14 383 46

Побиття добровольця Krakenа у Дніпрі: Тищенко стверджує, що Павлов ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм". ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що доброволець та колишній боєць спецпідрозділу Kraken Дмитро (Син) Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі. За його словами, той намагався зірвати слідчі дії. Через це нібито сталася сутичка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі нардепа Facebook.

Тищенко не назвав імені нападника, але опублікував його фото та відео конфлікту. 

У соцмережах упізнали в ньому добровольця Дмитра (Сина) Павлова, який воював у спецпідрозділі Kraken Головного управління розвідки МОУ. 

У підрозділі також підтвердили, що це їхній колишній військовослужбовець.

Народний депутат заявляє, що Павлов завдав кілька ударів слідчому, який працював на обшуку шахрайської ботоферми, а потім намагався утекти, а також "демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви", каже Тищенко.

"Напад нібито здійснив друг Максима Хомка, одного з організаторів шахрайських ботоферм. Слідство перевіряє цю інформацію, він вже надав свої свідчення", - йдеться у повідомленні нардепа.

Дмитро Павлов

"Повідомляють, що саме ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні "Дев’ятка" у Дніпрі. За інформацією, йому було поставлено задачу - зірвати слідчі дії", - зазначив Тищенко.

Він також заявив, що Павлов "придатний за здоров’ям, але все ж таки списаний з військової служби… за сімейними обставинами".

За його словами, "попри провокації шахраїв", слідчі дії не зупинялися.

Нардеп додав, що правоохоронці вилучили всю техніку, речові докази та встановили особи усіх присутніх в офісі ботоферми. 

Що передувало?

20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах та чоловіком у цивільному.

У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken.

Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Автор: 

Дніпро (3354) напад (1152) Тищенко Микола (353) Kraken (8)
+40
Яким боком сам дегенерат Тищенко до якихось слідчих дій в ДНІПРІ, до якого він не має стосунку?
показати весь коментар
21.06.2024 08:56 Відповісти
+30
voiceofdnepr

А хто ж привів у Верховну Раду таких корупціонерів-брехунів-малоросів як Тищенко, Бужанський, Дубинський, Безугла, Гетманцев, Арахамія, Стефанчук, Шуляк, Веніславський, Шевченко та ін.?

Хто цей захисник демократії, взірець порядності, еталон інтелекту?

показати весь коментар
21.06.2024 09:03 Відповісти
+26
Ботоферма у колясці була ? На відео чітко видно незаконні дії осіб у цивільному і військовому одязі
показати весь коментар
21.06.2024 08:57 Відповісти
******* як дише
показати весь коментар
21.06.2024 08:56 Відповісти
Повірити Тищенку - себе не поважати. Він безсоромне брехло.
показати весь коментар
21.06.2024 10:43 Відповісти
Куму Єрмака все можна?

показати весь коментар
21.06.2024 08:56 Відповісти
Ну коли в тебе кум ярмача проститутка, а презік наш любе лизати ярмаче очко, то нічого йому ніхто не зробить
показати весь коментар
21.06.2024 08:58 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 08:56 Відповісти
В шо ж вони всі у мілітарі прикидах...
показати весь коментар
21.06.2024 09:08 Відповісти
А то як на раїсі..в них побєдобєсіє, діди ваєвалі..навіть немовлята у формі..а ці думають, що типа їм мілітарі мужності додає..
показати весь коментар
21.06.2024 09:36 Відповісти
Їх привів туди мудрий український нарід. Як і Зеленського.
показати весь коментар
21.06.2024 09:09 Відповісти
"всє_оні_адіноковьіє" це елемент пропаганди Кремля для просування лозунгів про недокраїну Україну.

