Избиение добровольца "Krakenа" Дмитрия Павлова (Сын) охранниками нардепа Тищенко в Днепре: полная версия конфликта. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята полная версия конфликта нардепа Николая Тищенко и его охраны с добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовал журналист Денис Кошельник.
чому щё крисою нё назвали??? ідіот
Агенту фсб/гру довіра 100 %
А потім гигикали(бидло) бо Шольц зажав снаряди Гепардів(там Швейцарія винна, а Шольц викупив ЗАВОД в Іспанії шоб НАМ допомогти), а Наєм - щось там казав про освоєння, ой, зохіст.
А тепер оці всі зашквари всі бачать і подумай.те - А що ж думають про нас, тіпа демократично вибравших ОЦЕ ВСЕ і по рейтингу ....... ОЦЮ Х. підтримують????
я би на місці якогось парижанина просто би подавився товстою жабкою і кинув в телевізор цілу пляшку вина. ну це ж клоунада, це куми Ємрака тупо раком ставлять всю країну. дахусім, сказав би парижанин - на тобі Макроне ще 1 голос за то шо ти кажеш шо ніхера цим ідіотам. Ой, Люпєн а не Макрон, вона ж не бачила Ємрака, а то би зразу дала сто поцріотів і цезаріанців Ємраку. тьху!
нє-нє це не спеціально Коклєтка робить, просто непідсудність, АГА - рекетирам якось непідсудність заважала тупо ставати мільйонерами.