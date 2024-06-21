РУС
Избиение добровольца Krakenа в Днепре: Тищенко утверждает, что Павлов ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм". ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что доброволец и бывший боец спецподразделения Kraken Дмитрий (Сын) Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре. По его словам, тот пытался сорвать следственные действия. Из-за этого якобы произошла стычка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке нардепа в Facebook.

Тищенко не назвал имени нападавшего, но опубликовал его фото и видео конфликта.

В соцсетях узнали в нем добровольца Дмитрия (Сына) Павлова, который воевал в спецподразделении Kraken Главного управления разведки МОУ.

В подразделении также подтвердили, что это их бывший военнослужащий.

Народный депутат заявляет, что Павлов нанес несколько ударов следователю, который работал на обыске мошеннической ботофермы, а затем пытался убежать, а также "демонстративно снял штаны перед полицейским во время составления на него заявления", говорит Тищенко.

"Нападение якобы совершил друг Максима Хомко, одного из организаторов мошеннических ботоферм. Следствие проверяет эту информацию, он уже дал свои показания", - говорится в сообщении нардепа.

Дмитро Павлов

"Сообщается, что именно этот человек входит в "силовой блок" в организованной преступной группировке "Девятка" в Днепре. По информации, ему была поставлена задача - сорвать следственные действия", - отметил Тищенко.

Он также заявил, что Павлов "пригоден по здоровью, но все же списан с военной службы... по семейным обстоятельствам".

По его словам, "несмотря на провокации мошенников", следственные действия не останавливались.

Нардеп добавил, что правоохранители изъяли всю технику, вещественные доказательства и установили личности всех присутствующих в офисе ботофермы.

Что предшествовало?

20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.

В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken.

Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

+40
Яким боком сам дегенерат Тищенко до якихось слідчих дій в ДНІПРІ, до якого він не має стосунку?
21.06.2024 08:56 Ответить
+30
voiceofdnepr

А хто ж привів у Верховну Раду таких корупціонерів-брехунів-малоросів як Тищенко, Бужанський, Дубинський, Безугла, Гетманцев, Арахамія, Стефанчук, Шуляк, Веніславський, Шевченко та ін.?

Хто цей захисник демократії, взірець порядності, еталон інтелекту?

21.06.2024 09:03 Ответить
+26
Ботоферма у колясці була ? На відео чітко видно незаконні дії осіб у цивільному і військовому одязі
21.06.2024 08:57 Ответить
******* як дише
21.06.2024 08:56 Ответить
Повірити Тищенку - себе не поважати. Він безсоромне брехло.
21.06.2024 10:43 Ответить
Куму Єрмака все можна?

21.06.2024 08:56 Ответить
Ну коли в тебе кум ярмача проститутка, а презік наш любе лизати ярмаче очко, то нічого йому ніхто не зробить
21.06.2024 08:58 Ответить
21.06.2024 08:56 Ответить
В шо ж вони всі у мілітарі прикидах...
21.06.2024 09:08 Ответить
А то як на раїсі..в них побєдобєсіє, діди ваєвалі..навіть немовлята у формі..а ці думають, що типа їм мілітарі мужності додає..
21.06.2024 09:36 Ответить
Яким боком сам дегенерат Тищенко до якихось слідчих дій в ДНІПРІ, до якого він не має стосунку?
21.06.2024 08:56 Ответить
voiceofdnepr

А хто ж привів у Верховну Раду таких корупціонерів-брехунів-малоросів як Тищенко, Бужанський, Дубинський, Безугла, Гетманцев, Арахамія, Стефанчук, Шуляк, Веніславський, Шевченко та ін.?

Хто цей захисник демократії, взірець порядності, еталон інтелекту?

21.06.2024 09:03 Ответить
Їх привів туди мудрий український нарід. Як і Зеленського.
21.06.2024 09:09 Ответить
"всє_оні_адіноковьіє" це елемент пропаганди Кремля для просування лозунгів про недокраїну Україну.

