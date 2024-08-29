Умеров и Ермак посетят Вашингтон, чтобы убедить США дать разрешение бить по объектам РФ дальнобойным оружием, - CNN

30 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров планируют посетить с визитом Соединенные Штаты. Они будут пытаться уговорить американских чиновников снять ограничения на удары по России американским дальнобойным оружием. Также они передадут Белому дому список первоочередных целей в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на украинского депутата, который знаком с планами Украины.

Отмечается, что Умеров встретится в Вашингтоне со своим коллегой, Ллойдом Остином. С кем встретится Ермак, пока неизвестно; в прошлый раз во время визита в США он встречался с государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Они проведут встречу... чтобы попытаться конкретно убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойного оружия по российской территории. Они предоставят перечень приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход войны в пользу Украины", - сказал изданию нардеп.

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Более того, Украина надеется, что США прислушаются к ее аргументам. В конце концов, Киев не видит ничего эскалационного в том, чтобы применить американское дальнобойное оружие по российским объектам на большом расстоянии от границы.

"Мы считаем удары американским оружием вглубь российского оружия не более провокационными, чем удары американским оружием по российской территории у границы... В обоих случаях, это - территория России, и нет разницы, насколько глубоко расположены цели", - резюмировал депутат.