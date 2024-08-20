Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 6 сентября, - СМИ
Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 6 сентября на одноименной авиабазе в Германии. Это уже 24-е по счету заседание "Рамштайн".
Об этом журналистам "Радіо Свобода" рассказали в Военно-воздушных силах США в Европе, информирует Цензор.НЕТ.
"6 сентября 2024 года министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", Германия", - говорится в сообщении.
Напомним, что предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоялось в очном формате 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
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товарищ Маузер 2
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Алекс Скела
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