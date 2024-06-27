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Новости Борьба с коррупцией
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Ермак заявил, что кто-то "масштабирует проблему коррупции", однако он может решить кучу этих проблем в течение часа, учитывая всю его власть, - Шабунин

Шабунін відреагував на пост Єрмака про корупцію

Распространять пропагандистский нарратив о "масштабной коррупции в Украине" помогает власть, которая покрывает коррупционеров.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Ермак написал о таинственном ком-то, кто "масштабирует проблему коррупции". Прав он в том, что Украина точно не является самым коррумпированным государством. Но ошибается глава офиса Зеленского в главном - адресате своего обращения.

Больше всего с пропагандистским нарративом о супер-коррумпированной Украине руск*м помогает ... власть, которая покрывает выявленных обществом схемщиков", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реформу БЭБ проваливают по указанию Ермака, это ставит под угрозу получение помощи от партнеров, - ЦПК

Шабунин напомнил об экс-министре обороны Алексее Резникове, который после скандала с "яйцами по 17 грн" еще 7 месяцев находился на должности.

"Или как это сейчас происходит с главой Антимонопольного комитета, который не может объяснить 70 млн состояния (и которого направляют одним из переговорщиков о вступлении Украины в ЕС). Или как власть покрывает заместителя генпрокурора (Вербицкого), который покупает "порш" для своей подруги и арендует элитный коттедж за непонятные деньги.

Или как покрывают заместителя директора ГБР Удовиченко - с Mercedes и элитной квартирой в центре Киева за почти 1 млн долларов.

Учитывая всю власть Ермака, сегодня он в течение часа может решить все эти (и кучу других) проблем, которыми вражеская пропаганда точно воспользуется против Украины", - добавил глава ЦПК.

Также читайте: Поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата, - Ермак

Напомним, ранее Андрей Ермак опубликовал пост, в котором заявил, что "некоторые люди" масштабируют проблемы с коррупцией в Украине, "таким образом помогая россиянам, которые инвестируют миллионы в продвижение на западе нарратива "Украина - самое коррумпированное государство".

Єрмак про корупцію

Автор: 

коррупция (8569) Шабунин Виталий (536) Ермак Андрей (1266)


