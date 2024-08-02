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Новости Война
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На Западе озабочены растущим влиянием Ермака, - Bloomberg

Західні ЗМІ написали про зростаючий вплив Єрмака

Западные столицы обеспокоены растущим влиянием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку российское наступление продолжается уже третий год, некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько много решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, кинопродюсера-однодневки, который стал единственным приближенным к президенту, имеющим прямое влияние на все - от внешней политики до военного планирования", - пишет издание.

Ермак в интервью отрицал, что его влияние растет.

"Я не участвую в каждой работе, я только координирую. Да, я очень горжусь тем, что президент спрашивает мое мнение, но он спрашивает мое мнение, потому что я получаю результаты", - пояснил глава ОП.

Издание отмечает, что беспокойство относительно Ермака появляется в опасный для Зеленского момент.

Первая причина - Украина пытается отразить новое наступление России и готовится к следующей зиме, ее энергетическая инфраструктура разбита, а выборы в США и вероятность возвращения Дональда Трампа в Белый дом ставят под сомнение, как долго Киев сможет рассчитывать на поддержку своих союзников.

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Вторая - Зеленский сам уязвим к обвинениям в отсутствии легитимности, поскольку его президентские полномочия уже бы закончились, если бы не военное положение, говорится в материале.

"Идея о том, что Зеленский не имеет надлежащего мандата на руководство военными действиями в Украине, является тезисом, который проталкивают в Кремле. Но, как и большинство лучших пропагандистских тезисов, она затрагивает реальные вопросы о том, насколько жизнеспособным является приостановление нормального демократического процесса в долгосрочной перспективе, особенно в условиях, когда начинают появляться признаки разочарования в правительстве", - пишет Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что "возвышение Ермака" сопровождалось падением многих других высокопоставленных чиновников, часто от рук Ермака.

В статье также говорится о том, что "возвышение Ермака" сопровождалось падением многих других высокопоставленных чиновников, часто от рук Ермака, как утверждают люди, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности.

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Кадровые перестановки, которые приписывают Ермаку, вызвали беспокойство, что любое дальнейшее усиление жесткости среди Зеленского и его ближайшего окружения может "истощить энергию для крайне необходимых реформ - даже для борьбы с коррупцией и укрепления верховенства права", отметили собеседники, знакомые с оценками в западных столицах.

"Но полномочия Ермака шире, чем у любого из его предшественников. Он играл центральную роль в принятии всех ключевых решений в военное время: замена главного генерала Зеленского, поставки оружия, переговоры о гарантиях безопасности, надзор за обменом пленными и - на саммите в Швейцарии - привлечение Глобального Юга на сторону Киева", - говорится в материале.

Некоторые чиновники, пишет Bloomberg, сравнивают роль Ермака с ролью главного исполнительного директора, а Зеленский выполняет функции председателя.

"Конечно, я читаю и слышу о том, что люди говорят о моей власти, но скажите мне, пожалуйста, как я использую эту власть? Работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю, брать на себя больше обязательств и больше рисков", - сказал Ермак в интервью.

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Также издание со ссылкой на источники отмечает, что в мае 2024 года Ермак сыграл важную роль в отставке главы Мининфраструктуры Кубракова, который когда-то имел прямую связь с Зеленским и был близок к администрации Байдена.

Журналисты утверждают, что Зеленский иногда терпит "безжалостные методы" Ермака, поскольку считает того специалистом по решению проблем, который предлагает быстрые и простые решения, не обременяя самого президента

Доверие Зеленского к Ермаку было на уровне доверия к его жене Елене Зеленской, отметили собеседники Bloomberg, по их словам, Ермак даже присоединялся к супругам во время заграничных отпусков до войны.

Издание добавило, что в последнее время Ермак занимается дипломатической деятельностью как архитектор мирного плана Украины, который имеет целью привлечь союзников за пределами Запада к требованиям Украины прекратить войну до того, как начнется переговорный процесс с более изолированной Россией.

