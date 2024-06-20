Невідомі в формі напали на добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі. У соцмережах пишуть, що це могла бути охорона нардепа Тищенка. ВIДЕО
20 червня у Дніпрі на добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова вчинили напад невідомі у військовій формі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
На росповсюджених у мережі відео видно, як люди у формі підійшли до Павлова, коли той гуляв центром міста з немовлям у колясці: вони оточили його та вдягнули на руки кайданки.
Один з чоловіків у балаклавах тримав сумку добровольця та обшукував її.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що невідомі люди можуть бути охороною нардепа Миколи Тищенка, який сьогодні приїздив з візитом у Дніпро. За даними ресурсів міста, у Павлова з Тищенком могла бути словесна перепалка.
Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська у коментарі LIGA.net повідомила, що тривають слідчі дії для ідентифікації всіх осіб.
Вона зазначила, що відкрито два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За носіння форми НЕ ФРОНТОВИКАМИ (навіть бувшими) треба ввести кримінальне покарання.
Охоронці Колі - котлєти чомусь вважають себе безсмертними, невразливими і невидимками яких ніхто не знайде .....
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/u-tsentri-dnipra-napali-na-vijskovogo-z-nemovlyam-mozhe-buti-prichetna-ohorona-tischenka-video.htm Павлов "задав дуже доречне питання: "Що люди у військовій формі зі зброєю без опізнавальних знаків роблять разом з народним депутатом у центрі міста?"
вімикнули? Мало того, що у посиланні є повне відео та всі варіації зебілізму у статті, але ж не можливо жувати, треба ще й якусь мазню розповсюджувати?
Якщо чоловік із дитячим візочком- це вже означає, що автоматично має відстрочку? Чи усіх зебілів у ТЦК записали?
Хотіли прикольного голобородька,а отримали агента козиря і як наслідок,всякі деформації не тільки в мобілізації.
Далі буде'.
Якщо вже відео гуляє інтернетом,то варто розповісти на словах:вночі школярі спалюють авто військових, з транспарантом "ГОРИТЕ ТЦК",зняли на відео і виклали в інтернет-ВСЕВИДЮЩЕ ОКО УКРАЇНИ.