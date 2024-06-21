Избиение добровольца Krakenа в Днепре: Тищенко утверждает, что Павлов ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм". ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что доброволец и бывший боец спецподразделения Kraken Дмитрий (Сын) Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре. По его словам, тот пытался сорвать следственные действия. Из-за этого якобы произошла стычка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке нардепа в Facebook.

Тищенко не назвал имени нападавшего, но опубликовал его фото и видео конфликта.

В соцсетях узнали в нем добровольца Дмитрия (Сына) Павлова, который воевал в спецподразделении Kraken Главного управления разведки МОУ.

В подразделении также подтвердили, что это их бывший военнослужащий.

Народный депутат заявляет, что Павлов нанес несколько ударов следователю, который работал на обыске мошеннической ботофермы, а затем пытался убежать, а также "демонстративно снял штаны перед полицейским во время составления на него заявления", говорит Тищенко.

"Нападение якобы совершил друг Максима Хомко, одного из организаторов мошеннических ботоферм. Следствие проверяет эту информацию, он уже дал свои показания", - говорится в сообщении нардепа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападение на добровольца Кракена Павлова в Днепре: Спецподразделение подтвердило, что это их бывший военнослужащий

"Сообщается, что именно этот человек входит в "силовой блок" в организованной преступной группировке "Девятка" в Днепре. По информации, ему была поставлена задача - сорвать следственные действия", - отметил Тищенко.

Он также заявил, что Павлов "пригоден по здоровью, но все же списан с военной службы... по семейным обстоятельствам".

По его словам, "несмотря на провокации мошенников", следственные действия не останавливались.

Нардеп добавил, что правоохранители изъяли всю технику, вещественные доказательства и установили личности всех присутствующих в офисе ботофермы.

Также смотрите: "Слуга народа" Тищенко за последние годы построил себе в Ужгороде бизнес-империю, - СМИ. ВИДЕО

Что предшествовало?

20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.

В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken.

Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В городе Яворове на Львовщине избили работника ТЦК: у него - черепно-мозговая травма