Неизвестные в форме напали на добровольца "Кракена" Павлова в Днепре. В соцсетях пишут, что это могла быть охрана нардепа Тищенко. ВИДЕО
20 июня в Днепре на добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова совершили нападение неизвестные в военной форме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
На распространенных в сети видео видно, как люди в форме подошли к Павлову, когда тот гулял по центру города с младенцем в коляске: они окружили его и надели на руки наручники.
Один из мужчин в балаклавах держал сумку добровольца и обыскивал ее.
Местные телеграм-каналы пишут, что неизвестные люди могут быть охраной нардепа Николая Тищенко, который сегодня приезжал с визитом в Днепр. По данным ресурсов города, у Павлова с Тищенко могла быть словесная перепалка.
Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии LIGA.net сообщила, что продолжаются следственные действия для идентификации всех лиц.
Она отметила, что открыто два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.
За носіння форми НЕ ФРОНТОВИКАМИ (навіть бувшими) треба ввести кримінальне покарання.
Охоронці Колі - котлєти чомусь вважають себе безсмертними, невразливими і невидимками яких ніхто не знайде .....
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/u-tsentri-dnipra-napali-na-vijskovogo-z-nemovlyam-mozhe-buti-prichetna-ohorona-tischenka-video.htm Павлов "задав дуже доречне питання: "Що люди у військовій формі зі зброєю без опізнавальних знаків роблять разом з народним депутатом у центрі міста?"
вімикнули? Мало того, що у посиланні є повне відео та всі варіації зебілізму у статті, але ж не можливо жувати, треба ще й якусь мазню розповсюджувати?
Якщо чоловік із дитячим візочком- це вже означає, що автоматично має відстрочку? Чи усіх зебілів у ТЦК записали?
Хотіли прикольного голобородька,а отримали агента козиря і як наслідок,всякі деформації не тільки в мобілізації.
Далі буде'.
Якщо вже відео гуляє інтернетом,то варто розповісти на словах:вночі школярі спалюють авто військових, з транспарантом "ГОРИТЕ ТЦК",зняли на відео і виклали в інтернет-ВСЕВИДЮЩЕ ОКО УКРАЇНИ.