Є нардепи, які воювали і воюють зараз. І привів їх у владу не Зеленський.
21.06.2024 09:22 Ответить
💯!
21.06.2024 09:41 Ответить
Ти сам кришталево чесний і порядний?
Чим ти цінніший для України, ніж нардепи Забродський чи Тетяна Чорновол, чи Яна Зінкевич засновниця і керівник Госпітальєрів?
21.06.2024 10:18 Ответить
так навіщо щось міняти??а хоча так то ж не свої виродки а це свої,які ви боти мерзенні недоумкуваті шльондри
21.06.2024 16:32 Ответить
Ти гарно себе описав, ботяра.
21.06.2024 16:59 Ответить
Куму Ермака можно все...
21.06.2024 09:10 Ответить
Ботоферма у колясці була ? На відео чітко видно незаконні дії осіб у цивільному і військовому одязі
21.06.2024 08:57 Ответить
Коля контент приїхав з собаками робити, а тут якись військовий.
Коли його пристрелять як шакала, це буде закономірність.
21.06.2024 08:57 Ответить
Коля рекетом займається. Коли ж йому мармизу фінгалами напудрять
21.06.2024 08:59 Ответить
Коля каклету не поділив
21.06.2024 08:59 Ответить
Щоб там не було, але тищенку немає довіри жодному слову.
21.06.2024 09:00 Ответить
Коля каклєта ще не у вЕнгрії?
21.06.2024 09:00 Ответить
Все це цікаво, але чому це все коментує Колч Катлєта? Він яким боком до слідчих дій? Хто він процесуально тут? Смотрящій?
21.06.2024 09:04 Ответить
Саме так.
21.06.2024 09:18 Ответить
Унікальна можливість для всіх ..Українська влада передала в ООН що права і свободи в Конституції України не будуть працювати на період військового стану .
А тоді стосовно держави Україна її громадяни можуть не виконувати постанови і закони влади ?
21.06.2024 09:04 Ответить
Коли б чи не - ігра била равна...
21.06.2024 09:05 Ответить
Ну , гаразд Тіщенко, ***** , , а той мусор що з Дніпра , він же залишається у місті, він що гадає ,що в нього прізвище Маклауд?
21.06.2024 09:08 Ответить
Зайшла на його сторінку. Один адвокат досить актуально розібрав проблему на що депутат почав йому погрожувати. Самі почитайте
21.06.2024 09:14 Ответить
Бандитськi мусора напали на мусорського бандiта
21.06.2024 09:16 Ответить
"Каклєту" на котлету!
21.06.2024 09:16 Ответить
Тобто коломойське лайно тупо перекидає те в чому його звинувачують на військових. Це вже війна зеленої шобли проти наших захисників.
21.06.2024 09:17 Ответить
Походу Тищенко курує ботоферми.

Бо це не перший випадок, коли цей мудель з охороною з якоїсь причини знаходиться на місці розслідування діяльності ботоферм.

У Києві вже було таке. І теж з бійкою.
21.06.2024 09:17 Ответить
Поліція це є злочинне угруповання, ніякої довіри до цієї ганебної установи не існує, все що вони кажуть брехня...людей вбивають, катують, хабарники, зрадники, подонки...якось так.
21.06.2024 09:20 Ответить
дегенерат тищ -просто є криша всіх кол центрів ці центри всі лєві Та на мою думку якщо цей дегенерат відкриває свій писок -діло зрозуміле
21.06.2024 09:21 Ответить
Хоч би вже ця дебільна ЗЄлена нарДУПА в формі каклєти пельку закрила (((
21.06.2024 09:30 Ответить
Колись дивився фільм про двійника сина Садама Хусейна. Думав, що тільк в азійській деспотичній диктатурі можливе демонстративне побиття людей на вулиці охороною особи, наближеної до диктатора. Ніколи не думав, що сам опинюсь в тому фільмі. ****** дніще.
21.06.2024 09:36 Ответить
Эти шахрайские колл-центры в промышленных масштабах уже стали символом времени.
21.06.2024 09:38 Ответить
Ермак добре працює щоб в нас не виникла ситуація як на параші з пригожиним.
І добре лякає Осла.
Ось тому бандит Каклета так добре себе почуває.
Всі працюють на нього, військові, поліція, СБУ. А закон не на часі.
21.06.2024 09:40 Ответить
поліцейський конкретний муд@к
21.06.2024 10:25 Ответить
Его помощница...

21.06.2024 11:41 Ответить
Народний дегинират Колякоклєта
21.06.2024 11:42 Ответить
 
 