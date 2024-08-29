Умєров та Єрмак відвідають Вашингтон, щоб переконати США дати дозвіл бити по об’єктах РФ далекобійною зброєю, - CNN
30 серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров планують відвідати з візитом Сполучені Штати. Вони будуть намагатися вмовити американських чиновників зняти обмеження на удари по Росії американською далекобійною зброєю. Також вони передадуть Білому дому список першочергових цілей в РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на українського депутата, який знайомий з планами України.
Зазначається, що Умєров зустрінеться у Вашингтоні зі своїм колегою, Ллойдом Остіном. З ким зустрінеться Єрмак, поки що невідомо; минулого разу під час візиту до США він зустрічався з державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.
"Вони проведуть зустріч... щоб спробувати конкретно переконати Білий дім зняти обмеження на удари далекобійної зброї по російській території. Вони нададуть перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України", - сказав виданню нардеп.
Щобільше, Україна сподівається, що США дослухаються до її аргументів. Врешті-решт, Київ не бачить нічого ескалаційного в тому, щоб застосувати американську далекобійну зброю по російських об'єктах на великій відстані від кордону.
"Ми вважаємо удари американською зброєю вглиб російської зброї не більш провокаційними, ніж удари американською зброєю по російській території біля кордону... В обох випадках це територія Росії, і немає різниці, наскільки глибоко розташовані цілі", – резюмував депутат.
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Складається враження, що клован готує собі обґрунтування і винних -- "сцикливий і ненадійний Захід" -- для пояснення
дагаравнячкапотреби форуму миру.
Может, это выглядит странно, но на самом деле, ошибки допускают не только миллиардеры, наподобие Паши, но даже матёрые разведчики. Бывало, забрасывать их за линию фронта или за границу, прямо в самое логово федерации, а они бац, и оказываются совсем в неожиданном месте. Как известно, разведчик с позывным Люся неоднократно и собственными руками, отражал нападение ДРГ противника на Банковую. В самые отчаянные моменты, ему приходилось отбиваться просто тем, что попалось, а именно, мивиной и скумбрией. Да и потом он не сидел, сложа ноги. Как оказалось, он активно осуществлял развед выходы, о чем свидетельствуют знающие люди.
И оказалось, он же, вместе с Татаровым, уничтожал кадыровцев по Киеву. Вернее, Люся их добывал в развед выходах, доводил до Киева, и отдавал их под пресс Татарова. Все складывалось как нельзя лучше, но в последний раз, как раз на выходе, случилось ошибка в стиле Павлика. Он опять отправился за кадыровцами непосредственно за линию фронта. До границы Украины дошел без вопросов, скрытно и тихо, но когда оказался с той стороны, обнаружил, что попал не на территорию противника, а непосредственно в США. И вот прямо сейчас Люся занят разбором своей разведывательной операции с целью выяснить, где он совершил ошибку и повернул не туда. Пока ответа не нашел.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39748
Якщо треба завалити питання, так це деЄрмак та Умєров.
"Хитро-мудрі срулята" отримали ЗЕ-вдання скомпроментувати. втягнути союзників в авантюру . чи не від самого ліліПутлера?! Тобто вбити водночас двох зайчат... По-перше :
--"отримати виправдальне підспір*я на здачу Донбасу. Мовляв -- Ви ж дозвіл на обмеження дальності НЕ знімали-ми й здали... Чудово. ЗЕ-прохіндеї ж знають. що .офіційно. такий дозвіл союзники надати НЕ можуть. оскільки це .автоматично. втягує у конфлікт. дозволяє іще нахрапистіше гойдати ракло--кацапидлам ядерною довбешкою... Отож : дали нам суперову зброю. а тепер візьміть і відповідальність. за її використання. -- ось. які ми розумники--срулята !!! ( -І ми НЕ ми. І Я не Я ! )