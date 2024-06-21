РУС
Нападение на добровольца Кракена Павлова в Днепре: Спецподразделение подтвердило, что это их бывший военнослужащий

Kraken відреагував на побиття бійця спецпідрозділу Дмитра Павлова

Спецподразделение Kraken подтвердило, что мужчина, на которого напали неизвестные в военной форме в Днепре 20 июня, является бывшим военнослужащим подразделения. Там ожидают справедливого расследования. Полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение спецподразделения.

20 июня 2024 года в городе Днепр состоялась стычка группы лиц в балаклавах и мужчиной в штатском, которого удерживали против его воли. На место происшествия прибыла полиция.

Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в штатском, который получил телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения "KRAKEN", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападение на волонтера в Киеве: второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста

В Kraken отметили, что внимательно следят за ходом следствия и ожидают справедливости.

"Мы не вмешиваемся в ход следствия, но внимательно следим за его ходом. Следствием подобных инцидентов должно быть реальное установление справедливости", - добавили там.

Реакция полиции

Полиция Днепропетровской области сообщила, что по факту конфликта в центре Днепра открыто два уголовных производства.

"Неизвестные лица в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Происшествие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепр.

По данному факту следователями отделения полиции № 5 Днепровского РУП открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные меры для идентификации всех лиц, причастных к указанному событию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В городе Яворове на Львовщине избили работника ТЦК: у него - черепно-мозговая травма

Напомним, 20 июня в Днепре на добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова совершили нападение неизвестные в военной форме.

Местные телеграм-каналы отмечали, что неизвестные люди могут быть охраной нардепа Николая Тищенко. У Павлова с нардепом могла быть словесная перепалка.

Автор: 

Днепр (4492) нападение (2243) Нацполиция (16703) Тищенко Николай (338) Kraken (8)
Топ комментарии
+17
У приронтовому місті невідомі???!! у військовій формі???!!! У нас справді є контррозвідка? У нас справді відповідні спецслужби борються з диверсантами, чи лише з дурналістами і Червінським?
21.06.2024 08:37 Ответить
21.06.2024 08:37 Ответить
+14
Ця влада вже абсолютно загралась. Янік і не мріяв творити такий бєспрєдєл. Його вигнали за значно меншу шкоду.
21.06.2024 08:46 Ответить
21.06.2024 08:46 Ответить
+11
А ви десь читали, що він демобілізувався? 😲 До речі, демобіліжуватись можна по догляду, при рчродженні третьої дитини, через поранення. А ще можливий перехід з одного підрозділу в інший. Окрім того, можливо вас це здивує, військовим надають відпустки, в тому числі і для реабілітації. Чи ви вважаєте, що бути поза фронтом можна лише охоронцям колі каклєти?
21.06.2024 08:41 Ответить
21.06.2024 08:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кажуть, що то кАтлєтчички колі кАтлєти?
21.06.2024 08:26 Ответить
21.06.2024 08:26 Ответить
Вибачте, правильно каКлєти, а то коля АбідіЦЦА...
показать весь комментарий
21.06.2024 08:39 Ответить
Сподіваюся, що Катлета за це відповість і його кум єрмак НЕ допоможе. Kraken слідкує...
показать весь комментарий
21.06.2024 08:27 Ответить
"невідомі у військовій формі"
Судячи з опису - працівники ТЦК та й методи ті самі...
показать весь комментарий
21.06.2024 08:31 Ответить
У приронтовому місті невідомі???!! у військовій формі???!!! У нас справді є контррозвідка? У нас справді відповідні спецслужби борються з диверсантами, чи лише з дурналістами і Червінським?
показать весь комментарий
21.06.2024 08:37 Ответить
У нас сбу-шники "замовляють" тцк-шникам "незручних" журналістів.
показать весь комментарий
21.06.2024 10:20 Ответить
в балаклавах! ****!!! і мусорок поруч з цим згоден повністю і вважає це нормою!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:52 Ответить
А як на мене, то відомі всі злочинці, які одяглися у військову форму - то "спецназ" із "Закарпатського котла" Коляна Котлєти, а точніше позорники і сцикуни, напялившими на себе військову і дня не служивши в армії, як це зробили Бубочка і його слуги. Бур'яна Безмозгла "мочить" в Раді, а Колян Котлєта-кум єлдака - по всій Україні. Що він, що Бур'яна є обличчям наріду 73%. Зібрати всю ту шушеру, яка себе називає офороною котлєти і відпрвити під Вовчанськ, хай там покажуть свою воїнственність і сміливість. Там же якісь вбивці у військовій на танках вбивають українців і знищують їх майно. Замість балаклав видти по 10 памперсів. Наперед скажу, що їм нічого не буде, бо керівники поліції Дніпра знають, хто такий Котлєта і його кум. А краще було б порушити "*********" та закрити *********, бо це було на вулиці і нападники та потерпілий точно не знпали один одного.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:51 Ответить
Троль, а яким боком ти сюди ТЦК вставив ?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:08 Ответить
Ти прочитав, але не зміг зрозуміти зміст коментаря? Нє асіліл?
Тоді у мене для тебе погані новини, дурнику. Таке вже не лікується 😂
показать весь комментарий
21.06.2024 14:38 Ответить
У Дніпрі осіло багато поціновуівчів рюзького міра...
показать весь комментарий
21.06.2024 08:32 Ответить
А как он смог демобилизоваться? По блату?
показать весь комментарий
21.06.2024 08:35 Ответить
А ви десь читали, що він демобілізувався? 😲 До речі, демобіліжуватись можна по догляду, при рчродженні третьої дитини, через поранення. А ще можливий перехід з одного підрозділу в інший. Окрім того, можливо вас це здивує, військовим надають відпустки, в тому числі і для реабілітації. Чи ви вважаєте, що бути поза фронтом можна лише охоронцям колі каклєти?
показать весь комментарий
21.06.2024 08:41 Ответить
Я демобілізувався. Напевно, по блату. За мене особисто мій комбат в генштабі домовлявся, щоб подання не проваландали. Це блат? Просто, взаємна повага. За станом здоров'я не виходило, відпустили за сімейними. Тепер вовком ночами вию - хочу назад. І поїду скоро.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:50 Ответить
Ви про що? Про повагу? Тоді половина ЗСУ має бути демобілізовані. Не пишіть такого,бо питання,якщо не було причини,то як це можливо.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:55 Ответить
Я доброволець. Воював з 24.02.22. З червня 22-го в ЗСУ. Теща - інвалід 2-ї групи - це завжди було тузом в кишені. Поки міг - не користувався.

