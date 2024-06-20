УКР
Новини
Невідомі в формі напали на добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі. У соцмережах пишуть, що це могла бути охорона нардепа Тищенка. ВIДЕО

20 червня у Дніпрі на добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова вчинили напад невідомі у військовій формі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

На росповсюджених у мережі відео видно, як люди у формі підійшли до Павлова, коли той гуляв центром міста з немовлям у колясці: вони оточили його та вдягнули на руки кайданки.

Один з чоловіків у балаклавах тримав сумку добровольця та обшукував її.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що невідомі люди можуть бути охороною нардепа Миколи Тищенка, який сьогодні приїздив з візитом у Дніпро. За даними ресурсів міста, у Павлова з Тищенком могла бути словесна перепалка.

Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська у коментарі LIGA.net повідомила, що тривають слідчі дії для ідентифікації всіх осіб.

Вона зазначила, що відкрито два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Автор: 

Дніпро (3354) напад (1152) військовослужбовці (4887) Тищенко Микола (353) Kraken (8)
Топ коментарі
+74
А з якого дива охоронці ще не мобілізовані (це стосується не лише конкретно цих)? На фронті не потрібні навчені, фізично сильні та здорові бугаї?
показати весь коментар
20.06.2024 22:42 Відповісти
+64
І куди дивиться тцк? Ссуться? Такі здорові бугаї на волі. І головне не мусора, не заброньовані.
показати весь коментар
20.06.2024 22:41 Відповісти
+45
А в якій ще країні охороняють депутатів? Кацапстан і Чучхе не згадувати.
показати весь коментар
20.06.2024 22:41 Відповісти
Теж варіант, тільки скоріше за все Коля котлєта живе десь в Кончі Заспі за 4 метровим цегляним парканом який треба таранити БТРом чи БМП з танком і бульдозером.
показати весь коментар
21.06.2024 03:08 Відповісти
навіщо така метушня коли у кракена купа дроноводів 😁
показати весь коментар
21.06.2024 05:57 Відповісти
Зелена мразота бикує.
показати весь коментар
21.06.2024 01:30 Відповісти
Любе бидло зараз може вдягнути військову форму, ні секунди не провевши на нулі штурмуючи кацапські позиції.
За носіння форми НЕ ФРОНТОВИКАМИ (навіть бувшими) треба ввести кримінальне покарання.

Охоронці Колі - котлєти чомусь вважають себе безсмертними, невразливими і невидимками яких ніхто не знайде .....
показати весь коментар
21.06.2024 03:05 Відповісти
Є тут ще одна цікава деталь : наскільки мені пам"ятається - було протягнуто "зеленими" закон про заборону носіння військової форми цивільними особами Питання : якщо охорона - цивільні люди - то чому у формі? Якщо військові - чому не на службі?
показати весь коментар
21.06.2024 05:01 Відповісти
добре! але чому «доброволець» перебував не на фронті, а аж у Дніпрі
показати весь коментар
21.06.2024 05:54 Відповісти
для зебілів усіх ґатунків та інших клінічних ідіотів по такому ж розвитку:

