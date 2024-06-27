Ермак заявил, что кто-то "масштабирует проблему коррупции", однако он может решить кучу этих проблем в течение часа, учитывая всю его власть, - Шабунин

Распространять пропагандистский нарратив о "масштабной коррупции в Украине" помогает власть, которая покрывает коррупционеров.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Ермак написал о таинственном ком-то, кто "масштабирует проблему коррупции". Прав он в том, что Украина точно не является самым коррумпированным государством. Но ошибается глава офиса Зеленского в главном - адресате своего обращения.

Больше всего с пропагандистским нарративом о супер-коррумпированной Украине руск*м помогает ... власть, которая покрывает выявленных обществом схемщиков", - подчеркнул он.

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Шабунин напомнил об экс-министре обороны Алексее Резникове, который после скандала с "яйцами по 17 грн" еще 7 месяцев находился на должности.

"Или как это сейчас происходит с главой Антимонопольного комитета, который не может объяснить 70 млн состояния (и которого направляют одним из переговорщиков о вступлении Украины в ЕС). Или как власть покрывает заместителя генпрокурора (Вербицкого), который покупает "порш" для своей подруги и арендует элитный коттедж за непонятные деньги.

Или как покрывают заместителя директора ГБР Удовиченко - с Mercedes и элитной квартирой в центре Киева за почти 1 млн долларов.

Учитывая всю власть Ермака, сегодня он в течение часа может решить все эти (и кучу других) проблем, которыми вражеская пропаганда точно воспользуется против Украины", - добавил глава ЦПК.

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Напомним, ранее Андрей Ермак опубликовал пост, в котором заявил, что "некоторые люди" масштабируют проблемы с коррупцией в Украине, "таким образом помогая россиянам, которые инвестируют миллионы в продвижение на западе нарратива "Украина - самое коррумпированное государство".