Напад на добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: Спецпідрозділ підтвердив, що це їхній колишній військовослужбовець
Спецпідрозділ Kraken підтвердив, що чоловік, на якого напали невідомі у військовій формі в Дніпрі 20 червня, є колишнім військовослужбовцем підрозділу. Там очікують на справедливе розслідування. Поліція відкрила два кримінальні провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення спецпідрозділу.
20 червня 2024 року у місті Дніпро відбулась сутичка групи осіб у балаклавах та чоловіком у цивільному, якого утримували проти його волі. На місце події прибула поліція.
З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу "KRAKEN", - йдеться у повідомленні.
У Kraken наголосили, що уважно стежать за перебігом слідства та очікують на справедливість.
"Ми не втручаємось у хід слідства, але уважно стежимо за його перебігом. Наслідком подібних інцидентів має бути реальне встановлення справедливості", - додали там.
Реакція поліції
Поліція Дніпропетровської області повідомила, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрито два кримінальні провадження.
"Невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро.
За даним фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України", - повідомили в пресслужбі.
Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події.
Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі на добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова вчинили напад невідомі у військовій формі.
Місцеві телеграм-канали зазначали, що невідомі люди можуть бути охороною нардепа Миколи Тищенка. У Павлова з нардепом могла бути словесна перепалка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Судячи з опису - працівники ТЦК та й методи ті самі...
Тоді у мене для тебе погані новини, дурнику. Таке вже не лікується 😂
Припекло - коли здоров'я закінчилося, але інвалідність за таке ще не дають. На моєму рахунку ціле кладовище пахомів. Це я зробив з стрілецького батальйону штурмовий. Одна організаційна структура штатки в роздрукованому вигляді була розміром з парус корабля ))
Вiрю,що вовком ночами виете, бо душа болить за побратимами...
У мене сусiд служив в АТО, а потiм поiхав до Польщi на заробiтки.
Коли почалася повномаштабна вiйна, Вiталiй (сусiд) через 3 днi
був дома i пiшов воювати. В цьому роцi був тяжко поранений-куля
пройшла через легенi, була поранена голова. Лiкувався в госпiталi
Днiпра. Реабiлiтацiю проходив в рiдному мiстi. Розмовляла з ним,
коли дiзналась, що вiн вiдразу збираеться на фронт до побратимiв.
Я Вiталiю кажу:"Може бiльше побудеш вдома-ти дуже був поранений,
або зовсiм зостанешся..." Вiн i слухати не захотiв мене, тiльки i
сказав:"Нi, нi, поiду до побратимiв" i побiг. Я тiлькi встигла крикнути йому,
що молюся за нього, а вiн на бiгу, крикнув:"Дякую!" Вже воюе...
Його батько теж на фронтi...
Благослави Боженька всiх Героев, якi нас захищають цiною
свого життя та здоров"я! 🙏🙏🙏 Низькiй уклiн вам-ми
забов"язанi вам своiм життям!
Знаєш, чому не попадаю в такі ситуації? Тому що виглядаю не як вівця на заклання. Ніхто мене просто так на вулиці не зупинить. Тому що буде кровава бійня.
Так. Я старий. З пораненнями. Ногу не відчуваю. І шо?
То наша історія!
Але, друже, будь-ласка. Щодо "жидів" - так більше не кажи, добре? Я воював разом з ізраїльтянами. Майже усі мали коріння з СРСР. Абсолютно безбашені воїни. Дехто з них загинув. За нас. За мене. За тебе.
А орендували села в Україні особи іудейського віросповідання. Як і шахти і металургію в ******** Україні. Був навіть Герой України - Фіма Звягільський!
Я не расист, але таке життя - хто до чого має хист... Наприклад, ви зустрічали в житті цигана-банкіра?
Хочете - я Вам допоможу. Але, знаю. Не хочете. Лінь заважає. Краще кивати на іудеїв. Тому що вони беруться за справи, займатися якими Ви лінуєтеся.
