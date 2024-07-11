408 2
США продолжат координировать работу формата "Рамштайн"
Соединенные Штаты будут продолжать координировать работу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
Об этом сообщил в четверг во время пресс-брифинга на полях саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный представитель Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается UDCG (Контактной группы по вопросам обороны Украины. - Ред.), она будет оставаться под руководством США", - отметил представитель Альянса.
Он уточнил, что американская сторона, которая создала эту Контактную группу, будет продолжать координацию встреч на регулярной основе, которые проходят практически ежемесячно.
