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Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня, - ЗМІ

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 6 вересня, - ЗМІ

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі в Німеччині. Це вже 24-те за ліком засідання "Рамштайн".

Про це журналістам "Радіо Свобода" розповіли у Військово-повітряних силах США в Європі, інформує Цензор.НЕТ.

"6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбулося в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Читайте також: США продовжать координувати роботу формату "Рамштайн"

Автор: 

Німеччина (7336) НАТО (6431) Рамштайн (153)


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може дадуть 100 F-35?.. чи 150
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20.08.2024 16:53 Відповісти
нічого більше не дадуть ,від того, що дають, вони давати більше не дають, тому, що "трупіна- рашиста" , сцуть
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20.08.2024 17:10 Відповісти
Du hast mich... (с)
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20.08.2024 17:37 Відповісти
 
 