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Топ комментарии
+35
Ну, ****, як бистро виросла корона у цих зелених мударасів, що здали за два дні весь південь України. А тепер вважають, що у владі вони навічно, і грабувати та ділити України вони будуть довго\нудно\безнаказанно, януковичі теж так думали ...
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27.06.2024 09:12
+24
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27.06.2024 09:17
+17
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27.06.2024 09:23
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27.06.2024 09:11 Ответить
Ну смерть так смерть ...
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27.06.2024 09:19 Ответить
"Нє масштабіруйтє !!!"
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27.06.2024 09:50 Ответить
Як казав прототип єрмака з Людей у чорному: "Пропозиція прийнятна"
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27.06.2024 09:58 Ответить
Тільки пліснява мразота, кацапскі безхатьки, у яких немає ніякої духовної прив'язки до країни, може спаганити лозунг, з яким Українці йшли в бій за Батьківщину.
Це ество квартальної погані.
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27.06.2024 10:44 Ответить
Ну, ****, як бистро виросла корона у цих зелених мударасів, що здали за два дні весь південь України. А тепер вважають, що у владі вони навічно, і грабувати та ділити України вони будуть довго\нудно\безнаказанно, януковичі теж так думали ...
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27.06.2024 09:12 Ответить
Яник був лох. "Новиє літса" його помилок не повторять. Затероризують нарід війною і енергоцидом так, що він з під плінтуса вже не вилізе ніколи. Опозиція перетворилась на аналог Навальнят. бо "неначасі", Дєрьмак відкрито узурпував владу, система а-ля міні-паРаша добудовується.
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27.06.2024 10:39 Ответить
Корупція в Украіні вже як спрут - шо іі масштабувати
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27.06.2024 09:12 Ответить
Це швидше схоже на ракову пухлину,як розповсюдила метастази по всьому организму країни,охопила всі ,навіть найвіддаленіши куточки державного организма України !!))
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27.06.2024 09:38 Ответить
А чого дермак коментує? дермак це президент зеленського)))
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27.06.2024 09:13 Ответить
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27.06.2024 09:16 Ответить
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27.06.2024 09:17 Ответить
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27.06.2024 09:17 Ответить
шо тут масштабувати - масштаб ЛІЧНАСТІ =МАСШТАБУ КОРУПІЇ ?
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27.06.2024 09:43 Ответить
Це не державна організація ))
https://antac.org.ua/about/
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27.06.2024 09:21 Ответить
Тим більше не потрібен. У бізнесі, якщо щось не виконує свою функцію, воно безжально відправляється на смітник.
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27.06.2024 09:23 Ответить
До нього дослухаються на Заході. Нас із вами навряд почують.
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27.06.2024 09:28 Ответить
До кого дослухаються? Шабуніна ? Це шістка що працює на гранти і повинна висвітлювати новини так як бажає замовник
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27.06.2024 09:36 Ответить
Хто йому дає гранти?
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27.06.2024 09:40 Ответить
А ви за Єрмака? Так що,все добре? Корупціі не існує ? Єрмак - молодець?В цих питаннях та в усьому іншому ?. Я правильно зрозуміла ? А може, ви ще поясните , що за посада в цієі особи ? Ми ніби не його президентом обирали ?
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27.06.2024 09:49 Ответить
Що сталось, куди ви пропали?
Хто дає Шабуніну гранти, щоб він паплюжив світле ім'я товариша Єрмака і підпорядкованих йому мародерів, про яких згадав Шабунін?
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27.06.2024 09:55 Ответить
Шабуня все життя був на грантах США і Сороса
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27.06.2024 11:45 Ответить
Був. Про єрмака він бреше?
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27.06.2024 11:53 Ответить
Алла, ви так захищаєте цю гидоту, що я вже почав сумніватися в тому, що ви против корупції та зелених. Про дерьмака він сказав правду, але грінпоц у нас теж багато що "правільного" каже, але нічого не робить, тільки зраджує, продає країну та кришує крадівництва всіх мастєй.

Не треба путати слова та реальні справи. Шабуня- мерзота, і реально зробив аж нічого- трохи попіздів, причому в такому підлабузницькому стилі. Реально він приложив тільки багато зусиль, щоби Порошенко не став знов Президентом. Тільки за це йому вічна ганьба.
Єдина заслуга шабуні- що він після чарівного пендєля з Заходу почав шось казати про корупцію в останній час, але до того з 2019 року мовчав достатньо довго і тільки "колупав" формулу Роттердам 3 роки
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27.06.2024 12:16 Ответить
Я не захищаю Шабуніна і не хвалю його за всю його діяльність.
Ми обговорюємо його конкретну заяву. Краще, щоб він не писав про Єрмака?
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27.06.2024 12:21 Ответить
Да шабуня був повинен про це написати ще 3-4 роки тому назад, а не писати тільки зараз, коли вже ці факти по суті давно в західній пресі висвітлюють. Да, він вірно констатує- що зараз дерьмак в Україні це реальний президент, "владичіця морская")))), але про цього фсб-шного товарища пишуть вже дуже давно такі відомі люди , як Валерій Прозапас, Таня Адамс, Дмитро Чекалкин, Борислав Береза, Олег Леусенко, ТГ канал Зе Зрада, Бригинець, Горковенко та багато інших. А у шабуні настало прозріння тільки зараз . З чим я його і поздоровляю
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27.06.2024 13:43 Ответить
Це і не бізнес, це громадська організація яка фінансується (є в попередньому посиланні)
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27.06.2024 09:28 Ответить
Центр протидії корупції (ЦПК) - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F громадська організація , створена у https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 році українським громадським діячем, головою правління організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віталієм Шабуніним та виконавчим директором ЦПК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%27%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA Дар'єю Каленюк . Організація фінансується завдяки підтримці міжнародних донорів. Вопрос: Каким образом общественная организация может влиять на ОП? Только подачей информации. Зачем нам нужен ЦПК? Подавая информацию о коррупционерах ЦПК помогает вскрывать гнойники. Разве этого мало?
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27.06.2024 09:27 Ответить
Добре, переконали.
ЦПК - це таке собі ОБСЄ. Майже нічого не бачить, а з тим, що бачить, нічого зробити не може.
Сенс існування - хіба що міжнародним донорам демонструвати видимість боротьби з корупцією.
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27.06.2024 09:29 Ответить
О, такою ж діяльністю у себе на болотах займався й всесвітньо відомий расєянін, "небутерброд" Навальний.
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27.06.2024 09:37 Ответить
Тільки з його пам'яттю та його бабою прогресивний світ досі носиться, в той час як наш ЦПК нафіг нікому не цікавий, крім декількох закордонних грантожерів.
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27.06.2024 09:43 Ответить
Шабунін й ЖУРНАЛІСТИ НІКОЛОВ ТА ІН в POLITICO про Єрмака

