Побиття добровольця Krakenа у Дніпрі: Тищенко стверджує, що Павлов ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм". ВIДЕО
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що доброволець та колишній боєць спецпідрозділу Kraken Дмитро (Син) Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі. За його словами, той намагався зірвати слідчі дії. Через це нібито сталася сутичка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі нардепа Facebook.
Тищенко не назвав імені нападника, але опублікував його фото та відео конфлікту.
У соцмережах упізнали в ньому добровольця Дмитра (Сина) Павлова, який воював у спецпідрозділі Kraken Головного управління розвідки МОУ.
У підрозділі також підтвердили, що це їхній колишній військовослужбовець.
Народний депутат заявляє, що Павлов завдав кілька ударів слідчому, який працював на обшуку шахрайської ботоферми, а потім намагався утекти, а також "демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви", каже Тищенко.
"Напад нібито здійснив друг Максима Хомка, одного з організаторів шахрайських ботоферм. Слідство перевіряє цю інформацію, він вже надав свої свідчення", - йдеться у повідомленні нардепа.
"Повідомляють, що саме ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні "Дев’ятка" у Дніпрі. За інформацією, йому було поставлено задачу - зірвати слідчі дії", - зазначив Тищенко.
Він також заявив, що Павлов "придатний за здоров’ям, але все ж таки списаний з військової служби… за сімейними обставинами".
За його словами, "попри провокації шахраїв", слідчі дії не зупинялися.
Нардеп додав, що правоохоронці вилучили всю техніку, речові докази та встановили особи усіх присутніх в офісі ботоферми.
Що передувало?
20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах та чоловіком у цивільному.
У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken.
Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
А хто ж привів у Верховну Раду таких корупціонерів-брехунів-малоросів як Тищенко, Бужанський, Дубинський, Безугла, Гетманцев, Арахамія, Стефанчук, Шуляк, Веніславський, Шевченко та ін.?
Хто цей захисник демократії, взірець порядності, еталон інтелекту?
Є нардепи, які воювали і воюють зараз. І привів їх у владу не Зеленський.
Чим ти цінніший для України, ніж нардепи Забродський чи Тетяна Чорновол, чи Яна Зінкевич засновниця і керівник Госпітальєрів?
Коли його пристрелять як шакала, це буде закономірність.
А тоді стосовно держави Україна її громадяни можуть не виконувати постанови і закони влади ?
Бо це не перший випадок, коли цей мудель з охороною з якоїсь причини знаходиться на місці розслідування діяльності ботоферм.
У Києві вже було таке. І теж з бійкою.
І добре лякає Осла.
Ось тому бандит Каклета так добре себе почуває.
Всі працюють на нього, військові, поліція, СБУ. А закон не на часі.