Припекло - коли здоров'я закінчилося, але інвалідність за таке ще не дають. На моєму рахунку ціле кладовище пахомів. Це я зробив з стрілецького батальйону штурмовий. Одна організаційна структура штатки в роздрукованому вигляді була розміром з парус корабля ))
показать весь комментарий
21.06.2024 09:08 Ответить
Бережи Вас Боже! 🙏🙏🙏
Вiрю,що вовком ночами виете, бо душа болить за побратимами...
У мене сусiд служив в АТО, а потiм поiхав до Польщi на заробiтки.
Коли почалася повномаштабна вiйна, Вiталiй (сусiд) через 3 днi
був дома i пiшов воювати. В цьому роцi був тяжко поранений-куля
пройшла через легенi, була поранена голова. Лiкувався в госпiталi
Днiпра. Реабiлiтацiю проходив в рiдному мiстi. Розмовляла з ним,
коли дiзналась, що вiн вiдразу збираеться на фронт до побратимiв.
Я Вiталiю кажу:"Може бiльше побудеш вдома-ти дуже був поранений,
або зовсiм зостанешся..." Вiн i слухати не захотiв мене, тiльки i
сказав:"Нi, нi, поiду до побратимiв" i побiг. Я тiлькi встигла крикнути йому,
що молюся за нього, а вiн на бiгу, крикнув:"Дякую!" Вже воюе...
Його батько теж на фронтi...
Благослави Боженька всiх Героев, якi нас захищають цiною
свого життя та здоров"я! 🙏🙏🙏 Низькiй уклiн вам-ми
забов"язанi вам своiм життям!
показать весь комментарий
21.06.2024 09:42 Ответить
Неизвестные в балаклавах нападают на людей в миллионном почти прифронтовом городе кишащем полицаями, тцкашниками и камерами наблюдения - и кто же это такие нинзя и чьи приказы выполняют?
показать весь комментарий
21.06.2024 08:38 Ответить
Це охоронці Колі Каклети
показать весь комментарий
21.06.2024 08:46 Ответить
Что за охрана,частная,державна,где получают зарплату и командировочные?
показать весь комментарий
21.06.2024 08:48 Ответить
Каклета пнретре з Татаровим і поліція "знайде" якихось бомжів.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:38 Ответить
Мені не ясно, чому у ветерана не біло в кишені ножа? Як взагалі можна ходити без складного ножа в кишені? Телефон можна забути дома, ніж - нізащо.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:44 Ответить
ти зебіл?
показать весь комментарий
21.06.2024 08:47 Ответить
Порохобот )))
показать весь комментарий
21.06.2024 08:51 Ответить
Ти дозволиш себе на вулиці затримати цивільним в мультикамі? От уяви себе в такій ситуації? Ти бачиш Колю Котлету чи іншого зеленого ушльопка. Наприклад, Мар'яну Безумну. Викажуєш в очі все, що за них думаєш. На тебе кидаються якісь тіла, типу бодігарди. Вони чомусь в мультикамі та балаклавах. Твої дії? Не кажи, що будеш стояти смирно. Не вірю.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:58 Ответить
подорослішай чи це вже старечий маразм настав? Який ніж у центрі міста у 2-ій годині дня та з немовлям в колисці?
показать весь комментарий
21.06.2024 09:03 Ответить
Між нами з тобою прірва. Бачиш цю різницю? Чим я відрізняюся від тебе? В мене завжди на собі є бойовий жетон (ще й чека від ДМки, що колись врятувала життя), ніж, документи з УБД. Пістолет теж є, але з собою не ношу - тут наші думки з тобою сходяться.
Знаєш, чому не попадаю в такі ситуації? Тому що виглядаю не як вівця на заклання. Ніхто мене просто так на вулиці не зупинить. Тому що буде кровава бійня.
Так. Я старий. З пораненнями. Ногу не відчуваю. І шо?
показать весь комментарий
21.06.2024 09:21 Ответить
Козак знає ціну своєї шаблі і своєї волі! Гречкосій надіється на Бога, милість жида-управляючого і на пана далеко у Києві.
То наша історія!
показать весь комментарий
21.06.2024 09:42 Ответить
++