https://www.politico.eu/article/some-accuse-ukraine-military-draft-political-tool-punish-critics-journalists-corruption/ https://www.politico.eu/article/some-accuse-ukraine-military-draft-political-tool-punish-critics-journalists-corruption/

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27.06.2024 09:16 Ответить
Саймон Шустер в TIME про Єрмака - ці два видання тільки за два останні дні ПРО ЄРМАКА

https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/ https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/

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27.06.2024 09:18 Ответить
Читаю в той статті
Татаров отверг обвинения и заявил, что знает о вкладе Шабунина в реформирование Украины и борьбу с коррупцией.
Це все , що вам треба знати про чергового "вялікого антікорупционера" шабуню. Дружбан татарова- це як тавро мудака для любої людини.

шабуня кончена сволота і багато сил приклав для того, щоб це зелене лайно стало при владі в країні. Але доступу до корита чомусь не отримав))))) мабуть не дуже рясно лизав. І у шабуні теж як і в росіян та зелених мразот- во всьому винен Порошенко

І те що зараз шабуня щось підвізгує про корупцію- це не тому що він проти неї, а тому що йому дали трелєй його контори, які дали йому гранти на антикорупційну діяльність
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27.06.2024 12:05 Ответить
ЗЕмафія безсмертна!
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27.06.2024 09:17 Ответить
зеЄ(РМАКО)БАНАТ
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27.06.2024 09:20 Ответить
То вони так думають ...
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27.06.2024 09:30 Ответить
Тобто, Зеленський, як був кловуном, так і залишився, порожнім місцем для Оманського наймита?!
Рішало, усе може порішати в Україні, і без отого ухилянта гундосого!
Гончарук, теж про таке говорив, а потім із самокатом та з усіма приблудами у КМУ, пішов…
Виходить, що єрмак його попер…, а не боневтік ??
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27.06.2024 09:18 Ответить
Когда-то мы узнаем цену словам Ермак через его благосостояние. Надеюсь, что э то будет очень скоро.
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27.06.2024 09:20 Ответить
Шабунін щойно коронував єрмака? Це офіційний шаблон "чєлобітной"?
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27.06.2024 09:21 Ответить
Дайте визначення "чєлобітной".
Що це таке?
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27.06.2024 09:30 Ответить
Найвеличнійший Самодержець!
Твої бояре беззаконня чинять! Зглянься на нас, покарай їх! Зроби так, щоб ніхто нічого не крав, ....

Подається на колінах, стукаючи лобом о підлогу.
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27.06.2024 09:53 Ответить
Немає цього в дописі Шабуніна, немає ніяких ПРОХАНЬ, це ваша фантазія.
Є звинувачення влади в тому, що вона покриває корупціонерів.

"Поширювати пропагандистський наратив про " масштабну корупцію в Україні" допомагає влада, яка покриває корупціонерів."

