Умеров и Ермак посетят Вашингтон, чтобы убедить США дать разрешение бить по объектам РФ дальнобойным оружием, - CNN
30 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров планируют посетить с визитом Соединенные Штаты. Они будут пытаться уговорить американских чиновников снять ограничения на удары по России американским дальнобойным оружием. Также они передадут Белому дому список первоочередных целей в РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на украинского депутата, который знаком с планами Украины.
Отмечается, что Умеров встретится в Вашингтоне со своим коллегой, Ллойдом Остином. С кем встретится Ермак, пока неизвестно; в прошлый раз во время визита в США он встречался с государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.
"Они проведут встречу... чтобы попытаться конкретно убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойного оружия по российской территории. Они предоставят перечень приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход войны в пользу Украины", - сказал изданию нардеп.
Более того, Украина надеется, что США прислушаются к ее аргументам. В конце концов, Киев не видит ничего эскалационного в том, чтобы применить американское дальнобойное оружие по российским объектам на большом расстоянии от границы.
"Мы считаем удары американским оружием вглубь российского оружия не более провокационными, чем удары американским оружием по российской территории у границы... В обоих случаях, это - территория России, и нет разницы, насколько глубоко расположены цели", - резюмировал депутат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Складається враження, що клован готує собі обґрунтування і винних -- "сцикливий і ненадійний Захід" -- для пояснення
дагаравнячкапотреби форуму миру.
Может, это выглядит странно, но на самом деле, ошибки допускают не только миллиардеры, наподобие Паши, но даже матёрые разведчики. Бывало, забрасывать их за линию фронта или за границу, прямо в самое логово федерации, а они бац, и оказываются совсем в неожиданном месте. Как известно, разведчик с позывным Люся неоднократно и собственными руками, отражал нападение ДРГ противника на Банковую. В самые отчаянные моменты, ему приходилось отбиваться просто тем, что попалось, а именно, мивиной и скумбрией. Да и потом он не сидел, сложа ноги. Как оказалось, он активно осуществлял развед выходы, о чем свидетельствуют знающие люди.
И оказалось, он же, вместе с Татаровым, уничтожал кадыровцев по Киеву. Вернее, Люся их добывал в развед выходах, доводил до Киева, и отдавал их под пресс Татарова. Все складывалось как нельзя лучше, но в последний раз, как раз на выходе, случилось ошибка в стиле Павлика. Он опять отправился за кадыровцами непосредственно за линию фронта. До границы Украины дошел без вопросов, скрытно и тихо, но когда оказался с той стороны, обнаружил, что попал не на территорию противника, а непосредственно в США. И вот прямо сейчас Люся занят разбором своей разведывательной операции с целью выяснить, где он совершил ошибку и повернул не туда. Пока ответа не нашел.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39748
Якщо треба завалити питання, так це деЄрмак та Умєров.
"Хитро-мудрі срулята" отримали ЗЕ-вдання скомпроментувати. втягнути союзників в авантюру . чи не від самого ліліПутлера?! Тобто вбити водночас двох зайчат... По-перше :
--"отримати виправдальне підспір*я на здачу Донбасу. Мовляв -- Ви ж дозвіл на обмеження дальності НЕ знімали-ми й здали... Чудово. ЗЕ-прохіндеї ж знають. що .офіційно. такий дозвіл союзники надати НЕ можуть. оскільки це .автоматично. втягує у конфлікт. дозволяє іще нахрапистіше гойдати ракло--кацапидлам ядерною довбешкою... Отож : дали нам суперову зброю. а тепер візьміть і відповідальність. за її використання. -- ось. які ми розумники--срулята !!! ( -І ми НЕ ми. І Я не Я ! )