Але, друже, будь-ласка. Щодо "жидів" - так більше не кажи, добре? Я воював разом з ізраїльтянами. Майже усі мали коріння з СРСР. Абсолютно безбашені воїни. Дехто з них загинув. За нас. За мене. За тебе.
показать весь комментарий
21.06.2024 09:56 Ответить
За часів повстання Богдана Хмельницького ще не було держави Ізраїль!
А орендували села в Україні особи іудейського віросповідання. Як і шахти і металургію в ******** Україні. Був навіть Герой України - Фіма Звягільський!
Я не расист, але таке життя - хто до чого має хист... Наприклад, ви зустрічали в житті цигана-банкіра?
показать весь комментарий
21.06.2024 11:16 Ответить
Валерій, що заважає конкретно Вам побудувати металургійний завод чи відрейдерити шахту в прифронтовій зоні?

Хочете - я Вам допоможу. Але, знаю. Не хочете. Лінь заважає. Краще кивати на іудеїв. Тому що вони беруться за справи, займатися якими Ви лінуєтеся.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:24 Ответить
Скільки вам років? Ви мабуть не застали приватизації і купонів. Я б побудував би металургійний завод, але боюсь, що за віком вже не встигну щось далі розмітки фундамента на ділянці. Якщо пустять...
показать весь комментарий
21.06.2024 20:17 Ответить
Мені лише одне цікаво. на хєра ви такі усі злобні? Мені 54 роки. Я майже 2 роки був на нулі. Я профі в фінансовому менеджменті. Мій позивний на війні був Ексель. Як гадаєш, чому?
показать весь комментарий
21.06.2024 21:10 Ответить
Валерій, я застав і приватизації, і купони. Все застав. Мені зараз потрібні люди, з якими щось можу зробити разом. А Ви що, вмирати вже зібралися? У нас з Вами ще життя попереду.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:15 Ответить
Мені вже 73! З усіма принадами... Хоча я розпочав нову справу тут у Польщі. Але тяжко і тільки тому що інакше не вижити.
А свої ваучери на приватизацію у я вклав в Майкрософт - продав їх на базарі цигану-перекупнику за 17 гривень і купив товсту книжку "Внутренний мир Windows 95"... І навіть отримав якісь дівіденди...
показать весь комментарий
21.06.2024 22:39 Ответить
Ого.. Думав це я вже старий. Ще й повоював )))
Валерій, а давайте щось зробимо корисне? А, давайте? Просто доведемо молодим, що щось ще можемо?
Якщо бачите - маякніть. Дам E-mail. Маякнете туди. А далі ми з Вами потанцюємо.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:08 Ответить
впольській Дункан Маклауд, меч в штанях ховаєш від зверхності?
показать весь комментарий
21.06.2024 17:04 Ответить
Валабуєв! Мій меч вам куди захочете...
показать весь комментарий
21.06.2024 20:14 Ответить
дотепний педал?
показать весь комментарий
23.06.2024 10:17 Ответить
Ти ж мене й не знаєш, щоб будь які висновки робити, але це тебе не зупиняє, чомусь? Імпонує, що маєш відчуття такту, гумору та пережите в минулому, але робити висновки із описаного в статті та ставити ярлики- це геть упереджено.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:01 Ответить
Мовчання ягнят! Навіть воченя чи кошеня огризалися б і царапалися. А вівці сбиваються в купку і відходять подалі від того з них, кому їх хазяїн звязав ноги, приготувавши на шашлик. Це радянське міщанське суспільство у своїй більшості, і не треба мені п*****іти про ******* молодь і прогресивний новий клас, який народився після незалежності - рабство існує на Землі кілька тисяч років і буде існувати!
показать весь комментарий
21.06.2024 09:38 Ответить
Ця влада вже абсолютно загралась. Янік і не мріяв творити такий бєспрєдєл. Його вигнали за значно меншу шкоду.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:46 Ответить
На засіданні по справі Червінського, якої вже не існує, він просто сидить, бо так хоче єрмак і йому плювати на думку інших...так туди пригнали поліцію зі щитами в касках. Це нормально зараз ?
Влада озброїлась і буде садити і вбивати.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:49 Ответить
а шо Вы хотели от энурезников
