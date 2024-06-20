РУС
Неизвестные в форме напали на добровольца "Кракена" Павлова в Днепре. В соцсетях пишут, что это могла быть охрана нардепа Тищенко. ВИДЕО

20 июня в Днепре на добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова совершили нападение неизвестные в военной форме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

На распространенных в сети видео видно, как люди в форме подошли к Павлову, когда тот гулял по центру города с младенцем в коляске: они окружили его и надели на руки наручники.

Один из мужчин в балаклавах держал сумку добровольца и обыскивал ее.

Местные телеграм-каналы пишут, что неизвестные люди могут быть охраной нардепа Николая Тищенко, который сегодня приезжал с визитом в Днепр. По данным ресурсов города, у Павлова с Тищенко могла быть словесная перепалка.

Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии LIGA.net сообщила, что продолжаются следственные действия для идентификации всех лиц.

Она отметила, что открыто два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Читайте также: В городе Яворове на Львовщине избили работника ТЦК: у него - черепно-мозговая травма

Днепр (4492) нападение (2243) военнослужащие (6257) Тищенко Николай (338) Kraken (8)
А з якого дива охоронці ще не мобілізовані (це стосується не лише конкретно цих)? На фронті не потрібні навчені, фізично сильні та здорові бугаї?
20.06.2024 22:42 Ответить
І куди дивиться тцк? Ссуться? Такі здорові бугаї на волі. І головне не мусора, не заброньовані.
20.06.2024 22:41 Ответить
А в якій ще країні охороняють депутатів? Кацапстан і Чучхе не згадувати.
20.06.2024 22:41 Ответить
Теж варіант, тільки скоріше за все Коля котлєта живе десь в Кончі Заспі за 4 метровим цегляним парканом який треба таранити БТРом чи БМП з танком і бульдозером.
21.06.2024 03:08 Ответить
навіщо така метушня коли у кракена купа дроноводів 😁
21.06.2024 05:57 Ответить
Зелена мразота бикує.
21.06.2024 01:30 Ответить
Любе бидло зараз може вдягнути військову форму, ні секунди не провевши на нулі штурмуючи кацапські позиції.
За носіння форми НЕ ФРОНТОВИКАМИ (навіть бувшими) треба ввести кримінальне покарання.

Охоронці Колі - котлєти чомусь вважають себе безсмертними, невразливими і невидимками яких ніхто не знайде .....
21.06.2024 03:05 Ответить
Є тут ще одна цікава деталь : наскільки мені пам"ятається - було протягнуто "зеленими" закон про заборону носіння військової форми цивільними особами Питання : якщо охорона - цивільні люди - то чому у формі? Якщо військові - чому не на службі?
21.06.2024 05:01 Ответить
добре! але чому «доброволець» перебував не на фронті, а аж у Дніпрі
21.06.2024 05:54 Ответить
для зебілів усіх ґатунків та інших клінічних ідіотів по такому ж розвитку:

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/u-tsentri-dnipra-napali-na-vijskovogo-z-nemovlyam-mozhe-buti-prichetna-ohorona-tischenka-video.htm Павлов "задав дуже доречне питання: "Що люди у військовій формі зі зброєю без опізнавальних знаків роблять разом з народним депутатом у центрі міста?"
21.06.2024 06:53 Ответить
Коля-котлєта пояснює,що приїхав в столицю колцентрів Дніпро разом з тцк громити колцентри,називаються прізвища:Хромов, Лакішавлі,Хомко,Костенко.Військові-це не його охорона,а тцк,які повістки нібито роздавали представникам колцентру:отакий гібрид карального органу появився.Якщо Павлов був в цивільному,то очевидно,що ті прийняли його,як свою жертву.По любому,беззаконня-налице:нардеп на чолі з тцк пішов когось громити.
21.06.2024 07:17 Ответить
мозок увімикнули? Мало того, що у посиланні є повне відео та всі варіації зебілізму у статті, але ж не можливо жувати, треба ще й якусь мазню розповсюджувати?
Якщо чоловік із дитячим візочком- це вже означає, що автоматично має відстрочку? Чи усіх зебілів у ТЦК записали?
21.06.2024 08:15 Ответить
Що є то є,дякуючи отим 73.
Хотіли прикольного голобородька,а отримали агента козиря і як наслідок,всякі деформації не тільки в мобілізації.
21.06.2024 09:26 Ответить
а ти б такий, що навічно б запроторив добровольців на фронт, без відпусток та щоб дітей своїх не бачили ніколи.. А самому слабо піти повоювати добровольцем?
21.06.2024 10:13 Ответить
Завтра буде текст,що це ж поранені бійці з фронту повертаються і йдуть на роботу в охорону депутатів...
21.06.2024 06:57 Ответить
Пишуть,що вже відкрили справу на цей "орган": коля+те тцк,яким він керував і що їм світить по 5років.Що ж ,будем видіти,наскільки кривосуддя стало правосуддям.
21.06.2024 07:30 Ответить
Если это котлета,то никого искать не будут,колька делит один кусок шашлыка с козырем и звездой корпоративов,он неприкосновенен.
показать весь комментарий
когда уже эту мерзоту типо тищенко и ему подобных будут резать.....???
показать весь комментарий
Ну цеж не журналістці погрожувать, це інше, розуміти треба.
показать весь комментарий
Alex Test , вас тільки, це хвилює , ? А чому доброволец без штатної зброї ? , а чому Тіщенко не в окопах , ? Людина приїхала у місто на відпочинок , погуляти з дитиною, які ще питання?
показать весь комментарий
тепер справа честі Кракена - агрофітнуснути цих 3,14дарів в одній із посадок. бажано, щоб ніколи не знайшли навіть місце
показать весь комментарий
100% чекаємо реакцію хлопців з Кракена, більше немає на кого сподіватись
показать весь комментарий
що ця срана падла робить в моєму місті???? Це на цю гниду кайданки треба вдягати а не на Кракена.
показать весь комментарий
Вдягніть, якщо це місто ваше,а ней його .
показать весь комментарий
його тут тільки колцентри, з якими воно типу бореться. До чого взагалі ваш опус був?
показать весь комментарий
До того шо можна заявити, шо місто ваше, і все.
показать весь комментарий
І ?
показать весь комментарий
сучья,млядская власть !!!! скотина тищенко должен ответить ,но с этой зеленой мразотой порядка не будет !!ЁЁ
показать весь комментарий
Це все зєля. Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
мені от цікаво, якщо це котлетівські охоронці то ЯКОГО ДІДЬКА ВОНИ ВДЯГАЮТЬ ВІЙСЬКОВУ ФОРМУ?? Право на цей одяг ще потрібно заслужити!!
показать весь комментарий
Капець... бугаї яких на фронті так чекають, знущаються з військового. Українці до чого ви докотились....
показать весь комментарий
Давно не чути було Котлету. Вирішив про себе нагадати. І ,як завжди, не найкращим чином...
показать весь комментарий
То наслідки бурної діяльності бусиків тцк, коли людині (чи є вони люди?) в формі і без документів дозволено ВСЕ.
Далі буде'.
показать весь комментарий
До чого докотились на чолі з сірим кардиналом:
Якщо вже відео гуляє інтернетом,то варто розповісти на словах:вночі школярі спалюють авто військових, з транспарантом "ГОРИТЕ ТЦК",зняли на відео і виклали в інтернет-ВСЕВИДЮЩЕ ОКО УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
Яке беззаконня в країні, куди ми йдемо!?
показать весь комментарий
Тищенко підар!!!
показать весь комментарий
"З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу Kraken», - йдеться в повідомленні Kraken.
показать весь комментарий
