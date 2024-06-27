Ермак заявил, что кто-то "масштабирует проблему коррупции", однако он может решить кучу этих проблем в течение часа, учитывая всю его власть, - Шабунин
Распространять пропагандистский нарратив о "масштабной коррупции в Украине" помогает власть, которая покрывает коррупционеров.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Андрей Ермак написал о таинственном ком-то, кто "масштабирует проблему коррупции". Прав он в том, что Украина точно не является самым коррумпированным государством. Но ошибается глава офиса Зеленского в главном - адресате своего обращения.
Больше всего с пропагандистским нарративом о супер-коррумпированной Украине руск*м помогает ... власть, которая покрывает выявленных обществом схемщиков", - подчеркнул он.
Шабунин напомнил об экс-министре обороны Алексее Резникове, который после скандала с "яйцами по 17 грн" еще 7 месяцев находился на должности.
"Или как это сейчас происходит с главой Антимонопольного комитета, который не может объяснить 70 млн состояния (и которого направляют одним из переговорщиков о вступлении Украины в ЕС). Или как власть покрывает заместителя генпрокурора (Вербицкого), который покупает "порш" для своей подруги и арендует элитный коттедж за непонятные деньги.
Или как покрывают заместителя директора ГБР Удовиченко - с Mercedes и элитной квартирой в центре Киева за почти 1 млн долларов.
Учитывая всю власть Ермака, сегодня он в течение часа может решить все эти (и кучу других) проблем, которыми вражеская пропаганда точно воспользуется против Украины", - добавил глава ЦПК.
Напомним, ранее Андрей Ермак опубликовал пост, в котором заявил, что "некоторые люди" масштабируют проблемы с коррупцией в Украине, "таким образом помогая россиянам, которые инвестируют миллионы в продвижение на западе нарратива "Украина - самое коррумпированное государство".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ество квартальної погані.
https://antac.org.ua/about/
Хто дає Шабуніну гранти, щоб він паплюжив світле ім'я товариша Єрмака і підпорядкованих йому мародерів, про яких згадав Шабунін?
Не треба путати слова та реальні справи. Шабуня- мерзота, і реально зробив аж нічого- трохи попіздів, причому в такому підлабузницькому стилі. Реально він приложив тільки багато зусиль, щоби Порошенко не став знов Президентом. Тільки за це йому вічна ганьба.
Єдина заслуга шабуні- що він після чарівного пендєля з Заходу почав шось казати про корупцію в останній час, але до того з 2019 року мовчав достатньо довго і тільки "колупав" формулу Роттердам 3 роки
Ми обговорюємо його конкретну заяву. Краще, щоб він не писав про Єрмака?
ЦПК - це таке собі ОБСЄ. Майже нічого не бачить, а з тим, що бачить, нічого зробити не може.
Сенс існування - хіба що міжнародним донорам демонструвати видимість боротьби з корупцією.
https://www.politico.eu/article/some-accuse-ukraine-military-draft-political-tool-punish-critics-journalists-corruption/ https://www.politico.eu/article/some-accuse-ukraine-military-draft-political-tool-punish-critics-journalists-corruption/
https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/ https://time.com/6991211/andriy-yermak-peace-in-ukraine/
Татаров отверг обвинения и заявил, что знает о вкладе Шабунина в реформирование Украины и борьбу с коррупцией.
Це все , що вам треба знати про чергового "вялікого антікорупционера" шабуню. Дружбан татарова- це як тавро мудака для любої людини.
шабуня кончена сволота і багато сил приклав для того, щоб це зелене лайно стало при владі в країні. Але доступу до корита чомусь не отримав))))) мабуть не дуже рясно лизав. І у шабуні теж як і в росіян та зелених мразот- во всьому винен Порошенко
І те що зараз шабуня щось підвізгує про корупцію- це не тому що він проти неї, а тому що йому дали трелєй його контори, які дали йому гранти на антикорупційну діяльність
Рішало, усе може порішати в Україні, і без отого ухилянта гундосого!
Гончарук, теж про таке говорив, а потім із самокатом та з усіма приблудами у КМУ, пішов…
Виходить, що єрмак його попер…, а не боневтік ??
Що це таке?
Твої бояре беззаконня чинять! Зглянься на нас, покарай їх! Зроби так, щоб ніхто нічого не крав, ....
Подається на колінах, стукаючи лобом о підлогу.
Є звинувачення влади в тому, що вона покриває корупціонерів.
"Поширювати пропагандистський наратив про " масштабну корупцію в Україні" допомагає влада, яка покриває корупціонерів."
Джерело:
Це не вимога, це прохання.
Доречі, дуже фієрично така зава виглядає на фоні ситуації єрмак-котлета, коли єрмак публічно сказав "фас!"
З Котлетою розіграна вистава про нібито перемагаючу справедливість, тому що ідіот та його шавки наїхали на справжнього військового. Якби не було реакції на цей бєспрєдєл, це був би великий булижник в бік "непорочного сцаря" Владіміра.
Які повноваження він ще не віддав дяді Андрєю?
Забудьте ви про факсіміле єрмака.
Вистава - так. Але мета її - показати хто тут цар.
Вовочка вже не цікавить навіть єрмака. Відпрацьований матеріал.
єрмак руками татарова: ДБР, НАБУ, прокуратура, суди.
єрмак руками себіги: закодонні справи
єрмак руками сирського: ЗСУ
ГУР, СБУ, митниця, ... теж його.
Як це змінює заяву Шабуніна?
"Поширювати пропагандистський наратив про " масштабну корупцію в Україні" допомагає влада, яка покриває корупціонерів."
А офіційною владою України товариш єрмак не є.
Джерело:
В попередньому речені - "влада". Безвідносна. Офіційна, державна, за замовчуванням.
Призвище назване, чи не так?
Далі ідуть три прізвища корупціонерів, але жодного прізвища покривателя. Єрмак згадується лише як той, хто може (визнання і підкреслення влади), якщо захоче.
Навряд ви назвете більше кількох прізвищ.
"найпатріотичніші" притули-стерненки НІ РАЗУ не поклали відповідальність за злочини представників влади ні на Зеленського, ні на Єрмака.
страшні фото його фортифікацій
https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html https://republic.com.ua/article/maroderstvo-na-zaporizhzhi-doshhem-zmilo-chastinu-fortifikaczijnih-sporud.html
25 Лютого 2024,
https://**********.com.ua/2024/02/25/rustem-umyerov-rozpoviv-pro-diyalnist-minoborony-plan-2024-fortyfikacziyi-i-borotba-z-korupcziyeyu/
Але і шабуня - також один з елементів цієї корупції... борцун штопаний, ***...
Родичі полковника СБУ Зеленського володіють автопарком на 440 тис. дол. та будинками у Конча-Заспі, - ЗМІ.
https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/court-zelensky-ukraine-rocked-by-aides-thirst-for-power-57z9q8fwf
https://ibb.co/CPH5vvn