показать весь комментарий
21.06.2024 08:57 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 08:47 Ответить
Україна вже перетворилась навіть не в "бананову" республіку тому що там якщо немає законів то є хоча б якісь правила а в звичайний бандитський край де бандити можуть все тому що не несуть за це жодної відповідальності на превеликий жаль!
показать весь комментарий
21.06.2024 08:48 Ответить
Такі охоронці мають бути на фронті, що працівників військкоматів це не турбує, а також тих хто дає броню піцеріям. Те що наразі відбувається в Україні, виходить за рамки Єдності Гідності Звитяги.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:51 Ответить
десь я читала, що згідно з законом не можна у військовий час вдягати військову форму, або щось подібне до неї, якщо ти не військовий.... але кого хвилюють ці дрібниці, якщо ти цілий депутат з охороною..., ці дурні закони то для бидла...
показать весь комментарий
21.06.2024 08:55 Ответить
За носіння військової форми цивільні платитимуть штраф до 3400 грн
Заборона на носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців для цивільних осіб в Україні діє ще з 2019 року. Це вважається адміністративним правопорушенням та карається штрафом у розмірі від 2550 до 3400 грн. Одяг у особи-правопорушника також конфіскують.
Важливо: під час дії правового режиму воєнного стану цивільним громадянам заборонено носити не лише військову форму, а й будь-яку іншу форму чи одяг, що нагадують військову та можуть ввести в оману.
У період воєнного стану право на носіння військової форми одягу мають:
Президент України;Міністр оборони України ;військове командування;військовослужбовці ЗСУ, Сил територіальної оборони ЗСУ та інших військових формувань ;військовозобов'язані під час проходження зборів;резервісти, курсанти та ліцеїсти;громадяни, які звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.
Заборона на носіння будь-якої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману, не поширюється на носіння службової, спеціальної форми в робочий час працівниками:
правоохоронних органів;
органівспеціального призначення з правоохоронними функціями;органів
прокуратури.
показать весь комментарий
21.06.2024 09:46 Ответить
Тонтон-макути - знайоме кому це назвисько?
Так от, ще при Порошенку "невідомі в масках" могли скрутити і запхати в бусик з повністью чорними вікнами (забороненіми до речі правилами ПДД) цивільну людину і відвезти у невідомому напрямку. В усьому світі це кваліфікується як викрадення людини, а в нас це було спецзатримання СБУ. І ще тоді більшість суспільства це проковтнула! От так і звикають до бутербродів з гівном до ранкової кави - потроху, ала методично!
показать весь комментарий
21.06.2024 08:56 Ответить
А як "у всьому світі" відбуваються спецзатримання?
показать весь комментарий
21.06.2024 09:02 Ответить
У всіх учасників затримання на спині і на спереду великими літерами написано ФБР або Поліція. У кожного жетон і кожному зачитують їх права. Бо інакше громадяни можуть кваліфікувати це як напад з метою викрадення і мають повне право застосувати зброю як жертва нападу так і свідомий озброєний громадянин який став свідком нападу.
Як СБУ так викрадало тільки ЦРУ і МОСАД. Але на хвилиночку, ні МОСАД, нв ЦРУ не мало права проводити свої операції на території своїх країн, проти своїх громадян. Це тюрьма однозначно і пожиттево!
показать весь комментарий
21.06.2024 09:28 Ответить
! Ти це розказуй працівникам ABW - коли тобі у Варшаві руки крутитимуть!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:11 Ответить
А тобі шо крутили? Чи кіно бачив? У мене двоюродний племінник - капітан цієї самої АBW. Один з провідних спеціалістів по вибуховим пристроям - можуть навіть гелікоптер прислати, клои десь у торговому центрі знайдуть безхозну сумка.
