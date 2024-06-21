РУС
Поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата, - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал конфликт в Днепре с участием народного депутата Николая Тищенко.

"Посмотрел видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата - абсолютно позорное, ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать", - написал Ермак.

Руководитель ОП также заявил, что давно знает Тищенко, но сейчас отношений не поддерживает.

"Да, Тищенко я знаю давно. Действительно - крестил его сына. Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений", - пояснил Ермак.

Он также отметил, что каждый должен нести ответственность за поступки независимо от должностей

"Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить", - подчеркнул глава ОП.

Смотрите также: Избиение добровольца Krakenа Павлова в Днепре: на видео фигурирует помощница Тищенко Андриевская. ФОТО

Конфликт в Днепре с участием нардепа Тищенко

Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.

В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм".

Смотрите также: Избиение добровольца "Krakenа" Дмитрия Павлова (Сын) охранниками нардепа Тищенко в Днепре: полная версия конфликта. ВИДЕО

+36
На кого розрахован цей цирк? Ця потвора тищенко шквариться ще з довоєнних часів. Під час війни цей лошак взагалі закусив вудила та втратив остаточно усякий сором. І кожного разу його засуджували однопартійці, показово журила мосійчукча, цей бабуін каявся та виправдовувався йнарешті через місяць всі забували про його витівки.
Так само буде й зараз. Пан завхоз може скільки завгодно відмежовуватися від цієї мавпи але ж скільки разів журналісти фіксували як вона приїжджала до нього в ОП. Може він ще скаже що не знає хто такая Марʼяна, прости Боже що згадав таке на ніч…
21.06.2024 22:49 Ответить
+35
а хто такий цей єрмак, щоб щось казати про народного дєпутата Колю Котлету?
Колю Котлєту на посаду обрав народ!!! А хто обрав на посаду цього єрмака?
Хто очікує від цього єрмака якихось коментарів чи сумісна чи несумісна поведінка Колі Котлєти з посадою народного дєпутата?
21.06.2024 23:20 Ответить
+28
коля, тобі кізда навіть дерьмак проти тебе...
21.06.2024 22:29 Ответить
Я памятаю початок війни, там теж не нагнітали. Казали - Все під контролем, сидить вдома, Маріуполь - стіна. А потім раз, ми в кільці, виіхати не можливо, і тікі сидиш собі снаряди на голову приймаєш та ФАБ-500, і танкові боі в 50 метрах від дому.

Так шо ви там теж зараз, зі своім "неначасі" досидитися до повноі сраки, коли вже буде пізно щось виправляти.

колю котлету і йому подібних треба давити, всією краіною.

таку поведінку треба пресікати, щоб кожне там падло знало - що як попадеться, то його "додавлять". А ні, то грош ціна всьому. Не розумію за що воюють і гинуть люди.
22.06.2024 15:01 Ответить
А в мене біля Житомирської траси теж подібно було
22.06.2024 22:11 Ответить
Чекаєм коли Ермак так напише про НеЛоха ! А це рано чи пізно буде ! Адже Ермак має мозок ! Да, да !!! Хоч злі люди кажуть, що він працює не в ту сторону(а саме на рашку)... Але розумній людині завжди важко в оточенні дебілів... особливо, якщо щей для досягнення своїх цілей(чи завдань кремля) потрібно підігрувати їм... Ермак неодмінно відомстить і підставить віслюка ... адже величнійший його, також, кине як і усіх хто йому допомагав... як тільки вже не буде на кого складати вину - винним буде Ермак 😁
22.06.2024 03:31 Ответить
22.06.2024 06:04 Ответить
" Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. "
22.06.2024 07:19 Ответить
Питань не має, але хто ти такій щоб це коментувати на камеру
22.06.2024 07:33 Ответить
"Криша"!!!
22.06.2024 08:21 Ответить
Там є робота і для ВБ. Поліцейський, який інкримінував "Сину" заволодіння майном або тупий на всю голову, або у змові з Кольой Котлетой.
22.06.2024 08:11 Ответить
Згадайте всі попередні випадки і "зашквари" навіть з вбивствами - хоч один з подібних бандитів сидить? Так і цей тихенько піде в "ліс" і про нього всі забудуть! А головний бандит який все це "кришує" і в багатьох випадках організовує агент ФСБ єрмак що не тим самим займається? Ну звичайно масштаб інший тому що розвідник Червінський якого він за правду тримає в буцигарні вже більше року не йде ні в яке порівняння з добровольцем "Кракена" на якого "наїхав" бандит і чисто випадково його кум "каклєта"!
22.06.2024 08:20 Ответить
Зебилы отелилилися... и чьо? а ничьо... свести - свели лбами... А теперь тупо вот приехал барин , барин все рассудит, в свою пользу, шобы военные второй раз проголосовали. за них.
22.06.2024 08:29 Ответить
Так котлета там был пупсиком,никакого криминала,а вот полицай,балаклавщик и еще пара мартышек там на несколько статей накуролесили.
показать весь комментарий
Ніяка йому не кізда ! Під покровом ночі забухають разом .Це спектакль для нас .Чомусь жодних рішень партіі Слуг нема !
показать весь комментарий
.... фсьо парешаєм.
Нічого нікому не буде.
22.06.2024 14:34 Ответить
