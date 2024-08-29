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Умєров та Єрмак відвідають Вашингтон, щоб переконати США дати дозвіл бити по об’єктах РФ далекобійною зброєю, - CNN

та,єрмак,умєров

30 серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров планують відвідати з візитом Сполучені Штати. Вони будуть намагатися вмовити американських чиновників зняти обмеження на удари по Росії американською далекобійною зброєю. Також вони передадуть Білому дому список першочергових цілей в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на українського депутата, який знайомий з планами України.

Зазначається, що Умєров зустрінеться у Вашингтоні зі своїм колегою, Ллойдом Остіном. З ким зустрінеться Єрмак, поки що невідомо; минулого разу під час візиту до США він зустрічався з державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Вони проведуть зустріч... щоб спробувати конкретно переконати Білий дім зняти обмеження на удари далекобійної зброї по російській території. Вони нададуть перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України", - сказав виданню нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На засіданні Ради Україна-НАТО обговорили створення щита ППО над західними регіонами країни, - Умєров

Щобільше, Україна сподівається, що США дослухаються до її аргументів. Врешті-решт, Київ не бачить нічого ескалаційного в тому, щоб застосувати американську далекобійну зброю по російських об'єктах на великій відстані від кордону.

"Ми вважаємо удари американською зброєю вглиб російської зброї не більш провокаційними, ніж удари американською зброєю по російській території біля кордону... В обох випадках це територія Росії, і немає різниці, наскільки глибоко розташовані цілі", – резюмував депутат.

Автор: 

візит (1577) США (22643) Єрмак Андрій (1371) Умєров Рустем (595)


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Топ коментарі
+57
********, скажить, в 2019 році у бюлетне було призвіще Ермак? Ви його вибирали чі отого свого зараз вже простроченого?
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29.08.2024 07:44
+38
Які бридкі пики...
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29.08.2024 07:47
+32
безуглу візьмуть?
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29.08.2024 07:44
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Я так розумію - це щоб не дали ніякого дозволу та зменшили підтримку України, тим самим збільшивши загибель воїнів ЗСУ?
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29.08.2024 10:01 Відповісти
"Господа состоятельные кроты..."
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29.08.2024 10:04 Відповісти
Взагалі допомога припинеться
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29.08.2024 10:07 Відповісти
Може Умеров забере свого брата мобiлiзацiйного вiку з США,перевезе обратно родину як словоблудив в бажаннях Шмигаль та найвеличнiший о бажаннях повернути 7.5 млн наших громадян.
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29.08.2024 10:07 Відповісти
Ця "місія" за визначенням провальна.
Складається враження, що клован готує собі обґрунтування і винних -- "сцикливий і ненадійний Захід" -- для пояснення дагаравнячка потреби форуму миру.
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29.08.2024 10:12 Відповісти
Два дебила - это сила!!!!!
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29.08.2024 10:16 Відповісти
Я б цю парочку у свій дім не пустив. Ще виделки зникнуть....
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29.08.2024 10:27 Відповісти
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29.08.2024 10:34 Відповісти
ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

Может, это выглядит странно, но на самом деле, ошибки допускают не только миллиардеры, наподобие Паши, но даже матёрые разведчики. Бывало, забрасывать их за линию фронта или за границу, прямо в самое логово федерации, а они бац, и оказываются совсем в неожиданном месте. Как известно, разведчик с позывным Люся неоднократно и собственными руками, отражал нападение ДРГ противника на Банковую. В самые отчаянные моменты, ему приходилось отбиваться просто тем, что попалось, а именно, мивиной и скумбрией. Да и потом он не сидел, сложа ноги. Как оказалось, он активно осуществлял развед выходы, о чем свидетельствуют знающие люди.

И оказалось, он же, вместе с Татаровым, уничтожал кадыровцев по Киеву. Вернее, Люся их добывал в развед выходах, доводил до Киева, и отдавал их под пресс Татарова. Все складывалось как нельзя лучше, но в последний раз, как раз на выходе, случилось ошибка в стиле Павлика. Он опять отправился за кадыровцами непосредственно за линию фронта. До границы Украины дошел без вопросов, скрытно и тихо, но когда оказался с той стороны, обнаружил, что попал не на территорию противника, а непосредственно в США. И вот прямо сейчас Люся занят разбором своей разведывательной операции с целью выяснить, где он совершил ошибку и повернул не туда. Пока ответа не нашел.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39748
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29.08.2024 10:37 Відповісти
татарова відправте, забув як виглядає цей гандон, він хоть на люди вилазить?
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29.08.2024 10:44 Відповісти
Дерьмака с порогу нахер пошлют.
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29.08.2024 11:08 Відповісти
Якщо американці д'єрмака не заарештують (в них є компрмат на нього) значить вони дійсно ****жуї.
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29.08.2024 11:13 Відповісти
Бухгалтер - посол в США, непридатний до військової служби відставний офіцер - посол у Великобританії, офіс-менеджер замість Президента або міністра закордонних справ.
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29.08.2024 11:16 Відповісти
Виходячи зі складу місії та ставлення США до одного з її членів, вона заздалегідь приречена на провал. Одним словом, квартальна дипломатія діє.
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29.08.2024 11:17 Відповісти
Єрмак хто такий???Хто надав єрмаку право розїзжати по іншим країнам,тебе ніхто не обирав,українці не надавали тобі таких повноважень.А ти прострочений мовчи,але дай відповідь де пдфо що ви забрали у громад???
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29.08.2024 12:07 Відповісти
Так хто старшой завхоз чи зеля???? Мерзота ....фу *** пацюки у владі!!! Слава ЗСУ! Слава Українцям!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!! Внутрішнім та зовнішнім!!!!
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29.08.2024 13:12 Відповісти
Як казали в фільмі "Джентельмени вдачи" - які противні рожи!
Якщо треба завалити питання, так це деЄрмак та Умєров.
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29.08.2024 15:17 Відповісти
Сміховисько та стидобисько. До повноі картини тільки циган з ринку поруч не вистачає.......
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29.08.2024 16:34 Відповісти
---Погодь ва-е-вать!!! Мьі за разрешением на ответку смотаемси!!!
"Хитро-мудрі срулята" отримали ЗЕ-вдання скомпроментувати. втягнути союзників в авантюру . чи не від самого ліліПутлера?! Тобто вбити водночас двох зайчат... По-перше :
--"отримати виправдальне підспір*я на здачу Донбасу. Мовляв -- Ви ж дозвіл на обмеження дальності НЕ знімали-ми й здали... Чудово. ЗЕ-прохіндеї ж знають. що .офіційно. такий дозвіл союзники надати НЕ можуть. оскільки це .автоматично. втягує у конфлікт. дозволяє іще нахрапистіше гойдати ракло--кацапидлам ядерною довбешкою... Отож : дали нам суперову зброю. а тепер візьміть і відповідальність. за її використання. -- ось. які ми розумники--срулята !!! ( -І ми НЕ ми. І Я не Я ! )
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29.08.2024 19:24 Відповісти
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