Є нардепи, які воювали і воюють зараз. І привів їх у владу не Зеленський.
показати весь коментар
21.06.2024 09:22 Відповісти
💯!
показати весь коментар
21.06.2024 09:41 Відповісти
Ти сам кришталево чесний і порядний?
Чим ти цінніший для України, ніж нардепи Забродський чи Тетяна Чорновол, чи Яна Зінкевич засновниця і керівник Госпітальєрів?
показати весь коментар
21.06.2024 10:18 Відповісти
так навіщо щось міняти??а хоча так то ж не свої виродки а це свої,які ви боти мерзенні недоумкуваті шльондри
показати весь коментар
21.06.2024 16:32 Відповісти
Ти гарно себе описав, ботяра.
показати весь коментар
21.06.2024 16:59 Відповісти
Куму Ермака можно все...
показати весь коментар
21.06.2024 09:10 Відповісти
Коля контент приїхав з собаками робити, а тут якись військовий.
Коли його пристрелять як шакала, це буде закономірність.
показати весь коментар
21.06.2024 08:57 Відповісти
Коля рекетом займається. Коли ж йому мармизу фінгалами напудрять
показати весь коментар
21.06.2024 08:59 Відповісти
Коля каклету не поділив
показати весь коментар
21.06.2024 08:59 Відповісти
Щоб там не було, але тищенку немає довіри жодному слову.
показати весь коментар
21.06.2024 09:00 Відповісти
Коля каклєта ще не у вЕнгрії?
показати весь коментар
21.06.2024 09:00 Відповісти
Все це цікаво, але чому це все коментує Колч Катлєта? Він яким боком до слідчих дій? Хто він процесуально тут? Смотрящій?
показати весь коментар
21.06.2024 09:04 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
21.06.2024 09:18 Відповісти
Унікальна можливість для всіх ..Українська влада передала в ООН що права і свободи в Конституції України не будуть працювати на період військового стану .
А тоді стосовно держави Україна її громадяни можуть не виконувати постанови і закони влади ?
показати весь коментар
21.06.2024 09:04 Відповісти
Коли б чи не - ігра била равна...
показати весь коментар
21.06.2024 09:05 Відповісти
Ну , гаразд Тіщенко, ***** , , а той мусор що з Дніпра , він же залишається у місті, він що гадає ,що в нього прізвище Маклауд?
показати весь коментар
21.06.2024 09:08 Відповісти
Зайшла на його сторінку. Один адвокат досить актуально розібрав проблему на що депутат почав йому погрожувати. Самі почитайте
показати весь коментар
21.06.2024 09:14 Відповісти
Бандитськi мусора напали на мусорського бандiта
показати весь коментар
21.06.2024 09:16 Відповісти
"Каклєту" на котлету!
показати весь коментар
21.06.2024 09:16 Відповісти
Тобто коломойське лайно тупо перекидає те в чому його звинувачують на військових. Це вже війна зеленої шобли проти наших захисників.
показати весь коментар
21.06.2024 09:17 Відповісти
Походу Тищенко курує ботоферми.

Бо це не перший випадок, коли цей мудель з охороною з якоїсь причини знаходиться на місці розслідування діяльності ботоферм.

У Києві вже було таке. І теж з бійкою.
показати весь коментар
21.06.2024 09:17 Відповісти
Поліція це є злочинне угруповання, ніякої довіри до цієї ганебної установи не існує, все що вони кажуть брехня...людей вбивають, катують, хабарники, зрадники, подонки...якось так.
показати весь коментар
21.06.2024 09:20 Відповісти
дегенерат тищ -просто є криша всіх кол центрів ці центри всі лєві Та на мою думку якщо цей дегенерат відкриває свій писок -діло зрозуміле
показати весь коментар
21.06.2024 09:21 Відповісти
Хоч би вже ця дебільна ЗЄлена нарДУПА в формі каклєти пельку закрила (((
показати весь коментар
21.06.2024 09:30 Відповісти
Колись дивився фільм про двійника сина Садама Хусейна. Думав, що тільк в азійській деспотичній диктатурі можливе демонстративне побиття людей на вулиці охороною особи, наближеної до диктатора. Ніколи не думав, що сам опинюсь в тому фільмі. ****** дніще.
показати весь коментар
21.06.2024 09:36 Відповісти
Эти шахрайские колл-центры в промышленных масштабах уже стали символом времени.
показати весь коментар
21.06.2024 09:38 Відповісти
Ермак добре працює щоб в нас не виникла ситуація як на параші з пригожиним.
І добре лякає Осла.
Ось тому бандит Каклета так добре себе почуває.
Всі працюють на нього, військові, поліція, СБУ. А закон не на часі.
показати весь коментар
21.06.2024 09:40 Відповісти
поліцейський конкретний муд@к
показати весь коментар
21.06.2024 10:25 Відповісти
Его помощница...

показати весь коментар
21.06.2024 11:41 Відповісти
Народний дегинират Колякоклєта
показати весь коментар
21.06.2024 11:42 Відповісти
 
 