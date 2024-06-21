Поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата, - Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал конфликт в Днепре с участием народного депутата Николая Тищенко.
"Посмотрел видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата - абсолютно позорное, ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать", - написал Ермак.
Руководитель ОП также заявил, что давно знает Тищенко, но сейчас отношений не поддерживает.
"Да, Тищенко я знаю давно. Действительно - крестил его сына. Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений", - пояснил Ермак.
Он также отметил, что каждый должен нести ответственность за поступки независимо от должностей
"Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить", - подчеркнул глава ОП.
Конфликт в Днепре с участием нардепа Тищенко
Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.
В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.
Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.
Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм".
