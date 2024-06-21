Избиение добровольца "Krakenа" Дмитрия Павлова (Сын) охранниками нардепа Тищенко в Днепре: полная версия конфликта. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята полная версия конфликта нардепа Николая Тищенко и его охраны с добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовал журналист Денис Кошельник.