Джерело:
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27.06.2024 09:58 Ответить
2Зважаючи на усю владу Єрмака, сьогодні він впродовж години може вирішити усі ці (та купу інших) проблем"

Це не вимога, це прохання.
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27.06.2024 10:02 Ответить
Ні. Це констатація того, що Єрмак МОЖЕ, але не хоче вирішити проблему.
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27.06.2024 10:14 Ответить
Покриває корупцію деперсаналізована "влада" (не єрмак, не татаров. не костін), а вирішити все це може цілком конкретна людина. Не помічаєте?
Доречі, дуже фієрично така зава виглядає на фоні ситуації єрмак-котлета, коли єрмак публічно сказав "фас!"
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27.06.2024 10:06 Ответить
Шабунін назвав конкретне прізвище "Єрмак".

З Котлетою розіграна вистава про нібито перемагаючу справедливість, тому що ідіот та його шавки наїхали на справжнього військового. Якби не було реакції на цей бєспрєдєл, це був би великий булижник в бік "непорочного сцаря" Владіміра.
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27.06.2024 10:18 Ответить
"Ну, при чём тут Зеленский?!"
Які повноваження він ще не віддав дяді Андрєю?
Забудьте ви про факсіміле єрмака.

Вистава - так. Але мета її - показати хто тут цар.
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27.06.2024 10:52 Ответить
Єрмак не якийсь пішак. Єрмак=Зєля. "Он со мной пришол, он со мной і уйдєт" ....
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27.06.2024 11:19 Ответить
Де ж я казав що єрмак пішак? Навпаки - це єдиний центр влади. Неформальний, донедавна. Але швидко виходить з тіні.
Вовочка вже не цікавить навіть єрмака. Відпрацьований матеріал.
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27.06.2024 11:26 Ответить
Тоді не зрозумілі ваші претензії до Шабуніна, який і називає прізвище головного рішали.
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27.06.2024 11:32 Ответить
Саме в тому, що він (можливо не навмисне) такими формулюваннями допомогає сформувати образ "царя\реального президента" під реальним прізвищем, а звинувачає у кришуванні корупції якусь абстрактну "владу"
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27.06.2024 11:55 Ответить
Назвіть прізвища тих, хто зараз рулить Україною, так званою правоохоронною системою, ручними суддями.
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27.06.2024 11:58 Ответить
Ви змінюєте тему з "обговорення заяви Шабуніна", на "всі все знають".
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27.06.2024 12:13 Ответить
Нічого подібного. Я хочу, щоб ВИ назвали конкретні прізвища, а не "всі знають".
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27.06.2024 12:19 Ответить
Ок.
єрмак руками татарова: ДБР, НАБУ, прокуратура, суди.
єрмак руками себіги: закодонні справи
єрмак руками сирського: ЗСУ
ГУР, СБУ, митниця, ... теж його.

Як це змінює заяву Шабуніна?
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27.06.2024 12:26 Ответить
Він, як і ви, назвав прізвище єрмака.
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27.06.2024 12:31 Ответить
Ні. В якості кореня корупції прізвище єрмака він не назвав.
"Поширювати пропагандистський наратив про " масштабну корупцію в Україні" допомагає влада, яка покриває корупціонерів."
А офіційною владою України товариш єрмак не є.
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27.06.2024 12:36 Ответить
"Зважаючи на усю владу ЄРМАКА, сьогодні він впродовж години може вирішити усі ці (та купу інших) проблем, якими ворожа пропаганда точно скористається проти України", - додав глава ЦПК ( ШАБУНІН ).

