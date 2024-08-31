Зустріч Остіна та Умєрова: Пентагон промовчав про дозвіл Україні бити по території РФ

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив незмінну підтримку Сполучених Штатів для України під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Міноборони США.

Остін засудив напад Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру України, що стався на початку цього тижня, і зазначив, що США "продовжуватимуть вести союзників і партнерів у забезпеченні ключових можливостей для допомоги Україні в захисті".

"Дозвольте мені наголосити, що ніколи не слід націлюватися на цивільних осіб, і стійкість України дозволить їй перемогти агресію та звірства Путіна", - заявив Остін.

Він також додав, що українські військові залишаються непохитними.

"Вони продовжують відбивати атаки [Кремля] і завдають істотних втрат російським окупантам. Тож не сумнівайтеся, Сполучені Штати не відмовляться від підтримки вільної та суверенної України", - сказав він.

У Пентагоні нагадали, що наступного тижня у Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі "Раммштайн".

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