А свої ваучери на приватизацію у я вклав в Майкрософт - продав їх на базарі цигану-перекупнику за 17 гривень і купив товсту книжку "Внутренний мир Windows 95"... І навіть отримав якісь дівіденди...
Валерій, а давайте щось зробимо корисне? А, давайте? Просто доведемо молодим, що щось ще можемо?
Якщо бачите - маякніть. Дам E-mail. Маякнете туди. А далі ми з Вами потанцюємо.
Влада озброїлась і буде садити і вбивати.
Заборона на носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців для цивільних осіб в Україні діє ще з 2019 року. Це вважається адміністративним правопорушенням та карається штрафом у розмірі від 2550 до 3400 грн. Одяг у особи-правопорушника також конфіскують.
Важливо: під час дії правового режиму воєнного стану цивільним громадянам заборонено носити не лише військову форму, а й будь-яку іншу форму чи одяг, що нагадують військову та можуть ввести в оману.
У період воєнного стану право на носіння військової форми одягу мають:
Президент України;Міністр оборони України ;військове командування;військовослужбовці ЗСУ, Сил територіальної оборони ЗСУ та інших військових формувань ;військовозобов'язані під час проходження зборів;резервісти, курсанти та ліцеїсти;громадяни, які звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.
Заборона на носіння будь-якої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману, не поширюється на носіння службової, спеціальної форми в робочий час працівниками:
правоохоронних органів;
органівспеціального призначення з правоохоронними функціями;органів
прокуратури.
Так от, ще при Порошенку "невідомі в масках" могли скрутити і запхати в бусик з повністью чорними вікнами (забороненіми до речі правилами ПДД) цивільну людину і відвезти у невідомому напрямку. В усьому світі це кваліфікується як викрадення людини, а в нас це було спецзатримання СБУ. І ще тоді більшість суспільства це проковтнула! От так і звикають до бутербродів з гівном до ранкової кави - потроху, ала методично!
Як СБУ так викрадало тільки ЦРУ і МОСАД. Але на хвилиночку, ні МОСАД, нв ЦРУ не мало права проводити свої операції на території своїх країн, проти своїх громадян. Це тюрьма однозначно і пожиттево!
Так шо не треба страхіть тут розказувати - побережи памперси у слабонервних. При затриманнях або обшуках кожен співробітник АБВ повинен бути одягнений у службову уніформу з усіма ознаками приналежності. За цим стежить опозиція і Генеральний Прокурор Польщі.
Це вони на самому початку, коли ще не було чіткого опису повноважень і зобовязань, погралися в суперменів, але їх швидко і прокуратура і влада поставила в чіткі рамки закону.
І взагалі - АБВ створена щоб боротия з корупцією серед урядовців, наркоторгівлею, відмиванням грошей і тероризмом. На відміну від СБУ вони не кришують елітні сауни і кабаки.
У Польщі прокуратура не місце, де приймають хабарі від всякої пиз***ти згідно таблички при вході.
А ти повчи жити свого шефа - Татарова.
І про опломбовані вагони... Ніхто їх не пломбував, і не було супроводжуючих документів згідно контрактів. Бо торговий безвіз - 200 баксів українському митнику і поїхали. А поляки митники вже не перевіряють. Отак і ограбували Україну на сотні мільйонів доларів спритні ділки. А рольникам треба дякувати, бо зараз засвітилися наші підари і тепер вимушені будуть платити податок за вивіз зерна. Бо тепер поляки "безхоз" не пустять, як рік тому.
І засвітилися саме польські "підари": як "агенство безпеченьське" так і митники Бо на території Польщі діють польські закони (так званий "принцип дії закону в просторі") Саме вони контролюють рух транзитних вантажів і "мухлювання" з документами всередині "Польски" - по яких транзитне зерно стало "польським", було розвантажене всередині країни та продане споживачам зерна)
Ти кого вчиш юриспруденції?
Я давно до тебе придивляюся! І здається мені - ти не "поляк" - а кацапський провокатор зі знанням української мови!
тоді можуть ставати поліціянтами
А зараз поліція-це банда
захищающая зепокідьків
та кришующая наркоту,проституцію......а ніяк не громадян