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Зеленский о Ермаке: Он мощный менеджер и делает то, что я ему говорю. ВИДЕО

Зеленський заявив, що Єрмак потужний менеджер

Президент Владимир Зеленский считает главу ОП Ермака мощным менеджером.

Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Ермак мощный менеджер, один из очень мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я. И он выполняет эти задачи. Так всегда, когда вы хотите ослабить того или иного человека - вы будете бить по команде. А когда вы добьете команду этого человека - вы начнете бить по этому президенту", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, это и есть политика тех, кто не доволен им.

"А мной недовольны не только русские. Русские прежде всего хотели теми или иными попытками уничтожить меня, потому что для них это план оккупации. Один из планов. Так же они это лоббировали в других странах мира. К сожалению, не только русские хотят слабого президента Украины. Слабый президент Украины - это возможность оторвать от Украины половину территорий, это возможность Украину остановить по дороге на вступление в ЕС. Это возможность закрыть мне рот, возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет иметь влияние на те или иные общества", - добавил глава государства.

Напомним, ранее издание The Time опубликовало материал, в котором заявило, что глава ОП Андрей Ермак узурпирует власть, а зависимость Зеленского от него растет

Также читайте: Ермак заявил, что кто-то "масштабирует проблему коррупции", однако он может решить кучу этих проблем в течение часа, учитывая всю его власть, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Ермак Андрей (1271) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+119
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04.07.2024 12:03 Ответить
+87
А нехай , тобі грець, гнида просрочена.
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04.07.2024 12:02 Ответить
+74
Єрмак з'явився після того як повіз тебе в Оман до Патрушева. Богдан в інтерв'ю казав, що зеленський з оману приїхав зовсім інший, потухші очі і неадекватна поведінка.
Коли Зе був в Омані , в цей час там був Патрушев і українськиї літак був збиий над Іраном 2-ма ракетами. Такі собі співпадіння.

Якщо воно виглядає, як качка, плаває, як качка, і кахкає, як качка, то це, імовірно, і є качка. розгорнути.(с)
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04.07.2024 12:05 Ответить
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Єрмак выполняет команды зеленского, )))))))))))))))))))

Ну що наржалися, чи ще ржете?
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04.07.2024 17:33 Ответить
- Тобі добре живеться! - каже Бобік. - У тебе все є.

- Так, - каже Барбос, - я живу добре. Що хочу, те й роблю: хочу - гребінцем зачісуюсь, хочу - на телевізорі граю, їм і п'ю, що хочу, або на ліжку валяюся.

- А тобі дозволяє дідусь?

- Що мені дідусь! Подумаєш! Це ліжко моє.

- А де ж дідусь спить?

- Дідусь там, у кутку, на килимку.

Ця історія просто про єрмака з зеленським (дідусь - єрмак, Барбос - зеленський)
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04.07.2024 17:47 Ответить
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04.07.2024 17:48 Ответить
Історія рухається по спіралі: інфант і його регент
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05.07.2024 02:32 Ответить
инфант или импотент . так на пианино вроде без штанов играл ..мурку..
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05.07.2024 06:20 Ответить
Безмозглое тупое дерьмо.,привело к управлению страной российского крота .Рейтинг Украины из за этого скота падает до нуля а оттуда и слабая помощь со стороны Запада и Штатов
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04.07.2024 18:09 Ответить
зе-команда
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04.07.2024 18:27 Ответить
Зеленський - гарант Єрмака, але не конституції України
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04.07.2024 18:29 Ответить
https://youtu.be/NbrWkEx2syc?si=F-uXFWujOjgT8XzW
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04.07.2024 18:51 Ответить
А помните этого чувачка, наставника Голобородько из сериала? Вам, 73%, уже тогда Ермака показали, но вы как обычно, ничего не поняли:



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04.07.2024 18:51 Ответить
Типтаво. Можно Ермака Бакланом заменить?
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04.07.2024 23:30 Ответить
- Який художній фільм вплинув на Вас найбільше ?

- «Слуга народу», причому я його, *****, навіть не дивився…

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04.07.2024 23:30 Ответить
ты мне лучше про пороха скажи, что н сделал ?
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09.08.2024 18:53 Ответить
Особливо ФСБ - ий зрадник та ворог України єрмак, він же Тимофій він же Козирь, як ніхто готувався до війни, та відрапортував
патрушеву з гарними досягненями:
1. Формула Штайнмайера
2. Відведення та розмінування
3. Скорочення ЗСУ за допомогою колоборанта міністра оборони Тарана (друг сімї єрмаків)
4. Зупинення всіх програм ******** видів озброєнь
5. Вагнеровці та інші спецоперації
6. Не закупівля *********** 152 та 155
7. Не закупівля шоломів та броників
8. Не закупівля ПММ
9. Здача півдня України за три доби
10. Ігнорування попереджень США, Англії та НАТО ...

