Зеленский о Ермаке: Он мощный менеджер и делает то, что я ему говорю. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский считает главу ОП Ермака мощным менеджером.
Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"Ермак мощный менеджер, один из очень мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я. И он выполняет эти задачи. Так всегда, когда вы хотите ослабить того или иного человека - вы будете бить по команде. А когда вы добьете команду этого человека - вы начнете бить по этому президенту", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, это и есть политика тех, кто не доволен им.
"А мной недовольны не только русские. Русские прежде всего хотели теми или иными попытками уничтожить меня, потому что для них это план оккупации. Один из планов. Так же они это лоббировали в других странах мира. К сожалению, не только русские хотят слабого президента Украины. Слабый президент Украины - это возможность оторвать от Украины половину территорий, это возможность Украину остановить по дороге на вступление в ЕС. Это возможность закрыть мне рот, возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет иметь влияние на те или иные общества", - добавил глава государства.
Напомним, ранее издание The Time опубликовало материал, в котором заявило, что глава ОП Андрей Ермак узурпирует власть, а зависимость Зеленского от него растет
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Ну що наржалися, чи ще ржете?
- Так, - каже Барбос, - я живу добре. Що хочу, те й роблю: хочу - гребінцем зачісуюсь, хочу - на телевізорі граю, їм і п'ю, що хочу, або на ліжку валяюся.
- А тобі дозволяє дідусь?
- Що мені дідусь! Подумаєш! Це ліжко моє.
- А де ж дідусь спить?
- Дідусь там, у кутку, на килимку.
Ця історія просто про єрмака з зеленським (дідусь - єрмак, Барбос - зеленський)
- «Слуга народу», причому я його, *****, навіть не дивився…
патрушеву з гарними досягненями:
1. Формула Штайнмайера
2. Відведення та розмінування
3. Скорочення ЗСУ за допомогою колоборанта міністра оборони Тарана (друг сімї єрмаків)
4. Зупинення всіх програм ******** видів озброєнь
5. Вагнеровці та інші спецоперації
6. Не закупівля *********** 152 та 155
7. Не закупівля шоломів та броників
8. Не закупівля ПММ
9. Здача півдня України за три доби
10. Ігнорування попереджень США, Англії та НАТО ...
і далі за списком, який дуже довгий.....
Ну потужніший ніж Зеленськтй ну то що.
Альоу!!!...
Вова тепер тобі точно 3.14здець, так ти хоч мав шанс на дурку звалити 😏