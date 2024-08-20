РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8366 посетителей онлайн
Новости
596 3

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 6 сентября, - СМИ

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 6 вересня, - ЗМІ

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 6 сентября на одноименной авиабазе в Германии. Это уже 24-е по счету заседание "Рамштайн".

Об этом журналистам "Радіо Свобода" рассказали в Военно-воздушных силах США в Европе, информирует Цензор.НЕТ.

"6 сентября 2024 года министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", Германия", - говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоялось в очном формате 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Читайте также: США продолжат координировать работу формата "Рамштайн"

Автор: 

Германия (6939) НАТО (9970) Рамштайн (146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може дадуть 100 F-35?.. чи 150
показать весь комментарий
20.08.2024 16:53 Ответить
нічого більше не дадуть ,від того, що дають, вони давати більше не дають, тому, що "трупіна- рашиста" , сцуть
показать весь комментарий
20.08.2024 17:10 Ответить
Du hast mich... (с)
показать весь комментарий
20.08.2024 17:37 Ответить
 
 