і далі за списком, який дуже довгий.....
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04.07.2024 19:08 Ответить
Єрмак зумів переконанти, що виконує зеліні забаганки. Натомість клован служить єрмаку.
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04.07.2024 19:21 Ответить
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04.07.2024 19:22 Ответить
Президент зеленський то є самий великий подарунок кацапам від українців бо це найслабкіший президент в історії людства, нуль у всьому,пусте місце а краде так як наче завтра потоп
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04.07.2024 19:29 Ответить
вова ти гарант КОНСТИТУЦИИ . ты ее хоть раз читал вместе с дерьмачком . ты чайником не прикидывайся . там все написано очень понятно даже для любителей 9 мая жарить шашлык
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04.07.2024 19:33 Ответить
Він ухилянт і узурпатор. Розмріялися кацапи
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04.07.2024 23:28 Ответить
Потужно зливають Україну ворогу.
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04.07.2024 20:00 Ответить
Я и мой друг Трактор)))
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04.07.2024 20:14 Ответить
малатец!!! сам себя сдал, как с Червинским. ты лошок! не лох! не лошара! а тупой эфэсбэшный кацапский лошок
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04.07.2024 20:24 Ответить
Паскудний потужний менеджер....
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04.07.2024 20:36 Ответить
А най тебе, жидівський блазень з керуючою рукою манагера в твоїй дупі, шляк трафить!
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04.07.2024 20:48 Ответить
Коли дєрьмак засовує найпотужнішому лідеру ********** руку у сраку по лікоть той каже давити сильніше чи слабкіше щоб відкривався ріт при черговому запису відосика...і дєрмак слухається та виконує команду
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04.07.2024 20:50 Ответить
В чому ж проявляється потужність цього менеджера? Якщо б він був потужний менеджер, то, наприклад, москалів із Криму не впустили б.
Ну потужніший ніж Зеленськтй ну то що.
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04.07.2024 20:55 Ответить
Це, дивлячись на цю "потужну" нікчемну парочку, Трамп хоче здати Україну.
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04.07.2024 21:07 Ответить
У Ермака супер-интеллект, вам с ним не справится и даже не пытайтесь.
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04.07.2024 21:08 Ответить
Никогда его не бросю патамуша он хароший!
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04.07.2024 21:19 Ответить
Це для 73%, биомаси!
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04.07.2024 21:24 Ответить
У мене дві версії. 1. У Зеленського психологічна залежність від Єрмака. Людина, яка нічого не шарить ні в політиці, ні в економіці не може і кроку зробити самостійно. Їй страшно залишитися без "ушлої" няні. 2. Мабуть має якісь зобов'язання перед кимось і вірогідно висить на крючку у спецслужб іншої країни, які можуть у будь який момент розкрити деталі подій в Омані. І мабуть єдина вимога не допустити цього, це залишити Єрмака там, де він є.
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04.07.2024 21:28 Ответить
***** та не ти вирішуєш, а український народ через представників у Верховній Раді, а ти лиш підписуєш і представляєш на міжнародній арені!!!!
Альоу!!!...
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04.07.2024 21:28 Ответить
Потужний, дуже! Роблю те, що він скаже!
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04.07.2024 21:31 Ответить
Ну добре, зеленський це інфантильна особа з дуже низьким рівнем інтелекту. Як він став президентом? Які долбойоби це обрали?
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04.07.2024 21:52 Ответить
так ****** найух разом з дерьмаком
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04.07.2024 22:15 Ответить
Геть протермінованого ішака!
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04.07.2024 22:29 Ответить
Кацапський кріт твій дєрьмак, а ти - уйопок закомплексований - хлопчик пубєртат переляканий…
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04.07.2024 22:38 Ответить
Як би так потужився- щоб і розірвало єрмака,а зеля пішов прицепом.
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04.07.2024 22:39 Ответить
Зєлю геть, вибори
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04.07.2024 22:49 Ответить
Розпорядження ОП : з 2.07.2024 р. в словосполученні "Єрмак і президент" в цілях економії слово "і" можна не вживати.
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04.07.2024 23:19 Ответить
Тупой УБЛЮДОК!!!
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04.07.2024 23:27 Ответить
Боюсь що навпаки, Зеля у Єрика служить хлопчиком на побігеньках...
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04.07.2024 23:47 Ответить
МОЛОДЕЦЬ СЕРЕД ОВЕЦ, А ПРОТІВ МОЛОДЦА__САМ ОВЦА,
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04.07.2024 23:59 Ответить
Такий потужний, що здасть Україну й не моргне оком.
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05.07.2024 00:33 Ответить
Зеленский и Кардинал-это сила!
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05.07.2024 00:51 Ответить
Зєлю геть. Вибори
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05.07.2024 04:28 Ответить
Местечковый клоун из самодеятельности,и ларечник с охенным опытом,и историей успеха!! Какое жетон гыдотное
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05.07.2024 06:15 Ответить
to-to-e-tak🤑
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05.07.2024 06:17 Ответить
а куди заховали ваньку баканова ??? за тим пидором ефесбешним потягнеться паровозиком уся опа коли червинського призначать начальником сбу . а цей час колись настане
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05.07.2024 06:29 Ответить
Такая же мафия как и в раше.
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05.07.2024 07:28 Ответить
Тобто, д'Єрмак запевнив Зедебіла, що це саме він приймає рішення і роздає розпорядження, які мусить виконувати д'Єрмак і інша шобла?
Вова тепер тобі точно 3.14здець, так ти хоч мав шанс на дурку звалити 😏
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05.07.2024 07:42 Ответить
Безумовно, щоб робив шмаркля без єрмака, чи проросійських соратників!
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05.07.2024 08:22 Ответить
х.йло зелене
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05.07.2024 08:26 Ответить
Єрмак потужно домовився з Козаком, що вторгнення не буде, а будуть шашлики. Це було дуже потужно, всі просто ох...ли від шашликів 24.02.22!
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05.07.2024 08:26 Ответить
Все почалось з Оману . Казали йому наші друзі: не лети ! Ця ж дитина ніколи не слухає ! Одразу був призначений Єрмак.Оманські домовленості ніхто не відміняв..Тому отак все !
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05.07.2024 08:55 Ответить
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