Так шо не треба страхіть тут розказувати - побережи памперси у слабонервних. При затриманнях або обшуках кожен співробітник АБВ повинен бути одягнений у службову уніформу з усіма ознаками приналежності. За цим стежить опозиція і Генеральний Прокурор Польщі.
Це вони на самому початку, коли ще не було чіткого опису повноважень і зобовязань, погралися в суперменів, але їх швидко і прокуратура і влада поставила в чіткі рамки закону.
І взагалі - АБВ створена щоб боротия з корупцією серед урядовців, наркоторгівлею, відмиванням грошей і тероризмом. На відміну від СБУ вони не кришують елітні сауни і кабаки.
показать весь комментарий
21.06.2024 10:42 Ответить
Кульга! А чим "агентство безпеченське" займається? "Елітні сауни" охороняє? Бо щось їх не видно було - коли блокували польські КПВВ на кордоні з Україною Та ще й під проросійськими плакатами! Чи коли бункери опломбованих вагонів з українським зерном відкривали та зерно розсипали Це ж підрив міждержавних угод! А коли диверсія була на заводі ВПК - твій племінник сумки в торгових центрах перевіряв?
показать весь комментарий
21.06.2024 11:39 Ответить
Не тринди юризд новоукраїнський!
У Польщі прокуратура не місце, де приймають хабарі від всякої пиз***ти згідно таблички при вході.
А ти повчи жити свого шефа - Татарова.
І про опломбовані вагони... Ніхто їх не пломбував, і не було супроводжуючих документів згідно контрактів. Бо торговий безвіз - 200 баксів українському митнику і поїхали. А поляки митники вже не перевіряють. Отак і ограбували Україну на сотні мільйонів доларів спритні ділки. А рольникам треба дякувати, бо зараз засвітилися наші підари і тепер вимушені будуть платити податок за вивіз зерна. Бо тепер поляки "безхоз" не пустять, як рік тому.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:50 Ответить
Кульга! Не "смерди"!!! Як може пересікти кордон вантаж без перевірки документів? Навіть якщо вантаж і йде по "торговому безвізу" - митники все одно документи перевіряють Бо хто зна ЩО можуть під виглядом "безвізу" провезти?
І засвітилися саме польські "підари": як "агенство безпеченьське" так і митники Бо на території Польщі діють польські закони (так званий "принцип дії закону в просторі") Саме вони контролюють рух транзитних вантажів і "мухлювання" з документами всередині "Польски" - по яких транзитне зерно стало "польським", було розвантажене всередині країни та продане споживачам зерна)
Ти кого вчиш юриспруденції?
Я давно до тебе придивляюся! І здається мені - ти не "поляк" - а кацапський провокатор зі знанням української мови!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:03 Ответить
Думай шо хочеш! Все рівно не додумаєш. Бо балабол! А моя справжня фамілія Дугін, син Скабеєвої. Так і напиши скаргу а****у, стукони. Здається ти це можеш.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:23 Ответить
Валерику! Мені достатньо того що я ВЖЕ про тебе думаю!
показать весь комментарий
21.06.2024 20:25 Ответить
"І про опломбовані вагони... Ніхто їх не пломбував, і не було супроводжуючих документів згідно контрактів. Бо торговий безвіз - 200 баксів українському митнику і поїхали. А поляки митники вже не перевіряють." - шо в натурі?)). А скинь но будь-ласка ту польську митницю, яка неопломбовані фури-вагони не перевіряє)). Мо, колись сгодиться))).
показать весь комментарий
22.06.2024 02:18 Ответить
На кабріолеті з відкритим верхом.
показать весь комментарий
21.06.2024 10:37 Ответить
А у Зеленского підтвердили що це їхні колишній депутат коля тіщенко ,котлета???
показать весь комментарий
21.06.2024 09:16 Ответить
коли люди побувають на фронті
тоді можуть ставати поліціянтами
А зараз поліція-це банда
захищающая зепокідьків
та кришующая наркоту,проституцію......а ніяк не громадян
показать весь комментарий
21.06.2024 10:00 Ответить
які нахрін невідомі, і якого біса вони в балаклавах і у формі? як таке допустили? чи ви тількі мирних людей пхати в тцкшні буси здатні? та поспорти за кордоном не видавати?
показать весь комментарий
21.06.2024 15:20 Ответить
 
 