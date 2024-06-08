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Зеленський (22416) Єрмак Андрій (1352) Офіс Президента (1998)

Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає, - The Times

Голова ОП Андрій Єрмак

Оточення президента України Володимира Зеленського "приголомшене жадобою влади" голови ОП Андрія Єрмака, залежність глави держави від Єрмака також може вказувати на тертя української влади із західними партнерами.

Про це йдеться у статті The Times, інформує Цензор.НЕТ.

У розлогому матеріалі критикується глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Вплив Єрмака на Зеленського

"З моменту запровадження воєнного стану у 2022 році, який дозволяє Зеленському залишатися на посаді до кінця війни, авторитет Єрмака перевищив авторитет усіх обранців України, окрім президента. Деякі джерела дійшли до того, що в серії інтерв’ю називали його "фактичним главою держави" або "віцепрезидентом України", - йдеться у публікації.

Дипломатичні джерела скаржилися, що він повністю контролює доступ до президента, а посли G7, які сподівалися на аудієнцію, були представлені Єрмаку.

Високопоставлені урядовці, військові та дипломати "висловили тривогу з приводу того, як зростає залежність Зеленського від Андрія Єрмака, якого звинувачують у накопиченні особистої влади та узурпації демократичних процесів".

Також читайте: Керівник ОП Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей від Time, Зеленського там немає

Звільнення Кубракова та Залужного 

Інсайдери видання повідомляють, що звільнення Залужного та віцепрем’єра Кубракова, яких цінували на Заході, також пов’язані з діями Єрмака.

"Зростає занепокоєння, що Зеленський все більше покладається на жменьку підлабузницьких домашніх голосів, страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується, а команда Єрмака зростає", - зазначає видання.

Роль Олега Татарова 

Також у статті згадується про роль заступника голова ОП Олега Татарова.

За словами високопоставленого чиновника правоохоронних органів, Єрмак використовує Татарова для забезпечення лояльності з боку офіцерів кримінальної юстиції.

"Він надзвичайно ефективний, він знає систему та людей у ​​ній", - сказав чиновник. "Він не має моральних обмежень і вміє накопичувати гроші".

Корупція - джерело суперечок між Києвом і Білим домом

Також повідомляється, що корупція все більше стає джерелом суперечок між Білим домом і Києвом. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Україну минулого місяця заявив, що Київ має "переконатись, що боротьба з корупцією продовжується вдома так само, як триває боротьба з агресією Росії на передовій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив в Офіс президента одногрупника Єрмака

Водночас, співрозмовники видання на Банковій спростовують ці звинувачення і заявляють, що критика на адресу голови ОП "викликана прямим, але ефективним стилем управління Єрмака, вказуючи на його успіх в ініціативах". Серед таких ініціатив названо "Саміт миру" у Швейцарії.

"Саме президент Зеленський ухвалює всі ключові рішення", - додало джерело.

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Топ коментарі
+72
ІПСО !!!!
Кремлівскі наклепи !!
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08.06.2024 13:48
+63
Ви ще забули улюблений вираз говномарафонівських пропагандистів - "Російські наративи ".
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08.06.2024 13:55
+54
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08.06.2024 14:06
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Історія - слабенький Людовік 13-й та кардинал Рішель'є.
Не схоже?
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09.06.2024 16:09 Відповісти
Тобто, це просто констатація факту..тепер питання, а хто це все має виправити? Наше сбу? Щось не дуже добре воно працює в цьому напрямку. Спецоперації це все добре, честь і хвала їм за це, але коли в тебе в тилу ворог... то хоч рачки вставай ніякого толку не буде, всі ці перемоги, операції нівелюються "роботою" кротів, зрадників та і просто ворогів. І ще одне - щось дуже мало віриться, що Захід, США не знають(знали) ху із дермак... значить він їх влаштовує
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09.06.2024 16:33 Відповісти
вміє зеля підібрати команду. всіх мудозвонів зібрав у себе
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09.06.2024 17:36 Відповісти
Шановні українці, сьогодні небайдужа людина створила петицію щодо звільнення Єрмака з посади. Підписуйте петицію і робіть максимальний репост. Це один із варіантів позбутися голови ОП https://chng.it/DpcQT7RLtn
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09.06.2024 18:55 Відповісти
И именно Ермак станет организатором устранения Зеленского на посту президента и следующим президентом Украины! Ермак - диктатор и узурпатор! Это просто дело времени. Андрей Ермак сделал всё, что бы точка невозврата к цивилизованной европейской жизни в Украине была пройдена. Его абсолютно устраивают дикие, кугутские, почти феодальные устои в Украине сегодня, война, крах экономики, нищета, уничтожение науки, культуры, образования, продвижение врагов и захват ими всё новых территорий.
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09.06.2024 19:02 Відповісти
фсбэшник Елдак ни чего не узурпировал, он изначально был поставлен в Омане патрушевым смотрящим за бениным, Оманским, Нариком для развала страны изнутри, а дурак нужен для записи видосиков для отупевших зелеДрочеров!!!
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09.06.2024 19:39 Відповісти
Треба знайти привід і вишвирнути єрмака з оп.
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09.06.2024 19:40 Відповісти
Чому не можна бусіфікувати журналістів The Times ?
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09.06.2024 20:52 Відповісти
,Він мені заважає витратити гроші на придбання для сил Буданова та СБУ приладів на велику суму моїх коштів. Яка залежність Президента від потвори я не знаю!
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09.06.2024 22:20 Відповісти
Про те, що країною керує Єрмак The Times зрозуміло пізно . Питання стоїть інше - хто керує Єрмаком ? До кого він їздить за інструкціями в Білорусь ?. https://timeze2019.blogspot.com/
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10.06.2024 07:48 Відповісти
Cкорiше за все - Зеленського взагалi вже немае, замiсть нього двiйник (знайти якогось штемпа схожого на нього дуже легко, Квартал95)🤡
Так що в Украiнi вже навiть i нелигiтимного вже немае ((:
Двiйник - пiд керiвництвом ермака (сiвковича)👈
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10.06.2024 08:04 Відповісти
Цей пасквіль одночасно розповсюджується на всіх порохоботських ресурсах. Автор публікації в Таймс не є журналістом та не має морально-етичних ознак журналіста. Госдеп США та спецслужби діють так, як робили завжди по всьому світу. Приводили до влади маріонетковий уряд або військову хунту, якщо існуюча влада в країні показує характер та не піддається маніпулюванню. Лідером цього інформаційного нападу виступає Швець, а всі інші йому підспівують.
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10.06.2024 11:27 Відповісти
Михайло лигак ти кремлівська мавпа, засунь свій висер собі в очко
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10.06.2024 13:01 Відповісти
Не витримав? Показав, що ти подоляківець. Це ж заради чого чи кого? До чого тут журналіст/не журналіст? Хіба хтось в Україні не розуміє, що таке єрмак? А, взагалі, це сіамські близнюки Зєрмак, один без іншого існувати не можуть.
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13.06.2024 07:28 Відповісти
Ну да. Весь мир - это порохоботы и агенты Кремля?
Нет, это Ермак и Зеленский - антимайдан, узурпаторы власти и пятая колонна-шпионы во власти Украины, и ее разрушители
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18.06.2024 05:21 Відповісти
Ермак и Зеленский сделал и делают все, чтобы развалить Украину изнутри, а народ уничтожить.
Ермак и Зеленский = геноцид украинцев.
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18.06.2024 05:18 Відповісти
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