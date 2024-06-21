Нападение на добровольца Кракена Павлова в Днепре: Спецподразделение подтвердило, что это их бывший военнослужащий

Спецподразделение Kraken подтвердило, что мужчина, на которого напали неизвестные в военной форме в Днепре 20 июня, является бывшим военнослужащим подразделения. Там ожидают справедливого расследования. Полиция открыла два уголовных производства.

20 июня 2024 года в городе Днепр состоялась стычка группы лиц в балаклавах и мужчиной в штатском, которого удерживали против его воли. На место происшествия прибыла полиция. Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в штатском, который получил телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения "KRAKEN", - говорится в сообщении.

В Kraken отметили, что внимательно следят за ходом следствия и ожидают справедливости.

"Мы не вмешиваемся в ход следствия, но внимательно следим за его ходом. Следствием подобных инцидентов должно быть реальное установление справедливости", - добавили там.

Реакция полиции

Полиция Днепропетровской области сообщила, что по факту конфликта в центре Днепра открыто два уголовных производства.

"Неизвестные лица в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Происшествие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепр.

По данному факту следователями отделения полиции № 5 Днепровского РУП открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные меры для идентификации всех лиц, причастных к указанному событию.

Напомним, 20 июня в Днепре на добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова совершили нападение неизвестные в военной форме.

Местные телеграм-каналы отмечали, что неизвестные люди могут быть охраной нардепа Николая Тищенко. У Павлова с нардепом могла быть словесная перепалка.