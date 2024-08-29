Умєров та Єрмак відвідають Вашингтон, щоб переконати США дати дозвіл бити по об’єктах РФ далекобійною зброєю, - CNN

30 серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров планують відвідати з візитом Сполучені Штати. Вони будуть намагатися вмовити американських чиновників зняти обмеження на удари по Росії американською далекобійною зброєю. Також вони передадуть Білому дому список першочергових цілей в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на українського депутата, який знайомий з планами України.

Зазначається, що Умєров зустрінеться у Вашингтоні зі своїм колегою, Ллойдом Остіном. З ким зустрінеться Єрмак, поки що невідомо; минулого разу під час візиту до США він зустрічався з державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Вони проведуть зустріч... щоб спробувати конкретно переконати Білий дім зняти обмеження на удари далекобійної зброї по російській території. Вони нададуть перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України", - сказав виданню нардеп.

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Щобільше, Україна сподівається, що США дослухаються до її аргументів. Врешті-решт, Київ не бачить нічого ескалаційного в тому, щоб застосувати американську далекобійну зброю по російських об'єктах на великій відстані від кордону.

"Ми вважаємо удари американською зброєю вглиб російської зброї не більш провокаційними, ніж удари американською зброєю по російській території біля кордону... В обох випадках це територія Росії, і немає різниці, наскільки глибоко розташовані цілі", – резюмував депутат.