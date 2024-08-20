Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня, - ЗМІ
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі в Німеччині. Це вже 24-те за ліком засідання "Рамштайн".
Про це журналістам "Радіо Свобода" розповіли у Військово-повітряних силах США в Європі, інформує Цензор.НЕТ.
"6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбулося в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
товарищ Маузер 2
показати весь коментар20.08.2024 16:53 Відповісти Мені подобається 0
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар20.08.2024 17:10 Відповісти Мені подобається 0
Алекс Скела
показати весь коментар20.08.2024 17:37 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль