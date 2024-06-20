Неизвестные в форме напали на добровольца "Кракена" Павлова в Днепре. В соцсетях пишут, что это могла быть охрана нардепа Тищенко. ВИДЕО

20 июня в Днепре на добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова совершили нападение неизвестные в военной форме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

На распространенных в сети видео видно, как люди в форме подошли к Павлову, когда тот гулял по центру города с младенцем в коляске: они окружили его и надели на руки наручники.

Один из мужчин в балаклавах держал сумку добровольца и обыскивал ее.

Местные телеграм-каналы пишут, что неизвестные люди могут быть охраной нардепа Николая Тищенко, который сегодня приезжал с визитом в Днепр. По данным ресурсов города, у Павлова с Тищенко могла быть словесная перепалка.

Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии LIGA.net сообщила, что продолжаются следственные действия для идентификации всех лиц.

Она отметила, что открыто два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Читайте также: В городе Яворове на Львовщине избили работника ТЦК: у него - черепно-мозговая травма