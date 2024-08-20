Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 6 вересня, - ЗМІ

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі в Німеччині. Це вже 24-те за ліком засідання "Рамштайн".

Про це журналістам "Радіо Свобода" розповіли у Військово-повітряних силах США в Європі, інформує Цензор.НЕТ.

"6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбулося в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

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