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Автор: 

Ермак Андрей (1255) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+78
так нащо ви з ним зустрічаєтесь і обговорюєте ? ви самі зробили вагомим людину без повноважень ! скажіть ермак ніхто пришліть людину з посадою і повноваженнями , не наш рівень з завгоспом сідати за один стіл .
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02.08.2024 12:20
+70
Степлер в гимнастерке у нас уже давно из старшего по швабрам стал фактическим руководителем страны. Навыбирали дебилы на нашу голову в 2019 году.
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02.08.2024 12:20
+56
Порохоботи були стурбовані ще в 19 році коли бачили до чого все йде,але зелебобікам було начхати вони смакували серіальчик "слуга народу" та розповідали нам що хуже нє будєт а потім воно заявило що він "наш вирок" і понеслось
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02.08.2024 12:20
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А хто міг так піднятися в керуванні Україною - завдяки 19 року та більшості виборців українців - ніж син генерала фсб - та ніхто.
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02.08.2024 14:04 Ответить
На Заході України. Втім, як і скрізь.
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02.08.2024 14:08 Ответить
До речі - як в Одесі, під час візіту ***********, охорона виконувала свої обов'язки - https://antikor.info/articles/468909-v_odesse_ohrannik_pobehal_otkryvatj_dverj_ermaku_a_ne_zelenskomu https://antikor.info/articles/468909-v_odesse_ohrannik_pobehal_otkryvatj_dverj_ermaku_a_ne_zelenskomu

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02.08.2024 14:16 Ответить
17 червня 2020
Єрмак: Я прийшов із Зеленським і з ним піду

25 червня 2021 
https://lb.ua/news/2021/06/25/487849_iermak_priyshov_zi_mnoyu_vin_pide_zi.html "Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський
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02.08.2024 14:20 Ответить
Коло замкнулось. П...да Україні. Вибачайте, панночка.
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02.08.2024 16:00 Ответить
Ну, Геббельс те саме про Гітлера казав: разом і подохли…
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02.08.2024 22:51 Ответить
Щодо піду, це він дуже оптимістично. Не піде а швидко побіжить в жіночій спідниці. Не довго зеленим виродкам залишилось.
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03.08.2024 09:28 Ответить
а Спартц про Єрмака ще у липні 22-го все чітко говорила: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/9/7142916/
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02.08.2024 14:29 Ответить
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02.08.2024 20:24 Ответить
По-перше, я не думаю що він таке сказав.

По-друге, московитів не стосуються внутрішні справи України. Навіть бєглих московитів. Чи засланих
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03.08.2024 04:27 Ответить
По-перше, я не думаю.. це очевидно.
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03.08.2024 09:30 Ответить
Ленке стоит начинать нервничать , уведёт Ермак Вовку из семьи..
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02.08.2024 14:33 Ответить
Ну так стурбовані що якось про*бали 2.5 років тотального знищення України руками Дерьмака. Захід ***** все добре знав ще від тоді і х* й ложили
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02.08.2024 14:34 Ответить
.... із кінокрута,пердюсера у патужні рішали .
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02.08.2024 14:37 Ответить
Те що немає виборів це жах і катастрофа
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02.08.2024 14:44 Ответить
Катастрофа те шо навіть при при виборах -вибирати нікого.
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02.08.2024 15:23 Ответить
"если не путин, то кто?" - ти аналог цієї муйні просуваєш?
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02.08.2024 23:42 Ответить
Якщо будуть вибори- хто буде в кандидатах, крім старих морд ?
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03.08.2024 01:01 Ответить
А молоді - кращі?
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03.08.2024 12:51 Ответить
Не плачь,выбор есть всегда.
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03.08.2024 08:48 Ответить
Це просто неповага "найвеличнішого" навіть до своїх не дуже розумних виборців ,та вижени накінець тих кого повязують з московським впливом ,а це всі 5-6 менеджерів які працюють не на Україну.
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02.08.2024 14:56 Ответить
Для цього потрібно мати не пронюхані мізки ... навіть, Ок, просто - мізки.
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02.08.2024 23:10 Ответить
так когда майдан ? или путин нападет ? еще не на часі ?
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02.08.2024 14:58 Ответить
О, Боже, це якою мовою? А, взагалі-то, подоляківців не годую.
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03.08.2024 13:06 Ответить
ЦІКАВО, А ЧОМУ В НАС НЕ СТУРБОВАНІ ФСБ АГЕНТОМ ЕРМАКА У ВЛАДІ?
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02.08.2024 14:59 Ответить
виборці зєлєнского проголосували за однопартійну китайську систему, де все вирішує одна людина

