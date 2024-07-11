США продолжат координировать работу формата "Рамштайн"

Соединенные Штаты будут продолжать координировать работу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом сообщил в четверг во время пресс-брифинга на полях саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный представитель Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается UDCG (Контактной группы по вопросам обороны Украины. - Ред.), она будет оставаться под руководством США", - отметил представитель Альянса.

Он уточнил, что американская сторона, которая создала эту Контактную группу, будет продолжать координацию встреч на регулярной основе, которые проходят практически ежемесячно.