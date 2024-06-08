Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає, - The Times

Оточення президента України Володимира Зеленського "приголомшене жадобою влади" голови ОП Андрія Єрмака, залежність глави держави від Єрмака також може вказувати на тертя української влади із західними партнерами.

Про це йдеться у статті The Times, інформує Цензор.НЕТ.

У розлогому матеріалі критикується глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Вплив Єрмака на Зеленського

"З моменту запровадження воєнного стану у 2022 році, який дозволяє Зеленському залишатися на посаді до кінця війни, авторитет Єрмака перевищив авторитет усіх обранців України, окрім президента. Деякі джерела дійшли до того, що в серії інтерв’ю називали його "фактичним главою держави" або "віцепрезидентом України", - йдеться у публікації.

Дипломатичні джерела скаржилися, що він повністю контролює доступ до президента, а посли G7, які сподівалися на аудієнцію, були представлені Єрмаку.

Високопоставлені урядовці, військові та дипломати "висловили тривогу з приводу того, як зростає залежність Зеленського від Андрія Єрмака, якого звинувачують у накопиченні особистої влади та узурпації демократичних процесів".

Також читайте: Керівник ОП Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей від Time, Зеленського там немає

Звільнення Кубракова та Залужного

Інсайдери видання повідомляють, що звільнення Залужного та віцепрем’єра Кубракова, яких цінували на Заході, також пов’язані з діями Єрмака.

"Зростає занепокоєння, що Зеленський все більше покладається на жменьку підлабузницьких домашніх голосів, страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується, а команда Єрмака зростає", - зазначає видання.

Роль Олега Татарова

Також у статті згадується про роль заступника голова ОП Олега Татарова.

За словами високопоставленого чиновника правоохоронних органів, Єрмак використовує Татарова для забезпечення лояльності з боку офіцерів кримінальної юстиції.

"Він надзвичайно ефективний, він знає систему та людей у ​​ній", - сказав чиновник. "Він не має моральних обмежень і вміє накопичувати гроші".

Корупція - джерело суперечок між Києвом і Білим домом

Також повідомляється, що корупція все більше стає джерелом суперечок між Білим домом і Києвом. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Україну минулого місяця заявив, що Київ має "переконатись, що боротьба з корупцією продовжується вдома так само, як триває боротьба з агресією Росії на передовій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив в Офіс президента одногрупника Єрмака

Водночас, співрозмовники видання на Банковій спростовують ці звинувачення і заявляють, що критика на адресу голови ОП "викликана прямим, але ефективним стилем управління Єрмака, вказуючи на його успіх в ініціативах". Серед таких ініціатив названо "Саміт миру" у Швейцарії.

"Саме президент Зеленський ухвалює всі ключові рішення", - додало джерело.