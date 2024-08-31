Встреча Остина и Умерова: Пентагон умолчал о разрешении Украине бить по территории РФ

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул неизменную поддержку Соединенных Штатов для Украины во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Минобороны США.

Остин осудил нападение России на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, произошедшее в начале этой недели, и отметил, что США "будут продолжать вести союзников и партнеров в обеспечении ключевых возможностей для помощи Украине в защите".

"Позвольте мне подчеркнуть, что никогда не следует нацеливаться на гражданских лиц, и устойчивость Украины позволит ей победить агрессию и зверства Путина", - заявил Остин.

Он также добавил, что украинские военные остаются непоколебимыми.

"Они продолжают отражать атаки [Кремля] и наносят существенные потери российским оккупантам. Поэтому не сомневайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от поддержки свободной и суверенной Украины", - сказал он.

В Пентагоне напомнили, что на следующей неделе в Германии состоится очередное заседание в формате "Раммштайн".

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