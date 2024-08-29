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Умеров и Ермак посетят Вашингтон, чтобы убедить США дать разрешение бить по объектам РФ дальнобойным оружием, - CNN

та,єрмак,умєров

30 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров планируют посетить с визитом Соединенные Штаты. Они будут пытаться уговорить американских чиновников снять ограничения на удары по России американским дальнобойным оружием. Также они передадут Белому дому список первоочередных целей в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на украинского депутата, который знаком с планами Украины.

Отмечается, что Умеров встретится в Вашингтоне со своим коллегой, Ллойдом Остином. С кем встретится Ермак, пока неизвестно; в прошлый раз во время визита в США он встречался с государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Они проведут встречу... чтобы попытаться конкретно убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойного оружия по российской территории. Они предоставят перечень приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход войны в пользу Украины", - сказал изданию нардеп.

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Более того, Украина надеется, что США прислушаются к ее аргументам. В конце концов, Киев не видит ничего эскалационного в том, чтобы применить американское дальнобойное оружие по российским объектам на большом расстоянии от границы.

"Мы считаем удары американским оружием вглубь российского оружия не более провокационными, чем удары американским оружием по российской территории у границы... В обоих случаях, это - территория России, и нет разницы, насколько глубоко расположены цели", - резюмировал депутат.

Автор: 

визит (3074) США (26511) Ермак Андрей (1259) Умеров Рустем (514)


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Топ комментарии
+57
********, скажить, в 2019 році у бюлетне було призвіще Ермак? Ви його вибирали чі отого свого зараз вже простроченого?
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29.08.2024 07:44
+38
Які бридкі пики...
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29.08.2024 07:47
+32
безуглу візьмуть?
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29.08.2024 07:44
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Я так розумію - це щоб не дали ніякого дозволу та зменшили підтримку України, тим самим збільшивши загибель воїнів ЗСУ?
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29.08.2024 10:01 Ответить
"Господа состоятельные кроты..."
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29.08.2024 10:04 Ответить
Взагалі допомога припинеться
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29.08.2024 10:07 Ответить
Може Умеров забере свого брата мобiлiзацiйного вiку з США,перевезе обратно родину як словоблудив в бажаннях Шмигаль та найвеличнiший о бажаннях повернути 7.5 млн наших громадян.
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29.08.2024 10:07 Ответить
Ця "місія" за визначенням провальна.
Складається враження, що клован готує собі обґрунтування і винних -- "сцикливий і ненадійний Захід" -- для пояснення дагаравнячка потреби форуму миру.
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29.08.2024 10:12 Ответить
Два дебила - это сила!!!!!
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29.08.2024 10:16 Ответить
Я б цю парочку у свій дім не пустив. Ще виделки зникнуть....
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29.08.2024 10:27 Ответить
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29.08.2024 10:34 Ответить
ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

Может, это выглядит странно, но на самом деле, ошибки допускают не только миллиардеры, наподобие Паши, но даже матёрые разведчики. Бывало, забрасывать их за линию фронта или за границу, прямо в самое логово федерации, а они бац, и оказываются совсем в неожиданном месте. Как известно, разведчик с позывным Люся неоднократно и собственными руками, отражал нападение ДРГ противника на Банковую. В самые отчаянные моменты, ему приходилось отбиваться просто тем, что попалось, а именно, мивиной и скумбрией. Да и потом он не сидел, сложа ноги. Как оказалось, он активно осуществлял развед выходы, о чем свидетельствуют знающие люди.

И оказалось, он же, вместе с Татаровым, уничтожал кадыровцев по Киеву. Вернее, Люся их добывал в развед выходах, доводил до Киева, и отдавал их под пресс Татарова. Все складывалось как нельзя лучше, но в последний раз, как раз на выходе, случилось ошибка в стиле Павлика. Он опять отправился за кадыровцами непосредственно за линию фронта. До границы Украины дошел без вопросов, скрытно и тихо, но когда оказался с той стороны, обнаружил, что попал не на территорию противника, а непосредственно в США. И вот прямо сейчас Люся занят разбором своей разведывательной операции с целью выяснить, где он совершил ошибку и повернул не туда. Пока ответа не нашел.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39748
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29.08.2024 10:37 Ответить
татарова відправте, забув як виглядає цей гандон, він хоть на люди вилазить?
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29.08.2024 10:44 Ответить
Дерьмака с порогу нахер пошлют.
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29.08.2024 11:08 Ответить
Якщо американці д'єрмака не заарештують (в них є компрмат на нього) значить вони дійсно ****жуї.
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29.08.2024 11:13 Ответить
Бухгалтер - посол в США, непридатний до військової служби відставний офіцер - посол у Великобританії, офіс-менеджер замість Президента або міністра закордонних справ.
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29.08.2024 11:16 Ответить
Виходячи зі складу місії та ставлення США до одного з її членів, вона заздалегідь приречена на провал. Одним словом, квартальна дипломатія діє.
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29.08.2024 11:17 Ответить
Єрмак хто такий???Хто надав єрмаку право розїзжати по іншим країнам,тебе ніхто не обирав,українці не надавали тобі таких повноважень.А ти прострочений мовчи,але дай відповідь де пдфо що ви забрали у громад???
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29.08.2024 12:07 Ответить
Так хто старшой завхоз чи зеля???? Мерзота ....фу *** пацюки у владі!!! Слава ЗСУ! Слава Українцям!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!! Внутрішнім та зовнішнім!!!!
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29.08.2024 13:12 Ответить
Як казали в фільмі "Джентельмени вдачи" - які противні рожи!
Якщо треба завалити питання, так це деЄрмак та Умєров.
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29.08.2024 15:17 Ответить
Сміховисько та стидобисько. До повноі картини тільки циган з ринку поруч не вистачає.......
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29.08.2024 16:34 Ответить
---Погодь ва-е-вать!!! Мьі за разрешением на ответку смотаемси!!!
"Хитро-мудрі срулята" отримали ЗЕ-вдання скомпроментувати. втягнути союзників в авантюру . чи не від самого ліліПутлера?! Тобто вбити водночас двох зайчат... По-перше :
--"отримати виправдальне підспір*я на здачу Донбасу. Мовляв -- Ви ж дозвіл на обмеження дальності НЕ знімали-ми й здали... Чудово. ЗЕ-прохіндеї ж знають. що .офіційно. такий дозвіл союзники надати НЕ можуть. оскільки це .автоматично. втягує у конфлікт. дозволяє іще нахрапистіше гойдати ракло--кацапидлам ядерною довбешкою... Отож : дали нам суперову зброю. а тепер візьміть і відповідальність. за її використання. -- ось. які ми розумники--срулята !!! ( -І ми НЕ ми. І Я не Я ! )
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29.08.2024 19:24 Ответить
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