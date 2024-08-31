Зустріч Остіна та Умєрова: Пентагон промовчав про дозвіл Україні бити по території РФ
Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив незмінну підтримку Сполучених Штатів для України під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Міноборони США.
Остін засудив напад Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру України, що стався на початку цього тижня, і зазначив, що США "продовжуватимуть вести союзників і партнерів у забезпеченні ключових можливостей для допомоги Україні в захисті".
"Дозвольте мені наголосити, що ніколи не слід націлюватися на цивільних осіб, і стійкість України дозволить їй перемогти агресію та звірства Путіна", - заявив Остін.
Він також додав, що українські військові залишаються непохитними.
"Вони продовжують відбивати атаки [Кремля] і завдають істотних втрат російським окупантам. Тож не сумнівайтеся, Сполучені Штати не відмовляться від підтримки вільної та суверенної України", - сказав він.
У Пентагоні нагадали, що наступного тижня у Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі "Раммштайн".
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Уявляєте скільки різних ракет ( розроблених і випробуваних ще при Порошенко!)можна було наробити на 14 мільярдів$ тільки у 2021 закатаних в асфальт і виведених зє в офшори,замість будівництва доріг для окупантів?!
То вині в Пентагоні що зє за три роки скоротив ЗСУ на 40%,не виробив жодної ракети (тільки макети),не купував спорядженя і БК,а тільки боровся не з уйлом і рашею,а з Порошенко - тим хто все це робив!
То в тебе як в будь-якого расєяніна вині американці?
Нагадати тобі за кульки у ВРУ "НАТО НЕТ", жулькіни "жоден танк" і інше? Нагадати у 2020 відмову мононабріду голосувати за статус України як союзника поза НАТО?
З Порошенком Трамп зустрівся раз,і після цього зламали ембарго на летальну зброю для України(ЗСУ отримали джави + ще дещо).
А хіба не Янукович запросив ВС РФ на територію України,до того,як його побавили повноважень?!
Хіба не зє запросив уйла в 2022 нападати,щоб вятувати зє від повтореня долі Янека?
Хіба американці/НАТО за три роки скоротили ЗСУ на ~40%? Закуіпівлі для ЗСУ скоротили,а держрезерв,накопичений Порошенко розікрали "великі зелені миші"?
Факти свідчать що зє,запрошучи на шашлики,готувався воювати з НАТО під керівництвом кремля.
.Джави не забороняли,а вони були призначені для навчаня і тренуваня,і в разі загрози ЗСУ змогли їх застосувати! Що і було зроблено у 2022.
Нагадати скільки посадовців USA + UK сидли в Києві і з скандалом передавали ці подарунки ЗСУ?
Як зє зі штанів вистрибував,аби ця зброя пішла на склади митниці,де його дружбан Вова ху мав їх розбомбити у перші години?
Можна підписувати домовленості як Ізраель,які працюють,а не меморандуми про наміри розпочати консультаціі як зє! А назвати іх для зєлохторату він може як завгодно - хоч міжгалактичним великим безпековим договорм! Назвав жеж " безпекові угоди" - зєбидло схавало!
Сидить. Але допомагають всупереч бажаню і діям зє і його посіпак!
От вони і обирають то янека,то зє та пушуть дурню як ти.
Бо рашисти оберігають свою бубочку!
Ну як і 200 років тому.
ККД - нуль цілих х.й десятих.
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Сторінка ОП повідомила, що розпочався візит до Вашингтона української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою - міністеркою економіки України Юлією Свириденко. Перша зустріч відбулася з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ллойда впізнав. А от віцепремʼєр-міністерку...
Дивлячись на це фото лише у мене з'явилася думка, що Свириденко якось погано виглядає? А це ж її презентують, як наступного Прем'єр-міністра. Чи презентація це одне, а прислуга ОПи відпрацьовує перед Господарем і показує, хто насправді головний? Навіть, якщо це завгосп.
Уявляєте, американці знищили Че Гевару 57 років тому в Болівії, полегшено зітхнули і тут на вам здрасьте - друге пришестя Єрмака народу США в лахміттях Команданта Че з супроводжуючою неголено-зеленою шоблою.
Унюхані буратіни взяли в оренду Україну! А кріпаки чекають Юрієва дня, який пересли на після війни, яка невідомо коли скінчиться...
Може вже краще варіант: перемога Путіна - всеукраїнський партизанський рух - всеукраїнське повстання і знову будемо шукати когось, схожого на Кравчука?
Колгосп.
А з єрмаком справ не бажають мати..
хто він такий????
Чи може США мають план, що Україні родити з усім тим покурочиним мотлохом від ракетних ударів?! США за океаном. Їх громадянам байдуже на Українців, що потерпають від ракетних ударів!