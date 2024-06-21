Напад на добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: Спецпідрозділ підтвердив, що це їхній колишній військовослужбовець

Спецпідрозділ Kraken підтвердив, що чоловік, на якого напали невідомі у військовій формі в Дніпрі 20 червня, є колишнім військовослужбовцем підрозділу. Там очікують на справедливе розслідування. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення спецпідрозділу.

20 червня 2024 року у місті Дніпро відбулась сутичка групи осіб у балаклавах та чоловіком у цивільному, якого утримували проти його волі. На місце події прибула поліція. З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу "KRAKEN", - йдеться у повідомленні.

У Kraken наголосили, що уважно стежать за перебігом слідства та очікують на справедливість.

"Ми не втручаємось у хід слідства, але уважно стежимо за його перебігом. Наслідком подібних інцидентів має бути реальне встановлення справедливості", - додали там.

Реакція поліції

Поліція Дніпропетровської області повідомила, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрито два кримінальні провадження.

"Невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро.

За даним фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України", - повідомили в пресслужбі.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події.

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі на добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова вчинили напад невідомі у військовій формі.

Місцеві телеграм-канали зазначали, що невідомі люди можуть бути охороною нардепа Миколи Тищенка. У Павлова з нардепом могла бути словесна перепалка.