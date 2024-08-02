На Западе озабочены растущим влиянием Ермака, - Bloomberg
Западные столицы обеспокоены растущим влиянием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Поскольку российское наступление продолжается уже третий год, некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько много решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, кинопродюсера-однодневки, который стал единственным приближенным к президенту, имеющим прямое влияние на все - от внешней политики до военного планирования", - пишет издание.
Ермак в интервью отрицал, что его влияние растет.
"Я не участвую в каждой работе, я только координирую. Да, я очень горжусь тем, что президент спрашивает мое мнение, но он спрашивает мое мнение, потому что я получаю результаты", - пояснил глава ОП.
Издание отмечает, что беспокойство относительно Ермака появляется в опасный для Зеленского момент.
Первая причина - Украина пытается отразить новое наступление России и готовится к следующей зиме, ее энергетическая инфраструктура разбита, а выборы в США и вероятность возвращения Дональда Трампа в Белый дом ставят под сомнение, как долго Киев сможет рассчитывать на поддержку своих союзников.
Вторая - Зеленский сам уязвим к обвинениям в отсутствии легитимности, поскольку его президентские полномочия уже бы закончились, если бы не военное положение, говорится в материале.
"Идея о том, что Зеленский не имеет надлежащего мандата на руководство военными действиями в Украине, является тезисом, который проталкивают в Кремле. Но, как и большинство лучших пропагандистских тезисов, она затрагивает реальные вопросы о том, насколько жизнеспособным является приостановление нормального демократического процесса в долгосрочной перспективе, особенно в условиях, когда начинают появляться признаки разочарования в правительстве", - пишет Bloomberg.
Издание со ссылкой на источники отмечает, что "возвышение Ермака" сопровождалось падением многих других высокопоставленных чиновников, часто от рук Ермака.
В статье также говорится о том, что "возвышение Ермака" сопровождалось падением многих других высокопоставленных чиновников, часто от рук Ермака, как утверждают люди, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности.
Кадровые перестановки, которые приписывают Ермаку, вызвали беспокойство, что любое дальнейшее усиление жесткости среди Зеленского и его ближайшего окружения может "истощить энергию для крайне необходимых реформ - даже для борьбы с коррупцией и укрепления верховенства права", отметили собеседники, знакомые с оценками в западных столицах.
"Но полномочия Ермака шире, чем у любого из его предшественников. Он играл центральную роль в принятии всех ключевых решений в военное время: замена главного генерала Зеленского, поставки оружия, переговоры о гарантиях безопасности, надзор за обменом пленными и - на саммите в Швейцарии - привлечение Глобального Юга на сторону Киева", - говорится в материале.
Некоторые чиновники, пишет Bloomberg, сравнивают роль Ермака с ролью главного исполнительного директора, а Зеленский выполняет функции председателя.
"Конечно, я читаю и слышу о том, что люди говорят о моей власти, но скажите мне, пожалуйста, как я использую эту власть? Работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю, брать на себя больше обязательств и больше рисков", - сказал Ермак в интервью.
Также издание со ссылкой на источники отмечает, что в мае 2024 года Ермак сыграл важную роль в отставке главы Мининфраструктуры Кубракова, который когда-то имел прямую связь с Зеленским и был близок к администрации Байдена.
Журналисты утверждают, что Зеленский иногда терпит "безжалостные методы" Ермака, поскольку считает того специалистом по решению проблем, который предлагает быстрые и простые решения, не обременяя самого президента
Доверие Зеленского к Ермаку было на уровне доверия к его жене Елене Зеленской, отметили собеседники Bloomberg, по их словам, Ермак даже присоединялся к супругам во время заграничных отпусков до войны.
Издание добавило, что в последнее время Ермак занимается дипломатической деятельностью как архитектор мирного плана Украины, который имеет целью привлечь союзников за пределами Запада к требованиям Украины прекратить войну до того, как начнется переговорный процесс с более изолированной Россией.
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Єрмак: Я прийшов із Зеленським і з ним піду
25 червня 2021
https://lb.ua/news/2021/06/25/487849_iermak_priyshov_zi_mnoyu_vin_pide_zi.html "Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський
По-друге, московитів не стосуються внутрішні справи України. Навіть бєглих московитів. Чи засланих
українська система навіть дальше пішла : ця людина, яка вирішує, сама нічого не підписує, її не посадиш у в'язницю, бо ніде не стоїть її підпис
а та людина, яку обрали виборці, все підписує - але її недоторканість захищає Конституція
український варіант дурдому !
приходить протверезіння , а коли все тайне стане відомим світ жахнеться в яких українці заручниках