Джерело:
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27.06.2024 12:47 Ответить
Так. У цьому речені "влада єрмака", щоб це не означало: чи його особистий вплив, чи вибудовану систему. І навіть не важливо наскільки цей вплив законний.
В попередньому речені - "влада". Безвідносна. Офіційна, державна, за замовчуванням.
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27.06.2024 12:54 Ответить
Прізвище НАЗВАНО. В першому реченні чи далі по тексту, не настільки критично.
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27.06.2024 13:02 Ответить
"Офіційна влада краде та кришує. Влада єрмака може це спинити."
Призвище назване, чи не так?
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27.06.2024 13:14 Ответить
Мова йде про безмежну владу самого Єрмака.
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27.06.2024 13:26 Ответить
Давайте перечитаємо ще раз: "Найбільше з пропагандистським наративом про супер-корумповану Україну руск*м допомагає … влада". Де тут прізвище?
Далі ідуть три прізвища корупціонерів, але жодного прізвища покривателя. Єрмак згадується лише як той, хто може (визнання і підкреслення влади), якщо захоче.
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27.06.2024 11:07 Ответить
Хто ще із активістів, громадських діячів, журналістів наважується називати прізвище Єрмака, як кришувальника злочинів представників влади?
Навряд ви назвете більше кількох прізвищ.
"найпатріотичніші" притули-стерненки НІ РАЗУ не поклали відповідальність за злочини представників влади ні на Зеленського, ні на Єрмака.
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27.06.2024 11:24 Ответить
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27.06.2024 09:23 Ответить
УМЄРОВ НАД КАРТОЮ З ГЕНЕРАЛАМИ ФОТОСЕСІЮ РОБИТЬ, СТРАТЄГ ХЙОВ , А КЛЯВСЯ, ЩО ЙОГО ПРОГРАМА -БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ФОРТИФІКАЦІЇ
страшні фото його фортифікацій

https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html

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27.06.2024 09:32 Ответить
Рустем Умєров розповів про діяльність Міноборони: план-2024, фортифікації і боротьба з корупцієюhttps://**********.com.ua/category/news/ НОВИНИ

25 Лютого 2024,
https://**********.com.ua/2024/02/25/rustem-umyerov-rozpoviv-pro-diyalnist-minoborony-plan-2024-fortyfikacziyi-i-borotba-z-korupcziyeyu/
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27.06.2024 09:36 Ответить
дермак хоче заперечити, що нині рівень корупції в Україні найвищий за останні навіть десять років...
Але і шабуня - також один з елементів цієї корупції... борцун штопаний, ***...
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27.06.2024 09:25 Ответить
Саме Шабуня волав -Лишьбьі не Порошенко і Україна отримала клоуна та його ляльководів!!))
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27.06.2024 09:45 Ответить
За 10? За 30 а не за 10.
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27.06.2024 10:47 Ответить
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27.06.2024 09:26 Ответить
он их генерирует а не решает
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27.06.2024 09:28 Ответить
"Нєт Єрьмака - нєт України!!!"
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27.06.2024 09:29 Ответить
То зроби таку ласку, потрать годину свого часу
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27.06.2024 09:36 Ответить
Гроші ******* тишу, не піднімайте шум, не мішайте красти
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27.06.2024 09:37 Ответить
Досить розхитувати розхитувачів човнів,астанавітесь!!!🤣😀
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27.06.2024 09:44 Ответить
И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей.
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27.06.2024 10:06 Ответить
Підполковник Арєстовіч воювати вирішив не з росіянами, а з українцями : Republic. com.ua
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27.06.2024 10:20 Ответить
Тільки сліпоглухі не коментують корупцію, а віз і нині там! Зебільна мерзота повинна бути стерта...
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27.06.2024 10:32 Ответить
Проблему в Україні масштабує "зелена влада" ,а народив її куйло .
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27.06.2024 10:38 Ответить
Єрмак заявив, що хтось "масштабує проблему корупції"

Родичі полковника СБУ Зеленського володіють автопарком на 440 тис. дол. та будинками у Конча-Заспі, - ЗМІ.
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27.06.2024 10:38 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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27.06.2024 11:10 Ответить
Єрмак про себе і написав бо хто ж як не він маштабує корупцію?
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27.06.2024 11:23 Ответить
https://ibb.co/jfZHdqY
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27.06.2024 11:34 Ответить
https://ibb.co/CtHHqpH
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27.06.2024 11:40 Ответить
Запад об Ермаке как об узурпаторе власти в Украине:

https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/court-zelensky-ukraine-rocked-by-aides-thirst-for-power-57z9q8fwf

https://ibb.co/CPH5vvn
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27.06.2024 14:32 Ответить
 
 