українська система навіть дальше пішла : ця людина, яка вирішує, сама нічого не підписує, її не посадиш у в'язницю, бо ніде не стоїть її підпис

а та людина, яку обрали виборці, все підписує - але її недоторканість захищає Конституція

український варіант дурдому !
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02.08.2024 15:16 Ответить
Йшла друга половина третього року війни , смертей , поразок, відступів та розкрадання допомоги партнерів - а вонилиш констатують , як агент кремля веде справи при нелегітимно-фіктивному президентові .Вже й ПЕРША леді лиш як гувернанта дітей при них ...
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02.08.2024 15:19 Ответить
НЕНАЧАСІ влаштовує й пратнерів ?
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02.08.2024 15:21 Ответить
100% влаштовує.
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02.08.2024 16:29 Ответить
Чим саме?
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02.08.2024 23:11 Ответить
"при нелегітимно-фіктивному президентові". Я б додав ще й дефективному.
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02.08.2024 16:26 Ответить
Очень нехороший анекдот! " Василий Иванович, меня беспокоит Гондурас! Петька, так вынь его и почеши!"
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02.08.2024 15:23 Ответить
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02.08.2024 15:29 Ответить
Та отой, що летить - приблуда. А чоловік цієї жіночки приб'є її, аби врятувати приблуду.
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03.08.2024 12:58 Ответить
то нєдаразумєніє вже не чоловік, а кондом просрочений.
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04.08.2024 12:12 Ответить
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02.08.2024 15:30 Ответить
косорила , фсбешна Тварюка дерьмак ...
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02.08.2024 15:33 Ответить
Западные спецслужбы это вам не совковое КГБ, любого размотают и накажут.
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02.08.2024 17:28 Ответить
Хто ще не зрозумів, він вже при Зелі ,як Камала Гарріс при Байдені .
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02.08.2024 17:31 Ответить
За д'єрмака треба довбати зеленого! Це він його привів і наділив казна-якими повноваженнями порушивши Конституцію. А тепер оте ''рило'' настільки знахабніло що почало і зеленим керувати. Так просто отой тандем не спекаємся, доведеться виривати з кров'ю.
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02.08.2024 17:34 Ответить
Пугачов зеленскага......................
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02.08.2024 19:33 Ответить
На чёрта похож.
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02.08.2024 20:07 Ответить
А сидеть будет зеленский.
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02.08.2024 20:22 Ответить
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02.08.2024 20:23 Ответить
Какая отвратительная рожа. Яка просить кирпича і не раз
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02.08.2024 20:27 Ответить
О як,ви курва занепокоєні,а якого ви дідька сідаєте з ним за один стіл, а не ігноруєте його, якщо треба підписати якісь папери або тощо,га. Трясця вашій матері.
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02.08.2024 21:18 Ответить
Так вони ж думають , що тут демократія..
приходить протверезіння , а коли все тайне стане відомим світ жахнеться в яких українці заручниках
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02.08.2024 22:47 Ответить
На жаль, не жахнеться. Третій рік війни в Європі, а їй до сраки ... кайфує і преться сама від себе, хоча всередині її вже нещадно гвалтують ... потім будуть визжати і горлопанити, що, мол, ми ж так все робили демократично, так толерастично ставилися до всіх ...
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02.08.2024 23:16 Ответить
Щось ви плутаєте. Українці самі обрали свій шлях. А, судячи з коментів, винен Захід. Так може нехай США візьмуть Україну черговим штатом, тоді і будемо там шукати винних.
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03.08.2024 13:03 Ответить
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02.08.2024 23:49 Ответить
Як ви таке может казати , да отсохне ваш язик ,( вона працює) тобто перепрошую , він ,він 8\32 , це така люина , а випро неї таке кажете . Вот на приклад було таке хоч раз, ви гуляли , та вирішели несподівано зайти до ВР , а там у вберальні не має туалетного папіру , ні коли такого не було чи наприклад світла , кондіціонери і ті працюють , .......Така людина
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02.08.2024 23:50 Ответить
Як може збільшитись вплив людини яка і так з першого дня і до цього всим управляє.
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03.08.2024 08:08 Ответить
Треба не забувати, скільки ця потвора загубила життів українців
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03.08.2024 08:56 Ответить
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