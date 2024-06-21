РУС
Избиение добровольца "Krakenа" Дмитрия Павлова (Сын) охранниками нардепа Тищенко в Днепре: полная версия конфликта. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята полная версия конфликта нардепа Николая Тищенко и его охраны с добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовал журналист Денис Кошельник.

Также смотрите: Избиение добровольца Krakenа в Днепре: Тищенко утверждает, что Павлов ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм". ВИДЕО

Топ комментарии
+56
Котлета - "персона" известная всем жителям столицы. Хотелось бы посмотреть на лица тех, кто избрал этот организм во власть.
21.06.2024 09:44 Ответить
+49
як що, після цього, недоумок тищенко залишиться цілим та неушкодженим, то мені дуже прикро, за побратимів цього бійця кракена.
про тих биків, що поруч, я взагалі мовчу!
і, звісно, холуйський мєнток.....
21.06.2024 09:46 Ответить
+47
на цю мітболовську харю - сечі нема аж 11 хв дивитись! краще потім почитати коментарі супервиносливих коментаторів.
показать весь комментарий
21.06.2024 09:39 Ответить
Из видео сложилось впечатление, что полицейский и ТЦК "на побегушках" у Тищенко
22.06.2024 08:52 Ответить
ІПСО чи правда?

http://picplus.net/56924/103588/
22.06.2024 09:45 Ответить
для ідіотів - сёйдет!
чому щё крисою нё назвали??? ідіот
22.06.2024 13:09 Ответить
🤣
Агенту фсб/гру довіра 100 %
22.06.2024 22:23 Ответить
Держава. Все в курсі, що в місті працюють кримінальні шахрайські організації. І депутати приходять їх перевіряти. Це ніби сенатори влаштовували аудит мафії.))
22.06.2024 12:47 Ответить
А тепер, згадуємо як ми(наріт - не я і не всі нормальні) ненавиділи чехів, бо там - Земан.
А потім гигикали(бидло) бо Шольц зажав снаряди Гепардів(там Швейцарія винна, а Шольц викупив ЗАВОД в Іспанії шоб НАМ допомогти), а Наєм - щось там казав про освоєння, ой, зохіст.
А тепер оці всі зашквари всі бачать і подумай.те - А що ж думають про нас, тіпа демократично вибравших ОЦЕ ВСЕ і по рейтингу ....... ОЦЮ Х. підтримують????
я би на місці якогось парижанина просто би подавився товстою жабкою і кинув в телевізор цілу пляшку вина. ну це ж клоунада, це куми Ємрака тупо раком ставлять всю країну. дахусім, сказав би парижанин - на тобі Макроне ще 1 голос за то шо ти кажеш шо ніхера цим ідіотам. Ой, Люпєн а не Макрон, вона ж не бачила Ємрака, а то би зразу дала сто поцріотів і цезаріанців Ємраку. тьху!
нє-нє це не спеціально Коклєтка робить, просто непідсудність, АГА - рекетирам якось непідсудність заважала тупо ставати мільйонерами.
22.06.2024 13:08 Ответить
Доброволець це вже, по логиці зеленского кодла, - це лох. Не лохи он всі мають по десятки зелені та тікають за кордон. Країні п...ць.
22.06.2024 14:45 Ответить
Морда лица у котлеты пошла буграми
22.06.2024 15:52 Ответить
Що ж за мр@зі таки ці зедепутята, кооператив Зермаков(((
22.06.2024 23:30 Ответить
МИЛИТАРИСТИЧЕСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО !!! А ОСТАЛЬНОЕ ЧЁРНЫЙ ЛЁД !)
23.06.2024 03:12 Ответить
Як вже задрало зебидло! Відрубати би голову цій шоблі...
25.06.2024 19:26 Ответить
А коли вона говорить правду? Був при виконанні,зреагував на звернення. То чому звільнили? Десь ця особа бреше
25.06.2024 20:54 Ответить
