може США мають план, що Україні родити з усім тим покурочиним мотлохом від ракетних ударів?! США за океаном. Їх громадянам байдуже на Українців, що потерпають від ракетних ударів!
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01.09.2024 10:16 Ответить
 
 