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/u-tsentri-dnipra-napali-na-vijskovogo-z-nemovlyam-mozhe-buti-prichetna-ohorona-tischenka-video.htm Павлов "задав дуже доречне питання: "Що люди у військовій формі зі зброєю без опізнавальних знаків роблять разом з народним депутатом у центрі міста?"
показати весь коментар
21.06.2024 06:53 Відповісти
Коля-котлєта пояснює,що приїхав в столицю колцентрів Дніпро разом з тцк громити колцентри,називаються прізвища:Хромов, Лакішавлі,Хомко,Костенко.Військові-це не його охорона,а тцк,які повістки нібито роздавали представникам колцентру:отакий гібрид карального органу появився.Якщо Павлов був в цивільному,то очевидно,що ті прийняли його,як свою жертву.По любому,беззаконня-налице:нардеп на чолі з тцк пішов когось громити.
показати весь коментар
21.06.2024 07:17 Відповісти
мозок увімикнули? Мало того, що у посиланні є повне відео та всі варіації зебілізму у статті, але ж не можливо жувати, треба ще й якусь мазню розповсюджувати?
Якщо чоловік із дитячим візочком- це вже означає, що автоматично має відстрочку? Чи усіх зебілів у ТЦК записали?
показати весь коментар
21.06.2024 08:15 Відповісти
Що є то є,дякуючи отим 73.
Хотіли прикольного голобородька,а отримали агента козиря і як наслідок,всякі деформації не тільки в мобілізації.
показати весь коментар
21.06.2024 09:26 Відповісти
а ти б такий, що навічно б запроторив добровольців на фронт, без відпусток та щоб дітей своїх не бачили ніколи.. А самому слабо піти повоювати добровольцем?
показати весь коментар
21.06.2024 10:13 Відповісти
Завтра буде текст,що це ж поранені бійці з фронту повертаються і йдуть на роботу в охорону депутатів...
показати весь коментар
21.06.2024 06:57 Відповісти
Пишуть,що вже відкрили справу на цей "орган": коля+те тцк,яким він керував і що їм світить по 5років.Що ж ,будем видіти,наскільки кривосуддя стало правосуддям.
показати весь коментар
21.06.2024 07:30 Відповісти
Если это котлета,то никого искать не будут,колька делит один кусок шашлыка с козырем и звездой корпоративов,он неприкосновенен.
показати весь коментар
21.06.2024 07:32 Відповісти
когда уже эту мерзоту типо тищенко и ему подобных будут резать.....???
показати весь коментар
21.06.2024 08:22 Відповісти
Ну цеж не журналістці погрожувать, це інше, розуміти треба.
показати весь коментар
21.06.2024 09:15 Відповісти
Alex Test , вас тільки, це хвилює , ? А чому доброволец без штатної зброї ? , а чому Тіщенко не в окопах , ? Людина приїхала у місто на відпочинок , погуляти з дитиною, які ще питання?
показати весь коментар
21.06.2024 08:37 Відповісти
тепер справа честі Кракена - агрофітнуснути цих 3,14дарів в одній із посадок. бажано, щоб ніколи не знайшли навіть місце
показати весь коментар
21.06.2024 09:09 Відповісти
100% чекаємо реакцію хлопців з Кракена, більше немає на кого сподіватись
показати весь коментар
21.06.2024 14:36 Відповісти
що ця срана падла робить в моєму місті???? Це на цю гниду кайданки треба вдягати а не на Кракена.
показати весь коментар
21.06.2024 10:10 Відповісти
Вдягніть, якщо це місто ваше,а ней його .
показати весь коментар
21.06.2024 10:31 Відповісти
його тут тільки колцентри, з якими воно типу бореться. До чого взагалі ваш опус був?
показати весь коментар
21.06.2024 10:33 Відповісти
До того шо можна заявити, шо місто ваше, і все.
показати весь коментар
21.06.2024 12:04 Відповісти
І ?
показати весь коментар
21.06.2024 15:26 Відповісти
сучья,млядская власть !!!! скотина тищенко должен ответить ,но с этой зеленой мразотой порядка не будет !!ЁЁ
показати весь коментар
21.06.2024 10:23 Відповісти
Це все зєля. Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
21.06.2024 10:26 Відповісти
мені от цікаво, якщо це котлетівські охоронці то ЯКОГО ДІДЬКА ВОНИ ВДЯГАЮТЬ ВІЙСЬКОВУ ФОРМУ?? Право на цей одяг ще потрібно заслужити!!
показати весь коментар
21.06.2024 10:41 Відповісти
Капець... бугаї яких на фронті так чекають, знущаються з військового. Українці до чого ви докотились....
показати весь коментар
21.06.2024 11:00 Відповісти
Давно не чути було Котлету. Вирішив про себе нагадати. І ,як завжди, не найкращим чином...
показати весь коментар
21.06.2024 11:02 Відповісти
То наслідки бурної діяльності бусиків тцк, коли людині (чи є вони люди?) в формі і без документів дозволено ВСЕ.
Далі буде'.
показати весь коментар
21.06.2024 11:56 Відповісти
До чого докотились на чолі з сірим кардиналом:
Якщо вже відео гуляє інтернетом,то варто розповісти на словах:вночі школярі спалюють авто військових, з транспарантом "ГОРИТЕ ТЦК",зняли на відео і виклали в інтернет-ВСЕВИДЮЩЕ ОКО УКРАЇНИ.
показати весь коментар
21.06.2024 15:13 Відповісти
Яке беззаконня в країні, куди ми йдемо!?
показати весь коментар
21.06.2024 12:43 Відповісти
Тищенко підар!!!
показати весь коментар
21.06.2024 14:33 Відповісти
"З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу Kraken», - йдеться в повідомленні Kraken.
показати весь коментар
21.06.2024 15:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 