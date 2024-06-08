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Зеленский (19042) Ермак Андрей (1240) Офис Президента (1775)

Ермак узурпирует власть. Зависимость Зеленского от него растет, - The Times

Голова ОП Андрій Єрмак

Окружение президента Украины Владимира Зеленского "ошеломлено жаждой власти" главы ОП Андрея Ермака, зависимость главы государства от Ермака также может указывать на трения украинской власти с западными партнерами.

Об этом говорится в статье The Times, информирует Цензор.НЕТ.

В пространном материале критикуется глава Офиса президента Андрей Ермак.

Влияние Ермака на Зеленского

"С момента введения военного положения в 2022 году, которое позволяет Зеленскому оставаться на посту до конца войны, авторитет Ермака превысил авторитет всех избранников Украины, кроме президента. Некоторые источники дошли до того, что в серии интервью называли его "фактическим главой государства" или "вице-президентом Украины", - говорится в публикации.

Дипломатические источники жаловались, что он полностью контролирует доступ к президенту, а послы G7, которые надеялись на аудиенцию, были представлены Ермаку.

Высокопоставленные чиновники, военные и дипломаты "выразили тревогу по поводу того, как растет зависимость Зеленского от Андрея Ермака, которого обвиняют в накоплении личной власти и узурпации демократических процессов".

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Увольнение Кубракова и Залужного

Инсайдеры издания сообщают, что увольнение Залужного и вице-премьера Кубракова, которых ценили на Западе, также связаны с действиями Ермака.

"Растет беспокойство, что Зеленский все больше полагается на горстку подхалимских домашних голосов, опасения становятся еще острее, поскольку количество чиновников, которые имеют прямой доступ к президенту, уменьшается, а команда Ермака растет", - отмечает издание.

Роль Олега Татарова

Также в статье упоминается о роли заместителя председателя ОП Олега Татарова.

По словам высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, Ермак использует Татарова для обеспечения лояльности со стороны офицеров уголовной юстиции.

"Он чрезвычайно эффективен, он знает систему и людей в ней", - сказал чиновник. "Он не имеет моральных ограничений и умеет накапливать деньги".

Коррупция - источник споров между Киевом и Белым домом

Также сообщается, что коррупция все больше становится источником споров между Белым домом и Киевом. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину в прошлом месяце заявил, что Киев должен "убедиться, что борьба с коррупцией продолжается дома так же, как продолжается борьба с агрессией России на передовой".

Читайте также: Руководитель ОП Ермак вошел в список 100 самых влиятельных людей от Time, Зеленского там нет

В то же время, собеседники издания на Банковой опровергают эти обвинения и заявляют, что критика в адрес главы ОП "вызвана прямым, но эффективным стилем управления Ермака, указывая на его успех в инициативах". Среди таких инициатив назван "Саммит мира" в Швейцарии.

"Именно президент Зеленский принимает все ключевые решения", - добавил источник.
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Топ комментарии
+72
ІПСО !!!!
Кремлівскі наклепи !!
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08.06.2024 13:48
+63
Ви ще забули улюблений вираз говномарафонівських пропагандистів - "Російські наративи ".
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08.06.2024 13:55
+54
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08.06.2024 14:06
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Історія - слабенький Людовік 13-й та кардинал Рішель'є.
Не схоже?
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09.06.2024 16:09 Ответить
Тобто, це просто констатація факту..тепер питання, а хто це все має виправити? Наше сбу? Щось не дуже добре воно працює в цьому напрямку. Спецоперації це все добре, честь і хвала їм за це, але коли в тебе в тилу ворог... то хоч рачки вставай ніякого толку не буде, всі ці перемоги, операції нівелюються "роботою" кротів, зрадників та і просто ворогів. І ще одне - щось дуже мало віриться, що Захід, США не знають(знали) ху із дермак... значить він їх влаштовує
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09.06.2024 16:33 Ответить
вміє зеля підібрати команду. всіх мудозвонів зібрав у себе
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09.06.2024 17:36 Ответить
Шановні українці, сьогодні небайдужа людина створила петицію щодо звільнення Єрмака з посади. Підписуйте петицію і робіть максимальний репост. Це один із варіантів позбутися голови ОП https://chng.it/DpcQT7RLtn
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09.06.2024 18:55 Ответить
И именно Ермак станет организатором устранения Зеленского на посту президента и следующим президентом Украины! Ермак - диктатор и узурпатор! Это просто дело времени. Андрей Ермак сделал всё, что бы точка невозврата к цивилизованной европейской жизни в Украине была пройдена. Его абсолютно устраивают дикие, кугутские, почти феодальные устои в Украине сегодня, война, крах экономики, нищета, уничтожение науки, культуры, образования, продвижение врагов и захват ими всё новых территорий.
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09.06.2024 19:02 Ответить
фсбэшник Елдак ни чего не узурпировал, он изначально был поставлен в Омане патрушевым смотрящим за бениным, Оманским, Нариком для развала страны изнутри, а дурак нужен для записи видосиков для отупевших зелеДрочеров!!!
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09.06.2024 19:39 Ответить
Треба знайти привід і вишвирнути єрмака з оп.
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09.06.2024 19:40 Ответить
Чому не можна бусіфікувати журналістів The Times ?
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09.06.2024 20:52 Ответить
,Він мені заважає витратити гроші на придбання для сил Буданова та СБУ приладів на велику суму моїх коштів. Яка залежність Президента від потвори я не знаю!
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09.06.2024 22:20 Ответить
Про те, що країною керує Єрмак The Times зрозуміло пізно . Питання стоїть інше - хто керує Єрмаком ? До кого він їздить за інструкціями в Білорусь ?. https://timeze2019.blogspot.com/
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10.06.2024 07:48 Ответить
Cкорiше за все - Зеленського взагалi вже немае, замiсть нього двiйник (знайти якогось штемпа схожого на нього дуже легко, Квартал95)🤡
Так що в Украiнi вже навiть i нелигiтимного вже немае ((:
Двiйник - пiд керiвництвом ермака (сiвковича)👈
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10.06.2024 08:04 Ответить
Цей пасквіль одночасно розповсюджується на всіх порохоботських ресурсах. Автор публікації в Таймс не є журналістом та не має морально-етичних ознак журналіста. Госдеп США та спецслужби діють так, як робили завжди по всьому світу. Приводили до влади маріонетковий уряд або військову хунту, якщо існуюча влада в країні показує характер та не піддається маніпулюванню. Лідером цього інформаційного нападу виступає Швець, а всі інші йому підспівують.
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10.06.2024 11:27 Ответить
Михайло лигак ти кремлівська мавпа, засунь свій висер собі в очко
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10.06.2024 13:01 Ответить
Не витримав? Показав, що ти подоляківець. Це ж заради чого чи кого? До чого тут журналіст/не журналіст? Хіба хтось в Україні не розуміє, що таке єрмак? А, взагалі, це сіамські близнюки Зєрмак, один без іншого існувати не можуть.
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13.06.2024 07:28 Ответить
Ну да. Весь мир - это порохоботы и агенты Кремля?
Нет, это Ермак и Зеленский - антимайдан, узурпаторы власти и пятая колонна-шпионы во власти Украины, и ее разрушители
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18.06.2024 05:21 Ответить
Ермак и Зеленский сделал и делают все, чтобы развалить Украину изнутри, а народ уничтожить.
Ермак и Зеленский = геноцид украинцев.
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18.06.2024 05:18 Ответить
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