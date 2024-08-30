Умєров зустрівся з Остіном: обговорили постачання озброєння і ППО та розвиток оборонної промисловості України
Міністр оборони України Рустем Умєров у Вашингтоні зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Говорили серед іншого про необхідність постачання Україні додаткових систем ППО на тлі російських ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
У п'ятницю, 30 серпня, українська делегація прибула до Вашингтона, де зустрілася з главою Пентагона Ллойдом Остіном.
За словами Умєрова, він проінформував свого американського колегу про ситуацію на фронті, а також про подальші цілі України. Своєю чергою українські генерали розповіли про пріоритетні потреби ЗСУ в озброєнні, техніці та навчанні наших військових.
"Предметно обговорили ситуацію з триваючими російськими обстрілами цивільних обʼєктів та критичної інфраструктури. Тільки за останні чотири дні російські загарбники атакували Україну більш ніж 400 різними ракетами та дронами", - розповів очільник Міноборони.
За словами Умєрова, наразі протиповітряна оборона залишається пріоритетом України. Він розповів, що Україні потрібні установки ППО та ракети до них для захисту критичної інфраструктури, міст та людей.
Крім цього, сторони обговорили розвиток української оборонної промисловості.
Умєров зазначив, що за останні два роки було запущено сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю.
"Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України", - наголосив міністр.
Він також подякував США за їхню лідерську позицію та підтримку, а Остіну за його особистий внесок у роботу Контактної групи з питань оборони України.
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це ж, все, за наші кошти, ****!!!
Я не дуже сподіваюсь на ці розмови, бо вже давно не бачу по результатам цих зустрічей хоч якісь спільні заяви для преси.
Це насторожує.
Чи змінювати систему оподаткування?
Чи буде інвестеянєю на пенсії?
Війна - це в першу чергу армія, але армія напряму залежить від економікі. І війна з Росією показала, як помилися військові стратеги Заходу відносно ведення звичайної війни. Виявилося, що крім Саддама і Каддафі є вороги і покрутіші.