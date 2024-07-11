РУС
США продолжат координировать работу формата "Рамштайн"

Соединенные Штаты будут продолжать координировать работу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом сообщил в четверг во время пресс-брифинга на полях саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный представитель Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается UDCG (Контактной группы по вопросам обороны Украины. - Ред.), она будет оставаться под руководством США", - отметил представитель Альянса.

Он уточнил, что американская сторона, которая создала эту Контактную группу, будет продолжать координацию встреч на регулярной основе, которые проходят практически ежемесячно.

США,координують роботу так,щоб Україна не перемогла рашиста...
показать весь комментарий
11.07.2024 20:57 Ответить
"Координувати" - це гальмувати ?
показать весь комментарий
11.07.2024 22:12 Ответить
 
 