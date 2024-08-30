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Умєров зустрівся з Остіном: обговорили постачання озброєння і ППО та розвиток оборонної промисловості України

Умєров зустрівся з Остіном: обговорили постачання озброєння і ППО та розвиток оборонної промисловості України

Міністр оборони України Рустем Умєров у Вашингтоні зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Говорили серед іншого про необхідність постачання Україні додаткових систем ППО на тлі російських ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

У п'ятницю, 30 серпня, українська делегація прибула до Вашингтона, де зустрілася з главою Пентагона Ллойдом Остіном.

За словами Умєрова, він проінформував свого американського колегу про ситуацію на фронті, а також про подальші цілі України. Своєю чергою українські генерали розповіли про пріоритетні потреби ЗСУ в озброєнні, техніці та навчанні наших військових.

"Предметно обговорили ситуацію з триваючими російськими обстрілами цивільних обʼєктів та критичної інфраструктури. Тільки за останні чотири дні російські загарбники атакували Україну більш ніж 400 різними ракетами та дронами", - розповів очільник Міноборони.

За словами Умєрова, наразі  протиповітряна оборона залишається пріоритетом України. Він розповів, що Україні потрібні установки ППО та ракети до них для захисту критичної інфраструктури, міст та людей.

Крім цього, сторони обговорили розвиток української оборонної промисловості.

Умєров зазначив, що за останні два роки було запущено сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. 

Читайте також: Умєров та Єрмак відвідають Вашингтон, щоб переконати США дати дозвіл бити по об’єктах РФ далекобійною зброєю, - CNN

"Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України", - наголосив міністр.

Він також подякував США за їхню лідерську позицію та підтримку, а Остіну за його особистий внесок у роботу Контактної групи з питань оборони України.

Читайте також: На засіданні Ради Україна-НАТО обговорили створення щита ППО над західними регіонами країни, - Умєров

Автор: 

ППО (3166) допомога (8322) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (595)


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Топ коментарі
+4
А де д'єрмак? Невже заарештували?
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30.08.2024 22:02
+1
Аби в нас було стільки ППО скільки зустрічей, ми би себе і всю Європу захистили.
Я не дуже сподіваюсь на ці розмови, бо вже давно не бачу по результатам цих зустрічей хоч якісь спільні заяви для преси.
Це насторожує.
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30.08.2024 22:19
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А де д'єрмак? Невже заарештували?
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30.08.2024 22:02 Відповісти
Єрмак, як і Порошенко, ні до чого не підкопаєшся.
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30.08.2024 22:08 Відповісти
до чого це ти висрав?
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30.08.2024 23:16 Відповісти
Тільки-но слухала поважного Федорова (один з росіян кому модна вірити в його щирості) - "Скоро Єрмак встретися с Остиным. С кем будет вести переговоры Умеров пока не известно"
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31.08.2024 01:45 Відповісти
єрмачину з самоля викинули?
це ж, все, за наші кошти, ****!!!
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30.08.2024 22:10 Відповісти
Аби в нас було стільки ППО скільки зустрічей, ми би себе і всю Європу захистили.
Я не дуже сподіваюсь на ці розмови, бо вже давно не бачу по результатам цих зустрічей хоч якісь спільні заяви для преси.
Це насторожує.
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30.08.2024 22:19 Відповісти
"Козирь" зустрівся з Остіним.
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30.08.2024 22:21 Відповісти
Тобто Остін буде будувати заводи?
Чи змінювати систему оподаткування?
Чи буде інвестеянєю на пенсії?
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30.08.2024 22:25 Відповісти
ПЕПРЕВЕРБОВУЮТЬ як Дурова? Эрмачину? В США за співпрацю з спецслужбами великі бонуси агенту Кремля
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31.08.2024 01:41 Відповісти
Допоки різне лайно зустрічатиметься з партнерами замість того, аби зустрічатись з прокурорами, не буде толку.
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31.08.2024 07:48 Відповісти
Яка нахрін ППО витримає пуски зенітних ракет вартістю по півмільйона долларів по Шахеду, який коштує ледве 200 тисяч!
Війна - це в першу чергу армія, але армія напряму залежить від економікі. І війна з Росією показала, як помилися військові стратеги Заходу відносно ведення звичайної війни. Виявилося, що крім Саддама і Каддафі є вороги і покрутіші.
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31.08.2024 08:18 Відповісти
 
 